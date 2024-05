Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: “Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell’alta richiesta e dell’apprezzamento per queste due nuove connessioni – spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%”. La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%. Forte di questi risultati la compagnia conferma l’apertura delle due nuove destinazioni per l’estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita. Condividi

