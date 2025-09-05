China Eastern Airlines: record di passeggeri internazionali tra luglio e agosto Traffico passeggeri in crescita nell’estate di China Eastern Airlines che, dal 1° luglio al 31 agosto, ha operato un totale di 194.000 voli, trasportando 28,06 milioni di passeggeri. Tra questi, i voli internazionali hanno raggiunto quota 27.000, trasportando 4,49 milioni di passeggeri, stabilendo un record storico. La compagnia sta ulteriormente ampliando il network internazionale: recente l’ingresso di nuove destinazioni, tra cui Ginevra, Milano Malpensa e Copenaghen verso Shanghai, aumentando al contempo la frequenza dei voli verso le principali destinazioni turistiche in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nord Africa. Attualmente, Cea opera 229 rotte nazionali e internazionali. I passeggeri che arrivano in Cina con CEA possono usufruire di diverse comodità transfrontaliere. Ad esempio, chi viaggia sulle rotte “Shuttle Service”, come la Pechino-Shanghai, può fruire del servizio “Easy Boarding” per cambi di biglietto gratuiti e i-wfi di base a bordo. Inoltre, chi transita per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong può utilizzare il servizio “PVG-SHA Transfer” per trasferimenti senza interruzioni tra l’Aeroporto di Shanghai Hongqiao e l’Aeroporto di Shanghai Pudong, senza dover ritirare i bagagli. Inoltre, il servizio “Air-Rail Transport” collega 48 città in tutta la Cina, servendo oltre 560.000 passeggeri da luglio ad agosto. Diversi anche i nuovi servizi a disposizione dei passeggeri: il “Pets in Cabin”, disponibile su 17 rotte nazionali e in 15 aeroporti cinesi, verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte a partire da settembre, offrendo maggiori opzioni ai viaggiatori con animali domestici. L’iniziativa “Star Wing Escort” dedicata ai passeggeri con autismo, ha creato un ambiente di viaggio sicuro e confortevole per quasi 60 passeggeri dal suo lancio a giugno. Il servizio per minori non accompagnati è passato a un modello self-service completo, che comprende il blocco delle quote, la conferma delle informazioni sulla scorta, il pagamento e l’emissione dei biglietti. Questo servizio ha registrato un aumento del 39,63% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media di 735 passeggeri serviti al giorno. La compagnia ha inoltre ulteriormente esplorato il concetto di “viaggio meraviglioso” attraverso le sue iniziative innovative “aviazione +”. Integrando i biglietti aerei con offerte culturali, sportive e di servizi, Cea offre ai passeggeri di tutto il mondo un’esperienza di viaggio completa che fonde il viaggio aereo con il turismo culturale urbano cinese. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496548 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sri Lanka tourism development authority ha evidenziato che lo scorso agosto la destinazione ha registrato un aumento del numero di arrivi internazionali pari al 20,4%, portando il totale del mese a 198.235. Durante tutto l'anno, l'India è rimasta il primo Paese di provenienza dei visitatori in arrivo. Il risultato di agosto ha contribuito in modo significativo alla ripresa dello Sri Lanka e porta il totale degli arrivi stranieri nei primi otto mesi del 2025 a quota 1.566.523, in miglioramento rispetto agli ultimi anni. Oltre all'India, gli altri mercati internazionali che hanno sostenuto la crescita dei flussi verso lo Sri Lanka sono stati il Regno Unito e la Germania: con, rispettivamente, 17.764 e 12.500 visitatori, i due paesi hanno dato un contributo enorme, rafforzando l'idea che lo Sri Lanka sia una destinazione turistica popolare in Europa. Tra i mercati di provenienza più significativi del Paese figurano poi Cina, Giappone, Paesi Bassi, Australia, Spagna, Italia e Francia. [post_title] => Sri Lanka: flussi turistici internazionali in ripresa, +20,4% in agosto [post_date] => 2025-09-05T13:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757079451000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ribadisce il suo impegno nei confronti della Spagna appena un giorno dopo che Ryanair ha annunciato il taglio di oltre un milione di posti a causa della controversia con Aena. La compagnia low-cost ungherese, uno dei principali concorrenti della compagnia irlandese, sottolinea che "la Spagna è parte integrante della nostra strategia da oltre due decenni e siamo qui per restare". Mosquera Secondo la direttrice commerciale, Silvia Mosquera, "la nostra continua crescita è una chiara dimostrazione del nostro impegno nei confronti dei clienti spagnoli, che possono affidarsi a Wizz Air per viaggi convenienti, affidabili e personalizzati in tutta Europa". "Continueremo a investire, crescere e offrire opzioni di viaggio più sostenibili in tutta Europa", sottolinea. La compagnia, che quest'anno raggiungerà una capacità record con 10 milioni di posti a sedere e 35 nuove rotte in 16 aeroporti spagnoli, sottolinea che continua a "esplorare nuove opportunità nel Paese". Ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi aprirà collegamenti per Londra Luton da Barcellona, ​​Valencia, Bilbao, Siviglia e Madrid, oltre ad aprire destinazioni come Danzica e Skopje. [post_title] => Wizz Air s'inserisce nei tagli di Ryanair in Spagna [post_date] => 2025-09-05T10:43:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757069009000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_333887" align="alignleft" width="181"] Mandarin Oriental Hotel premia i follower[/caption] Mandarin Oriental arriva in Corea del Sud. La catena ha infatti annunciato l'apertura di una struttura, prevista per il 2030, posizionata a Seoul all’interno del Central Business District, a nord del fiume Han. Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental, ha spiegato: «Seoul è un centro culturale ed economico in pieno sviluppo e siamo lieti di annunciare il nostro ingresso in questo mercato. Mandarin Oriental, Seoul incarnerà il nostro impegno per una crescita attenta e responsabile, offrendo un’esperienza che riflette lo spirito unico della destinazione e al tempo stesso il servizio leggendario e l’eccellenza nel design, filo conduttore di tutte le nostre proprietà». La struttura Le 128 camere e suite saranno caratterizzate da un’atmosfera intima, ispirandosi a un club privato. Per la progettazione degli interni è stato scelto il designer André Fu, il cui obiettivo sarà di creare uno stile elegante in linea con l’essenza della destinazione. L'offerta culinaria sarà un punto focale dell’hotel. Gli ospiti potranno optare per un ristorante panoramico al 21° piano o tra due ristoranti al piano inferiore. L’hotel disporrà anche di varie location per eventi e meeting, tra cui una sala da ballo, spazi poliedrici e una terrazza esterna, adatta sia per occasioni speciali, sia per eventi lavorativi. Fra gli altri plus, la Spa at Mandarin Oriental, che sarà disposta su quattro piani e sarà dotata di piscina interna di 25 metri, palestra e di una terrazza esterna. Inoltre, ci saranno un’accademia di golf con vari simulatori, una parete multiball, una sala giochi e il kids’ club. Il progetto è sviluppato da Hanwha Group, che ha aggiunto: «Siamo onorati di collaborare con Mandarin Oriental in quello che diventerà un punto di riferimento dell’ospitalità a Seoul. Questa partnership contribuirà a valorizzare l’intero progetto di riqualificazione della stazione di Seoul, creando un polo dinamico per il business e il leisure». [post_title] => Mandarin Oriental arriva in Corea del Sud [post_date] => 2025-09-05T10:15:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757067332000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Traffico passeggeri in crescita nell'estate di China Eastern Airlines che, dal 1° luglio al 31 agosto, ha operato un totale di 194.000 voli, trasportando 28,06 milioni di passeggeri. Tra questi, i voli internazionali hanno raggiunto quota 27.000, trasportando 4,49 milioni di passeggeri, stabilendo un record storico. La compagnia sta ulteriormente ampliando il network internazionale: recente l'ingresso di nuove destinazioni, tra cui Ginevra, Milano Malpensa e Copenaghen verso Shanghai, aumentando al contempo la frequenza dei voli verso le principali destinazioni turistiche in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nord Africa. Attualmente, Cea opera 229 rotte nazionali e internazionali. I passeggeri che arrivano in Cina con CEA possono usufruire di diverse comodità transfrontaliere. Ad esempio, chi viaggia sulle rotte “Shuttle Service”, come la Pechino-Shanghai, può fruire del servizio “Easy Boarding” per cambi di biglietto gratuiti e i-wfi di base a bordo. Inoltre, chi transita per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong può utilizzare il servizio “PVG-SHA Transfer” per trasferimenti senza interruzioni tra l’Aeroporto di Shanghai Hongqiao e l’Aeroporto di Shanghai Pudong, senza dover ritirare i bagagli. Inoltre, il servizio “Air-Rail Transport” collega 48 città in tutta la Cina, servendo oltre 560.000 passeggeri da luglio ad agosto. Diversi anche i nuovi servizi a disposizione dei passeggeri: il “Pets in Cabin”, disponibile su 17 rotte nazionali e in 15 aeroporti cinesi, verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte a partire da settembre, offrendo maggiori opzioni ai viaggiatori con animali domestici. L’iniziativa “Star Wing Escort” dedicata ai passeggeri con autismo, ha creato un ambiente di viaggio sicuro e confortevole per quasi 60 passeggeri dal suo lancio a giugno. Il servizio per minori non accompagnati è passato a un modello self-service completo, che comprende il blocco delle quote, la conferma delle informazioni sulla scorta, il pagamento e l’emissione dei biglietti. Questo servizio ha registrato un aumento del 39,63% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media di 735 passeggeri serviti al giorno. La compagnia ha inoltre ulteriormente esplorato il concetto di “viaggio meraviglioso” attraverso le sue iniziative innovative “aviazione +”. Integrando i biglietti aerei con offerte culturali, sportive e di servizi, Cea offre ai passeggeri di tutto il mondo un’esperienza di viaggio completa che fonde il viaggio aereo con il turismo culturale urbano cinese. [post_title] => China Eastern Airlines: record di passeggeri internazionali tra luglio e agosto [post_date] => 2025-09-05T10:12:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757067173000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spirit Airlines taglia i collegamenti su 11 destinazioni negli Stati Uniti e accantona i piani per il lancio di un nuovo volo, in linea con il piano di revisione del network legato all'avvio del secondo Chapter 11 richiesto dalla low cost in meno di un anno. I tagli, che entreranno in vigore all'inizio di ottobre, comprendono la cessazione di tutti i servizi per Albuquerque, New Mexico; Birmingham, Alabama; Chattanooga, Tennessee; Columbia, South Carolina; Oakland, Sacramento, San Jose e San Diego, California; Portland, Oregon; Salt Lake City, Utah; e Boise, Idaho. Sono stati inoltre rimossi i progetti per il lancio dei voli Fort Lauderdale-Macon, Georgia, il 16 ottobre, nell'ambito di una partnership con Contour Airlines. Le rotte interessate includono Albuquerque-Las Vegas, Birmingham-Fort Lauderdale, Chattanooga-Newark, Columbia-Orlando, Detroit-San Diego e diversi servizi intra-californiani sulla costa occidentale. Chattanooga e Columbia sono tra le destinazioni più recenti di Spirit, essendo state lanciate solo a giugno. "Stiamo rivedendo il network per concentrarci sui mercati più performanti - afferma un portavoce di Spirit -. Ci scusiamo con i nostri ospiti per gli eventuali disagi causati e contatteremo coloro che hanno prenotazioni interessate per informarli delle opzioni disponibili, compreso il rimborso. Rimaniamo impegnati a offrire opzioni di viaggio di alto valore e continueremo a servire decine di destinazioni negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi". [post_title] => Spirit Airlines rivede il network e taglia i collegamenti da 11 aeroporti Usa [post_date] => 2025-09-05T09:49:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757065751000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo allungo di Royal Jordanian verso gli Stati Uniti: la compagnia aprirà un collegamento tra Amman e Dallas-Fort Worth nel 2026, che diverrà la quinta destinazione Usa del network. Dal prossimo maggio il vettore opererà 4 voli settimanali tra l'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman e Dallas, con un Boeing 787-8 configurato con 270 posti. “Questo nuovo collegamento diretto con Amman è una novità assoluta per il Texas settentrionale - ha dichiarato Chris McLaughlin, ceo dell'aeroporto Usa -. La distanza di volo sulla rotta è di oltre 7.000 miglia. Royal Jordanian è membro dell'alleanza Oneworld, insieme ad American Airlines, basata proprio a Dallas, che è di fatto il suo più grande hub. La new entry di Dallas segue l'apertura da parte di Royal Jordanian della rotta per Washington Dulles, lo scorso marzo, sempre operata con un 787-8. Il resto del network statunitense della compagnia include le destinazioni di Chicago O'Hare, New York Jfk e Detroit Metropolitan. [post_title] => Royal Jordanian: da maggio 2026 Dallas sarà la quinta città servita negli Stati Uniti [post_date] => 2025-09-05T09:28:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757064511000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => China Airlines ha rinnovato il programma fedeltà introducendo una serie di novità che saranno in vigore alla fine del 2025. La compagnia sarà la prima in Taiwan ad adottare un sistema basato sui Punti Status, rivoluzionando il modo in cui i viaggiatori accumulano e utilizzano i benefici legati alla fidelizzazione. In particolare, le novità del programma (consultabile al sito dedicato) che sostituirà l’attuale sistema Dynasty Flyer prevedono: Punti Status per upgrade e rinnovi, validi anche su tariffe promozionali e di gruppo. Nessun rischio di downgrade fino al 2027: per due anni, solo upgrade garantiti. Calcolatore online e assistente AI per facilitare la comprensione del nuovo sistema. Maggiore flessibilità d’uso delle miglia, ora trattate come una valuta: acquistabili, trasferibili, riattivabili, e utilizzabili in combinazione. Nuova piattaforma “Milestopia”: le miglia possono essere spese in oltre 130 brand taiwanesi, su e-commerce, hotel (oltre 600.000 strutture globali), supermercati, ristoranti e molto altro. Donazioni e sostenibilità: i soci potranno convertire miglia in donazioni per enti benefici partner e aderire a iniziative green promosse da China Airlines. “Con questo nuovo sistema, vogliamo rendere ogni volo più significativo, ogni miglio più utile e ogni socio ancora più valorizzato - ha dichiarato Roberta Graziani, responsabile marketing di China Airlines Italia -. La trasformazione del programma fedeltà riflette il nostro impegno a offrire un’esperienza più flessibile, gratificante e sostenibile.” [post_title] => China