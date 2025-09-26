Air France KLM chiude la sede a Milano. Sindacati furibondi Air France KLM ha deciso di chiudere la sede milanese in via Battistotti Sassi, la cui cosa prevede anche il trasferimento del personale della sede a Roma. I sindacati non ci stanno. “Esprimiamo forte preoccupazione e solidarietà con i dipendenti di Air France-Klm interessati dalla chiusura della sede di Milano e dal trasferimento forzato a Roma”. Così in una nota la Uiltrasporti. Utile di 649 milioni di euro “Il gruppo Air France-Klm – aggiunge il sindacato – ha recentemente annunciato un utile netto di 649 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025, un risultato che contrasta nettamente con la decisione di penalizzare i lavoratori italiani. La decisione unilaterale di chiudere la sede di Milano e di trasferire il personale a Roma, con la minaccia di licenziamento per coloro che non si presenteranno nella nuova sede, è inaccettabile e rappresenta un grave danno per i dipendenti e le loro famiglie”. “Riteniamo che questa iniziativa sia un tentativo di recuperare il costo del rinnovo del contratto nazionale sulle spalle dei lavoratori e ci opponiamo fermamente a questa decisione. Continueremo a lottare – ha concluso la Uiltrasporti – per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e a chiedere una soluzione equa e rispettosa per i dipendenti interessati”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497830 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stata una serata di grande successo quella di 'Experience Oman', ospitata ieri nella terrazza al settimo piano di The Tribune by Hyatt, boutique hotel del gruppo AG Group. Un incontro che ha richiamato numerose agenzie di viaggio e operatori del settore, offrendo l’occasione di scoprire le molteplici sfaccettature di un Paese che si rivela autentico, sorprendente ed esclusivo. Protagonista assoluto l’Oman, presentato da Paola Cerri, account director di Aigo, che ha accompagnato gli ospiti in un racconto vibrante fatto di forti e castelli millenari, siti UNESCO e vie dell'incenso, antiche città ma anche moderne attrazioni. Un Paese che incarna la perfetta sintesi tra tradizione e modernità, tra deserto e mare, tra lusso e autenticità. A seguire, Loredana Arcangeli, general manager di Originaltour, ha ricordato come il tour operator rappresenti da oltre vent’anni un punto di riferimento per i viaggi in Oman, in stretta collaborazione con il Ministero. I suoi itinerari, realizzati esclusivamente in fuoristrada di ultima generazione, sono capaci di coniugare comodità e avventura. Dall'intervento di Elena Innocenti, Oman specialist del tour operator, è emerso l’approccio sartoriale di Originaltour: viaggi su misura, tra hotel esclusivi e campi nel deserto, studiati per far emergere l’Oman più autentico, lontano dai circuiti di massa. Il racconto del viaggio si è snodato tra esperienze off road tra le dune di Sharqiya Sands, le oasi più remote e i paesaggi montani di Jabal Akhdar e Jabal Shams, in un itinerario fatto di scoperte, contrasti e autenticità, che rende il Sultanato una destinazione ricca di unicità. [gallery columns="6" ids="497832,497834,497835,497836,497837,497838,497839,497840,497841,497842,497843,497844"] Spazio anche al trasporto aereo, con Soraya Mohamed Ali, sales executive di Oman Air, che ha richiamato l’attenzione sulle connessioni operate dalla compagnia attraverso l’hub di Muscat, in grado di collegare l’Italia a oltre 40 destinazioni. Un tassello fondamentale per garantire l’accessibilità del Paese a chi desidera intraprendere un viaggio di scoperta. La serata si è conclusa con momenti di degustazione e di networking, con le premiazioni rivolte alle agenzie di viaggio, che hanno dimostrato un interesse crescente verso una destinazione che unisce natura, cultura e ospitalità d’eccellenza. [gallery columns="5" ids="497846,497847,497850,497848,497849"] [post_title] => Oman protagonista a Roma: successo per la serata Experience Oman [post_date] => 2025-09-26T14:50:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758898240000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497823 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med si prepara alla stagione estiva 2026 con una serie di eventi esclusivi dedicati alle agenzie di viaggio partner del Trident Club. L’apertura vendite, che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre è stata anticipata con appuntamenti a Milano, Bussolengo, Roma e Napoli coinvolgendo circa 100 partecipanti con il supporto del main sponsor Qatar Airways. Gli eventi che rafforzano il legame tra Club Med e le agenzie partner sono stati l’occasione per svelare in anteprima le nuove destinazioni e i vantaggi dell’apertura vendite estate 2026, tra cui riduzioni fino al 20% sulle camere premium (Deluxe & Suite) e del 15% su tutte le altre camere. Le pre-registrazioni sono aperte da mercoledì 24 settembre. «Pianificare le vacanze con anticipo non significa solo ottimizzare il proprio budget, ma anche assicurarsi l’accesso alle destinazioni più ambite durante i periodi di maggiore richiesta. Con l’apertura vendite vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di approfittare delle migliori tariffe e bloccare il prezzo, proteggendosi dall’inflazione - commenta Rabeea Ansari, managing director per il Sud Europa e i mercati emergenti -. Inoltre, a differenza di altre proposte, Club Med offre un trattamento davvero Premium All Inclusive dove tutto è davvero incluso: oltre alla pensione completa, bevande, sport, snack durante tutta la giornata. Club Med resta il punto di riferimento per chi desidera un’esperienza Premium senza pensieri, sia in famiglia sia in coppia». Club Med South Africa Beach & Safari Con Club Med South Africa Beach & Safari, il brand afferma ancora una volta il suo spirito pionieristico e apre le porte a una destinazione finora poco esplorata dal turismo internazionale, lanciando il primo concetto di vacanza Premium All Inclusive in Sudafrica. Situato sulla Dolphin Coast, a soli 30 minuti dal King Shaka International Airport di Durban, il resort offrirà 345 camere immerse in 32 ettari di natura, lo spazio Exclusive Collection “Ilanga” con 66 Suite e servizi personalizzati, la prima scuola di surf firmata Club Med. A quattro ore e mezza dal Resort si trova Mpilo Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari nel cuore dello KwaZulu-Natal, dove vivere un safari immersivo alla scoperta dei Big Five. Mpilo Safari Lodge accoglierà fino a 225 ospiti in 75 tende safari. «Con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, inizia un nuovo capitolo nella storia da pioniere di Club Med, proprio nell’anno in cui celebriamo i 75 anni dalla nostra fondazione. Le famiglie sono il cuore pulsante del brand – rappresentano il 45% del nostro segmento viaggi individuali e i bambini fino a 6 anni non compiuti soggiornano gratuitamente – e qui sono al centro di tutto. Ogni esperienza è pensata per creare ricordi che dureranno per tutta la vita, con la serenità e il comfort di un’esperienza Premium All Inclusive firmata Club Med» dichiara Ansari. Tra le altre novità della prossima stagione il rinnovamento completo di Punta Cana , il ritorno estivo