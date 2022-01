American Airlines: dal 2 aprile voli giornalieri sulla rotta Miami-Anguilla

American Airlines, dal prossimo 2 aprile, opererà un servizio giornaliero da Miami ad Anguilla, aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd. Il volo Miami-Anguilla è decollato l’11 dicembre 2021 con frequenze bisettimanali che sono salite a tre alla settimana, dal 5 gennaio e fino al 31 marzo 2022. La decisione di operare un servizio giornaliero è stata presa in base alle numerose richieste per l’isola durante i mesi invernali.

“Anguilla è una destinazione importante all’interno del nostro network di rotte, che riteniamo abbia un enorme potenziale di crescita – ha dichiarato Christine Valls, amministratore delegato delle vendite per Florida, America Latina e Caraibi -. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner anguilliani per sviluppare sia il turismo d’affari che di piacere nell’isola e nella regione”.

“Il servizio giornaliero faciliterà la creazione di pacchetti su Anguilla – ha aggiunto Stacey Liburd, direttore del turismo per Anguilla – e posizionerà la nostra destinazione come una destinazione facilmente accessibile da qualsiasi gateway, indipendentemente dalle date di viaggio”.