Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462730 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps ha inoltrato all'Enac l'offerta per operare le rotte in regime di oneri di servizio pubblico da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa, per la copertura dei servizi aerei per un periodo che va da 45 giorni a massimo 7 mesi. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, a seguito della comunicazione di recesso di Aeroitalia che si era aggiudicato il servizio per tre anni a partire da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche, ha pubblicato una “Manifestazione di interesse” per l’affidamento d’urgenza dei collegamenti, nelle more di indizione di una nuova gara. «Le offerte per la partecipazione a questa procedura - chiarisce una nota Enac - sono scadute oggi, 4 marzo 2024, alle ore 12:00 ed è pervenuta l’offerta del seguente vettore: SkyAlps per le sole rotte Ancona Fiumicino e Ancona Linate e viceversa. L’Enac valuterà l’offerta pervenuta riunendo la Commissione appositamente costituita già oggi». [post_title] => Aeroporto di Ancona: SkyAlps si candida a operare la continuità territoriale su Roma e Milano [post_date] => 2024-03-04T13:41:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709559696000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire dalla prossima primavera gli itinerari di Costa Crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa si arricchiscono con le Sea Destinations: mete inedite, da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione. La novità era già stata preannunciata in occasione dell'evento dei Protagonisti del mare a bordo della Smeralda al largo di Sanremo, ma ora arriva il lancio ufficiale. Si tratta di una sorta di viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma mira a diventare un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, che raccontano luoghi speciali compresi nella rotta della nave. In questo modo, accanto alle destinazioni a terra, come Barcellona, Napoli, Genova, Istanbul, Mykonos, esplorate fuori dai classici percorsi, gli itinerari Costa porteranno gli ospiti a conoscere nuove mete tra cielo e mare. Per esempio, nel Mediterraneo occidentale, dopo aver visitato Ibiza, una volta rientrati a bordo, gli ospiti potranno lasciarsi trasportare dall’atmosfera del tramonto con un party hippy chic nella baia di Formentera; o, ancora, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli, gli ospiti potranno gustarsi una colazione tipica caprese di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni, illuminati dalle prime luci del giorno. Navigando sul punto più profondo del Mediterraneo orientale, a bordo della nave prenderà inoltre vita una festa all’insegna degli abissi del mare; mentre, attraversando lo stretto dei Dardanelli, gli ospiti potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita a terra tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo Dolce vita, in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da festival del Cinema. Le Sea Destinations saranno disponibili anche nelle crociere del Nord Europa, tra i fiordi della Norvegia. Per esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, gli ospiti attraverseranno l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. [post_title] => Costa Crociere presenta le nuove Sea Destinations: esperienze da vivere dalla prospettiva del mare [post_date] => 2024-03-04T13:15:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709558151000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarebbe più di un ostacolo sulla rotta per ottenere il via libera dall'Ue all'operazione Lufthansa-Ita Airways. Il colosso tedesco è preoccupato dalle potenziali obiezioni da parte della Commissione, attese per metà marzo. Anzi, secondo quanto anticipato da La Repubblica, Lufthansa avrebbe già fatto presente che se le condizioni e i costi saranno considerati eccessivi non resterà che il ritiro dall'affare. Indiscrezioni pubblicate da Reuters, suggeriscono che le eventuali misure correttive potrebbero rifarsi a quelle previste dall'accordo tra Korean Air e Asiana Airlines, fusione che è stata autorizzata da Bruxelles solo dopo la rinuncia a slot, diritti di traffico e aerei per consentire a un competitor di operare sulle quattro rotte in sovrapposizione. La Commissione europea ha aperto un'indagine su larga scala sull'operazione a gennaio, temendo che l'acquisizione possa ridurre la concorrenza nei servizi di trasporto aereo passeggeri su diverse rotte a breve e lungo raggio. L'antitrust europeo esaminerà anche se Ita, Lufthansa e i partner di joint venture United Airlines e Air Canada debbano essere trattati come un'unica entità dopo la fusione. Le tempistiche La scadenza dell'indagine approfondita dell'antitrust Ue è dunque "in corso" e la scadenza per la decisione finale "resta il 6 giugno 2024". Stando alle norme comunitarie sulle fusioni, Bruxelles ha novanta giorni lavorativi per concludere l'istruttoria. Possono poi essere concesse proroghe di 15 giorni e fino a 20 giorni lavorativi su richiesta delle parti. Per un rinvio più ampio Bruxelles dovrebbe adottare la procedura in gergo nota come 