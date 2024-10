Ita Airways amplia i partner di Volare: nuovo accordo con Ip Gruppo api Ita Airways continua ad ampliare il numero dei partner del programma di fidelizzazione Volare: il più recente accordo è quello firmato con Ip Gruppo api, principale operatore privato nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità. Da oggi i clienti IPiù potranno trasferire i propri punti all’interno del programma Volare e allo stesso tempo i soci Volare potranno convertire i propri punti in punti Più. «Siamo due grandi realtà italiane che hanno nel proprio dna la missione di far muovere l’Italia, offrendo servizi di qualità a chi viaggia – dichiara Alberto Chiarini, amministratore delegato di IP Gruppo api -. Ai clienti del programma IPiù mettiamo a disposizione un’ampia offerta di vantaggi e sconti su misura dei loro bisogni, grazie a eccellenti partner nazionali e internazionali, che oggi arricchiamo con Volare». «La partnership con Ip rappresenta un’iniziativa molto importante per il nostro programma fedeltà – sottolinea Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo Volare – Questa nuova collaborazione ci consente infatti di offrire ai nostri soci italiani un’ulteriore possibilità di beneficiare del programma Volare nella vita di tutti i giorni. Con l’ingresso di Ip continuiamo a offrire ai nostri clienti un programma dinamico, con un’ampia scelta di partner e in grado di cogliere ed anticipare le esigenze». Condividi

Dal primo al 20 dicembre il panettone sartoriale realizzato dallo chef Gennaro Esposito testimonierà così lo stretto legame tra il Grand Hotel e il ristorante di Vico Equense, con i suoi sapori della costiera Amalfitana. Ogni pomeriggio, tra le 16 e le 18:30, gli ospiti interni ed esterni dell'albergo gusteranno la Merenda di Natale al Gerry’s Bar, dove un’ampia selezione di panettoni sarà accompagnata dalle proposte di dolci delle tradizioni milanese e campana: creme, struffoli e mostaccioli, abbinati a tè, tisane e cioccolata calda.\r

\r

«È una nuova avventura, che richiama la tradizione e la interpreta in modo nuovo. - afferma chef Esposito. - Il nostro pastry chef Carmine Di Donna è un maestro di Ampi, l’Accademia maestri pasticceri italiani: abbiamo deciso di dedicare un laboratorio al panettone per sperimentare in modo divertente». \r

\r

I panettoni di chef Esposito vengono preparati secondo la ricetta della tradizione meneghina, ma anche tenendo conto delle esigenze del clima costiero. Il risultato è frutto dell’utilizzo di prodotti di altissima qualità, dal miele al burro all’uvetta: «Proprio l’uvetta è un’eccellenza italiana - aggiunge Esposito -, parte di un interessante progetto avviato già da un anno con i chicchi d’uva del Vin Santo di Felsina, del Picolit di Ferluca, del Passito di Montefalco e del Sagrantino di Caprai. Raccontiamo una storia, un territorio e un abbinamento di sapori».\r

\r

In primo piano anche il ristorante Don Carlos, con la sua ricca proposta gastronomica: adatto a un pranzo di lavoro che richiede privacy, raffinato e allegro la sera. «L’abbiamo ridefinito con una serie di tocchi di luce e di design - prosegue Esposito -. Non abbiamo cambiato nulla perché è un luogo con un’anima milanese meravigliosa, arricchito da straordinarie memorie artistiche come foto e bozzetti di abiti. La cucina del Don Carlos è un incontro tra il luogo e i piatti che vengono offerti, dove il servizio si sviluppa in un dialogo e un racconto. Lo chef Francesco Potenza vuole che l’offerta interagisca con l’ospite, che deve portare a casa un’emozione, uno sguardo che dona valore al lavoro di un team molto affiatato».\r

\r

Perfetto anche l’accordo con Luigi Vitale, direttore f&b: «È un capace professionista che ha subito trovato un accordo con chef Potenza: Vitale lavora tutti i giorni sul campo con il team e sa fare tesoro di ogni informazione che riceve. Questo fa sì che tutta la squadra lavori in sintonia».\r

