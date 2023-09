Air France-Klm ed Airbus creano una joint venture a supporto dei componenti dell’A350 Air France-Klm ed Airbus puntano a creare una joint venture dedicata alla fornitura di componenti per l’Airbus A350. La joint venture comporterebbe il trasferimento degli asset di componenti per aeromobili appartenenti a entrambi i partner nel pool della jv, che dovrebbe diventare operativa entro la prima metà del 2024. «Questo progetto mira a mettere a disposizione dei clienti le migliori competenze delle nostre due aziende su un prodotto altamente tecnologico come l’A350» ha dichiarato Anne Brachet, vicepresidente esecutivo di Air France-Klm per l’ingegneria e la manutenzione. Il progetto, che unisce le competenze di Air France Industries Klm Engineering & Maintenance e Airbus, comporterebbe un’offerta commerciale ottimizzata, volta a soddisfare al meglio le crescenti esigenze di manutenzione a lungo termine della flotta mondiale di Airbus A350 (più di 1.000 aeromobili ordinati e 550 attualmente in servizio in tutto il mondo) attraverso una maggiore capacità, una presenza globale ampliata e lo sviluppo di soluzioni innovative a vantaggio dei clienti. Condividi

\r

Air France-Klm ed Airbus puntano a creare una joint venture dedicata alla fornitura di componenti per l'Airbus A350. La joint venture comporterebbe il trasferimento degli asset di componenti per aeromobili appartenenti a entrambi i partner nel pool della jv, che dovrebbe diventare operativa entro la prima metà del 2024.\r

\r

«Questo progetto mira a mettere a disposizione dei clienti le migliori competenze delle nostre due aziende su un prodotto altamente tecnologico come l'A350» ha dichiarato Anne Brachet, vicepresidente esecutivo di Air France-Klm per l'ingegneria e la manutenzione.\r

\r

Il progetto, che unisce le competenze di Air France Industries Klm Engineering & Maintenance e Airbus, comporterebbe un'offerta commerciale ottimizzata, volta a soddisfare al meglio le crescenti esigenze di manutenzione a lungo termine della flotta mondiale di Airbus A350 (più di 1.000 aeromobili ordinati e 550 attualmente in servizio in tutto il mondo) attraverso una maggiore capacità, una presenza globale ampliata e lo sviluppo di soluzioni innovative a vantaggio dei clienti.","post_title":"Air France-Klm ed Airbus creano una joint venture a supporto dei componenti dell'A350","post_date":"2023-09-05T12:00:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693915239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451511\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gangi con l'Etna sullo sfondo[/caption]\r

\r

\"Situati non molto distanti l'uno dall'altro Petralia Sottana e Gangi sono due piccoli comuni montani, che si trovano nel cuore della mia Sicilia\". Inizia così il racconto in due parti di Salvatore Mammola, in viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo grazie a un press tour organizzato recentemente da Viral Passport per conto dell'assessorato al Turismo, sport e spettacolo della regione. \"Sebbene siano meno conosciuti rispetto ad altre destinazioni turistiche siciliane, Petralia Sottana e Gangi offrono una meravigliosa e incantevole esperienza ai visitatori che desiderano scoprirle.\r

\r

Petralia Sottana, a poco più di mille metri sul livello del mare, è una suggestiva e affascinante località situata nel parco delle Madonie, circondata da verdi montagne e ricca di storia e cultura. La sua posizione privilegiata offre un panorama eccezionale sulle colline limitrofe e sulla natura ancora inviolata. Un vero e proprio paradiso per gli amanti dell'escursionismo, nel quale è possibile immergersi nella bellezza della natura e scoprire luoghi incredibilmente tranquilli e incantevoli.\r

\r

[caption id=\"attachment_451512\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La mostra di pane Gangi, all'interno di palazzo Bongiorno, oggi sede del municipio[/caption]\r

