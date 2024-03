Aeroitalia resterà ad Ancona fino al 31 marzo. In salita il percorso di SkyAlps per la ct

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitMalta ha rinnovato anche per il 2024 la partnership con il Giro d'Italia, evento che viene trasmesso in circa 200 Paesi nel mondo, raggiungendo un pubblico stimato di 650 milioni di spettatori; elevata anche la visibilità sui canali ufficiali dei social media, con oltre 4,2 milioni di follower. Il Giro d'Italia di quest'anno si snoderà per 3.386,7 km, partendo da Venaria Reale a Torino per poi terminare a Roma. VisitMalta sarà ancora una volta presente in tutte le tappe con striscioni e azioni di digital marketing, oltre che con uno stand all'Open Village, adiacente alla zona del traguardo, che offrirà informazioni turistiche sulle isole di Malta, Gozo e Comino. Durante la conferenza stampa tenutasi durante l'Itb di Berlino per annunciare il rinnovo di questa importante partnership, Valerio Agnoli, ex ciclista professionista e attuale coordinatore di VisitMalta per le sponsorizzazioni con Polti Kometa, ha presentato il trofeo del Giro d'Italia, simbolo di una collaborazione duratura e promettente. Il trofeo è quello originale vinto dall'allora ciclista Ivan Basso nel 2010, che ora ricopre il ruolo di manager della squadra ciclistica Polti Kometa. «Il turismo sportivo rimane un pilastro nella nostra strategia di promozione turistica - ha osservato il Ministro del Turismo Clayton Bartolo -. Questa nicchia continua ad attrarre visitatori desiderosi di esplorare le bellezze delle isole maltesi partecipando o assistendo ai numerosi eventi sportivi che si svolgono nell'arcipelago. Le strutture di livello internazionale di Malta attirano costantemente atleti e allenatori da molti paesi, sottolineando gli elevati standard di ospitalità disponibili nel nostro Paese». Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority, ha aggiunto: «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico per il turismo, che mira a rafforzare il marketing della destinazione verso un pubblico più specifico e ad aumentare l'attrattiva dell'offerta turistica di Malta e Gozo. Grazie alla collaborazione dello scorso anno con il Giro d'Italia, Malta Tourism Authority sta rafforzando il marchio VisitMalta, raggiungendo un pubblico globale di milioni di persone e consolidando il nostro impegno a promuovere lo sport e il turismo tutto l'anno a Malta e Gozo». [post_title] => VisitMalta conferma anche per quest'anno la partnership con il Giro d'Italia [post_date] => 2024-03-07T09:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709802049000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' andato alle flotte di Costa Crociere e Aida Cruises, compagnie battenti bandiera italiana del gruppo Carnival Corporation, il premio della guardia costiera italiana in materia di sicurezza 2023. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante generale ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone a Tommaso Grimaldi, director hsa & dpa di Carnival Maritime, società di gestione marittima delle navi Costa e Aida, in occasione dell’incontro annuale tra armatori italiani e amministrazione di bandiera. Le due compagnie sono state scelte come le più virtuose tra quelle appartenenti all’armamento italiano in base a un algoritmo utilizzato dalla guardia costiera per valutare le performance di sicurezza delle società tricolori. La formula prende in considerazione le valutazioni ottenute dalle navi a seguito delle ispezioni Port state control eseguite nei principali porti internazionali, sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris Mou, Tokyo Mou e Uscg). “Siamo lieti di ricevere questo premio, che testimonia ancora una volta come la sicurezza sia un’assoluta priorità per le nostre navi - commenta Grimaldi -. Ringraziamo la guardia costiera per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per il miglioramento continuo e costante degli standard di sicurezza a bordo delle navi di bandiera italiana e di quelle che approdano nei porti nazionali con bandiere diverse”. [post_title] => Premio sicurezza 2023 a Costa e Aida dalla guardia costiera italiana [post_date] => 2024-03-06T13:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709730207000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caruso Nuovo Bistrot, nel cuore di Milano, è un luogo dove la storia della città incontra l’arte della gastronomia in un’interazione quotidiana con i suoi ospiti: interni ed esterni. La proposta gastronomica curata dallo chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza, che accosta i piatti della tradizione lombarda ai sapori della cucina partenopea, trova espressione negli spazi del Grand Hotel et de Milan. Luoghi che, sin dal 1863, narrano dell’eleganza della città, del mondo dell’opera con la sua storia, del patrimonio artistico rappresentato dal vicino teatro alla Scala e anche del legame con Giuseppe Verdi, che qui visse per 27 anni, e con artisti come Maria Callas, che tanto amava la sua camera 114. Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia Bertazzoni gestisce l’hotel con cura e attenzione alle continue evoluzioni del settore. Da qui l’idea del restyling del Caruso Nuovo Bistrot, che è stato affidato allo chef Esposito e alla sua esperienza gourmet. Il bistrot è la storia di un’amicizia: «Daniela Bertazzoni, che si occupa dell’hotel dal 1970, si è fermata nel mio ristorante Torre del Saracino mentre era diretta a Pompei - racconta lo chef -. Ed è subito nato un rapporto di amicizia, di lavoro e di valori condivisi. La famiglia Bertazzoni ha una visione molto chiara e attenta dell’ospitalità. Mi hanno dato fiducia sul fronte della gastronomia e, insieme, abbiamo realizzato un bistrot dove Milano e la Costiera vanno a braccetto in un luogo straordinario fatto di storia e opere d’arte. La cucina italiana mi emoziona da sempre perché mostra come il nostro paese sia sempre stato all’avanguardia, anche nei tempi più difficili, quando si faceva una buona cucina con pochi ingredienti e tanto ingegno. L’immediatezza della nostra cucina è fatta di piatti genuini, semplici e schietti. Nel Caruso Nuovo Bistrot interpreto la cultura milanese portando un po’ di Mediterraneo e di freschezza. E tanta cultura dei prodotti. A Milano ho scoperto piatti nuovi come il Rustin negàa, che oggi è uno dei nostri cavalli di battaglia. La risposta del pubblico è ottima perché siamo riusciti a mettere insieme la cura estetica del piatto, il rispetto dell’identità di ciascuna ricetta, una carta dei vini con proposte raffinate e particolari e un servizio di elevata professionalità». Il restyling del Caruso Nuovo Bistrot presenta anche una rilettura degli interni realizzata da Dimorestudio. È nato così uno spazio eclettico dove il carattere fortemente storico della struttura, ricca delle testimonianze della Milano classicista, si intreccia con elementi nuovi e cosmopoliti scelti a partire da un attento percorso di ricostruzione storica. [gallery ids="462874,462877,462878"] [post_title] => Caruso Nuovo Bistrot: la proposta gastronomica dello chef Esposito al Grand Hotel et de Milan [post_date] => 2024-03-06T12:36:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709728579000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462947" align="alignleft" width="300"] Kathy Pitton[/caption] Abbiamo incontrato Kathy Pitton responsabile controllo e marketing di Navigazione lago d'Iseo. "La nostra intenzione è quella di presentare la nostra azienda che è un servizio pubblico di trasporto sul lago occupandoci anche di una parte turistica. Il mio ufficio si occupa di presentare l'azienda nelle grandi fiere europee, in modo da invogliare le persone che visitano la Lombardia, di visitare anche il nostro lago. Perché anche se il nostro lago non è grandissimo è vicino al lago di Garda, vicino a Brescia, siamo a 35 chilometri dall'aeroporto di Bergamo, quindi siamo facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Mi preme sottolineare che il nostro lago è molto particolare con delle sue specifiche peculiarità. Il lago d'Iseo infatti è un lago alpino e nell'interno ci sono tre isole. Monte Isol. l'isola di lago più grande d'Europa con un'estensione di 9 chilometri di circonferenza, e 270 metri di altezza, quindi una specie di montagna all'interno del lago. Poi ci sono isolette minori di proprietà privata che si chiamano Loreto e San Paolo. Il vento sul lago dà la possibilità di fare windsurf, si possono fare escursioni sul monte, e nella parte sud c'è la Franciacorta dove è possibile fare il giro delle cantine per le degustazioni e la possibilità di usufruire di tantissimi chilometri di piste ciclabili. Abbiamo inoltre una parte storica e culturale molto importante. Insomma abbiamo molta storia alle spalle, e mi piacerebbe far conoscere queste esperienze a chi ancora non le ha mai vissute". [post_title] => Navigazione lago d'Iseo, tutto un mondo da scoprire [post_date] => 2024-03-06T12:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709726961000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462928" align="alignleft" width="300"] Stefano Aiello[/caption] Sempre all'Itb di Berlino, incontriamo Stefano Aiello, proprietario della Di Paola Viaggi. " La nostra è un'agenzia storica di Campobasso e recentemente abbiamo fondato anche un dmc che si chiama Turismo in Molise". A Berlino il Molise c'è e quindi avrà i suoi obiettivi. Quali sono? "Sì a Berlino il Molise esiste, e quello che vogliamo fare in questa fiera è proprio presentare la regione Molise. Anche perché viene percepita come una regione ancora tutta da scoprire. Quindi il primo obiettivo è far capire cosa offre e che cosa i turisti possono trovare in Molise" Quali sono i principali mercati che arrivano in Molise. "Allora il primo mercato è legato al settore dello slow tourism. Piccoli gruppi. Perché ancora la regione e il territorio non