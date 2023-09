British Airways: nuovo codeshare con IndiGo su otto destinazioni indiane British Airways ha siglato un nuovo codeshare con IndiGo che mira a potenziare i collegamenti tra il Regno Unito e l’India. Grazie a questa partnership – che vede British Airways aggiungere il proprio codice su una serie di destinazioni del network della compagnia aerea indiana – i passeggeri potranno usufruire di una migliore connettività tra il Sud-est asiatico e l’Europa a partire dal 12 ottobre 2023. In totale, otto destinazioni sono ora disponibili come opzioni di codeshare quando si viaggia da Londra Heathrow via Nuova Delhi o Mumbai. Queste includono tre nuove destinazioni che finora non erano accessibili ai clienti di British Airways e precisamente Thiruvananthapuram (via Mumbai), Rajkot (Hirasar) via Mumbai e Vadodara, sempre via Mumbai. Le altre città include nell’intesa sono Amritsar, Kochi, Ahmedabad, Goa e Kolkata. IndiGo opera su un ampio network domestico e regionale con una flotta di A320. Tutti i passeggeri del vettore britannico che viaggiano con IndiGo potranno usufruire di un pasto gratuito e della generosa franchigia bagaglio del vettore britannico in economy tramite codeshare per i voli verso l’India: due bagagli registrati fino a 23 kg per persona. Il numero di voli British Airways dall’India a Londra supera ora i livelli pre-pandemia, con la compagnia aerea che opera 56 voli settimanali verso cinque destinazioni indiane: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore e Hyderabad. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Belstay Milano Linate ha ospitato una festa di fine estate con dj-set, musica dal vivo e tante sorprese a bordo piscina per presentare Seguimi, la linea food&beverage messa a punto da Andrea Ribaldone per completare il concept di ospitalità della catena. "D’ora in poi si vedrà quello che avevamo in mente sin dall'inizio - sottolinea Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels -: un’idea di ospitalità multidimensionale fatta di spazi e di momenti di food&beverage da vivere 24 ore al giorno. Grazie alla collaborazione con Andrea la nostra cucina è innovativa, efficace e moderna, al passo con le mode. Come con il nuovo servizio grab-and-go, parte del concept Seguimi, che prevede un agile servizio di ristorazione h24 per chi arriva in albergo in ritardo per difficoltà con i voli del vicino aeroporto di Linate". Ribaldone, coach della ristorazione Belstay, racconta: "Sono partito dall'identità del luogo e della proprietà per creare una cucina italiana di qualità declinata in maniera giovane e informale". Nei primi otto mesi del 2023 il Belstay Milano Linate ha registrato un tasso di occupazione pari all’80%, equivalente a 34 mila ospiti, e ha assunto un ruolo importante nel mondo del conference&banketing e del mice. "Siamo molto soddisfatti della nostra crescita. - riprende Di Tullio -. Vista la nostra posizione suburbana, sia a Milano Linate sia ad Assago, ma anche a Mestre e a Roma, ci definiamo orgogliosamente periferici. I nostri sono degli urban resort con piscina e spazi verdi, che offrono momenti di relax e spazi accoglienti a costi inferiori. Sono un prodotto di qualità anche per chi non ha l'esigenza o la volontà di entrare in centro città. La formula implica l’accesso a tutti i ristoranti tematici per cene à la carte, ai bar, alle piscine, l’utilizzo del trapezio, la possibilità di assistere agli show. In Repubblica Dominicana, scegliendo il Viva Dominicus Palace by Wyndham si acquisisce il diritto anche al Viva Dominicus Beach by Wyndham. A Bayahibe, sulla costa sud-orientale, i due resort sono adiacenti, uniti da un camminamento interno. Il Palace vanta una laguna popolata da fenicotteri e tartarughe, centro benessere e centro diving. Accedendo anche al Dominicus Beach si moltiplica la scelta di ristoranti à la carte per le cene all inclusive, provando le cucine del mondo. Si arricchisce la gamma di piscine, fra cui la infinity con acqua di mare, e si può partecipare ai famosi show in anfiteatro. Entrambi i resort si affacciano sulla spiaggia Bandiera Blu. Sempre in Repubblica Dominicana, prenotando il Viva Heavens by Wyndham si entra liberamente anche al Viva Tangerine by Wyndham. Un’opzione interessante per vivere in modo più completo la costa settentrionale; distano circa 30 chilometri l’uno dall’altro. L'Heavens sorge a Playa Dorada, a ridosso dell’omonimo campo da golf 18 buche; sono da scoprire le cascate di Damajagua, Cayo Arena, e la bella cittadina di Puerto Plata, il divertimento all’Ocean World, la teleferica che porta in collina. Il Tangerine è situato a Cabarete, la patria mondiale degli sport acquatici; qui si può provare l’emozione del kitesurf, che trasporta fra oceano e cielo, grazie alle onde e al vento. Cabarete è una destinazione molto amata dal pubblico più giovane, con un’atmosfera vibrante e internazionale; di giorno è bellissimo anche solo assistere alle evoluzioni in mare e la sera ci sono spesso concerti live sulla spiaggia. Ma la compagnia ha introdotto anche altri due plus in tema di f&b e sostenibilità. A partire dall’estensione della formula all inclusive 24 ore su 24, con alcuni bar aperti ininterrottamente in ciascuno degli otto resort della catena. Il gruppo Alpitour, che ha l’esclusiva commerciale per l’Italia della maggior parte degli hotel della catena, ha inoltre incaricato la società Dream&Charme, organismo di certificazione internazionale accreditato Iso 17065, di effettuare un audit in alcuni Viva Resorts. Il tutto con lo scopo di valutare se le strutture ricettive operano in ottemperanza e in conformità ai requisiti definiti dal protocollo chiamato Gabbiani Verdi. E in questi mesi hanno ottenuto il riconoscimento i Viva Maya, Azteca, Fortuna Beach, Dominicus Beach e Dominicus Palace. In Dominicana e in Messico si tratta, in particolare, delle prime strutture certificate da Alpitour World. [post_title] => Viva: prenoti un resort e accedi anche a quello vicino [post_date] => 2023-09-22T11:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695380426000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chissà cosa stanno pensando in Lufthansa nell'apprendere che dovrà assorbire 250 lavoratori da tempo licenziati da Alitalia e che il Tribunale del lavoro di Roma ha ordinato che siano reintegrati dall'Ita e ora acquistati da