\r

La proposta natalizia del Grand Hotel et de Milan è infine parte di una ricca programmazione autunnale: come ricorda lo stesso Vitale, «nei prossimi mesi i nostri ospiti potranno partecipare a un percorso di scoperta delle micro-realtà regionali italiane. È un modo per scoprire il patrimonio di piccole aree e produttori locali prestigiosi. Facciamo tanta ricerca e poi la portiamo a tavola. Amiamo ricordare la storia del Grand Hotel. Lo facciamo anche con il menù dedicato a Verdi e con la degustazione la Forza del destino, che cita l’opera del maestro che andrà in scena alla Scala dal 4 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025. Porteremo il nostro ospite nella calda atmosfera di un salotto milanese: è questo il Grand Hotel et de Milan».\r

\r

[gallery ids=\"477903,477907,477904\"]","post_title":"Con chef Esposito al Grand Hotel et de Milan i sapori del Nord incontrano quelli del Sud","post_date":"2024-10-31T10:34:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730370867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La sentenza del Tar Piemonte ci deve spingere a riflettere e intervenire su una situazione nella quale non è garantita l’effettiva tutela dei viaggiatori e delle agenzie di viaggio che li rappresentano”. Lo osserva Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio, a commento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale piemontese secondo cui non è vincolante e obbligatorio un tentativo di conciliazione prima di proporre ricorso in sede giurisdizionale nelle controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE 261-2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o ritardo prolungato.\r

\r

“L’attuale processo di conciliazione non è efficace – prosegue Gattinoni – per la carenza di conciliatori rispetto alle domande presentate, ma anche per il ruolo del mediatore stesso che non richiede evidenze documentali alle compagnie aeree per giustificare eventuali circostanze straordinarie e, non ultimo, per l’atteggiamento di alcuni vettori che non rispondono o per l’assenza di altri dalla piattaforma Conciliaweb. Senza dimenticare cavilli pretestuosi come l’onere della presentazione della carta d’imbarco, nonostante sia una informazione già disponibile alla compagna”.\r

\r

“Conciliaweb sarebbe anche un buono strumento, ma la mole di reclami rende spesso i pochi mediatori non proattivi nella ricerca di uno sbocco. Così, di frequente ci si limita a ratificare il mancato accordo tra le parti”, aggiunge il presidente Fto.\r

Vettori senza pec\r

Poi precisa: “Se si tratta di compensazioni pecuniarie, è inutile un tentativo di conciliazione su cifre stabilite dal regolamento comunitario, in assenza di un ruolo attivo e un potere effettivo del mediatore per verificare eventuali circostanze straordinarie. Peraltro, se la compagnia nega tale diritto già in fase stragiudiziale, per quale motivo il passeggero è tenuto a ripetere la procedura dopo il reclamo dinanzi a Conciliaweb? È chiaro che il vettore non cambierà idea. Per quanto riguarda invece gli oneri di riprotezione, la mediazione potrebbe essere utile”.\r

\r

“Attualmente, alla luce della riforma Cartabia che impone il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, ci si limita a procrastinare un eventuale giudizio nella speranza che il viaggiatore desista e rinunci alle proprie rivendicazioni”, prosegue Gattinoni. “Sarebbe invece utile un tavolo di confronto con l’Authority dei trasporti, Enac e i vettori per rendere più efficiente il processo, anche alla luce della revisione in corso delle regole comunitarie, così da tutelare realmente i passeggeri.\r

\r

“Non è accettabile che vi siano vettori che volano in Italia sprovvisti di pec e che acquisiscono reclami tramite form sui loro siti, moduli che non possono costituire prove legali per un eventuale procedimento. Così come sarebbe utile – conclude il presidente Fto – che le eventuali sanzioni di Enac scaturissero da controlli più rapidi e automatizzati e non fossero legate soltanto all’iniziativa del malcapitato viaggiatore. Ricordiamo, non a caso, che negli Usa è stato appena introdotto l’obbligo di rimborso automatico per cancellazioni e ritardi”.","post_title":"Gattinoni (Fto): «La conciliazione non serve se i vettori non rispondono»","post_date":"2024-10-31T10:32:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1730370738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477919\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Hampton by Hilton Rome St Peter's[/caption]\r