son organizzati per gruppi grandi. Quindi trekkisti, o persone che vogliono una vacanza immersa nel verde, e poi l'enogastronomia". Quali sono i paesi di provenienza di questi turisti? "Allora noi abbiamo sperimentato oltre agli italiani, anche e soprattutto olandesi e inglesi". [post_title] => Di Paola Viaggi all'Itb, per presentare il Molise anche a Berlino [post_date] => 2024-03-06T11:18:37+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709723917000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic archivia il 2023 con il profitto più alto della sua storia: 34 milioni di euro, con un significativo aumento di 88 milioni di euro rispetto al risultato dell'anno precedente. Massimo storico anche per i ricavi che hanno raggiunto quota 668 milioni di euro, +34% rispetto al 2022. «Con un fatturato record ben oltre il mezzo miliardo di euro, l'utile più alto nella storia della compagnia, un impressionante Ebitdar da 159 milioni di euro e altri indicatori commerciali positivi, la compagnia ha definitivamente superato i livelli pre-pandemia» ha commentato il ceo della compagnia, Martin Gauss. «AirBaltic ha iniziato il 2024 in crescita e attualmente la nostra attenzione è rivolta a continuare il nostro percorso verso una potenziale offerta pubblica iniziale (Ipo). I nostri obiettivi principali rimangono invariati: garantire la migliore connettività tra i Paesi baltici e il mondo, migliorare l'esperienza dei passeggeri e fornire un contributo fondamentale all'economia». Sempre nel 2023 la compagnia ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri, per un incremento del +36%; i voli effettuati sono stati 65,5 mila voli, il 30% in più rispetto al 2022. [post_title] => AirBaltic ha messo a segno risultati storici nel 2023, con ricavi e utili più alti di sempre [post_date] => 2024-03-06T10:36:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709721408000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Crediamo fortemente nel trade e continuiamo a investire in questa relazione": Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, ribadisce a chiare lettere dall'Itb di Berlino il valore del sodalizio "che sin dalla nascita della compagnia, in un momento oggettivamente delicato", non è mai stato messo in discussione. Anzi, si è rafforzato, tanto che oggi "il 65% del nostro fatturato a livello mondo proviene dal segmento intermediato, agenzie di viaggio, tour operator e tmc. E questo non è un dato casuale, perché strategicamente. dal punto di vista commerciale, lo abbiamo deciso: vogliamo che una parte del nostro prodotto business e leisure venga venduto dal trade". E proprio al trade è dedicato il roadshow che quest'anno "ha già preso il via dal Sud Italia e che toccherà 8 città: siamo partiti da Cagliari, poi Bari cui seguiranno Napoli, Venezia e così via". Il mercato tedesco La partecipazione della compagnia aerea alla kermesse berlinese all'interno dello stand Italia, con Enit e regioni - "ci piace sposare questa modalità e presentarci insieme e non più in modo frammentato come accadeva in passato" osserva la manager - sottolinea la valenza del mercato tedesco nel network di Ita: "La Germania è tra i nostri principali mercati in Europa, abbiamo 76 frequenze alla settimana che operiamo da Roma Fiumicino prevalentemente ma anche da Milano Linate su Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Dusseldorf; dal 26 maggio e fino 23 settembre effettueremo anche voli charter sulla Linate-Rostock. Un mercato, quello tedesco, importante non solo per il traffico p2p ma anche in ottica di "sesta libertà per andare cioè a collegare queste città tramite Roma Fiumicino e poi proseguire sulle altre nostre destinazioni di lungo raggio". Lungo raggio che Emiliana Limosani definisce una volta di più "importantissimo per Ita: nel 2023 su un fatturato globale di 2,4 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di traffico passeggeri, circa la metà e quindi 1 miliardo è ascrivibile alle rotte di long haul. Da sottolineare poi che se il 45% deriva dai passeggeri p2p, il restante 55% lo abbiamo fatto con passeggeri che hanno volato in connection dall’Europa. Come, ad esempio, Stoccarda-Roma-Maldive". Volare Itb è anche l'occasione per fare il punto sul programma di fidelizzazione del vettore: "Dagli 1,8 mln di iscritti di due anni fa puntiamo a raggiungere quota 2,6 milioni per fine 2024. Oggi il 63% sono italiani ma la restante parte sono internazionali e continuiamo a puntare sull'internazionalizzazione del programma. Tra le altre novità dell'anno in corso ci sono la crescita dei partner, "che passeranno da 25 a 41 quindi più che raddoppiati" e il lancio di un nuovo "sub-program, che si aggiunge a quelli già attivi per corporate e Pmi: si chiama 'Avventura' ed è dedicato ai ragazzi dai 2 ai 16 anni che avranno una loro card personale e che come quelle già esistenti è declinata nelle 4 club, Smart, Plus, Premium ed Executive. Sono i nostri viaggiatori del futuro e ci piace investire su di loro". Sguardo