Airlines: in vigore da fine 2025 il nuovo programma di fidelizzazione [post_date] => 2025-09-05T09:25:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757064305000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair valuta l'acquisto di 25-30 aeromobili a corridoio singolo da Airbus per sostituire parte dei suoi velivoli più datati. Secondo quanto riferito da Reuters, il ceo del vettore finlandese, Turkka Kuusisto, ha spiegato che la decisione “non è ancora definitiva”, ma che la compagnia dovrà sostituire circa 15 A319 e A320 della sua flotta. “Si può sostenere che ne servirebbero 15, ma è necessario effettuare un'analisi più ampia per capire se debbano essere 25 o 30”, ha precisato. L'ultimo significativo ordine della compagnia aerea alla casa costruttrice europea risale al 2006, quando acquistò 11 A350-900, un contratto poi ampliato nel 2014 con l'aggiunta di altri otto esemplari. Diciotto di questi velivoli di lungo raggio sono già stati consegnati. La flotta è attualmente composta da cinque A319, undici A320, sedici A321, sette A330-300, dodici ATR 72-500, tre Boeing 737-800 e dodici Embraer E190. Di pari passo al piano di rinnovo della flotta, Finnair continua ad ampliare il network delle destinazioni: alla fine di agosto ha annunciato nuove rotte estive a partire dal 2026 verso l'Italia (Firenze, Catania) e la Spagna (Valencia). [post_title] => Finnair studia il prossimo acquisto di una trentina di velivoli a corridoio singolo [post_date] => 2025-09-05T09:04:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757063046000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496510" align="alignleft" width="300"] Riccardo Fantoni[/caption] Costa Crociere firma una nuova iniziativa commerciale, che offre fino a 300 euro di sconto a cabina per prenotazioni effettuate entro il 10 ottobre 2025. al centro della promozione, le crociere da novembre 2025 a settembre 2026 alle isole Canarie, ai Caraibi, nel Mediterraneo e nel Nord Europa. Prenotando in tariffa My Cruise, All Inclusive e Super All Inclusive, si potrà versare un acconto minimo, pari a 100 euro per persona, per le prenotazioni effettuate per crociere nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda dal 1° dicembre 2025 al 31 marzo 2026 , e per tutti gli itinerari con partenza dal 1° aprile al 31 agosto 2026. Ai soci C|Club, fino al 10 ottobre 2025, è invece riservata la promozione tripli punti “crociera” su una selezione di partenze, cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. “Gli investimenti e le attività commerciali a supporto della domanda proseguono senza sosta – spiega il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Le campagne tv, radio, social, le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri Partners della distribuzione, insieme a un fitto calendario di eventi previsto per l’autunno, hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi clienti e valorizzare il grande lavoro delle agenzie di viaggio nostre partner. Un sostegno concreto che passa attraverso l’aumento di redditività garantito dall’incentivazione Segui-C e dalla grande novità del C-Premia, dedicata a tutti i venditori, che consente di aggiudicarsi fino a 500 euro di buoni Amazon. Tutto ciò con l’obiettivo di stimolare l’early booking e continuare a creare il giusto valore per tutti”. Gli itinerari invernali Gli itinerari proposti nella campagna spaziano da quello effettuato da Costa Smeralda, che propone 8 giorni nel Mediterraneo Occidentale, a quelli di Costa Toscana fra Provenza e Catalogna, fino ai colori del Golfo di Napoli e delle Cinque Terre. Sempre su Costa Toscana si potrà partire alla volta di Andalusia e costa nordafricana. Fra le altre proposte, la possibilità di partire alla volta delle Canarie o dei Caraibi. Costa Fortuna navigherà fra Marocco e Madeira, visitando ogni settimana seiisole delle Canarie in 8 giorni. L’essenza dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con tre itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e a Catalina Island, all’esperienza con 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a sei isole diverse delle Antille. Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, oltre alle crociere Transatlantiche e di posizionamento. [post_title] => Costa Crociere spinge sull'inverno: al via una promozione ad hoc [post_date] => 2025-09-05T09:02:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757062965000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "china eastern airlines record di passeggeri internazionali tra luglio e agosto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":116,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2046,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sri Lanka tourism development authority ha evidenziato che lo scorso agosto la destinazione ha registrato un aumento del numero di arrivi internazionali pari al 20,4%, portando il totale del mese a 198.235. Durante tutto l'anno, l'India è rimasta il primo Paese di provenienza dei visitatori in arrivo.\r

