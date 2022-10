Ana Green Jet porta in volo la sostenibilità ambientale sulla Tokyo Haneda-San Francisco Il nuovo Ana Green Jet ha fatto il suo debutto sulla rotta Tokyo Haneda-San Francisco: si tratta di un aeromobile speciale, realizzato per sensibilizzare e promuovere pratiche sostenibili e ridurre le emissioni di CO2. “Il nostro obiettivo è creare una società più sostenibile, aiutando allo stesso tempo le comunità locali e aumentando il nostro valore aziendale, e la realizzazione dell’Ana Green Jet va contestualizzata in questa prospettiva – ha dichiarato il presidente e ceo di Ana, Shinichi Inoue -. Utilizzando i progressi tecnologici attualmente disponibili e investendo in nuove soluzioni, stiamo lavorando alacremente per creare operazioni sicure, efficienti e sostenibili”. Il nuovo velivolo ha una livrea speciale personalizzata Ana Future Promise, iniziativa nata nel 2021 e dedicata alle attività del Gruppo in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance. Saranno due gli aeromobili con la speciale livrea che entreranno in servizio, il primo già operativo da questo mese sulle rotte internazionali (numero di aeromobile: JA871A), mentre quello dedicato alle rotte nazionali (numero di aeromobile: JA874A) entrerà in servizio a novembre. L’aeromobile si caratterizza per un materiale speciale sviluppato da Nikon Corporation, che ha un “effetto a pelle di squalo” con una texture a scaglie. ANA studierà la diminuzione della resistenza all’aria e la riduzione delle emissioni di CO2 dell’aereo, nonché la durata e la tecnologia del materiale. Le poltrone sono dotate di speciali rivestimenti per i poggiatesta in pelle vegana sviluppati rispettivamente da Toray Industries, Inc. e dalla società appcycle, Inc. con sede nella prefettura di Aomori. I rivestimenti dei poggiatesta in Ultrasuede™ nu1, il più recente prodotto sviluppato da Toray Industries, Inc. che è parzialmente costituito da Pet2 di origine vegetale al 100% e da Pet riciclato, sono stati adottati per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre con appcycle i rivestimenti dei poggiatesta sono stati realizzati con i residui del succo di mele della prefettura di Aomori, e sono il simbolo dell’ulteriore impegno di Ana a contribuire alle economie regionali. A bordo sono stati introdotti speciali colori di illuminazione e musica di sottofondo che evocano la ricchezza della natura, per accogliere i passeggeri in un ambiente unico per un volo sostenibile.

