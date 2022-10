American Airlines e Adr: sodalizio vincente, arriva la Customer Cup per la qualità dei servizi I membri del team American Airlines dell’Aeroporto di Roma Fiumicino e Aeroporti di Roma hanno celebrato la vincita della Customer Cup, assegnata dal vettore per la qualità dei servizi offerti nel secondo trimestre 2022. La Customer Cup è stata consegnata agli addetti di scalo della compagnia per aver raggiunto e superato gli obiettivi previsti. Puntualità nell’orario di partenza, capacità di ridurre i tempi necessari per far ripartire un volo, consegna bagagli e commenti positivi dei passeggeri sulla loro esperienza complessiva in aeroporto sono i criteri che hanno distinto i membri del team passeggeri di Roma Fiumicino da quelli di altre stazioni American, della stessa categoria, dislocate nel mondo. I festeggiamenti hanno visto la presenza di Kyle Mabry, appena nominato vp of operations and commercial, Emea & Apac di American Airlines e Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Adr. Durante la stagione estiva 2022 American ha operato 35 voli diretti alla settimana dall’Aeroporto di Roma Fiumicino verso gli hub statunitensi di New York (Jfk), Dallas – Fort Worth, Chicago, Philadelphia e Charlotte, offrendo ai passeggeri in partenza dall’Italia la possibilità di proseguire verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi, e America Latina. “Vincere la Customer Cup è un risultato importante e siamo entusiasti che la performance del secondo trimestre 2022 abbia addirittura battuto il record di quella registrata nel 2017 – ha dichiarato Kyle Mabry -. Si tratta di un riconoscimento che sottolinea la costante attenzione al passeggero da parte del personale American Airlines per rendere le operazioni di imbarco e sbarco il più efficienti possibile”.

\r

La Customer Cup è stata consegnata agli addetti di scalo della compagnia per aver raggiunto e superato gli obiettivi previsti. Puntualità nell’orario di partenza, capacità di ridurre i tempi necessari per far ripartire un volo, consegna bagagli e commenti positivi dei passeggeri sulla loro esperienza complessiva in aeroporto sono i criteri che hanno distinto i membri del team passeggeri di Roma Fiumicino da quelli di altre stazioni American, della stessa categoria, dislocate nel mondo.\r

\r

I festeggiamenti hanno visto la presenza di Kyle Mabry, appena nominato vp of operations and commercial, Emea & Apac di American Airlines e Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Adr.\r

\r

Durante la stagione estiva 2022 American ha operato 35 voli diretti alla settimana dall’Aeroporto di Roma Fiumicino verso gli hub statunitensi di New York (Jfk), Dallas – Fort Worth, Chicago, Philadelphia e Charlotte, offrendo ai passeggeri in partenza dall’Italia la possibilità di proseguire verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi, e America Latina.\r

\r

“Vincere la Customer Cup è un risultato importante e siamo entusiasti che la performance del secondo trimestre 2022 abbia addirittura battuto il record di quella registrata nel 2017 - ha dichiarato Kyle Mabry -. Si tratta di un riconoscimento che sottolinea la costante attenzione al passeggero da parte del personale American Airlines per rendere le operazioni di imbarco e sbarco il più efficienti possibile”.","post_title":"American Airlines e Adr: sodalizio vincente, arriva la Customer Cup per la qualità dei servizi","post_date":"2022-10-07T13:31:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665149470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il 4 stelle Sunrise della catena Attitude e il 5 stelle Le Meridien Ile Maurice le due strutture mauriziane che entrano a catalogo rispettivamente dei brand Turchese e Raro del gruppo Nicolaus, affiancandosi al recentemente annunciato Valtur Mauritius Long Beach. Denominatore comune delle due ultime new entry, la qualità dei servizi e la bellezza del punto mare. Flessibilità è un altro concetto chiave di entrambe, che consente di modulare durata del soggiorno e tipologia di trattamento sulla base dei desiderata dei clienti. La dimensione adult only del Sunrise e l’area only over 16 del Le Meridien Ile Mauritius li rendono inoltre la soluzione perfetta per chi cerca una vacanza romantica\r