'stop-the-clock'. [post_title] => Lufthansa-Ita: le richieste dell'Ue 'irritano' i tedeschi, pronti a fare retromarcia [post_date] => 2024-03-04T09:40:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709545212000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La grande manifestazione internazionale, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025 sull’isola artificiale di Yokushima, nella baia di Osaka, avrà il titolo “Designing Future Society for Our Lives/Progettare la società futura per le nostre vite”, sviluppato nei tre sottotitoli: Salvare vite, Potenziare vite e Connettere vite. L’individuo è al centro della ricerca e della riflessione di Expo2025 su come disegnare la nostra società del futuro. «Sarà un’Expo che parlerà a un pubblico di 30milioni di persone. - sottolinea Mario Vattani, commissario generale per l’Italia - Il tema è legato al futuro delle nostre città e del nostro ambiente. Nel padiglione Italia lo declineremo con una formula per la quale siamo conosciuti da secoli in tutto il mondo: il nostro saper fare, la nostra capacità e creatività». Il cuore dell’Expo2025 sarà un cerchio di 2km di circonferenza progettato dall’architetto giapponese Sou Fujimoto. Costruito completamente in legno coprirà un’area di 60km2 ospitando i padiglioni dei 153 paesi e regioni partecipanti e di 8 organizzazioni internazionali. L’Italia sarà a Expo2025 con un padiglione in legno realizzato su progetto dell’architetto Mario Cucinella, che ha affermato: «L’architettura, l’ambiente e l’arte sono i tre elementi con cui l’Italia si presenta in questa grande manifestazione». Il tema del padiglione Italia sarà “L’arte rigenera la vita”: un progetto molto sociale dove l’arte è intesa come creatività in tutti i suoi aspetti, non solo culturali, ma anche scientifici, con un’attenzione particolare per l’AI. La mascotte dell’esposizione è Myaku-Myaku, con una forma azzurra fluida e in continuo mutamento che ricorda l’acqua e il capo circondato da cerchi rossi che rappresentano cellule viventi. Dal punto di vista logistico l’isola Yumeshima, sede dell’Expo2025, dista circa 17 km dalla stazione di Osaka dove si arriva da Tokio a bordo dello Shinkansen, che percorre i 500km di distanza in circa 2:30h. Dalla stazione si potrà raggiungere il sito dell’Expo con metropolitana e bus navetta. È già possibile acquistare i biglietti del primo trimestre (aprile-maggio-giugno 2025): online sul sito ufficiale dell’associazione giapponese per l’esposizione universale – www.expo2025.or.jp - o tramite distributore autorizzato. I viaggiatori in partenza dall’Italia potranno volare in Giappone con diverse compagnie e anche visitare la meravigliosa area del Kansai con le sue prefetture. A partire dal 4 marzo sarà disponibile il volo diretto quotidiano di Ita Roma Fiumicino-Tokyo Haneda. Dalla prossima stagione invernale comincerà a operare il volo diretto giornaliero di Ana Milano Malpensa-Tokyo Haneda. A oggi opera un volo con scalo come: Cathay Pacific, Japan Airlines, Thai, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Etihad Airways, Eva Air e Finnair. [post_title] => L’Italia all’Expo Osaka 2025: un padiglione innovativo per guardare al futuro con impegno e creatività [post_date] => 2024-03-04T09:30:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709544653000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'edizione 2021, Obiettivo X torna in Puglia, all’interno della cornice del CdsHotels Porto Giardino. A Monopoli Ota Viaggi accoglierà i propri ospiti dal 17 al 19 maggio 2024, per rinnovare l'appuntamento con una kermesse che mira a creare un canale di comunicazione diretto tra tutti i player del turismo. Durante i tre giorni dell'evento, il to capitolino accompagnerà gli ospiti in visite guidate ad alcune prestigiose strutture presenti nella programmazione del 2024. Inoltre, anche quest'anno, l'evento sarà arricchito dalla partecipazione di aziende partner con rilevanza nazionale, che contribuiranno a rendere l'esperienza ancora più stimolante e memorabile per i partecipanti. Il tutto insieme a tantissime novità e sorprese, che saranno annunciate presto, riservate alle agenzie di tutta Italia invitate anche quest’anno a partecipare. [post_title] => Torna anche nel 2024 Obiettivo X: la kermesse di Ota Viaggi nuovamente in Puglia [post_date] => 2024-03-01T12:41:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709296896000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderà il via domenica, 3 marzo, la nuova campagna pubblicitaria di Italo, on air sulle principali tv e radio italiane e accompagnata da una pianificazione di maxi spazi digitali e affissioni nelle più grandi stazioni del network. Ancora protagonista il treno Italo, sempre accompagnato dalle celebri note di “A Kind of Magic” dei Queen, dopo il successo ottenuto tra il pubblico dalla precedente campagna pubblicitaria. Italo, contraddistinto dal suo colore rosso fiammante, attraversa località cult dell’Italia come il Colosseo, il Duomo e il Ponte di Rialto, intervallando il suo viaggio nel verde, dando risalto così all’animo green dell’azienda. Tre i soggetti degli spot che da domenica andranno in onda sulle reti Rai e La7, in formati