\r

Il risultato di agosto ha contribuito in modo significativo alla ripresa dello Sri Lanka e porta il totale degli arrivi stranieri nei primi otto mesi del 2025 a quota 1.566.523, in miglioramento rispetto agli ultimi anni.\r

\r

Oltre all'India, gli altri mercati internazionali che hanno sostenuto la crescita dei flussi verso lo Sri Lanka sono stati il Regno Unito e la Germania: con, rispettivamente, 17.764 e 12.500 visitatori, i due paesi hanno dato un contributo enorme, rafforzando l'idea che lo Sri Lanka sia una destinazione turistica popolare in Europa.\r

\r

Tra i mercati di provenienza più significativi del Paese figurano poi Cina, Giappone, Paesi Bassi, Australia, Spagna, Italia e Francia. ","post_title":"Sri Lanka: flussi turistici internazionali in ripresa, +20,4% in agosto","post_date":"2025-09-05T13:37:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1757079451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ribadisce il suo impegno nei confronti della Spagna appena un giorno dopo che Ryanair ha annunciato il taglio di oltre un milione di posti a causa della controversia con Aena.\r

\r

La compagnia low-cost ungherese, uno dei principali concorrenti della compagnia irlandese, sottolinea che \"la Spagna è parte integrante della nostra strategia da oltre due decenni e siamo qui per restare\".\r

Mosquera\r

Secondo la direttrice commerciale, Silvia Mosquera, \"la nostra continua crescita è una chiara dimostrazione del nostro impegno nei confronti dei clienti spagnoli, che possono affidarsi a Wizz Air per viaggi convenienti, affidabili e personalizzati in tutta Europa\". \"Continueremo a investire, crescere e offrire opzioni di viaggio più sostenibili in tutta Europa\", sottolinea.\r

\r

La compagnia, che quest'anno raggiungerà una capacità record con 10 milioni di posti a sedere e 35 nuove rotte in 16 aeroporti spagnoli, sottolinea che continua a \"esplorare nuove opportunità nel Paese\". Ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi aprirà collegamenti per Londra Luton da Barcellona, ​​Valencia, Bilbao, Siviglia e Madrid, oltre ad aprire destinazioni come Danzica e Skopje.","post_title":"Wizz Air s'inserisce nei tagli di Ryanair in Spagna","post_date":"2025-09-05T10:43:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757069009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_333887\" align=\"alignleft\" width=\"181\"] Mandarin Oriental Hotel premia i follower[/caption]\r

Mandarin Oriental arriva in Corea del Sud. La catena ha infatti annunciato l'apertura di una struttura, prevista per il 2030, posizionata a Seoul all’interno del Central Business District, a nord del fiume Han.\r

Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental, ha spiegato: «Seoul è un centro culturale ed economico in pieno sviluppo e siamo lieti di annunciare il nostro ingresso in questo mercato. Mandarin Oriental, Seoul incarnerà il nostro impegno per una crescita attenta e responsabile, offrendo un’esperienza che riflette lo spirito unico della destinazione e al tempo stesso il servizio leggendario e l’eccellenza nel design, filo conduttore di tutte le nostre proprietà».\r