\r

Camminando per le sue vie, si possono ammirare edifici storici e incantevoli architetture: la chiesa di San Michele, con la sua facciata gotica e il suo interno ricco di decorazioni, è uno dei principali luoghi di interesse della città; la chiesa di San Francesco d’Assisi con pregiati affreschi e stucchi in stile barocco, il palazzo del Giglio del diciannovesimo secolo, oggi sede del municipio. Da vedere assolutamente la basilica di Maria SS. Assunta, chiesa Madre edificata nel quindicesimo secolo. Passeggiando per le viuzze, si possono ammirare i caratteristici vicoli acciottolati e le case antiche rigorosamente in pietra che ci portano indietro nel tempo. Petralia Sottana è anche una città che vanta una ricca tradizione enogastronomica. Si possono assaporare piatti tipici siciliani preparati con ingredienti a chilometri zero: dalla pasta alla norma alle specialità a base di pesce, i ristoranti locali offrono un'esplosione di sapori e aromi che appagano anche i gusti più severi.\r

\r

[caption id=\"attachment_451513\" align=\"alignleft\" width=\"237\"] La torre dei Ventimiglia[/caption]\r

\r

Gangi, anch’essa a poco più di mille metri nel parco delle Madonie, è famosa per essere stata più volte fregiata del titolo di Borgo più bello d'Italia. Un piccolo centro medievale rimasto immutato nel tempo, con le sue stradine strette e le case in pietra che si arrampicano sulle colline circostanti; un luogo affascinante, che deve essere assolutamente inserito nelle visite della Sicilia. Gangi, con il castello costruito da Francesco Ventimiglia sul monte Marone nel quattordicesimo secolo, con palazzo Bongiorno, palazzo settecentesco costruito dalla famiglia omonimo, palazzo Sgadari, con la chiesa Madre con la sua facciata barocca e il suo sfarzoso interno, con la chiesetta dedicata a San Cataldo, protettore del paese e tanto altro ancora, è un vero e proprio museo a cielo aperto. Ma per scoprirne le vere bellezze è necessario passeggiare tra le sue stradine, tra abitazioni in pietra, finestre colorate e balconi fioriti che creano un'atmosfera unica, incantevole e suggestiva. Immersa nel parco delle Madonie, la destinazione offre piacevoli escursioni, anche a cavallo, e passeggiate panoramiche.\r

\r

Petralia Sottana e Gangi sono due perle che aspettano solo di essere scoperte. Sono la meta perfetta per chi desidera vivere un'esperienza piacevolmente insolita e apprezzare l'autenticità e la bellezza della Sicilia.\r

\r

","post_title":"Petralia Sottana e Gangi: due perle che aspettano solo di essere scoperte","post_date":"2023-09-04T11:33:47+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693827227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443249\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Schiphol[/caption]\r

\r

Il governo olandese procederà con i piani per limitare il numero di voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam: iniziativa prevista per il prossimo anno che mira a ridurre il rumore, ma che è fortemente contrastata dalla compagnia di bandiera Klm e dai gruppi industriali del comparto aereo.\r

\r

\"L'aviazione può portare molto di buono ai Paesi Bassi, a patto che si presti attenzione agli effetti negativi per le persone che vivono vicino all'aeroporto\", ha sottolineato il Ministro dei Trasporti Mark Harbers in una dichiarazione ripresa da Reuters, in cui annunciava il limite massimo, che entrerà in vigore nel 2024 in attesa dell'approvazione della Commissione europea.\r

\r

La decisione è \"arbitraria, mal ponderata e non rispetta le procedure normalmente utilizzate\", ha dichiarato Ourania Georgoutsakou, direttore generale di Airlines For Europe (A4E).\r

\r

\"Gli obiettivi in materia di rumore possono essere raggiunti in modo migliore, a tutto vantaggio dei residenti locali, del clima, delle compagnie aeree e dell'economia olandese\", ha dichiarato Klm in un comunicato, mentre il ceo del vettore, Marjan Rintel, ha aggiunto che \"è difficile immaginare che una decisione così drastica venga presa da un governo uscente\".\r