\r

“Mauritius è una delle mete regine del mare in inverno e che i viaggiatori italiani amano particolarmente - spiega il responsabile prodotto estero della compagnia, Emmer Guerra -. Per questo abbiamo voluto costruire una programmazione articolata, affiancando a un prodotto esclusivo due proposte che sono perfettamente complementari come un 4 stelle che permette di usufruire di un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e un resort 5 stelle di charme, raffinato e pensato per un pubblico alto-spendente che ama la combinazione relax e totale tranquillità. Da subito il mercato ha dimostrato grande interesse e, grazie alla varietà della programmazione, siamo uno dei player in evidenza sulla destinazione e possiamo mettere a disposizione della distribuzione un’ampia scelta garantita anche nel periodo delle vacanze natalizie”.\r

\r

","post_title":"Dopo Valtur il gruppo Nicolaus porta a Mauritius anche i brand Raro e Turchese","post_date":"2022-10-07T13:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665148595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431867\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Chiara Carraro ed Elisa Nicoletto[/caption]\r

\r

Si avvicina il Natale e, puntuale come ogni anno, arriva il tempo dei Boscolo Gift: i cofanetti regalo dell'operatore padovano vivono infatti il loro momento d'oro proprio durante i mesi di novembre e dicembre, quando realizzano circa il 60% del proprio fatturato totale, rappresentando attorno al 20% del giro d'affari complessivo del to. E per quest'anno non potevano naturalmente mancare le novità. A partire dai Veggie d'Autore, dedicati agli amanti della cucina vegetale, lanciato lo scorso marzo (una esperienza per due persone), e da \"Un giorno in cantina\" per chi è appassionato di vini (un'esperienza per due persone). Ma soprattutto ci sono le due ultimissime new entry di queste settimane: gli Eco Retreats per chi desidera un'esperienza di turismo consapevole e sostenibile (una notte e una esperienza per due persone), nonché i Grandi Cru. Pensato sempre per gli appassionati di vini, il cofanetto sarà lanciato ufficialmente martedì prossimo e conterrà una seria di visite con degustazione, accompagnati dai produttori stessi, tra i più autentici Cru d'Italia (due notti e una esperienza per due persone).\r

\r

\"Le vendite dei nostri cofanetti non sono ancora ai livelli del 2019 - racconta la digital marketing manager Boscolo Gift, Elisa Nicoletto - ma ci siamo vicini. E il canale che ha fatto segnare la ripresa più consistente è proprio quello delle agenzie. Per noi d'altronde rappresentano in assoluto il distributore preferenziale\". Dei quattro sistemi di commercializzazione utilizzati da Boscolo, b2c online, retail, corporate e b2b, le adv contano infatti per il 40% delle vendite totali dei Gift, mentre il 60% viene spalmato sui restanti tre, con una certa prevalenza per il segmento del welfare aziendale. \"Il retail per la verità ci serve quasi esclusivamente come vetrina - aggiunge la responsabile business unit, Chiara Carraro -: lavoriamo infatti solo con una selezione di librerie Mondadori e Feltrinelli, nonché di store Coin\".\r

\r

In tale contesto, assumono quindi particolare importanza le attività di formazione. E' già iniziato infatti il programma dei webinar con la presentazione degli Eco Retreats, a cui seguirà lunedì prossimo quella dedicata ai Grandi Cru. L'appuntamento del 14 ottobre, infine, sarà completamente dedicato a Natale. A ciò si aggiungono gli eventi in presenza Living Gift, che consentono a gruppi di massimo 30 agenti di sperimentare dal vivo le esperienze contenute nei cofanetti. Tra settembre e ottobre ne sono in programma una quindicina.\r

\r

L'attività formativa è tra l'altro una delle condizioni necessarie alle adv che desiderano diventare Boscolo Gift Expert, insieme alle performance di vendita e alle opinioni dei promotori del to sul territorio. \"A loro dedichiamo promozioni ad hoc e campagne d'incentivazione speciali, che in determinati periodi dell'anno garantiscono un discreto mark-up sulle percentuali commissionali - conclude Elisa Nicoletto -. Lo scorso febbraio abbiamo selezionato i primi Boscolo Gift Expert, poco più di un centinaio. Per il 2023 contiamo di arrivare fino a circa 200\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Arriva Natale ed è tempo di Boscolo Gift: Eco-Retreats e i Grandi Cru le ultimissime novità","post_date":"2022-10-07T11:38:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665142727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018.\r

