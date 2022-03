Albastar a Milano Bergamo con una programmazione estiva allineata al 2019

Albastar accelera dall’aeroporto di Milano Bergamo per l’estate 2022: collegamenti settimanali e bisettimanali verso le isole italiane (Lampedusa, Sardegna e Sicilia) e il Sud Italia (Calabria e Puglia); il ritorno dello storico collegamento verso Lourdes e una programmazione verso cinque destinazioni internazionali: Zante, Isola del Sal, Marsa Alam e Sharm el Sheikh e Porto Santo (Madeira).

“Dopo due anni difficili caratterizzati dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria siamo di nuovo a Milano Bergamo con un’ampia programmazione – afferma Giancarlo Celani, direttore commerciale & deputy ceo di Albastar -. Si tratta di uno scalo strategico dove la nostra presenza crescerà, sia in termini di frequenze settimanali che di diversificazione del network, che prevede sia voli di linea che charter, sia leisure che business, fino alla riprogrammazione dello storico collegamento verso la città di Lourdes. Inoltre, è lo scalo da dove programmiamo la maggior parte dei collegamento on demand per le associazioni sportive”.

“Le quindici rotte e il volume delle frequenze predisposto per consentire di raggiungere destinazioni sia tipicamente estive sia con potenziale tutto l’anno (come Cabo Verde ed Egitto), segna una ripresa importante del traffico leisure – aggiunge Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo – che contribuisce a rendere sempre più attrattivo il nostro aeroporto e i servizi offerti ai passeggeri. Nondimeno, accogliamo con soddisfazione la reintroduzione nel network di una metà di pellegrinaggio come Lourdes, tradizionalmente servita da Albastar”.