Lufthansa, anche se l'operazione è ancora in attesa di ratifica? I giudici hanno inoltre stabilito che questa decisione ha effetto immediato. Il governo italiano ha affermato che ciò non mette a repentaglio la trattativa con Lufthansa per la vendita della compagnia, anche se è possibile che i termini dell'accordo dovranno essere rivisti. E la cosa peggiore è che ci sono più di mille lavoratori in questa situazione che stanno litigando per il rientro. Ridiscutere l'accordo Secondo la stampa romana, il problema diventerebbe serio se l'azienda dovesse reintegrare i 1.147 lavoratori che negli ultimi due anni hanno avviato procedimenti a Roma o Milano contro l'azienda che li ha licenziati. Tra l'altro per questi dipendenti che hanno già una pena, è stato stabilito che debbano riscuotere gli arretrati di questi anni. Per questo motivo i tedeschi fanno pressing sul governo di Roma per ridiscutere l'accordo che porterà il 41% del capitale di Ita Airways nelle mani di Lufthansa. Quest'ultima chiederebbe all'Italia di farsi carico di una buona parte dei 200 milioni derivante dalle cause di lavoro. Berlino e Roma giocheranno quindi insieme la partita sui contenziosi dei lavoratori e gestiranno poi il confronto con la Commissione europea, che deve autorizzare la privatizzazione di Ita. [post_title] => Su Lufthansa-Ita piomba il reintegro di 250 lavoratori ex Alitalia [post_date] => 2023-09-22T10:54:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695380093000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates si appresta ad ampliare la flotta di aeromobili Airbus a fusoliera larga e per questo lancia una campagna di recruiting per capitani con esperienza, che sono invitati a inviare la propria candidatura per partecipare al programma Direct Entry Captains, proprio per la flotta di Airbus A380. La campagna globale prevede che i piloti interessati e le loro famiglie potranno partecipare a una sessione informativa online che si terrà il 4 ottobre alle 13:00 ora di Dubai (11 ora italiana), partecipare a giornate di apertura in destinazioni selezionate e seguire tutti gli aggiornamenti qui. Il programma Direct Entry Captains è rivolto a capitani tecnicamente qualificati con un minimo di 3.000 ore di comando recente su aeromobili Airbus fly-by-wire a fusoliera larga come gli A330, A340, A350 e A380. I candidati devono avere un minimo di 7.000 ore di volo totali su aeromobili multiequipaggio e plurimotore, oltre a soddisfare altri criteri di idoneità. [post_title] => Emirates recluta esperti capitani destinati alla nuova flotta di lungo raggio Airbus [post_date] => 2023-09-22T10:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695378739000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la collaborazione tra World Explorer e il travel designer Pierpaolo Di Nardo. Dopo la prima iniziativa con il tour in Rajasthan programmato tra marzo e agosto, ora la partnership si estende all'intera programmazione India e Himalaya dell'operatore milanese. Con oltre 25 anni di esperienza fondata su viaggi ed esplorazioni in Asia, e innumerevoli relazioni consolidate, tra istituzioni locali, dmc, hotel, compagnie aeree, guide e autisti, Di Nardo porta gli asset necessari da cui World Explorer parte per presentare le nuove destinazioni che comprenderanno India e tutta la zona dell’Himalaya: dal Nepal al Bhutan, dall’India del Nord al Rajasthan, dal Kerala a Sri Lanka. Presto, quindi, in catalogo nuovi tour di gruppo sia classici sia tematici e, soprattutto, una consulenza approfondita alle agenzie e al cliente che cerca esperienze tailor made, per il quale non mancheranno proposte alternative, fuori dalle rotte classiche. Il gruppo di lavoro sarà condotto da Alessandro Simonetti, patron di World Explorer che, con Pierpaolo Di Nardo, intende inserirsi nel mercato dei viaggi verso il subcontinente indiano, portando una selezione di contenuti di alto livello culturale. Tra le proposte non mancheranno tour dedicati all’arte, ai festival, alla musica o alla cucina, ma anche esperienze nella natura tipiche della filosofia di World Explorer. Tra queste, quindi, i safari (anche per famiglie) nelle zone di avvistamento delle tigri e dei leopardi, e la possibilità di soggiorni glamping in campi tendati deluxe (sia in Rajasthan sia in Ladakh). Tra le partenze di gruppo ci saranno anche degli itinerari speciali accompagnati proprio da Di Nardo, come il viaggio in Rajasthan per il Music Sufi Festival di Jodhpur (febbraio 2024), quello in Bhutan per il festival di Paro (marzo 2024) e quello in India del Nord per un Tiger and Leopard Safari (aprile 2024). “Ma questo è solo l’inizio, perché in quello che definirei il laboratorio di World Explorer la creatività è in pieno fermento e stiamo già lavorando a idee e nuovi progetti per l’estate 2024, di cui vi daremo notizia presto” sottolinea Simonetti. [post_title] => Si rafforza la collaborazione tra Di Nardo e World Explorer che ora copre tutta l’India e l’Himalaya [post_date] => 2023-09-22T10:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695378646000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_452536" align="alignleft" width="300"] Ivan Artolli[/caption] E' giunto ormai al quinto ciclo il progetto Mentor Me di Ehma Italia. Un programma formativo che individua i migliori talenti tra i giovani albergatori, distintisi per la loro emotional intelligence, leadership, empatia nei confronti di colleghi, collaboratori e clienti, per il ruolo di mentee. Ognuno di loro viene accompagnato da un mentor, socio Ehma, nella crescita e sviluppo personale e professionale. L’obiettivo, di grande attualità, è quello di motivarli a proseguire la carriera alberghiera. Si tratta di un progetto in costante sviluppo: prima dell’inizio del quinto ciclo, dunque, in occasione della riunione autunnale di Ehma Italia a Stresa, dal 3 al 5 novembre presso il Grand Hotel des Iles Borromées, ci sarà una sessione di formazione dedicata ai mentor, per permettere loro di utilizzare tutti gli strumenti e le tecniche più aggiornate; la selezione dei mentor, dei mentee e il loro abbinamento è oggetto di grande attenzione; ciascun mentor avrà inoltre a disposizione un coach facente parte del comitato per assisterlo e consigliarlo in caso di necessità. Il comitato progetto Mentor Me della divisione italiana della European Hotel Managers Association, guidato da Ivan Artolli, è composto da Cristiano Cabutti, Roberto Cappelletto, Damiano