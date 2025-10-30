Aeroporto Catania: totalmente ripresa l’operatività nella fascia notturna Sono riprese da oggi, 30 ottobre, le condizioni di piena disponibilità operativa della pista di volo dell’aeroporto di Catania nella fascia notturna. Lo comunica Sac, la società di gestione dello scalo siciliano, ricordando che erano state precedentemente sospese per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) di interramento della linea ferroviaria, preliminare alla costruzione della nuova pista di volo e parte del piano di sviluppo dell’aeroporto. Il progetto strategico si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione delle infrastrutture e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dell’aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Pnrr. «La conclusione dei lavori nei tempi previsti dal progetto e l’esecuzione delle operazioni in orario notturno testimoniano l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e garantire la continuità del servizio, riducendo al minimo l’impatto sull’operatività dello scalo” – ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. L’ampliamento e l’ammodernamento dell’aeroporto rappresentano un passo decisivo per il rafforzamento delle infrastrutture nel Sud Italia, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività dello scalo per le compagnie aeree e migliorare la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Un progetto esemplare di collaborazione tra i gestori delle infrastrutture pubbliche, che contribuisce concretamente alla crescita economica e alla competitività del territorio». Condividi