\r

\"Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media\".\r

\r

In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour).\r

\r

Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour).\r

\r

Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media.","post_title":"Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: \"Siamo un settore coriaceo\"","post_date":"2022-10-07T10:00:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1665136826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha scelto Tal Aviation quale gsa in Germania, Austria e Svizzera, ampliando così la collaborazione già esistente per servizi di vendita e distribuzione in altri mercati europei. \r

\r

Una collaborazione che risponde alla crescente domanda di traffico passeggeri nella regione. \"La crescita della piattaforma di distribuzione di Qantas in altri mercati, unita alla forte domanda di viaggi aerei della regione, consentirà agenti e viaggiatori un'esperienza di customer service più personalizzata\" afferma Nissim Sagis, vp commercial di Tal Aviation.\r

\r

Il team tedesco del gsa, guidato dall'amministratore delegato Sven Meyer, fornirà attivamente servizi di vendita, marketing e altro per supportare il settore dei viaggi e i potenziali clienti.\r

\r

Qantas ha apportato numerosi aggiornamenti al proprio network negli ultimi mesi, inclusa l'aggiunta di servizi nei mercati esistenti, fornendo ulteriori collegamenti e opportunità di viaggio ai viaggiatori d'affari e di piacere.","post_title":"Qantas amplia la collaborazione con Tal Aviation a Germania, Austria e Svizzera","post_date":"2022-10-07T09:32:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665135130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431824\" align=\"alignright\" width=\"300\"] 787 ZA005 First Flight Air to AirK64962-15_FA256205[/caption]\r

\r

Lot ha siglato un accordo di interline con JetBlue Airways che consentirà ai passeggeri in partenza da Varsavia per gli Stati Uniti di proseguire il loro viaggio verso le oltre 100 destinazioni del network della compagnia americana.\r

\r

Dal suo hub nella capitale polacca Lot vola attualmente fino a 35 volte alla settimana verso le città statunitensi di New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia prevede inoltre di riprendere i voli verso gli Usa da Budapest, entro l'estate del 2023. Grazie al nuovo accordo con JetBlue Airways, i passeggeri Lot possono ora raggiungere molte altre destinazioni negli Stati Uniti, come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana..\r

\r

\"Questo nuovo accordo ci permette di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America - spiega Michal Fijol, chief commercial officer del vettore polacco - . Possono prenotare un'unica tariffa verso la loro destinazione finale, con un solo biglietto e possono, naturalmente, imbarcare il loro bagaglio fino alla destinazione finale. Voliamo da Varsavia verso gli Stati Uniti da 50 anni e vediamo una domanda sempre più alta dalla Polonia, da numerosi altri Paesi europei e ora anche dall'India\".","post_title":"Lot sigla un accordo di interline con JetBlue Airways","post_date":"2022-10-07T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665133249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412544\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Roberta Garibaldi, ad Enit[/caption]\r

\r

Enit porta l'offerta congressuale italiana sul palcoscenico di Imex America, in calendario dall’11 al 13 ottobre prossimi. Ottime le performance dell’Europa per numero di meeting internazionali promossi dalle associazioni: nella Top 20 Destination Performance Index di Icca, il 70% dei paesi e l’80% delle città sono destinazioni europee. Seguono i Paesi asiatici (15%) e i Paesi nordamericani (10%), mentre l’Oceania, rappresentata dall'Australia, ha una quota di mercato del 5%. La Spagna balza di 2 posizioni rispetto al 2019 e diventa la seconda destinazione per meeting a livello globale, dopo gli Stati Uniti che restano saldi al primo posto per numero di congressi ospitati. Dopo la Germania al 3° e la Francia al 4°, l'Italia nel 2021 ottiene il 5° posto, scavalcando il Regno Unito che scende di una posizione rispetto al 2019. \r

\r

Nella classifica delle città, Roma entra nelle prime 20 posizioni e si piazza al 16° posto. Nel 2021 in Italia sono stati realizzati complessivamente 86.438 eventi in presenza o in formato ibrido con una crescita del +23,7% rispetto al 2020, per un totale di 4.585.433 partecipanti (+14,7% sul 2020). Sempre lo scorso anno, la spesa internazionale per viaggi d’affari in Italia nel 2021, circa 4,3 miliardi di euro (+50,8% sul 2020), è cresciuta più di quella per vacanze (+16,8%). Sono 10,8 milioni i viaggiatori internazionali in Italia per motivi di lavoro/affari nel 2021 (+18,2% sul 2020) per un totale di circa 33 milioni di notti (+16,7%). (Fonte Ufficio Studi su dati Banca d’Italia) \r