De Crescenzo e Giuseppe Mariano, con la supervisione del delegato nazionale Ezio Indiani. “Ritengo che l’attuale problema di carenza di personale nell’industria alberghiera dipenda da una mancanza di attrattiva della nostra professione, pur considerando gli sviluppi di carriera che essa offre - spiega lo stesso Artolli -. Per fortuna la passione e la motivazione del nostro personale, se ben inquadrato e seguito, rimane a un buon livello se paragonato ad altri paesi europei, dove le risorse sono più scarse e il livello qualitativo inferiore rispetto all’Italia”. Il mentor con la sua esperienza riesce a vedere e apprezzare le qualità di un giovane più di quanto non riesca lui stesso. I benefici del percorso di mentoring per il mentee sono molteplici: il confronto costante con una grande fonte di informazioni, un aiuto a prefissarsi degli obiettivi raggiungibili, fare conoscenze interessanti, ricevere un importante riscontro da parte di un professionista con una lunga esperienza. Anche per il mentor il programma rappresenta un valore aggiunto: grazie al rapporto di fiducia che si crea con il mentee, il mentor riesce a entrare nella mentalità di un professionista più giovane di lui e in tal modo comprendere meglio la dinamica del pensiero, la sensibilità e le aspettative delle nuove generazioni. [post_title] => Ehma Italia: giunge al quinto ciclo il progetto Mentor Me dedicato ai giovani talenti [post_date] => 2023-09-21T12:16:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695298583000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Columbus Explorer, Columbus Vacanze e Columbus Platinum e sono tre delle quattro linee di prodotto (la quarta è Columbus Club) con cui il to padovano ha riorganizzato la propria offerta, in concomitanza con l'approdo in azienda della nuova direttrice, Manuela Altinier, dello scorso anno. Un approccio che si applica anche alla destinazione Stati Uniti, che in questo modo viene declinato in tutti i suoi aspetti: dalla formula fly and drive alle grandi metropoli New York, San Francisco, Las Vegas, passando per i parchi nazionali e le terre degli indiani d’America, percorrendo la Route 66 e volando nelle immancabili città del New England, per poi passare nel profondo Sud, andando sempre oltre le destinazioni conosciute. Columbus Explorer è dunque la sezione dedicata al vero viaggiatore, che percorre rotte poco battute dal turismo per scoprire e godere della parte più genuina delle destinazioni. Columbus Vacanze è invece pensata per le proposte più classiche e collaudate che non vanno mai fuori moda. Una collezione di itinerari imperdibili in grado di rispondere a ogni esigenza di budget. Infine, Columbus Platinum, nata per sorprendere, affascinare, stupire e superare ogni aspettativa: una categoria dedicata ai viaggi di lusso con sistemazioni di charme e location esclusive. [post_title] => Columbus: focus sugli Stati Uniti con tre linee di prodotto dedicate [post_date] => 2023-09-21T11:40:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695296410000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quella tra Lufthansa e Ita Airways è una partita che i tedeschi non vorrebbero si allungasse ai tempi supplementari. Perché ciò si verifichi dovrebbero però essere molto aperti alle richieste della Commissione europea, dalla quale si attende il parere definitivo all'operazione. Obiettivo del gruppo Lh sarebbe quello di ottenere un semaforo verde entro la fine dell’anno, in quella che è ancora la fase 1, anche se dall'Antitrust europeo si preparano ad andare anche nella fase 2, arrivando così all'inizio 2024. Sotto la lente di ingrandimento c'è la potenziale sovrapposizione dei network: secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, sarebbe limitata tra il 4 e il 6%, a seconda di cosa si considera come 'mercato' di riferimento. Ma su Milano e Roma si dovrà intervenire per far entrare altri vettori e ridurre il tasso di concentrazione dei due vettori. In generale, i mercati tra Italia e Germania, Svizzera e Belgio potrebbero vedere sei nuovi monopoli con l’integrazione di Ita. I collegamenti interessati sarebbero infatti quelli tra Milano e Francoforte, Düsseldorf, Stoccarda, e tra Roma e Francoforte, Monaco e Zurigo. A questi si sommerebbero anche rotte in posizione dominante, come Milano-Bruxelles (95% sotto l'egida Ita-Lufthansa nell’intero 2023, l’altro 5% a Ryanair), Roma-Bruxelles (74% offerto dai due vettori), Milano-Amburgo (65% di Ita-Lufthansa). La Ue potrebbe investire più Lufthansa di Ita, visto che quest'ultima due anni fa aveva già ceduto il 15% a Linate e il 57% a Roma. Altri due temi scottanti nel mirino di Bruxelles sarebbero poi quelli relativi ai competitor (l'Ue non considera Ryanair tale poiché quest'ultima detiene quasi il 45% del market share in Italia - domestico e internazionale, ma non ha voli lungo raggio e non opera in mercati premium) e il futuro posizionamento sulle rotte transatlantiche (L’Antitrust Ue vorrebbe poi includere nella valutazione sul tasso di competizione delle rotte anche il ruolo di United Airlines, partner commerciale di Lufthansa nell’alleanza transatlantica «A++» assieme ad Air Canada). [post_title] => Lufthansa-Ita: l'Antitrust Ue punta il dito sui potenziali nuovi monopoli [post_date] => 2023-09-21T09:44:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695289495000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "british airways nuovo codeshare con indigo su otto destinazioni indiane" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1437,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Belstay Milano Linate ha ospitato una festa di fine estate con dj-set, musica dal vivo e tante sorprese a bordo piscina per presentare Seguimi, la linea food&beverage messa a punto da Andrea Ribaldone per completare il concept di ospitalità della catena. \"D’ora in poi si vedrà quello che avevamo in mente sin dall'inizio - sottolinea Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels -: un’idea di ospitalità multidimensionale fatta di spazi e di momenti di food&beverage da vivere 24 ore al giorno. Grazie alla collaborazione con Andrea la nostra cucina è innovativa, efficace e moderna, al passo con le mode. Come con il nuovo servizio grab-and-go, parte del concept Seguimi, che prevede un agile servizio di ristorazione h24 per chi arriva in albergo in ritardo per difficoltà con i voli del vicino aeroporto di Linate\". \r

