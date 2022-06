Altavilla smentisce voci di “frenata” nella vendita di Ita Airways

Il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, riprende la parola per affermare che Ita Airways sta affrontando un “normalissimo processo” di vendita. Spiegando che è normale il fatto che siano state richieste maggiori informazioni e che non sia stato indicato un prezzo definito, ma una forbice di prezzo, da parte delle cordate Msc-Lufthansa e fondo Certares.

«Le tempistiche non sono assolutamente cambiate», ha precisato Altavilla, smentendo le notizie stampa circa una “frenata” da parte degli acquirenti e confermando la scadenza di fine di giugno.

Il presidente di Ita, al termine del tavolo su Coviasan al ministero del lavoro, ha detto di vedere “qualche passo avanti” nelle trattative per i 500 lavoratori del call center, ma la soluzione è “ancora lontana”. «Spero di portare a casa quelli che servono a me e che mi servono in fretta», ha aggiunto il manager al termine di una giornata intensa che ha visto riuniti i vertici della compagnia aerea, Covisian e Almaviva, il governo e le istituzioni regionali e locali.