\r

Doppia novità tricolore per il gruppo Hilton che annuncia due new entry a Roma e Napoli, grazie ad altrettanti accordi di franchising: in partnership con Italyhotelmanagement, l'Hampton by Hilton Rome St Peter's verrà inaugurato il prossimo mese di marzo e sarà dotato di 124 camere, una palestra e due sale riunioni. Situato a pochi passi da via Gregorio VII e vicino a Città del Vaticano, l'hotel offre una posizione comoda sia per i viaggiatori d'affari sia per i turisti che vogliono esplorare Roma.\r

\r

[caption id=\"attachment_477920\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il DoubleTree by Hilton Naples Orient[/caption]\r

\r

Il DoubleTree by Hilton Naples Orient è invece frutto di un accordo con Fgn Horn e aprirà la prossima primavera. Situata in una posizione centrale, a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche, come palazzo Reale e il museo della cappella Sansevero, la struttura offrirà 112 camere, una palestra, un ristorante aperto tutto il giorno, un rooftop bar con vista sulla città, nonché diverse sale meeting.\r

\r

“Continuiamo a registrare una crescita significativa in Italia, con più di 2 mila camere nella nostra pipeline - sottolinea il vice president, development, Southern Europe, Hilton, Alan Mantin -. Siamo perciò lieti di annunciare due ulteriori acquisizioni tra i nostri marchi full and focused service\".","post_title":"Hilton si espande in Italia con due accordi di franchising a Roma e Napoli","post_date":"2024-10-31T09:56:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730368606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air ha siglato un ordine fermo per 60 aeromobili della famiglia A321neo. «Questo investimento non solo ci consentirà di sostenere la crescita economica del settore dell'aviazione, ma garantirà a Riyadh Air una delle flotte più efficienti dal in termini di consumi. Sarà fondamentale nell'aiutare l'Arabia Saudita a raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione» ha dichiarato Tony Douglas, ceo della compagnia.\r

\r

«Questo accordo rafforza fortemente l'impatto economico positivo della più recente compagnia aerea dell'Arabia Saudita sia su scala globale che locale, agevolando l'ecosistema dell'aviazione saudita in rapida espansione». \r

\r

L'A321neo è il più grande modello della Famiglia A320neo, la più venduta di Airbus, e offre un'autonomia e prestazioni senza pari. Grazie ai motori di nuova generazione e agli Sharklet, l'A321neo consente una riduzione del rumore del 50% e garantisce oltre il 20% di risparmio di carburante e di emissioni di CO₂ rispetto alla precedente generazione di aeromobili a corridoio singolo, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia disponibile. ","post_title":"Riyadh Air: nuovo mega ordine per 60 Airbus A321neo","post_date":"2024-10-31T09:56:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730368562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways è tornata a collegare Londra a Bangkok, dopo oltre quattro anni di sospensione a causa della pandemia. Si ricomincia con tre voli a settimana, per poi passare a cinque nei mesi di gennaio e febbraio 2025 e a quattro volte a settimana a marzo 2025.\r

\r

I clienti possono scegliere fra tre cabine - World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class).\r

\r

La compagnia britannica ha inoltre annunciato l'ampliamento dell'accordo di codeshare con Bangkok Airways, offrendo ai passeggeri l'opportunità di collegarsi senza problemi a cinque destinazioni leisure da Bangkok: Koh Samui, Phuket, Chiang Mai oppure, per chi desidera recarsi in Cambogia, Phnom Penh e Siem Reap.\r