Ribaldone, coach della ristorazione Belstay, racconta: \"Sono partito dall'identità del luogo e della proprietà per creare una cucina italiana di qualità declinata in maniera giovane e informale\". Nei primi otto mesi del 2023 il Belstay Milano Linate ha registrato un tasso di occupazione pari all’80%, equivalente a 34 mila ospiti, e ha assunto un ruolo importante nel mondo del conference&banketing e del mice. \"Siamo molto soddisfatti della nostra crescita. - riprende Di Tullio -. Vista la nostra posizione suburbana, sia a Milano Linate sia ad Assago, ma anche a Mestre e a Roma, ci definiamo orgogliosamente periferici. I nostri sono degli urban resort con piscina e spazi verdi, che offrono momenti di relax e spazi accoglienti a costi inferiori. Sono un prodotto di qualità anche per chi non ha l'esigenza o la volontà di entrare in centro città. Con un’attenzione particolare per il business travel, perché oggi chi atterra a Linate può raggiungere velocemente il centro con la linea 4 e da Belstay parte tutto il giorno una navetta gratuita per gli ospiti che porta direttamente alla metropolitana\".\r

[gallery ids=\"452571,452572,452567,452569,452570,452568\"]","post_title":"Belstay completa il suo concept con la linea f&b Seguimi e celebra la fine dell’estate","post_date":"2023-09-22T11:21:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695381690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha siglato un nuovo codeshare con IndiGo che mira a potenziare i collegamenti tra il Regno Unito e l'India. Grazie a questa partnership - che vede British Airways aggiungere il proprio codice su una serie di destinazioni del network della compagnia aerea indiana - i passeggeri potranno usufruire di una migliore connettività tra il Sud-est asiatico e l'Europa a partire dal 12 ottobre 2023.\r