di Pragelato Sestriere sulle Alpi italiane, nuove crociere nel Mar Mediterraneo a bordo del Veliero Club Med 2, tra cui il Grand Tour d’Italia che prevede tra le tappe Venezia, Costiera Amalfitana e Puglia. [post_title] => Club Med in pista con le vendite per l'estate 2026 [post_date] => 2025-09-26T12:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758890307000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France KLM ha deciso di chiudere la sede milanese in via Battistotti Sassi, la cui cosa prevede anche il trasferimento del personale della sede a Roma. I sindacati non ci stanno. “Esprimiamo forte preoccupazione e solidarietà con i dipendenti di Air France-Klm interessati dalla chiusura della sede di Milano e dal trasferimento forzato a Roma”. Così in una nota la Uiltrasporti. Utile di 649 milioni di euro “Il gruppo Air France-Klm – aggiunge il sindacato – ha recentemente annunciato un utile netto di 649 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025, un risultato che contrasta nettamente con la decisione di penalizzare i lavoratori italiani. La decisione unilaterale di chiudere la sede di Milano e di trasferire il personale a Roma, con la minaccia di licenziamento per coloro che non si presenteranno nella nuova sede, è inaccettabile e rappresenta un grave danno per i dipendenti e le loro famiglie”. “Riteniamo che questa iniziativa sia un tentativo di recuperare il costo del rinnovo del contratto nazionale sulle spalle dei lavoratori e ci opponiamo fermamente a questa decisione. Continueremo a lottare – ha concluso la Uiltrasporti – per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e a chiedere una soluzione equa e rispettosa per i dipendenti interessati”. [post_title] => Air France KLM chiude la sede a Milano. Sindacati furibondi [post_date] => 2025-09-26T12:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889987000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi. Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, "contestualizzando" l'opera nel nuovo scenario naturalistico. «Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio». La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio. Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale. Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei "glamour-chic", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort. [post_title] => Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico [post_date] => 2025-09-26T12:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889488000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali. Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione. Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner. «Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico». Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell'Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk. Sviluppo della connettività La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio. Ospitalità mirata su vari target Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive. Verso il 2040 La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo - conclude Tocchetti - è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale». L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. [post_title] => Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo [post_date] => 2025-09-26T10:18:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758881912000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497767" align="alignright" width="300"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption] Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale "Argentina on Tour", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina. Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino. «Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. "Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma». Network specializzato Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale. Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella. Focus su destinazioni iconiche L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente. I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. "La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi", afferma Manzella. Programma b2b e networking L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità. [post_title] => Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia [post_date] => 2025-09-26T09:43:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758879781000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov. Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo. L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre. Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino. In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese. Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%. [post_title] => Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino [post_date] => 2025-09-26T09:24:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758878664000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti. «Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri». Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia. «Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico. Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport [post_date] => 2025-09-25T10:20:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758795637000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per "Experience Oman", la serata organizzata per domani, 25 settembre, da Originaltour presso The Tribune by Hyatt, hotel di charme situato in via Campania 45 a Roma. La realizzazione dell'evento esclusivo, riservato ai professionisti del settore, vede la collaborazione del Ministero del Turismo dell’Oman e Oman Air sulla base dell'organizzazione fornita dalla divisione eventi del gruppo Travel Quotidiano. Durante l’evento verrà effettuata la presentazione della destinazione da parte del Ministero del Turismo omanita, con un focus sulle meraviglie culturali e paesaggistiche del Paese. Spazio anche a Originaltour, operatore attivo da 26 anni sulla destinazione, che presenterà tutta la programmazione con tanti itinerari nuovi ed esclusivi per scoprire l'Oman più autentico e vero. La serata offrirà quindi un’occasione unica per approfondire la conoscenza del Paese e creare connessioni preziose nel settore. Il programma In dettaglio, l'evento comincerà alle ore 18, con la registrazione partecipanti. A seguire, dalle 18,30 è prevista la presentazione della destinazione a cura del Ministero del Turismo, dei servizi offerti da Oman Air e della nuova programmazione di Originaltour. L'evento terminerà alle 20, con una cena, organizzata per favorire ulteriormente il networking con gli operatori del settore. [post_title] => Conto alla rovescia per la serata "Experience Oman", domani a Roma [post_date] => 2025-09-24T12:07:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758715621000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air france klm 6" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2005,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata una serata di grande successo quella di 'Experience Oman', ospitata ieri nella terrazza al settimo piano di The Tribune by Hyatt, boutique hotel del gruppo AG Group.\r