\r

British Airways ha confermato che riprenderà a volare su Kuala Lumpur il 1° aprile 2025 con un volo giornaliero da Londra Heathrow. Il mese prossimo lancerà voli per Tromsø, Norvegia, da Londra Heathrow e Ivalo, Lapponia, da Gatwick. ","post_title":"British Airways ha riattivato i voli per Bangkok dopo oltre 4 anni di sospensione","post_date":"2024-10-31T09:15:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730366108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inverno offre un’opportunità unica per chi desidera esplorare paesaggi mozzafiato, dalle cime innevate delle Alpi fino ai tranquilli borghi italiani avvolti dall'atmosfera invernale. Viaggiare in auto in questo periodo dell'anno consente una grande flessibilità, ma richiede anche una preparazione accurata per garantire sicurezza e comfort. Un viaggio in auto in inverno non è solo una questione di mettere in moto e partire, ma comporta una serie di considerazioni logistiche e di sicurezza, specialmente quando le strade possono diventare pericolose a causa di ghiaccio, neve e condizioni climatiche avverse.\r

\r

Le temperature rigide e le giornate più corte rendono indispensabile un’adeguata pianificazione. Oltre a dover verificare che l'auto sia in perfetto stato di funzionamento, è necessario considerare anche l’equipaggiamento e le normative specifiche relative alla guida invernale in Italia. Ad esempio, secondo AUTODOC gli ammortizzatori per Fiat Punto devono essere controllati con particolare attenzione prima di affrontare strade che potrebbero presentare irregolarità, come quelle di montagna o soggette a frequenti gelate. La preparazione di un viaggio invernale in auto è, dunque, un passaggio fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti lungo il percorso.\r

Preparare l'auto per la guida invernale\r

Prima di intraprendere un viaggio invernale, è essenziale assicurarsi che la propria auto sia pronta ad affrontare condizioni stradali difficili. Oltre al controllo regolare delle componenti meccaniche, l’inverno richiede una manutenzione aggiuntiva. Particolare attenzione va posta sugli pneumatici, che devono essere adeguati alle condizioni atmosferiche. In Italia, in molte regioni è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o catene da neve tra novembre e aprile, specialmente in montagna. Questi dispositivi garantiscono una maggiore aderenza su strade bagnate, ghiacciate o innevate, riducendo il rischio di incidenti.\r

\r

Un altro elemento da non sottovalutare è il sistema frenante. Le basse temperature possono influire negativamente sull’efficienza dei freni, aumentando i tempi di frenata. È quindi consigliabile controllare il livello del liquido freni e verificare che i dischi e le pastiglie non siano usurati. Gli ammortizzatori, come suggerito in precedenza, giocano anch'essi un ruolo cruciale. Strade innevate o ghiacciate possono essere insidiose, e un sistema di ammortizzazione efficiente contribuisce a mantenere il controllo del veicolo, soprattutto in situazioni di emergenza.\r

Condizioni stradali e normative locali\r

Viaggiare in inverno implica non solo prestare attenzione allo stato dell’auto, ma anche conoscere le normative stradali che variano da regione a regione. In Italia, oltre all’obbligo degli pneumatici invernali, è fondamentale rispettare le regole sul corretto uso dei fari. In molte zone montuose, l’uso delle luci di posizione è obbligatorio anche di giorno per garantire una maggiore visibilità in caso di nebbia o forte nevicata. Le forze dell'ordine eseguono controlli frequenti su queste normative, e le multe per chi non si adegua possono essere piuttosto salate.\r

\r

Un altro aspetto importante riguarda l’obbligo di montare le catene da neve. Anche se si utilizzano pneumatici invernali, in alcune aree è richiesto di avere le catene a bordo, pronte per essere utilizzate in caso di necessità. Le catene devono essere montate correttamente sulle ruote motrici, e non rispettare queste norme può comportare sanzioni, oltre a rappresentare un rischio significativo per la propria sicurezza.\r