La struttura\r

Le 128 camere e suite saranno caratterizzate da un’atmosfera intima, ispirandosi a un club privato. Per la progettazione degli interni è stato scelto il designer André Fu, il cui obiettivo sarà di creare uno stile elegante in linea con l’essenza della destinazione. L'offerta culinaria sarà un punto focale dell’hotel. Gli ospiti potranno optare per un ristorante panoramico al 21° piano o tra due ristoranti al piano inferiore.\r

L’hotel disporrà anche di varie location per eventi e meeting, tra cui una sala da ballo, spazi poliedrici e una terrazza esterna, adatta sia per occasioni speciali, sia per eventi lavorativi.\r

\r

Fra gli altri plus, la Spa at Mandarin Oriental, che sarà disposta su quattro piani e sarà dotata di piscina interna di 25 metri, palestra e\r

di una terrazza esterna. Inoltre, ci saranno un’accademia di golf con vari simulatori, una parete multiball, una sala giochi e il kids’ club.\r

Il progetto è sviluppato da Hanwha Group, che ha aggiunto: «Siamo onorati di collaborare con Mandarin Oriental in quello che diventerà un punto di riferimento dell’ospitalità a Seoul. Questa partnership contribuirà a valorizzare l’intero progetto di riqualificazione della stazione di Seoul, creando un polo dinamico per il business e il leisure».","post_title":"Mandarin Oriental arriva in Corea del Sud","post_date":"2025-09-05T10:15:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757067332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita nell'estate di China Eastern Airlines che, dal 1° luglio al 31 agosto, ha operato un totale di 194.000 voli, trasportando 28,06 milioni di passeggeri.\r

\r

Tra questi, i voli internazionali hanno raggiunto quota 27.000, trasportando 4,49 milioni di passeggeri, stabilendo un record storico.\r

\r

La compagnia sta ulteriormente ampliando il network internazionale: recente l'ingresso di nuove destinazioni, tra cui Ginevra, Milano Malpensa e Copenaghen verso Shanghai, aumentando al contempo la frequenza dei voli verso le principali destinazioni turistiche in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nord Africa. Attualmente, Cea opera 229 rotte nazionali e internazionali.\r

\r

I passeggeri che arrivano in Cina con CEA possono usufruire di diverse comodità transfrontaliere. Ad esempio, chi viaggia sulle rotte “Shuttle Service”, come la Pechino-Shanghai, può fruire del servizio “Easy Boarding” per cambi di biglietto gratuiti e i-wfi di base a bordo. Inoltre, chi transita per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong può utilizzare il servizio “PVG-SHA Transfer” per trasferimenti senza interruzioni tra l’Aeroporto di Shanghai Hongqiao e l’Aeroporto di Shanghai Pudong, senza dover ritirare i bagagli. Inoltre, il servizio “Air-Rail Transport” collega 48 città in tutta la Cina, servendo oltre 560.000 passeggeri da luglio ad agosto.\r

\r

Diversi anche i nuovi servizi a disposizione dei passeggeri: il “Pets in Cabin”, disponibile su 17 rotte nazionali e in 15 aeroporti cinesi, verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte a partire da settembre, offrendo maggiori opzioni ai viaggiatori con animali domestici.\r

\r

L’iniziativa “Star Wing Escort” dedicata ai passeggeri con autismo, ha creato un ambiente di viaggio sicuro e confortevole per quasi 60 passeggeri dal suo lancio a giugno. Il servizio per minori non accompagnati è passato a un modello self-service completo, che comprende il blocco delle quote, la conferma delle informazioni sulla scorta, il pagamento e l’emissione dei biglietti. Questo servizio ha registrato un aumento del 39,63% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media di 735 passeggeri serviti al giorno.\r

\r

La compagnia ha inoltre ulteriormente esplorato il concetto di “viaggio meraviglioso” attraverso le sue iniziative innovative “aviazione +”. Integrando i biglietti aerei con offerte culturali, sportive e di servizi, Cea offre ai passeggeri di tutto il mondo un’esperienza di viaggio completa che fonde il viaggio aereo con il turismo culturale urbano cinese.","post_title":"China Eastern Airlines: record di passeggeri internazionali tra luglio e agosto","post_date":"2025-09-05T10:12:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757067173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spirit Airlines taglia i collegamenti su 11 destinazioni negli Stati Uniti e accantona i piani per il lancio di un nuovo volo, in linea con il piano di revisione del network legato all'avvio del secondo Chapter 11 richiesto dalla low cost in meno di un anno.\r