\r

In totale, otto destinazioni sono ora disponibili come opzioni di codeshare quando si viaggia da Londra Heathrow via Nuova Delhi o Mumbai. Queste includono tre nuove destinazioni che finora non erano accessibili ai clienti di British Airways e precisamente Thiruvananthapuram (via Mumbai), Rajkot (Hirasar) via Mumbai e Vadodara, sempre via Mumbai. Le altre città include nell'intesa sono Amritsar, Kochi, Ahmedabad, Goa e Kolkata.\r

\r

IndiGo opera su un ampio network domestico e regionale con una flotta di A320. Tutti i passeggeri del vettore britannico che viaggiano con IndiGo potranno usufruire di un pasto gratuito e della generosa franchigia bagaglio del vettore britannico in economy tramite codeshare per i voli verso l'India: due bagagli registrati fino a 23 kg per persona.\r

\r

Il numero di voli British Airways dall'India a Londra supera ora i livelli pre-pandemia, con la compagnia aerea che opera 56 voli settimanali verso cinque destinazioni indiane: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore e Hyderabad.","post_title":"British Airways: nuovo codeshare con IndiGo su otto destinazioni indiane","post_date":"2023-09-22T11:17:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695381440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Viva Dominicus Palace[/caption]\r

\r

Nuova opportunità per gli ospiti di Viva Resorts: soggiornando in tre resort, se ne hanno a disposizione sei, nell’arco della medesima vacanza, senza alcun supplemento. In Riviera Maya, prenotando il Viva Azteca by Wyndham si può usufruire anche del Viva Maya by Wyndham. Distano cinque minuti a piedi l’uno dall’altro: di giorno è piacevole il passaggio dalla spiaggia, la sera dal marciapiede interno nel viale alberato di Playacar. La formula implica l’accesso a tutti i ristoranti tematici per cene à la carte, ai bar, alle piscine, l’utilizzo del trapezio, la possibilità di assistere agli show.\r

In Repubblica Dominicana, scegliendo il Viva Dominicus Palace by Wyndham si acquisisce il diritto anche al Viva Dominicus Beach by Wyndham. A Bayahibe, sulla costa sud-orientale, i due resort sono adiacenti, uniti da un camminamento interno. Il Palace vanta una laguna popolata da fenicotteri e tartarughe, centro benessere e centro diving. Accedendo anche al Dominicus Beach si moltiplica la scelta di ristoranti à la carte per le cene all inclusive, provando le cucine del mondo. Si arricchisce la gamma di piscine, fra cui la infinity con acqua di mare, e si può partecipare ai famosi show in anfiteatro. Entrambi i resort si affacciano sulla spiaggia Bandiera Blu.\r