positivo sul 2024 Siamo ancora all'inizio di questo 2024 segnato da un contesto geopolitico internazionale non semplice. "Ma i mesi di gennaio e febbraio ci hanno stupito in modo favorevole - conclude la manager -: c'è un buon mood legato all'estate, e abbiamo notato con piacere che nella cosiddetta deep winter (proprio i primi due mesi dell'anno, ndr) i clienti sia per la parte leisure sia per quella bt hanno cominciato a diversificare e di conseguenza si riesce a lavorare meglio". In buona sostanza il 2024 viaggia "lungo una crescita dell'offerto del 37%, dopo che nel 2023 l'incremento era stato del 60%". [post_title] => Ita Airways, Limosani: "Crediamo fortemente nel trade e investiamo su questo rapporto" [post_date] => 2024-03-06T09:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709717446000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via la fase esecutiva dei lavori del nuovo molo crociere alla Spezia. Il Segretario Generale Federica Montaresi, il Responsabile del progetto, Ing. Fabrizio Simonelli e l’Ing. Davide Adreani, procuratore speciale del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori costituita da Fincosit srl -capogruppo, Agnese costruzioni e RCM, hanno preso parte al sopralluogo nelle aree di Calata Paita e dato il via ai lavori con la sottoscrizione del verbale di consegna. Si comincerà con la bonifica bellica superficiale e profonda degli specchi acquei antistanti Calata Paita, l’avvio del piano di monitoraggio ambientale e relative attività correlate. Seguiranno le attività di consolidamento del fondale marino per poi passare alle fasi realizzative della struttura di banchina che consentirà l’approdo di navi da crociera di seconda generazione su due accosti elettrificati di 393 e 339 metri. L’importo del contratto di appalto è di oltre 47 milioni di euro oltre a 542.461 euro per oneri della sicurezza. Il progetto ha un quadro economico di spesa di 57 ML di euro ed è cofinanziato dal fondo complementare PNRR per 30 Milioni di euro. La durata prevista dei lavori è stimata in 710 giorni. «L’avvio del cantiere del nuovo molo crociere - spiega il Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva - costituisce una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del settore crocieristico per il porto della Spezia e nella trasformazione urbanistica in chiave turistico ricettiva delle aree di Calata Paita che saranno interessate dal nuovo Waterfront cittadino». [post_title] => Waterfront La Spezia, al via il cantiere per il nuovo Molo Crociere [post_date] => 2024-03-05T12:19:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709641141000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue Airways e Spirit Airlines fanno marcia indietro e annullano l'accordo di fusione da 3,8 miliardi di dollari: le due compagnie aeree low cost hanno dichiarato che non c'era alcuna possibilità di procedere dopo che un giudice statunitense aveva bloccato l'accordo a gennaio per problemi di concorrenza. La buona riuscita del merger avrebbe creato il quinto vettore più grande degli Stati Uniti e potenzialmente assicurato la sopravvivenza di Spirit, che sta bruciando liquidità e lottando un elevato indebitamento. Ma l'operazione è stata minata dal tribunale di Boston secondo cui la fusione avrebbe danneggiato i consumatori riducendo la concorrenza. La decisione è una vittoria per l'attuale amministrazione Usa, che ha adottato una linea dura contro le fusioni nel settore dell'aviazione, che mettono a rischio la concorrenza. Il presidente Joe Biden ha dichiarato che "la fusione avrebbe costretto decine di milioni di americani a pagare tariffe più alte e li avrebbe messi di fronte a minori opzioni di scelta"; la decisione di bloccare la fusione è stata definita "una vittoria per i consumatori americani e per la concorrenza". «Con la sentenza del tribunale federale e la continua opposizione del Dipartimento di Giustizia, la probabilità di ottenere il via libera per procedere con la fusione in tempi brevi è estremamente bassa - ha dichiarato il ceo di JetBlue, Joanna Geraghty in una nota interna ripresa da Reuters -. Anche se la sentenza venisse ribaltata in appello, semplicemente non vediamo la possibilità di ottenere l'approvazione normativa entro la scadenza richiesta del 24 luglio". [post_title] => JetBlue e Spirit Airlines: salta l'accordo per la fusione [post_date] => 2024-03-05T11:02:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709636554000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia restera ad ancona fino al 31 marzo in salita il percorso di skyalps per la ct" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2629,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta ha rinnovato anche per il 2024 la partnership con il Giro d'Italia, evento che viene trasmesso in circa 200 Paesi nel mondo, raggiungendo un pubblico stimato di 650 milioni di spettatori; elevata anche la visibilità sui canali ufficiali dei social media, con oltre 4,2 milioni di follower.\r