\r

Il motivo principale per cui il governo ha deciso di imporre un tetto massimo è l'inquinamento acustico, ma viene anche citata la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e i ricorrenti problemi logistici dell'aeroporto. I gruppi ambientalisti e lo stesso Schiphol sostengono i tagli.","post_title":"Schiphol: è ancora scontro sul piano del governo per limitare il numero dei voli","post_date":"2023-09-04T10:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693823412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione Toscana gestito per conto della regione da fondazione Sistema Toscana, si rinnova. Con oltre 6 milioni di visualizzazioni e 4 milioni di visitatori nell’ultimo anno (+61% rispetto allo stesso periodo del 2022) visittuscany.com si posiziona tra i primi portali turistici regionali in Italia in termini di visite. Nel 2022 le pagine del sito sono infatti state viste da 232 paesi nel mondo, tra cui i principali sono: Usa, Germania, Francia e Regno Unito seguiti da Spagna e Svizzera.\r

\r

«Dopo cinque anni – sottolinea il presidente della regione, Eugenio Giani - il portale Visit Tuscany si rinnova. In questo periodo sono cambiate in maniera significativa le vite di noi tutti, il modo di viaggiare e programmare e anche il modo di fruire il digitale. E' giusto e doveroso che il portale principale della destinazione Toscana si evolva venendo sempre più incontro alle esigenze degli utenti, semplificandosi, rendendosi più accattivante, ma anche adottando adeguamenti per migliorare l'accessibilità ai contenuti».\r

\r

«Il portale è adesso più facilmente fruibile - aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo regione Toscana - e, soprattutto, abbiamo fatto un piccolo passo per renderlo più accessibile, con standard più elevati (previsti dal W3C, il consorzio mondiale che definisce gli standard per il web) in particolare per gli utenti con problemi di vista o che utilizzano supporti speciali per la navigazione. L'obiettivo è di avere uno strumento sempre attuale e rispondente alle esigenze dei visitatori e di chi, come comuni, Iat e operatori, contribuisce a popolarlo di contenuti. Ovviamente non ci fermeremo e continueremo via via ad aggiornarlo per migliorarlo sempre di più».\r

\r

«Promuovere l'economia creativa e l'identità culturale di tutti i territori della Toscana - continua il presidente della fondazione, Iacopo Di Passio - è il nostro obiettivo primario. La nuova versione di visittuscany.com va in questa direzione, garantendo un ancor maggiore radicamento territoriale, mettendo in rete attori pubblici e privati e interpretando soprattutto le nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo, che non è solo più connesso e digitale ma ha aspettative crescenti nei confronti della Toscana».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Tuscany rinnova il sito per offrire maggiore supporto a visitatori e operatori","post_date":"2023-09-02T09:15:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693646117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di festeggiare per Air France che celebrerà il prossimo 7 ottobre i suoi primi 90 anni. Per l'occasione la compagnia ha chiesto a Xavier Ronze, capo dei laboratori di costumi del balletto dell'Opera di Parigi, di creare una collezione di cinque abiti iconici che ne rappresentino la storia leggendaria.\r

Air France fu inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933. Da allora, la società ha continuato a creare la sua leggenda promuovendo la cultura francese del viaggio intorno al mondo. La compagnia offre oggi ai suoi clienti quasi 1.000 voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aeromobili.\r

\r

I festeggiamenti celebreranno eleganza, tecnologia, innovazione e comfort a bordo degli aerei Air France. 90 anni di viaggi, cucina raffinata, design, alta moda, arte e architettura. Fin dalla sua creazione, l’azienda celebra l’eccellenza francese, un “je-ne-sais-quoi” che il mondo riconosce in Francia, grazie ad un’esperienza di viaggio eccezionale che porta l’eleganza a nuovi livelli.\r

Ecco allora che dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, il vettore sarà sotto i riflettori in una mostra allestita alle Galeries Lafayette Paris Haussmann: questo ambiente unico offrirà una visibilità senza precedenti, garantendo a tutti di scoprire un simbolo della cultura francese in continuo movimento.\r