\r

Sempre in Repubblica Dominicana, prenotando il Viva Heavens by Wyndham si entra liberamente anche al Viva Tangerine by Wyndham. Un’opzione interessante per vivere in modo più completo la costa settentrionale; distano circa 30 chilometri l’uno dall’altro. L'Heavens sorge a Playa Dorada, a ridosso dell’omonimo campo da golf 18 buche; sono da scoprire le cascate di Damajagua, Cayo Arena, e la bella cittadina di Puerto Plata, il divertimento all’Ocean World, la teleferica che porta in collina. Il Tangerine è situato a Cabarete, la patria mondiale degli sport acquatici; qui si può provare l’emozione del kitesurf, che trasporta fra oceano e cielo, grazie alle onde e al vento. Cabarete è una destinazione molto amata dal pubblico più giovane, con un’atmosfera vibrante e internazionale; di giorno è bellissimo anche solo assistere alle evoluzioni in mare e la sera ci sono spesso concerti live sulla spiaggia.\r

\r

Ma la compagnia ha introdotto anche altri due plus in tema di f&b e sostenibilità. A partire dall’estensione della formula all inclusive 24 ore su 24, con alcuni bar aperti ininterrottamente in ciascuno degli otto resort della catena. Il gruppo Alpitour, che ha l’esclusiva commerciale per l’Italia della maggior parte degli hotel della catena, ha inoltre incaricato la società Dream&Charme, organismo di certificazione internazionale accreditato Iso 17065, di effettuare un audit in alcuni Viva Resorts. Il tutto con lo scopo di valutare se le strutture ricettive operano in ottemperanza e in conformità ai requisiti definiti dal protocollo chiamato Gabbiani Verdi. E in questi mesi hanno ottenuto il riconoscimento i Viva Maya, Azteca, Fortuna Beach, Dominicus Beach e Dominicus Palace. In Dominicana e in Messico si tratta, in particolare, delle prime strutture certificate da Alpitour World.","post_title":"Viva: prenoti un resort e accedi anche a quello vicino","post_date":"2023-09-22T11:00:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695380426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chissà cosa stanno pensando in Lufthansa nell'apprendere che dovrà assorbire 250 lavoratori da tempo licenziati da Alitalia e che il Tribunale del lavoro di Roma ha ordinato che siano reintegrati dall'Ita e ora acquistati da Lufthansa, anche se l'operazione è ancora in attesa di ratifica?\r

\r

I giudici hanno inoltre stabilito che questa decisione ha effetto immediato. Il governo italiano ha affermato che ciò non mette a repentaglio la trattativa con Lufthansa per la vendita della compagnia, anche se è possibile che i termini dell'accordo dovranno essere rivisti. E la cosa peggiore è che ci sono più di mille lavoratori in questa situazione che stanno litigando per il rientro.\r

Ridiscutere l'accordo\r

Secondo la stampa romana, il problema diventerebbe serio se l'azienda dovesse reintegrare i 1.147 lavoratori che negli ultimi due anni hanno avviato procedimenti a Roma o Milano contro l'azienda che li ha licenziati. Tra l'altro per questi dipendenti che hanno già una pena, è stato stabilito che debbano riscuotere gli arretrati di questi anni.\r

\r

Per questo motivo i tedeschi fanno pressing sul governo di Roma per ridiscutere l'accordo che porterà il 41% del capitale di Ita Airways nelle mani di Lufthansa. Quest'ultima chiederebbe all'Italia di farsi carico di una buona parte dei 200 milioni derivante dalle cause di lavoro. Berlino e Roma giocheranno quindi insieme la partita sui contenziosi dei lavoratori e gestiranno poi il confronto con la Commissione europea, che deve autorizzare la privatizzazione di Ita. ","post_title":"Su Lufthansa-Ita piomba il reintegro di 250 lavoratori ex Alitalia","post_date":"2023-09-22T10:54:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1695380093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates si appresta ad ampliare la flotta di aeromobili Airbus a fusoliera larga e per questo lancia una campagna di recruiting per capitani con esperienza, che sono invitati a inviare la propria candidatura per partecipare al programma Direct Entry Captains, proprio per la flotta di Airbus A380.\r

La campagna globale prevede che i piloti interessati e le loro famiglie potranno partecipare a una sessione informativa online che si terrà il 4 ottobre alle 13:00 ora di Dubai (11 ora italiana), partecipare a giornate di apertura in destinazioni selezionate e seguire tutti gli aggiornamenti qui. \r