\r

Un incontro che ha richiamato numerose agenzie di viaggio e operatori del settore, offrendo l’occasione di scoprire le molteplici sfaccettature di un Paese che si rivela autentico, sorprendente ed esclusivo.\r

\r

Protagonista assoluto l’Oman, presentato da Paola Cerri, account director di Aigo, che ha accompagnato gli ospiti in un racconto vibrante fatto di forti e castelli millenari, siti UNESCO e vie dell'incenso, antiche città ma anche moderne attrazioni. Un Paese che incarna la perfetta sintesi tra tradizione e modernità, tra deserto e mare, tra lusso e autenticità.\r

\r

A seguire, Loredana Arcangeli, general manager di Originaltour, ha ricordato come il tour operator rappresenti da oltre vent’anni un punto di riferimento per i viaggi in Oman, in stretta collaborazione con il Ministero. I suoi itinerari, realizzati esclusivamente in fuoristrada di ultima generazione, sono capaci di coniugare comodità e avventura.\r

\r

Dall'intervento di Elena Innocenti, Oman specialist del tour operator, è emerso l’approccio sartoriale di Originaltour: viaggi su misura, tra hotel esclusivi e campi nel deserto, studiati per far emergere l’Oman più autentico, lontano dai circuiti di massa. Il racconto del viaggio si è snodato tra esperienze off road tra le dune di Sharqiya Sands, le oasi più remote e i paesaggi montani di Jabal Akhdar e Jabal Shams, in un itinerario fatto di scoperte, contrasti e autenticità, che rende il Sultanato una destinazione ricca di unicità.\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"497832,497834,497835,497836,497837,497838,497839,497840,497841,497842,497843,497844\"]\r