Gli abiti sono esposti tra una selezione di alcuni dei migliori accessori vintage di Air France e il meglio dell'offerta attuale della compagnia aerea, per evidenziare 90 anni di comfort a bordo, aerei leggendari, uniformi firmate, la ristorazione a bordo e il design. All'interno del negozio, Air France sta aprendo dei pop-up store che offrono una gamma di articoli creati o ricreati appositamente per questo anniversario. Una gamma di modelli prodotti in serie, o in edizione limitata, di aerei vecchi e nuovi, oltre ad una collezione di comfort kit, cartoline, targhette bagaglio e quaderni con la firma degli anni '90. \r

\r

Air France sta inoltre collaborando con una selezione di marchi francesi di lusso – Vanessa Bruno, Delsey, Bernardaud, Brun de Vian-Tiran e La parapluie de Cherbourg – come parte della sua ambizione di continuare a promuovere il know-how francese.\r

\r

Infine, i visitatori avranno la possibilità di assistere a vere e proprie sfilate di moda che ripercorrono 90 anni di eleganza francese, insieme alle Galeries Lafayette.","post_title":"Air France compie 90 anni: l'eleganza in mostra alle Galeries Lafayette","post_date":"2023-09-01T11:33:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693568026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’11 al 17 settembre Rovigo si trasforma in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto tra land art, design, fotografia, musica e live performance grazie a RoRegeneration, Festival di arti urbane rigenerative.\r

\r

Nato da un’idea dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Rovigo, ha lo scopo di stimolare cittadini e turisti a diventare parte attiva nei processi di riqualificazione e di rigenerazione della città, attivare nuove percezioni attraverso l’esplorazione di diverse forme artistiche urbane. L'obiettivo è far percepire diversamente gli spazi pubblici e la loro funzione ed innescare nuovi modi di vivere la socializzazione. Il Festival, dapprima dedicato alla street art che resta il filo conduttore di ogni edizione, introduce di anno in anno nuove forme d’arte, tra cui la land art e la sound art.\r

\r

L’edizione 2023 di RoRegeneration, organizzata dal Comune di Rovigo e con il supporto tra gli altri del Rovigo Convention & Visitors Bureau, mette al centro la città come sistema attivatore di percezioni volte a riconoscersi in un’identità che evolve e che si arricchisce di spunti grazie all’arte urbana.\r

\r

Da sempre la rassegna porta a Rovigo un folto pubblico tra cui molti giovani. Sono interessati ai laboratori realizzati da artisti di livello nazionale e internazionale. Insieme realizzano nuove opere. Quest’anno sono previsti tre percorsi espositivi in luoghi che per la prima volta ospiteranno i visitatori con uno sguardo innovativo;\r

\r

Il Festival per il secondo anno vede Rovigo Convention & Visitors Bureau tra i partner tecnici di promozione del capoluogo e della destinazione, nell’ambito delle azioni promosse dal marchio d’area “Terre fra Adige-Po” sostenuto da CCIAA Ve-Ro e Fondazione Cariparo.\r

\r

Un’occasione per scoprire la città di Rovigo e il suo patrimonio storico artistico grazie anche alla Rovigo CARD che consente di visitare i principali monumenti del centro storico.","post_title":"Rovigo, itinerari tra il Festival RoRegeneration, borghi, ville e palazzi","post_date":"2023-09-01T10:18:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693563492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Find Your Miami\" è la nuova campagna firmata dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, ispirata alla vivacità di cultura, arte, musica e dai diversi quartieri di Miami e Miami Beach.\r

\r

Il Gmcvb ha anche creato il percorso \"Miami Beach Find Your Wave\" per enfatizzare gli aspetti unici del tempo libero in una destinazione balneare e sede del Miami Beach Convention Center. La campagna si rivolge ai mercati locali, nazionali e internazionali per mostrare contenuti unici che ispirano i viaggiatori e sarà promossa attraverso più canali e mezzi mediatici, utilizzando vari strumenti di marketing e pubblicità.\r