Il programma Direct Entry Captains è rivolto a capitani tecnicamente qualificati con un minimo di 3.000 ore di comando recente su aeromobili Airbus fly-by-wire a fusoliera larga come gli A330, A340, A350 e A380. I candidati devono avere un minimo di 7.000 ore di volo totali su aeromobili multiequipaggio e plurimotore, oltre a soddisfare altri criteri di idoneità.","post_title":"Emirates recluta esperti capitani destinati alla nuova flotta di lungo raggio Airbus","post_date":"2023-09-22T10:32:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695378739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la collaborazione tra World Explorer e il travel designer Pierpaolo Di Nardo. Dopo la prima iniziativa con il tour in Rajasthan programmato tra marzo e agosto, ora la partnership si estende all'intera programmazione India e Himalaya dell'operatore milanese.\r

\r

Con oltre 25 anni di esperienza fondata su viaggi ed esplorazioni in Asia, e innumerevoli relazioni consolidate, tra istituzioni locali, dmc, hotel, compagnie aeree, guide e autisti, Di Nardo porta gli asset necessari da cui World Explorer parte per presentare le nuove destinazioni che comprenderanno India e tutta la zona dell’Himalaya: dal Nepal al Bhutan, dall’India del Nord al Rajasthan, dal Kerala a Sri Lanka. Presto, quindi, in catalogo nuovi tour di gruppo sia classici sia tematici e, soprattutto, una consulenza approfondita alle agenzie e al cliente che cerca esperienze tailor made, per il quale non mancheranno proposte alternative, fuori dalle rotte classiche.\r

\r

Il gruppo di lavoro sarà condotto da Alessandro Simonetti, patron di World Explorer che, con Pierpaolo Di Nardo, intende inserirsi nel mercato dei viaggi verso il subcontinente indiano, portando una selezione di contenuti di alto livello culturale. Tra le proposte non mancheranno tour dedicati all’arte, ai festival, alla musica o alla cucina, ma anche esperienze nella natura tipiche della filosofia di World Explorer. Tra queste, quindi, i safari (anche per famiglie) nelle zone di avvistamento delle tigri e dei leopardi, e la possibilità di soggiorni glamping in campi tendati deluxe (sia in Rajasthan sia in Ladakh). Tra le partenze di gruppo ci saranno anche degli itinerari speciali accompagnati proprio da Di Nardo, come il viaggio in Rajasthan per il Music Sufi Festival di Jodhpur (febbraio 2024), quello in Bhutan per il festival di Paro (marzo 2024) e quello in India del Nord per un Tiger and Leopard Safari (aprile 2024). “Ma questo è solo l’inizio, perché in quello che definirei il laboratorio di World Explorer la creatività è in pieno fermento e stiamo già lavorando a idee e nuovi progetti per l’estate 2024, di cui vi daremo notizia presto” sottolinea Simonetti.","post_title":"Si rafforza la collaborazione tra Di Nardo e World Explorer che ora copre tutta l’India e l’Himalaya","post_date":"2023-09-22T10:30:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695378646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452536\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivan Artolli[/caption]\r

\r

E' giunto ormai al quinto ciclo il progetto Mentor Me di Ehma Italia. Un programma formativo che individua i migliori talenti tra i giovani albergatori, distintisi per la loro emotional intelligence, leadership, empatia nei confronti di colleghi, collaboratori e clienti, per il ruolo di mentee. Ognuno di loro viene accompagnato da un mentor, socio Ehma, nella crescita e sviluppo personale e professionale. L’obiettivo, di grande attualità, è quello di motivarli a proseguire la carriera alberghiera.\r

\r

Si tratta di un progetto in costante sviluppo: prima dell’inizio del quinto ciclo, dunque, in occasione della riunione autunnale di Ehma Italia a Stresa, dal 3 al 5 novembre presso il Grand Hotel des Iles Borromées, ci sarà una sessione di formazione dedicata ai mentor, per permettere loro di utilizzare tutti gli strumenti e le tecniche più aggiornate; la selezione dei mentor, dei mentee e il loro abbinamento è oggetto di grande attenzione; ciascun mentor avrà inoltre a disposizione un coach facente parte del comitato per assisterlo e consigliarlo in caso di necessità. Il comitato progetto Mentor Me della divisione italiana della European Hotel Managers Association, guidato da Ivan Artolli, è composto da Cristiano Cabutti, Roberto Cappelletto, Damiano De Crescenzo e Giuseppe Mariano, con la supervisione del delegato nazionale Ezio Indiani.\r

\r

“Ritengo che l’attuale problema di carenza di personale nell’industria alberghiera dipenda da una mancanza di attrattiva della nostra professione, pur considerando gli sviluppi di carriera che essa offre - spiega lo stesso Artolli -. Per fortuna la passione e la motivazione del nostro personale, se ben inquadrato e seguito, rimane a un buon livello se paragonato ad altri paesi europei, dove le risorse sono più scarse e il livello qualitativo inferiore rispetto all’Italia”.\r