Pianificazione dell'itinerario e tempi di percorrenza\r

La pianificazione dell'itinerario è un altro fattore cruciale quando si viaggia in auto durante l'inverno. Le condizioni climatiche possono essere imprevedibili, quindi è consigliabile scegliere percorsi che tengano conto delle condizioni stradali e delle previsioni meteo. Durante i mesi invernali, alcune strade di montagna possono essere chiuse o difficili da percorrere a causa della neve. Prima di partire, è opportuno consultare i bollettini stradali e meteorologici per evitare strade pericolose o interruzioni.\r

\r

Inoltre, è bene considerare che i tempi di percorrenza possono aumentare notevolmente a causa delle condizioni stradali. Neve, ghiaccio e visibilità ridotta possono rallentare il traffico, soprattutto nelle ore notturne. Prevedere delle soste lungo il tragitto non solo consente di riposarsi, ma può anche essere utile per monitorare le condizioni della strada e dell'auto.\r

Sicurezza durante il viaggio\r

Una volta iniziato il viaggio, la sicurezza deve rimanere la priorità assoluta. La prudenza alla guida è fondamentale in condizioni invernali. Anche se si dispone di pneumatici invernali o catene da neve, la velocità deve essere ridotta, specialmente nelle curve o su discese ripide. Il rischio di slittamento è sempre presente, e mantenere una velocità moderata consente di avere un maggiore controllo del veicolo.\r

\r

Un'altra pratica utile è quella di tenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto a quella normalmente raccomandata. In caso di frenata improvvisa, lo spazio extra può fare la differenza tra evitare un incidente o perdere il controllo del veicolo. Inoltre, mantenere il serbatoio pieno è una buona abitudine durante un viaggio invernale: non solo per evitare di rimanere bloccati in caso di lunghe code, ma anche per avere sempre disponibile il riscaldamento in caso di sosta forzata.\r

\r

Infine, è consigliabile portare con sé un kit di emergenza che includa coperte, acqua, cibo non deperibile, e attrezzi per la neve come una pala. Questi accorgimenti possono risultare salvavita in caso di emergenza o di blocco della strada.\r

Equipaggiamento utile e suggerimenti per il comfort\r

Oltre alle precauzioni legate alla sicurezza, è importante pensare anche al comfort durante il viaggio. Il freddo può diventare un problema se l’auto non è adeguatamente riscaldata. Un controllo del sistema di climatizzazione e del riscaldamento prima della partenza è, dunque, indispensabile. Avere coperte termiche e abbigliamento caldo a portata di mano può essere utile in caso di guasti o lunghe soste non programmate.\r

\r

I moderni sistemi di navigazione e le applicazioni per smartphone possono aiutare a monitorare le condizioni stradali in tempo reale e a individuare eventuali deviazioni o punti di ristoro lungo il percorso. In Italia, ci sono numerosi rifugi e stazioni di servizio che offrono riparo e ristoro ai viaggiatori durante i mesi invernali. Questi luoghi possono essere di grande aiuto, soprattutto durante percorsi più lunghi.\r

\r

Viaggiare in auto in inverno, se ben preparati, può essere un’esperienza piacevole e sicura. Prestando attenzione a ogni dettaglio, si può godere di paesaggi spettacolari e vivere l’inverno in tutta tranquillità, sfruttando al meglio le opportunità che la stagione offre.\r

\r

Per approfondire sugli ammortizzatori:\r

\r

Informazioni tratte da auto-doc.it","post_title":"Fare una vacanza in auto in inverno: organizzazione e sicurezza","post_date":"2024-10-30T14:07:33+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730297253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lazio Eternal Wonders\", fam trip promosso dal Convention Bureau Roma e Lazio in collaborazione con il Comune di Fiuggi, si è svolto ieri a Fiuggi coinvolgendo operatori regionali MICE associati al Convention Bureau, tra cui DMC, PCO, agenzie di eventi e fornitori di servizi e media. Ad accogliere i partecipanti, tra i quali Onorio Rebecchini, Presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, il Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini. Con l’obiettivo di promuovere le straordinarie potenzialità della destinazione, con particolare attenzione all’offerta congressuale e luxury che Fiuggi è in grado di offrire, il programma della giornata ha incluso visite a venue e luoghi emblematici, tra cui il nuovo Centro Congressi ed Eventi, la celebre e storica Fonte Bonifacio VIII e una selezione di strutture ricettive di alta qualità.\r