Il Giro d'Italia di quest'anno si snoderà per 3.386,7 km, partendo da Venaria Reale a Torino per poi terminare a Roma. VisitMalta sarà ancora una volta presente in tutte le tappe con striscioni e azioni di digital marketing, oltre che con uno stand all'Open Village, adiacente alla zona del traguardo, che offrirà informazioni turistiche sulle isole di Malta, Gozo e Comino.\r

Durante la conferenza stampa tenutasi durante l'Itb di Berlino per annunciare il rinnovo di questa importante partnership, Valerio Agnoli, ex ciclista professionista e attuale coordinatore di VisitMalta per le sponsorizzazioni con Polti Kometa, ha presentato il trofeo del Giro d'Italia, simbolo di una collaborazione duratura e promettente. Il trofeo è quello originale vinto dall'allora ciclista Ivan Basso nel 2010, che ora ricopre il ruolo di manager della squadra ciclistica Polti Kometa.\r

«Il turismo sportivo rimane un pilastro nella nostra strategia di promozione turistica - ha osservato il Ministro del Turismo Clayton Bartolo -. Questa nicchia continua ad attrarre visitatori desiderosi di esplorare le bellezze delle isole maltesi partecipando o assistendo ai numerosi eventi sportivi che si svolgono nell'arcipelago. Le strutture di livello internazionale di Malta attirano costantemente atleti e allenatori da molti paesi, sottolineando gli elevati standard di ospitalità disponibili nel nostro Paese».\r

Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority, ha aggiunto: «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico per il turismo, che mira a rafforzare il marketing della destinazione verso un pubblico più specifico e ad aumentare l'attrattiva dell'offerta turistica di Malta e Gozo. Grazie alla collaborazione dello scorso anno con il Giro d'Italia, Malta Tourism Authority sta rafforzando il marchio VisitMalta, raggiungendo un pubblico globale di milioni di persone e consolidando il nostro impegno a promuovere lo sport e il turismo tutto l'anno a Malta e Gozo».","post_title":"VisitMalta conferma anche per quest'anno la partnership con il Giro d'Italia","post_date":"2024-03-07T09:00:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709802049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' andato alle flotte di Costa Crociere e Aida Cruises, compagnie battenti bandiera italiana del gruppo Carnival Corporation, il premio della guardia costiera italiana in materia di sicurezza 2023. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante generale ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone a Tommaso Grimaldi, director hsa & dpa di Carnival Maritime, società di gestione marittima delle navi Costa e Aida, in occasione dell’incontro annuale tra armatori italiani e amministrazione di bandiera.\r

\r

Le due compagnie sono state scelte come le più virtuose tra quelle appartenenti all’armamento italiano in base a un algoritmo utilizzato dalla guardia costiera per valutare le performance di sicurezza delle società tricolori. La formula prende in considerazione le valutazioni ottenute dalle navi a seguito delle ispezioni Port state control eseguite nei principali porti internazionali, sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris Mou, Tokyo Mou e Uscg).\r

\r

“Siamo lieti di ricevere questo premio, che testimonia ancora una volta come la sicurezza sia un’assoluta priorità per le nostre navi - commenta Grimaldi -. Ringraziamo la guardia costiera per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per il miglioramento continuo e costante degli standard di sicurezza a bordo delle navi di bandiera italiana e di quelle che approdano nei porti nazionali con bandiere diverse”.","post_title":"Premio sicurezza 2023 a Costa e Aida dalla guardia costiera italiana","post_date":"2024-03-06T13:03:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709730207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caruso Nuovo Bistrot, nel cuore di Milano, è un luogo dove la storia della città incontra l’arte della gastronomia in un’interazione quotidiana con i suoi ospiti: interni ed esterni. La proposta gastronomica curata dallo chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza, che accosta i piatti della tradizione lombarda ai sapori della cucina partenopea, trova espressione negli spazi del Grand Hotel et de Milan. Luoghi che, sin dal 1863, narrano dell’eleganza della città, del mondo dell’opera con la sua storia, del patrimonio artistico rappresentato dal vicino teatro alla Scala e anche del legame con Giuseppe Verdi, che qui visse per 27 anni, e con artisti come Maria Callas, che tanto amava la sua camera 114. \r

Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia Bertazzoni gestisce l’hotel con cura e attenzione alle continue evoluzioni del settore. Da qui l’idea del restyling del Caruso Nuovo Bistrot, che è stato affidato allo chef Esposito e alla sua esperienza gourmet. Il bistrot è la storia di un’amicizia: «Daniela Bertazzoni, che si occupa dell’hotel dal 1970, si è fermata nel mio ristorante Torre del Saracino mentre era diretta a Pompei - racconta lo chef -. Ed è subito nato un rapporto di amicizia, di lavoro e di valori condivisi. La famiglia Bertazzoni ha una visione molto chiara e attenta dell’ospitalità. Mi hanno dato fiducia sul fronte della gastronomia e, insieme, abbiamo realizzato un bistrot dove Milano e la Costiera vanno a braccetto in un luogo straordinario fatto di storia e opere d’arte. La cucina italiana mi emoziona da sempre perché mostra come il nostro paese sia sempre stato all’avanguardia, anche nei tempi più difficili, quando si faceva una buona cucina con pochi ingredienti e tanto ingegno. L’immediatezza della nostra cucina è fatta di piatti genuini, semplici e schietti. Nel Caruso Nuovo Bistrot interpreto la cultura milanese portando un po’ di Mediterraneo e di freschezza. E tanta cultura dei prodotti. A Milano ho scoperto piatti nuovi come il Rustin negàa, che oggi è uno dei nostri cavalli di battaglia. La risposta del pubblico è ottima perché siamo riusciti a mettere insieme la cura estetica del piatto, il rispetto dell’identità di ciascuna ricetta, una carta dei vini con proposte raffinate e particolari e un servizio di elevata professionalità». \r

Il restyling del Caruso Nuovo Bistrot presenta anche una rilettura degli interni realizzata da Dimorestudio. È nato così uno spazio eclettico dove il carattere fortemente storico della struttura, ricca delle testimonianze della Milano classicista, si intreccia con elementi nuovi e cosmopoliti scelti a partire da un attento percorso di ricostruzione storica.\r

[gallery ids=\"462874,462877,462878\"]","post_title":"Caruso Nuovo Bistrot: la proposta gastronomica dello chef Esposito al Grand Hotel et de Milan","post_date":"2024-03-06T12:36:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709728579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Kathy Pitton[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato Kathy Pitton responsabile controllo e marketing di Navigazione lago d'Iseo.\r

\r

\"La nostra intenzione è quella di presentare la nostra azienda che è un servizio pubblico di trasporto sul lago occupandoci anche di una parte turistica. Il mio ufficio si occupa di presentare l'azienda nelle grandi fiere europee, in modo da invogliare le persone che visitano la Lombardia, di visitare anche il nostro lago. Perché anche se il nostro lago non è grandissimo è vicino al lago di Garda, vicino a Brescia, siamo a 35 chilometri dall'aeroporto di Bergamo, quindi siamo facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici.\r

\r

Mi preme sottolineare che il nostro lago è molto particolare con delle sue specifiche peculiarità. Il lago d'Iseo infatti è un lago alpino e nell'interno ci sono tre isole. Monte Isol. l'isola di lago più grande d'Europa con un'estensione di 9 chilometri di circonferenza, e 270 metri di altezza, quindi una specie di montagna all'interno del lago. Poi ci sono isolette minori di proprietà privata che si chiamano Loreto e San Paolo.\r

\r

Il vento sul lago dà la possibilità di fare windsurf, si possono fare escursioni sul monte, e nella parte sud c'è la Franciacorta dove è possibile fare il giro delle cantine per le degustazioni e la possibilità di usufruire di tantissimi chilometri di piste ciclabili. Abbiamo inoltre una parte storica e culturale molto importante. Insomma abbiamo molta storia alle spalle, e mi piacerebbe far conoscere queste esperienze a chi ancora non le ha mai vissute\".","post_title":"Navigazione lago d'Iseo, tutto un mondo da scoprire","post_date":"2024-03-06T12:09:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1709726961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462928\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Aiello[/caption]\r

\r

Sempre all'Itb di Berlino, incontriamo Stefano Aiello, proprietario della Di Paola Viaggi.\r

\r

\" La nostra è un'agenzia storica di Campobasso e recentemente abbiamo fondato anche un dmc che si chiama Turismo in Molise\".\r

\r

A Berlino il Molise c'è e quindi avrà i suoi obiettivi. Quali sono?\r

\r

\"Sì a Berlino il Molise esiste, e quello che vogliamo fare in questa fiera è proprio presentare la regione Molise. Anche perché viene percepita come una regione ancora tutta da scoprire. Quindi il primo obiettivo è far capire cosa offre e che cosa i turisti possono trovare in Molise\"\r

\r

Quali sono i principali mercati che arrivano in Molise.\r

\r

\"Allora il primo mercato è legato al settore dello slow tourism. Piccoli gruppi. Perché ancora la regione e il territorio non son organizzati per gruppi grandi. Quindi trekkisti, o persone che vogliono una vacanza immersa nel verde, e poi l'enogastronomia\".\r