\r

Nei primi 6 mesi del 2022, i viaggiatori dall’estero in Italia per motivi di lavoro spendono quasi 3 miliardi di euro (fonte: Ufficio Studi su dati Banca d’Italia – 2022 provvisori). \r

\r

Il settore mice troverà il vigore di un tempo nel 2026. \"Il successo dei meeting face to face dovrà essere basato in futuro sulla qualità dei contenuti e l’apporto che la destinazione può dare al raggiungimento degli obiettivi dell’evento, l’affiancamento di elementi virtuali, l’offerta di un’effettiva esperienza di networking, la sostenibilità\" dichiara l'ad Enit, Roberta Garibaldi.\r

\r

\"Se analizziamo i dati disponibili ci rendiamo conto di quanto sia aumentata la determinazione di fattori come la reputazione, l’accessibilità dei luoghi, i fattori ambientali, il clima, le opportunità extra conferenze, le caratteristiche delle strutture ricettive per qualità e standard di sicurezza e come ci si orienti anche su strutture con meno camere con un’ospitalità più familiare. E’ cresciuto l’interesse per strutture con aree esterne con flessibilità degli spazi, attenzione alla sostenibilità e all’enogastronomia e con avanzata dotazione tecnologica”.","post_title":"Enit porta l'Italia a Imex America: il nostro Paese è la quinta destinazione Mice al mondo","post_date":"2022-10-06T12:41:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665060061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SKY express potenzia le frequenze sulla rotta Roma-Atene, che ha debuttato lo scorso luglio: dal prossimo 30 ottobre i collegamenti diventeranno giornalieri e saranno operati con con A320neo. I passeggeri hanno anche l'opportunità di continuare il loro viaggio verso una delle 34 destinazioni greche servite dal vettore, oltre che verso Cipro.\r

\r

Tre le tipologie di tariffe proposte: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy. Durante il volo, oltre ad un servizio gratuito, i passeggeri possono gustare i prodotti a marchio premium di SKY Drinks & Bites, migliorando l’esperienza di volo con sapori unici e di qualità.\r

\r

“Subito dopo il primo volo di SKY express per Roma, la capitale italiana è diventata una nuova storia di successo per la compagnia aerea – ha dichiarato Vasilis Krasanakis, network planning pricing manager di SKY express – ed è la più grande prova della nostra filosofia strategica e della capacità di sviluppare ed investire in nuove rotte. Roma è la prima delle 8 destinazioni internazionali che operiamo tutto l’anno, dove aumentiamo le frequenze. Stiamo già\r

valutando l'aggiunta di nuovi voli da Roma verso le isole greche, soprattutto durante i mesi estivi”.\r

\r

“La Grecia è uno dei mercati Europei più importanti per Aeroporti di Roma – ha dichiarato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Adr – e l’incremento di frequenze di SKY express sulla rotta Roma-Atene ne migliora ulteriormente la connettività\".","post_title":"SKY express: voli giornalieri sulla Roma-Atene dal prossimo 30 ottobre","post_date":"2022-10-06T09:46:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665049582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Cdc statunitense (Centers for Disease Control and Prevention) ha posto fine all'emissione di consigli di viaggio relativi alla situazione del Covid-19 nei singoli Paesi. D'ora in avanti verrà emesso un avviso solo nel caso in cui un Paese registri un picco di varianti di Covid-19 o un'altra situazione di salute pubblica preoccupante.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal Cdc, la decisione è stata presa in considerazione del sempre \"minore numero di Paesi che sta effettuando test o segnalando casi di Covid-19 (...) La capacità del Cdc di valutare accuratamente i livelli di Covid-19 per la maggior parte delle destinazioni visitate dai viaggiatori americani è pertanto limitata\".\r

\r

\r

\r

Il Cdc consiglia comunque ai viaggiatori di effettuare test Covid di controllo, prima di imbarcarsi sui voli di ritorno verso gli Stati Uniti.\r

\r

","post_title":"Il Cdc statunitense mette fine agli avvisi di viaggio sul Covid per i singoli Paesi","post_date":"2022-10-06T09:34:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665048865000]}]}}