\r

“L’iniziativa si inserisce in una strategia di promozione del nostro organismo sempre più radicata sul territorio, volta a valorizzare non solo Roma, già ampiamente riconosciuta tra le prime 7 destinazioni mondiali per eventi e congressi internazionali, ma anche le infinite opportunità offerte dall’intero territorio regionale. Con una forte connotazione storica e un’ampia offerta in continua evoluzione, Fiuggi si propone in tutti i segmenti di turismo, capace di affermarsi anche come nuova meta di riferimento per il segmento MICE e per eventi di alta gamma. In un contesto come quello attuale, dove i flussi turistici sono concentrati principalmente su alcune città regionali, è fondamentale per gli operatori scoprire e valorizzare nuove destinazioni del territorio. Promuovere la nuova identità di Fiuggi significa non solo favorire la redistribuzione del turismo, ma anche creare valore, occupazione e crescita economica per le aree interne. Gli operatori devono essere protagonisti di questo cambiamento, proponendo soluzioni innovative che vadano oltre i percorsi tradizionali”, ha dichiarato Onorio Rebecchini, Presidente del Convention Bureau Roma e Lazio.\r

\r

“Lo sviluppo della destinazione turistica Fiuggi nel mercato dei congressi e degli eventi completa un’offerta amplissima di opportunità per i buyer e i partecipanti ai meeting e alle tante iniziative che possono essere ospitate negli importanti asset della Città. L’attenzione riservata alla rinnovata fase di sviluppo turistico di Fiuggi da Istituzioni e grandi imprese nazionali e internazionali conferisce all’iniziativa co-organizzata con il Convention Bureau di Roma e Lazio un’ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso dall’Amministrazione, a sostegno dell’economia locale, dell’intera Ciociaria e della Regione Lazio”, ha dichiarato Alioska Baccarini, Sindaco di Fiuggi. L’iniziativa rientra in un ampio progetto di promozione dell’offerta congressuale e di alta gamma del Convention Bureau Roma e Lazio realizzato in accordo strategico con Regione Lazio, con l’obiettivo di valorizzare l’attrattività del territorio regionale e consolidare il posizionamento di Roma e Lazio nel segmento MICE e luxury.","post_title":"\"Lazio Eternal Wonders\": Fiuggi, nuova destinazione per Mice internazionale","post_date":"2024-10-30T14:00:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1730296809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha inaugurato la sua prima rotta verso gli Emirati Arabi Uniti: il collegamento da Roma Fiumicino verso Dubai viene ora operato tutti i giorni con un Airbus A321neo. configurato con le tre classi Business Class (12 posti), Premium economy (12 posti) ed economy (141 posti, inclusi 12 posti di Comfort Economy).\r

«Prima importante novità della nostra stagione invernale - ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare -, questo nuovo volo giornaliero rafforzerà il turismo e il commercio tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, un mercato strategico non solo per i collegamenti point-to-point ma anche per le connessioni con altre destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali attraverso il nostro hub di Fiumicino, combinando viaggi leisure e d'affari. Questo collegamento rafforza la nostra presenza in Medio Oriente, e si aggiunge ai nostri voli diretti per Riyadh e Gedda, lanciati all'inizio dell'estate».\r

«Il lancio della nuova rotta per Dubai consentirà di rafforzare ulteriormente l’offerta verso la Penisola Arabica, un mercato chiave per Roma che nei primi nove mesi del 2024 ha superato soglia 1,4 milioni di passeggeri, crescendo del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023, anno record per il traffico aereo espresso da questa regione geografica - ha spiegatoha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa nuova proposta su Dubai va inoltre ad aumentare il traffico sul lungo raggio dall’aeroporto di Roma Fiumicino che già nei mesi da gennaio a settembre ha registrato un incremento del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023”.\r