\r

Quali sono i paesi di provenienza di questi turisti?\r

\r

\"Allora noi abbiamo sperimentato oltre agli italiani, anche e soprattutto olandesi e inglesi\".","post_title":"Di Paola Viaggi all'Itb, per presentare il Molise anche a Berlino","post_date":"2024-03-06T11:18:37+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1709723917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic archivia il 2023 con il profitto più alto della sua storia: 34 milioni di euro, con un significativo aumento di 88 milioni di euro rispetto al risultato dell'anno precedente. Massimo storico anche per i ricavi che hanno raggiunto quota 668 milioni di euro, +34% rispetto al 2022.\r

\r

«Con un fatturato record ben oltre il mezzo miliardo di euro, l'utile più alto nella storia della compagnia, un impressionante Ebitdar da 159 milioni di euro e altri indicatori commerciali positivi, la compagnia ha definitivamente superato i livelli pre-pandemia» ha commentato il ceo della compagnia, Martin Gauss.\r

\r

«AirBaltic ha iniziato il 2024 in crescita e attualmente la nostra attenzione è rivolta a continuare il nostro percorso verso una potenziale offerta pubblica iniziale (Ipo). I nostri obiettivi principali rimangono invariati: garantire la migliore connettività tra i Paesi baltici e il mondo, migliorare l'esperienza dei passeggeri e fornire un contributo fondamentale all'economia».\r

\r

Sempre nel 2023 la compagnia ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri, per un incremento del +36%; i voli effettuati sono stati 65,5 mila voli, il 30% in più rispetto al 2022.","post_title":"AirBaltic ha messo a segno risultati storici nel 2023, con ricavi e utili più alti di sempre","post_date":"2024-03-06T10:36:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709721408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Crediamo fortemente nel trade e continuiamo a investire in questa relazione\": Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, ribadisce a chiare lettere dall'Itb di Berlino il valore del sodalizio \"che sin dalla nascita della compagnia, in un momento oggettivamente delicato\", non è mai stato messo in discussione.\r

\r

Anzi, si è rafforzato, tanto che oggi \"il 65% del nostro fatturato a livello mondo proviene dal segmento intermediato, agenzie di viaggio, tour operator e tmc. E questo non è un dato casuale, perché strategicamente. dal punto di vista commerciale, lo abbiamo deciso: vogliamo che una parte del nostro prodotto business e leisure venga venduto dal trade\".\r

\r

E proprio al trade è dedicato il roadshow che quest'anno \"ha già preso il via dal Sud Italia e che toccherà 8 città: siamo partiti da Cagliari, poi Bari cui seguiranno Napoli, Venezia e così via\".\r

\r

Il mercato tedesco\r

\r

La partecipazione della compagnia aerea alla kermesse berlinese all'interno dello stand Italia, con Enit e regioni - \"ci piace sposare questa modalità e presentarci insieme e non più in modo frammentato come accadeva in passato\" osserva la manager - sottolinea la valenza del mercato tedesco nel network di Ita: \"La Germania è tra i nostri principali mercati in Europa, abbiamo 76 frequenze alla settimana che operiamo da Roma Fiumicino prevalentemente ma anche da Milano Linate su Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Dusseldorf; dal 26 maggio e fino 23 settembre effettueremo anche voli charter sulla Linate-Rostock. Un mercato, quello tedesco, importante non solo per il traffico p2p ma anche in ottica di \"sesta libertà per andare cioè a collegare queste città tramite Roma Fiumicino e poi proseguire sulle altre nostre destinazioni di lungo raggio\".\r

\r

Lungo raggio che Emiliana Limosani definisce una volta di più \"importantissimo per Ita: nel 2023 su un fatturato globale di 2,4 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di traffico passeggeri, circa la metà e quindi 1 miliardo è ascrivibile alle rotte di long haul. Da sottolineare poi che se il 45% deriva dai passeggeri p2p, il restante 55% lo abbiamo fatto con passeggeri che hanno volato in connection dall’Europa. Come, ad esempio, Stoccarda-Roma-Maldive\".\r

\r

Volare\r

\r

Itb è anche l'occasione per fare il punto sul programma di fidelizzazione del vettore: \"Dagli 1,8 mln di iscritti di due anni fa puntiamo a raggiungere quota 2,6 milioni per fine 2024. Oggi il 63% sono italiani ma la restante parte sono internazionali e continuiamo a puntare sull'internazionalizzazione del programma.\r