\r

I tagli, che entreranno in vigore all'inizio di ottobre, comprendono la cessazione di tutti i servizi per Albuquerque, New Mexico; Birmingham, Alabama; Chattanooga, Tennessee; Columbia, South Carolina; Oakland, Sacramento, San Jose e San Diego, California; Portland, Oregon; Salt Lake City, Utah; e Boise, Idaho.\r

\r

Sono stati inoltre rimossi i progetti per il lancio dei voli Fort Lauderdale-Macon, Georgia, il 16 ottobre, nell'ambito di una partnership con Contour Airlines.\r

\r

Le rotte interessate includono Albuquerque-Las Vegas, Birmingham-Fort Lauderdale, Chattanooga-Newark, Columbia-Orlando, Detroit-San Diego e diversi servizi intra-californiani sulla costa occidentale. Chattanooga e Columbia sono tra le destinazioni più recenti di Spirit, essendo state lanciate solo a giugno.\r

\r

\"Stiamo rivedendo il network per concentrarci sui mercati più performanti - afferma un portavoce di Spirit -. Ci scusiamo con i nostri ospiti per gli eventuali disagi causati e contatteremo coloro che hanno prenotazioni interessate per informarli delle opzioni disponibili, compreso il rimborso.\r

\r

Rimaniamo impegnati a offrire opzioni di viaggio di alto valore e continueremo a servire decine di destinazioni negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi\".","post_title":"Spirit Airlines rivede il network e taglia i collegamenti da 11 aeroporti Usa","post_date":"2025-09-05T09:49:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757065751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo allungo di Royal Jordanian verso gli Stati Uniti: la compagnia aprirà un collegamento tra Amman e Dallas-Fort Worth nel 2026, che diverrà la quinta destinazione Usa del network.\r

\r

Dal prossimo maggio il vettore opererà 4 voli settimanali tra l'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman e Dallas, con un Boeing 787-8 configurato con 270 posti.\r

\r

“Questo nuovo collegamento diretto con Amman è una novità assoluta per il Texas settentrionale - ha dichiarato Chris McLaughlin, ceo dell'aeroporto Usa -. La distanza di volo sulla rotta è di oltre 7.000 miglia.\r

\r

Royal Jordanian è membro dell'alleanza Oneworld, insieme ad American Airlines, basata proprio a Dallas, che è di fatto il suo più grande hub.\r

\r

La new entry di Dallas segue l'apertura da parte di Royal Jordanian della rotta per Washington Dulles, lo scorso marzo, sempre operata con un 787-8.\r

\r

Il resto del network statunitense della compagnia include le destinazioni di Chicago O'Hare, New York Jfk e Detroit Metropolitan.","post_title":"Royal Jordanian: da maggio 2026 Dallas sarà la quinta città servita negli Stati Uniti","post_date":"2025-09-05T09:28:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757064511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"China Airlines ha rinnovato il programma fedeltà introducendo una serie di novità che saranno in vigore alla fine del 2025.\r

\r

La compagnia sarà la prima in Taiwan ad adottare un sistema basato sui Punti Status, rivoluzionando il modo in cui i viaggiatori accumulano e utilizzano i benefici legati alla fidelizzazione. \r

\r

In particolare, le novità del programma (consultabile al sito dedicato) che sostituirà l’attuale sistema Dynasty Flyer prevedono: Punti Status per upgrade e rinnovi, validi anche su tariffe promozionali e di gruppo. \r

\r

Nessun rischio di downgrade fino al 2027: per due anni, solo upgrade garantiti. Calcolatore online e assistente AI per facilitare la comprensione del nuovo sistema. Maggiore flessibilità d’uso delle miglia, ora trattate come una valuta: acquistabili, trasferibili, riattivabili, e utilizzabili in combinazione.\r

\r

Nuova piattaforma “Milestopia”: le miglia possono essere spese in oltre 130 brand taiwanesi, su e-commerce, hotel (oltre 600.000 strutture globali), supermercati, ristoranti e molto altro. Donazioni e sostenibilità: i soci potranno convertire miglia in donazioni per enti benefici partner e aderire a iniziative green promosse da China Airlines.\r