\r

Spazio anche al trasporto aereo, con Soraya Mohamed Ali, sales executive di Oman Air, che ha richiamato l’attenzione sulle connessioni operate dalla compagnia attraverso l’hub di Muscat, in grado di collegare l’Italia a oltre 40 destinazioni. Un tassello fondamentale per garantire l’accessibilità del Paese a chi desidera intraprendere un viaggio di scoperta.\r

\r

La serata si è conclusa con momenti di degustazione e di networking, con le premiazioni rivolte alle agenzie di viaggio, che hanno dimostrato un interesse crescente verso una destinazione che unisce natura, cultura e ospitalità d’eccellenza.\r

\r

[gallery columns=\"5\" ids=\"497846,497847,497850,497848,497849\"]","post_title":"Oman protagonista a Roma: successo per la serata Experience Oman","post_date":"2025-09-26T14:50:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758898240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med si prepara alla stagione estiva 2026 con una serie di eventi esclusivi dedicati alle agenzie di viaggio partner del Trident Club.\r

\r

L’apertura vendite, che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre è stata anticipata con appuntamenti a Milano, Bussolengo, Roma e Napoli coinvolgendo circa 100 partecipanti con il supporto del main sponsor Qatar Airways. Gli eventi che rafforzano il legame tra Club Med e le agenzie partner sono stati l’occasione per svelare in anteprima le nuove destinazioni e i vantaggi dell’apertura vendite estate 2026, tra cui riduzioni fino al 20% sulle camere premium (Deluxe & Suite) e del 15% su tutte le altre camere. Le pre-registrazioni sono aperte da mercoledì 24 settembre.\r

\r

«Pianificare le vacanze con anticipo non significa solo ottimizzare il proprio budget, ma anche assicurarsi l’accesso alle destinazioni più ambite durante i periodi di maggiore richiesta. Con l’apertura vendite vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di approfittare delle migliori tariffe e bloccare il prezzo, proteggendosi dall’inflazione - commenta Rabeea Ansari, managing director per il Sud Europa e i mercati emergenti -. Inoltre, a differenza di altre proposte, Club Med offre un trattamento davvero Premium All Inclusive dove tutto è davvero incluso: oltre alla pensione completa, bevande, sport, snack durante tutta la giornata. Club Med resta il punto di riferimento per chi desidera un’esperienza Premium senza pensieri, sia in famiglia sia in coppia».\r

Club Med South Africa Beach & Safari\r

Con Club Med South Africa Beach & Safari, il brand afferma ancora una volta il suo spirito pionieristico e apre le porte a una destinazione finora poco esplorata dal turismo internazionale, lanciando il primo concetto di vacanza Premium All Inclusive in Sudafrica. Situato sulla Dolphin Coast, a soli 30 minuti dal King Shaka International Airport di Durban, il resort offrirà 345 camere immerse in 32 ettari di natura, lo spazio Exclusive Collection “Ilanga” con 66 Suite e servizi personalizzati, la prima scuola di surf firmata Club Med. A quattro ore e mezza dal Resort si trova Mpilo Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari nel cuore dello KwaZulu-Natal, dove vivere un safari immersivo alla scoperta dei Big Five. Mpilo Safari Lodge accoglierà fino a 225 ospiti in 75 tende safari.\r

\r

«Con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, inizia un nuovo capitolo nella storia da pioniere di Club Med, proprio nell’anno in cui celebriamo i 75 anni dalla nostra fondazione. Le famiglie sono il cuore pulsante del brand – rappresentano il 45% del nostro segmento viaggi individuali e i bambini fino a 6 anni non compiuti soggiornano gratuitamente – e qui sono al centro di tutto. Ogni esperienza è pensata per creare ricordi che dureranno per tutta la vita, con la serenità e il comfort di un’esperienza Premium All Inclusive firmata Club Med» dichiara Ansari.\r

\r

\r

\r

Tra le altre novità della prossima stagione il rinnovamento completo di Punta Cana , il ritorno estivo di Pragelato Sestriere sulle Alpi italiane, nuove crociere nel Mar Mediterraneo a bordo del Veliero Club Med 2, tra cui il Grand Tour d’Italia che prevede tra le tappe Venezia, Costiera Amalfitana e Puglia.","post_title":"Club Med in pista con le vendite per l'estate 2026","post_date":"2025-09-26T12:38:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758890307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France KLM ha deciso di chiudere la sede milanese in via Battistotti Sassi, la cui cosa prevede anche il trasferimento del personale della sede a Roma. I sindacati non ci stanno.\r