\r

Tra le altre novità dell'anno in corso ci sono la crescita dei partner, \"che passeranno da 25 a 41 quindi più che raddoppiati\" e il lancio di un nuovo \"sub-program, che si aggiunge a quelli già attivi per corporate e Pmi: si chiama 'Avventura' ed è dedicato ai ragazzi dai 2 ai 16 anni che avranno una loro card personale e che come quelle già esistenti è declinata nelle 4 club, Smart, Plus, Premium ed Executive. Sono i nostri viaggiatori del futuro e ci piace investire su di loro\".\r

\r

Sguardo positivo sul 2024\r

\r

Siamo ancora all'inizio di questo 2024 segnato da un contesto geopolitico internazionale non semplice. \"Ma i mesi di gennaio e febbraio ci hanno stupito in modo favorevole - conclude la manager -: c'è un buon mood legato all'estate, e abbiamo notato con piacere che nella cosiddetta deep winter (proprio i primi due mesi dell'anno, ndr) i clienti sia per la parte leisure sia per quella bt hanno cominciato a diversificare e di conseguenza si riesce a lavorare meglio\". In buona sostanza il 2024 viaggia \"lungo una crescita dell'offerto del 37%, dopo che nel 2023 l'incremento era stato del 60%\".","post_title":"Ita Airways, Limosani: \"Crediamo fortemente nel trade e investiamo su questo rapporto\"","post_date":"2024-03-06T09:30:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709717446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via la fase esecutiva dei lavori del nuovo molo crociere alla Spezia. Il Segretario Generale Federica Montaresi, il Responsabile del progetto, Ing. Fabrizio Simonelli e l’Ing. Davide Adreani, procuratore speciale del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori costituita da Fincosit srl -capogruppo, Agnese costruzioni e RCM, hanno preso parte al sopralluogo nelle aree di Calata Paita e dato il via ai lavori con la sottoscrizione del verbale di consegna.\r

\r

Si comincerà con la bonifica bellica superficiale e profonda degli specchi acquei antistanti Calata Paita, l’avvio del piano di monitoraggio ambientale e relative attività correlate. Seguiranno le attività di consolidamento del fondale marino per poi passare alle fasi realizzative della struttura di banchina che consentirà l’approdo di navi da crociera di seconda generazione su due accosti elettrificati di 393 e 339 metri.\r

\r

L’importo del contratto di appalto è di oltre 47 milioni di euro oltre a 542.461 euro per oneri della sicurezza. Il progetto ha un quadro economico di spesa di 57 ML di euro ed è cofinanziato dal fondo complementare PNRR per 30 Milioni di euro. La durata prevista dei lavori è stimata in 710 giorni.\r

\r

«L’avvio del cantiere del nuovo molo crociere - spiega il Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva - costituisce una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del settore crocieristico per il porto della Spezia e nella trasformazione urbanistica in chiave turistico ricettiva delle aree di Calata Paita che saranno interessate dal nuovo Waterfront cittadino».","post_title":"Waterfront La Spezia, al via il cantiere per il nuovo Molo Crociere","post_date":"2024-03-05T12:19:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709641141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways e Spirit Airlines fanno marcia indietro e annullano l'accordo di fusione da 3,8 miliardi di dollari: le due compagnie aeree low cost hanno dichiarato che non c'era alcuna possibilità di procedere dopo che un giudice statunitense aveva bloccato l'accordo a gennaio per problemi di concorrenza.\r

\r

La buona riuscita del merger avrebbe creato il quinto vettore più grande degli Stati Uniti e potenzialmente assicurato la sopravvivenza di Spirit, che sta bruciando liquidità e lottando un elevato indebitamento. Ma l'operazione è stata minata dal tribunale di Boston secondo cui la fusione avrebbe danneggiato i consumatori riducendo la concorrenza.\r

\r

La decisione è una vittoria per l'attuale amministrazione Usa, che ha adottato una linea dura contro le fusioni nel settore dell'aviazione, che mettono a rischio la concorrenza. Il presidente Joe Biden ha dichiarato che \"la fusione avrebbe costretto decine di milioni di americani a pagare tariffe più alte e li avrebbe messi di fronte a minori opzioni di scelta\"; la decisione di bloccare la fusione è stata definita \"una vittoria per i consumatori americani e per la concorrenza\".\r

\r

«Con la sentenza del tribunale federale e la continua opposizione del Dipartimento di Giustizia, la probabilità di ottenere il via libera per procedere con la fusione in tempi brevi è estremamente bassa - ha dichiarato il ceo di JetBlue, Joanna Geraghty in una nota interna ripresa da Reuters -. Anche se la sentenza venisse ribaltata in appello, semplicemente non vediamo la possibilità di ottenere l'approvazione normativa entro la scadenza richiesta del 24 luglio\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"JetBlue e Spirit Airlines: salta l'accordo per la fusione","post_date":"2024-03-05T11:02:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709636554000]}]}}