\r

“Con questo nuovo sistema, vogliamo rendere ogni volo più significativo, ogni miglio più utile e ogni socio ancora più valorizzato - ha dichiarato Roberta Graziani, responsabile marketing di China Airlines Italia -. La trasformazione del programma fedeltà riflette il nostro impegno a offrire un’esperienza più flessibile, gratificante e sostenibile.” ","post_title":"China Airlines: in vigore da fine 2025 il nuovo programma di fidelizzazione","post_date":"2025-09-05T09:25:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757064305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair valuta l'acquisto di 25-30 aeromobili a corridoio singolo da Airbus per sostituire parte dei suoi velivoli più datati.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, il ceo del vettore finlandese, Turkka Kuusisto, ha spiegato che la decisione “non è ancora definitiva”, ma che la compagnia dovrà sostituire circa 15 A319 e A320 della sua flotta. “Si può sostenere che ne servirebbero 15, ma è necessario effettuare un'analisi più ampia per capire se debbano essere 25 o 30”, ha precisato. \r

\r

L'ultimo significativo ordine della compagnia aerea alla casa costruttrice europea risale al 2006, quando acquistò 11 A350-900, un contratto poi ampliato nel 2014 con l'aggiunta di altri otto esemplari. Diciotto di questi velivoli di lungo raggio sono già stati consegnati.\r

\r

La flotta è attualmente composta da cinque A319, undici A320, sedici A321, sette A330-300, dodici ATR 72-500, tre Boeing 737-800 e dodici Embraer E190.\r

\r

Di pari passo al piano di rinnovo della flotta, Finnair continua ad ampliare il network delle destinazioni: alla fine di agosto ha annunciato nuove rotte estive a partire dal 2026 verso l'Italia (Firenze, Catania) e la Spagna (Valencia).","post_title":"Finnair studia il prossimo acquisto di una trentina di velivoli a corridoio singolo","post_date":"2025-09-05T09:04:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757063046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496510\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Riccardo Fantoni[/caption]\r

\r

Costa Crociere firma una nuova iniziativa commerciale, che offre fino a 300 euro di sconto a cabina per prenotazioni effettuate entro il 10 ottobre 2025. al centro della promozione, le crociere da novembre 2025 a settembre 2026 alle isole Canarie, ai Caraibi, nel Mediterraneo e nel Nord Europa.\r

\r

Prenotando in tariffa My Cruise, All Inclusive e Super All Inclusive, si potrà versare un acconto minimo, pari a 100 euro per persona, per le prenotazioni effettuate per crociere nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda dal 1° dicembre 2025 al 31 marzo 2026 , e per tutti gli itinerari con partenza dal 1° aprile al 31 agosto 2026.\r

\r

Ai soci C|Club, fino al 10 ottobre 2025, è invece riservata la promozione tripli punti “crociera” su una selezione di partenze, cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

“Gli investimenti e le attività commerciali a supporto della domanda proseguono senza sosta – spiega il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Le campagne tv, radio, social, le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri Partners della distribuzione, insieme a un fitto calendario di eventi previsto per l’autunno, hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi clienti e valorizzare il grande lavoro delle agenzie di viaggio nostre partner. Un sostegno concreto che passa attraverso l’aumento di redditività garantito dall’incentivazione Segui-C e dalla grande novità del C-Premia, dedicata a tutti i venditori, che consente di aggiudicarsi fino a 500 euro di buoni Amazon. Tutto ciò con l’obiettivo di stimolare l’early booking e continuare a creare il giusto valore per tutti”.\r

Gli itinerari invernali\r

Gli itinerari proposti nella campagna spaziano da quello effettuato da Costa Smeralda, che propone 8 giorni nel Mediterraneo Occidentale, a quelli di Costa Toscana fra Provenza e Catalogna, fino ai colori del Golfo di Napoli e delle Cinque Terre. Sempre su Costa Toscana si potrà partire alla volta di Andalusia e costa nordafricana.\r

\r

Fra le altre proposte, la possibilità di partire alla volta delle Canarie o dei Caraibi. Costa Fortuna navigherà fra Marocco e Madeira, visitando ogni settimana seiisole delle Canarie in 8 giorni. L’essenza dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con tre itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e a Catalina Island, all’esperienza con 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a sei isole diverse delle Antille.\r

\r

Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, oltre alle crociere Transatlantiche e di posizionamento.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Crociere spinge sull'inverno: al via una promozione ad hoc","post_date":"2025-09-05T09:02:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757062965000]}]}}