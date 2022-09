Austrian Airlines: in flotta il primo A320neo, altri tre in arrivo entro primavera 2023

Austrian Airlines ha accolto in flotta il suo primo Airbus A320neo, che ieri è decollato dall’aeroporto di Tolosa – Blagnac per atterrare a Vienna. La compagnia austriaca prevede di prendere in consegna altri tre esemplari di questo modello entro la primavera del 2023.

Il Gruppo Lufthansa continua a rinnovare la propria flotta in tutte le sue compagnie aeree e negli anni precedenti ha effettuato diversi ordini per oltre 100 aeromobili della Famiglia Airbus A320 da distribuire tra le compagnie aeree. La compagnia sottolinea che questa nuova generazione di aeromobili è più efficiente dal punto di vista dei consumi, più silenziosa e più rispettosa dell’ambiente.

Il gruppo tedesco possiede attualmente 39 aeromobili Airbus A320neo, distribuiti come segue: 30 di Lufthansa, sei di Swiss, due di Eurowings e uno di Austrian.

Nei prossimi anni, Lufthansa Airlines riceverà questi aeromobili Airbus A320neo: 39 da Lufthansa, 11 da Swiss, 3 da Austrian, 3 da Brussels Airlines e 6 da Eurowings.