\r

\"Questa strategia è stata implementata per aiutare i visitatori a riscoprire perché amano visitare Miami e Miami Beach, dopo anni focalizzati sui temi legati alla sicurezza sanitaria - ha spiegato David Whitaker, presidente e ceo di Greater Miami Convention & Visitors Bureau -. Le campagne invitano i visitatori a intraprendere un'avventura guidata dalla loro immaginazione immergendosi in un mondo che parla direttamente a loro, in base alle loro preferenze\".\r

\r

Punti focali della nuova strategia: costruire partendo dalla forza e dalla crescita del marchio; sfruttare lo slancio delle prestazioni e l'aumento del numero di visitatori; appoggiarsi ai cinque pilastri fondamentali del marchio e cioè Outdoor Oasis, Cultural Capital, Rich Heritage, Health & Wellness e Meetings & Conventions; stile rinnovato ispirato da nuove parole che descrivono ciò che i consumatori desiderano in un'esperienza di viaggio.","post_title":"\"Find Your Miami\": debutta la nuova campagna del Greater Miami Convention & Visitors Bureau","post_date":"2023-09-01T09:21:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693560067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha centrato un utile netto di 23 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, risultato trainato dalla forte crescita dei ricavi, favorita dal boom del turismo.\r

\r

La compagnia aerea che il governo lusitano si appresta a privatizzare, aveva segnato un rosso da 202 milioni di euro nello stesso periodo del 2022.\r

\r

I ricavi operativi hanno visto una crescita del 44% raggiungendo quota 1,9 miliardi di euro, grazie all'aumento delle tariffe e della capacità, in seguito al ritorno della domanda di viaggio dopo l'abolizione delle restrizioni Covid.\r

\r

Luis Rodrigues, ceo di Tap, ha dichiarato che i risultati confermano il continuo trend di miglioramento commerciale e finanziario dell'azienda e che \"i margini operativi e il percorso di riduzione della leva finanziaria, al di sopra degli obiettivi del piano di ristrutturazione, dimostrano la sostenibilità finanziaria del gruppo\".\r

\r

Il ceo ha evidenziato come la domanda sia ancora forte, con prenotazioni per i prossimi trimestri che raggiungono \"livelli considerevoli, il che indica un'intensa seconda metà dell'anno”.\r

\r

La compagnia aveva già comunicato i risultati del traffico passeggeri del semestre, pari a 7,58 milioni per un aumento del 30% rispetto a un anno fa, ma ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Il governo del Portogallo prevede di avviare il processo di vendita della compagnia nelle prossime settimane, ma intende mantenere una partecipazione strategica. I tre principali gruppi aerei europei – Iag, Lufthansa ed Air France-Klm -hanno già mostrato interesse alla contesa.","post_title":"Tap Air Portugal centra il ritorno all'utile nel primo semestre dell'anno","post_date":"2023-09-01T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693559749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una gara a tre quella che si aprirà a settembre per la vendita di Tap Air Portugal. Secondo quanto riportato dai media locali e ripreso da Preferente.com, a contendersi il vettore lusitano saranno - come previsto - i tre principali gruppi europei e cioè Lufthansa, Iag ed Air France-Klm. Da notare che qualora Iag dovesse spuntarla sugli altri due contendenti, diventerebbe il più grande gruppo in Europa, a scapito dei tedeschi.\r

\r

Il controllo di Tap avrebbe importanti risvolti strategici per tutti e tre i competitor: Lufthansa consoliderebbe la propria presenza in America Latina, ora piuttosto marginale; Iag arriverebbe a controllare il Brasile, ponendo fine allo schiacciante dominio della compagnia sulle rotte tra Europa e Sud America; Air France, che già opera un fitto network di rotte verso il subcontinente americano, potrebbe competere ancor di più con Iberia su questi mercati.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal, la vendita a settembre: ed è una partita a tre","post_date":"2023-08-30T09:22:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693387374000]}]}}