\r

Il mentor con la sua esperienza riesce a vedere e apprezzare le qualità di un giovane più di quanto non riesca lui stesso. I benefici del percorso di mentoring per il mentee sono molteplici: il confronto costante con una grande fonte di informazioni, un aiuto a prefissarsi degli obiettivi raggiungibili, fare conoscenze interessanti, ricevere un importante riscontro da parte di un professionista con una lunga esperienza. Anche per il mentor il programma rappresenta un valore aggiunto: grazie al rapporto di fiducia che si crea con il mentee, il mentor riesce a entrare nella mentalità di un professionista più giovane di lui e in tal modo comprendere meglio la dinamica del pensiero, la sensibilità e le aspettative delle nuove generazioni.","post_title":"Ehma Italia: giunge al quinto ciclo il progetto Mentor Me dedicato ai giovani talenti","post_date":"2023-09-21T12:16:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695298583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Columbus Explorer, Columbus Vacanze e Columbus Platinum e sono tre delle quattro linee di prodotto (la quarta è Columbus Club) con cui il to padovano ha riorganizzato la propria offerta, in concomitanza con l'approdo in azienda della nuova direttrice, Manuela Altinier, dello scorso anno. Un approccio che si applica anche alla destinazione Stati Uniti, che in questo modo viene declinato in tutti i suoi aspetti: dalla formula fly and drive alle grandi metropoli New York, San Francisco, Las Vegas, passando per i parchi nazionali e le terre degli indiani d’America, percorrendo la Route 66 e volando nelle immancabili città del New England, per poi passare nel profondo Sud, andando sempre oltre le destinazioni conosciute.\r

\r

Columbus Explorer è dunque la sezione dedicata al vero viaggiatore, che percorre rotte poco battute dal turismo per scoprire e godere della parte più genuina delle destinazioni. Columbus Vacanze è invece pensata per le proposte più classiche e collaudate che non vanno mai fuori moda. Una collezione di itinerari imperdibili in grado di rispondere a ogni esigenza di budget. Infine, Columbus Platinum, nata per sorprendere, affascinare, stupire e superare ogni aspettativa: una categoria dedicata ai viaggi di lusso con sistemazioni di charme e location esclusive.\r

\r

","post_title":"Columbus: focus sugli Stati Uniti con tre linee di prodotto dedicate","post_date":"2023-09-21T11:40:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695296410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quella tra Lufthansa e Ita Airways è una partita che i tedeschi non vorrebbero si allungasse ai tempi supplementari. Perché ciò si verifichi dovrebbero però essere molto aperti alle richieste della Commissione europea, dalla quale si attende il parere definitivo all'operazione.\r

\r

Obiettivo del gruppo Lh sarebbe quello di ottenere un semaforo verde entro la fine dell’anno, in quella che è ancora la fase 1, anche se dall'Antitrust europeo si preparano ad andare anche nella fase 2, arrivando così all'inizio 2024.\r

\r

Sotto la lente di ingrandimento c'è la potenziale sovrapposizione dei network: secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, sarebbe limitata tra il 4 e il 6%, a seconda di cosa si considera come 'mercato' di riferimento. Ma su Milano e Roma si dovrà intervenire per far entrare altri vettori e ridurre il tasso di concentrazione dei due vettori.\r

\r

In generale, i mercati tra Italia e Germania, Svizzera e Belgio potrebbero vedere sei nuovi monopoli con l’integrazione di Ita. I collegamenti interessati sarebbero infatti quelli tra Milano e Francoforte, Düsseldorf, Stoccarda, e tra Roma e Francoforte, Monaco e Zurigo. A questi si sommerebbero anche rotte in posizione dominante, come Milano-Bruxelles (95% sotto l'egida Ita-Lufthansa nell’intero 2023, l’altro 5% a Ryanair), Roma-Bruxelles (74% offerto dai due vettori), Milano-Amburgo (65% di Ita-Lufthansa). La Ue potrebbe investire più Lufthansa di Ita, visto che quest'ultima due anni fa aveva già ceduto il 15% a Linate e il 57% a Roma. \r

\r

Altri due temi scottanti nel mirino di Bruxelles sarebbero poi quelli relativi ai competitor (l'Ue non considera Ryanair tale poiché quest'ultima detiene quasi il 45% del market share in Italia - domestico e internazionale, ma non ha voli lungo raggio e non opera in mercati premium) e il futuro posizionamento sulle rotte transatlantiche (L’Antitrust Ue vorrebbe poi includere nella valutazione sul tasso di competizione delle rotte anche il ruolo di United Airlines, partner commerciale di Lufthansa nell’alleanza transatlantica «A++» assieme ad Air Canada).","post_title":"Lufthansa-Ita: l'Antitrust Ue punta il dito sui potenziali nuovi monopoli","post_date":"2023-09-21T09:44:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1695289495000]}]}}