Durante la stagione invernale 2024-25 il vettore italiano servirà un network di 53 destinazioni, di cui 15 domestiche, 23 internazionali e 15 intercontinentali.\r

Dopo il lancio del collegamento per Dubai, Ita avvierà anche il nuovo volo diretto da Roma verso Bangkok, che segnerà il debutto della compagnia in Thailandia, a partire dal 16 novembre con cinque frequenze settimanali con Airbus A330neo. A seguire, dal 20 dicembre, la compagnia opererà fino a cinque frequenze settimanali da Roma verso Malé, operate con Airbus A330neo.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Roma-Dubai con voli giornalieri","post_date":"2024-10-30T11:57:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730289423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia intesa per Emirates che ha siglato due memorandum of understanding con Vietnam Airlines e VietJet, con l'obiettivo di rafforzare la connettività e offrire più scelte di viaggio tra Dubai e i suoi gateway vietnamiti di Ho Chi Minh City e Hanoi.\r

\r

«Il Vietnam è un mercato che offre enormi opportunità per incrementare il turismo e il commercio in quanto è un hub chiave del Sud-est asiatico ed Emirates sostiene gli sforzi in corso del governo degli Emirati Arabi Uniti per consolidare i legami economici esistenti con il Paese - ha sottolineato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -. La nostra decennale collaborazione con Vietnam Airlines ci ha permesso di migliorare la connettività tra il Vietnam e Dubai, e siamo lieti di avere l'opportunità di esplorare l'opportunità di sviluppare ulteriormente questa partnership, stabilendo anche una nuova cooperazione strategica con VietJet. \r

\r

Nel caso di Vietnam Airlines viene ampliato l'esistente accordo con la compagnia di Dubai: ciò include il miglioramento della connettività sulle rotte oltre alla partnership d’interlinea già esistente, nonché la possibilità di offrire vantaggi reciproci legati ai rispettivi programmi fedeltà. Le compagnie aeree avvieranno anche discussioni preliminari su potenziali collaborazioni nel settore cargo e dei servizi tecnici per garantire ai viaggiatori un’esperienza senza interruzioni. La relazione di lunga data tra Emirates e Vietnam Airlines, iniziata con una cooperazione bilaterale d’interlinea nel 1994, ha contribuito a mettere in contatto i passeggeri con 22 destinazioni nazionali e 15 regionali della rete di Vietnam Airline, nonché con 12 destinazioni della rete globale di Emirates.\r

\r

Il protocollo d’intesa tra Emirates e VietJet consente invece ai due vettori di dar vita a iniziative congiunte per contribuire a promuovere il traffico di visitatori tra gli Emirati Arabi Uniti e il Vietnam e a rafforzare la cooperazione commerciale tra i due vettori. L’accordo mira, inoltre, a migliorare la connettività verso le destinazioni più popolari della rete nazionale e regionale di VietJet attraverso Hanoi, Ho Chi Minh City, Danang, solo per citarne alcune, offrendo ai clienti di VietJet un maggiore accesso alla rete globale di Emirates attraverso il suo hub di Dubai con un unico itinerario di viaggio e una politica comune per il bagaglio.\r

\r

Emirates opera attualmente servizi giornalieri sia per Ho Chi Minh City che per Hanoi, utilizzando i suoi Boeing 777 e offrendo ai viaggiatori un accesso senza interruzioni tra il Vietnam e le destinazioni più popolari in Europa, Medio Oriente e Americhe. La compagnia aerea aggiungerà un secondo volo giornaliero per Ho Chi Minh City a partire dal 15 gennaio 2025, per soddisfare la crescente domanda di viaggi in vista della festa del Capodanno lunare.","post_title":"Emirates sigla una doppia intesa con Vietnam Airlines e VietJet","post_date":"2024-10-30T09:15:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730279719000]}]}}