\r

“Esprimiamo forte preoccupazione e solidarietà con i dipendenti di Air France-Klm interessati dalla chiusura della sede di Milano e dal trasferimento forzato a Roma”. Così in una nota la Uiltrasporti.\r

Utile di 649 milioni di euro\r

“Il gruppo Air France-Klm – aggiunge il sindacato – ha recentemente annunciato un utile netto di 649 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025, un risultato che contrasta nettamente con la decisione di penalizzare i lavoratori italiani. La decisione unilaterale di chiudere la sede di Milano e di trasferire il personale a Roma, con la minaccia di licenziamento per coloro che non si presenteranno nella nuova sede, è inaccettabile e rappresenta un grave danno per i dipendenti e le loro famiglie”.\r

\r

“Riteniamo che questa iniziativa sia un tentativo di recuperare il costo del rinnovo del contratto nazionale sulle spalle dei lavoratori e ci opponiamo fermamente a questa decisione. Continueremo a lottare – ha concluso la Uiltrasporti – per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e a chiedere una soluzione equa e rispettosa per i dipendenti interessati”.","post_title":"Air France KLM chiude la sede a Milano. Sindacati furibondi","post_date":"2025-09-26T12:33:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1758889987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi.\r

\r

Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, \"contestualizzando\" l'opera nel nuovo scenario naturalistico.\r

\r

«Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio».\r

\r

La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio.\r

\r

Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale.\r

\r

Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei \"glamour-chic\", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico","post_date":"2025-09-26T12:24:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758889488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali.\r

\r

Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione.\r

\r

Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner.\r

\r

«Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico». \r

Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell'Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk.\r

Sviluppo della connettività\r

La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio.\r

Ospitalità mirata su vari target\r

Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive.\r

Verso il 2040\r

La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo - conclude Tocchetti - è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale».\r

\r

L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. ","post_title":"Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo","post_date":"2025-09-26T10:18:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","oman"],"post_tag_name":["In evidenza","Oman"]},"sort":[1758881912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497767\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption]\r

\r

Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale \"Argentina on Tour\", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina.\r

\r

Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino.\r

\r

«Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. \"Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma».\r

\r

Network specializzato\r

\r

Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale.\r

\r

Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella.\r

\r

Focus su destinazioni iconiche\r

\r

L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente.\r

\r

I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. \"La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi\", afferma Manzella.\r

\r

Programma b2b e networking\r

\r

L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità.","post_title":"Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia","post_date":"2025-09-26T09:43:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758879781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov.\r

\r

Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo.\r

L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre.\r

Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino.\r

In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%.","post_title":"Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino","post_date":"2025-09-26T09:24:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758878664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti.\r

\r

«Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri».\r

\r

Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia.\r

\r

«Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico.\r

\r

Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport","post_date":"2025-09-25T10:20:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758795637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per \"Experience Oman\", la serata organizzata per domani, 25 settembre, da Originaltour presso The Tribune by Hyatt, hotel di charme situato in via Campania 45 a Roma.\r

La realizzazione dell'evento esclusivo, riservato ai professionisti del settore, vede la collaborazione del Ministero del Turismo dell’Oman e Oman Air sulla base dell'organizzazione fornita dalla divisione eventi del gruppo Travel Quotidiano.\r

Durante l’evento verrà effettuata la presentazione della destinazione da parte del Ministero del Turismo omanita, con un focus sulle meraviglie culturali e paesaggistiche del Paese.\r

Spazio anche a Originaltour, operatore attivo da 26 anni sulla destinazione, che presenterà tutta la programmazione con tanti itinerari nuovi ed esclusivi per scoprire l'Oman più autentico e vero. La serata offrirà quindi un’occasione unica per approfondire la conoscenza del Paese e creare connessioni preziose nel settore.\r

\r

Il programma\r

In dettaglio, l'evento comincerà alle ore 18, con la registrazione partecipanti. A seguire, dalle 18,30 è prevista la presentazione della destinazione a cura del Ministero del Turismo, dei servizi offerti da Oman Air e della nuova programmazione di Originaltour.\r

L'evento terminerà alle 20, con una cena, organizzata per favorire ulteriormente il networking con gli operatori del settore.\r

\r

","post_title":"Conto alla rovescia per la serata \"Experience Oman\", domani a Roma","post_date":"2025-09-24T12:07:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758715621000]}]}}