da 30 e 15 secondi, per mettere in evidenza la strategia di Italo raccontata attraverso la voce dello speaker Pasquale Anselmo, in Italia noto come doppiatore di Nicolas Cage. I focus principali saranno: su tutti l’offerta Extra Magic ossia l’unica che consente di viaggiare con sconti fino all’80%; 900 partenze ogni giorno; tratta Milano – Roma (principale linea ferroviaria italiana) con una frequenza di viaggi ogni 20 minuti nelle ore di punta, tariffe a partire da 19,90 € e servizio catering dedicato. L’approdo in tv e radio (per questo canale con il formato da 15 secondi) degli spot sarà accompagnato parallelamente da maxi-spazi digitali e affissioni nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia. [post_title] => "Italo is magic": on air dal 3 marzo la nuova campagna pubblicitaria [post_date] => 2024-03-01T12:40:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709296808000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La notizia era nell'aria già dallo scorso maggio, ma ora arriva la conferma ufficiale. Il brand W Hotels di casa Marriott sbarca in Sardegna, a Poltu Quatu, con un nuovo complesso luxury lifestyle da oltre 240 chiavi, di cui circa 150 camere d'albergo e le restanti serviced apartments. La novità è stata comunicata in concomitanza con la chiusura del deal, che ha portato l'asset management company Castello sgr ad acquisire per 70 milioni di euro un importante complesso immobiliare in loco. L'operazione è stata realizzata tramite il fondo di nuova costituzione Gem Fund, che annovera tra i suoi quotisti primari investitori istituzionali e family office. Consiste nel rilancio dell'intera proprietà, composta oggi da un hotel di 139 camere e da oltre 100 unità residenziali. Il progetto si inserisce nel piano di sviluppo per consolidare ulteriormente la presenza di Castello sgr nel settore dell’hospitality e che oggi, grazie all’ingresso nel gruppo Anima, acquista ancora maggior vigore e punta nei prossimi anni a una crescita significativa del suo portafoglio, attualmente pari a circa un miliardo di euro e costituito da 32 strutture e oltre 4 mila camere. “L’operazione avviene in un contesto di grande attenzione verso la Sardegna da parte dei brand luxury internazionali, testimoniata da numerose recenti acquisizioni alberghiere - commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello sgr -. Nel segmento hospitality, particolarmente attrattivo nell’attuale congiuntura di mercato, noi vantiamo un solido track record con diverse operazioni di tipo value added. Con questa acquisizione ci affianchiamo in maniera sinergica al riposizionamento di diverse strutture nel segmento super luxury, contribuendo a consolidare Arzachena con la costa Smeralda come destinazione leader nel mondo” [post_title] => Il brand W Hotels sbarca a Poltu Quatu in Sardegna [post_date] => 2024-03-01T12:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709296257000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455455" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption] Fiavet-Confcommercio è soddisfatta del recepimento delle sue istanze con il via libera dell’Anac agli istituti per acquisti relativi ai viaggi d’istruzione. Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha avviato un confronto con l’Autorità nazionale anticorruzione che ha dato parere favorevole ad una deroga dall’8 marzo al 30 settembre per l’autonomia delle scuole nella procedura di acquisto di viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali. Non occorre più, quindi, in questo periodo, la qualifica di stazioni appaltanti per gli istituti scolastici. Con questa deroga si semplifica il lavoro sia delle scuole sia degli operatori turistici che si occupano di viaggi di istruzione. La necessità che le scuole si qualificassero come stazioni appaltanti non aiutava le procedure per l’acquisizione e l’organizzazione di viaggi di istruzione, importantissimi per il processo formativo degli studenti, ma anche per l’economia del paese. Il fatturato di settore è infatti stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno con un comparto che occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno, una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un segmento economico di rilievo. «E’ una buona notizia, abbiamo lavorato molto in questa direzione per aiutare la categoria – afferma il presidente Ciminnisi - Le scuole, con il nuovo Codice degli Appalti, devono diventare stazioni appaltanti qualificate per stipulare contratti superiori ai 140.000 euro, questo ha frenato moltissimo il mercato dei viaggi di istruzione che rappresentano un momento formativo e sociale essenziale per il futuro del Paese” afferma ancora il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. “ La burocrazia - prosegue il presidente - non dovrebbe mai fermare la crescita né imprenditoriale, né umana; ci auguriamo che questo sia un nuovo dialogo aperto per le diverse riforme richieste ai tavoli di confronto con il governo in merito al turismo scolastico, uno dei settori dove la semplificazione ha un ruolo essenziale. Anche di recente abbiamo ribadito la richiesta di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, la esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è poi bisogno urgente di varare delle linee guida o un Quaderno amministrativo per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia del turismo e per il mondo della scuola”. [post_title] => Fiavet: I viaggi di istruzione salvati dalla deroga per l'autonomia delle scuole [post_date] => 2024-03-01T10:54:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709290461000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Questa volta è Tim Clark, presidente di Emirates, a esprimere più di un timore sulla possibilità che Boeing riesca a mantenere gli impegni presi per le consegne dei 777X entro fine 2025. "La consegna del 777X avverrà probabilmente alla fine del prossimo anno e forse nel 2026, se saremo sfortunati", ha dichiarato Clark a Reuters. La consegna del 777X a Emirates era inizialmente prevista per il 2020, ma dopo successivi ritardi è stata posticipata a ottobre 2025. "Ovviamente ci sono dei problemi", ha sottolineato Clark, aggiungendo che anche le difficoltà della catena di fornitori stanno rallentando la produzione di Airbus. Clark ha sottolineato che la Boeing deve fare dei cambiamenti, ma non ha chiesto una revisione della sua governance. "L'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti ha dichiarato che c'è una disconnessione tra il management e il sistema di sicurezza. Tutto questo è qualcosa che alcuni di noi dicono da molto tempo", ha aggiunto Clark, che tuttavia ha cercato di rassicurare affermando che "l'intera situazione è recuperabile". Emirates ha ordinato complessivamente 170 B777-9 e 35 B777-8. Ha anche modificato il precedente ordine per 30 B787-9, convertendoli invece in 15 B787-10 e 20 B787-8. Per quanto riguarda Airbus, ha ordinato un totale di 65 A350-900, con un ordine per la versione -1000 ancora in sospeso. [post_title] => Emirates: i timori di Clark su nuovi ritardi nelle consegne Boeing [post_date] => 2024-03-01T10:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709289942000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto di ancona skyalps si candida a operare la continuita territoriale su roma e milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2946,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps ha inoltrato all'Enac l'offerta per operare le rotte in regime di oneri di servizio pubblico da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa, per la copertura dei servizi aerei per un periodo che va da 45 giorni a massimo 7 mesi.\r

\r

L'Ente nazionale per l'aviazione civile, a seguito della comunicazione di recesso di Aeroitalia che si era aggiudicato il servizio per tre anni a partire da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche, ha pubblicato una “Manifestazione di interesse” per l’affidamento d’urgenza dei collegamenti, nelle more di indizione di una nuova gara.\r

\r

«Le offerte per la partecipazione a questa procedura - chiarisce una nota Enac - sono scadute oggi, 4 marzo 2024, alle ore 12:00 ed è pervenuta l’offerta del seguente vettore: SkyAlps per le sole rotte Ancona Fiumicino e Ancona Linate e viceversa. L’Enac valuterà l’offerta pervenuta riunendo la Commissione appositamente costituita già oggi».","post_title":"Aeroporto di Ancona: SkyAlps si candida a operare la continuità territoriale su Roma e Milano","post_date":"2024-03-04T13:41:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709559696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dalla prossima primavera gli itinerari di Costa Crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa si arricchiscono con le Sea Destinations: mete inedite, da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione. La novità era già stata preannunciata in occasione dell'evento dei Protagonisti del mare a bordo della Smeralda al largo di Sanremo, ma ora arriva il lancio ufficiale. Si tratta di una sorta di viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma mira a diventare un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, che raccontano luoghi speciali compresi nella rotta della nave. In questo modo, accanto alle destinazioni a terra, come Barcellona, Napoli, Genova, Istanbul, Mykonos, esplorate fuori dai classici percorsi, gli itinerari Costa porteranno gli ospiti a conoscere nuove mete tra cielo e mare.\r

\r

Per esempio, nel Mediterraneo occidentale, dopo aver visitato Ibiza, una volta rientrati a bordo, gli ospiti potranno lasciarsi trasportare dall’atmosfera del tramonto con un party hippy chic nella baia di Formentera; o, ancora, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli, gli ospiti potranno gustarsi una colazione tipica caprese di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni, illuminati dalle prime luci del giorno. Navigando sul punto più profondo del Mediterraneo orientale, a bordo della nave prenderà inoltre vita una festa all’insegna degli abissi del mare; mentre, attraversando lo stretto dei Dardanelli, gli ospiti potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita a terra tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo Dolce vita, in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da festival del Cinema.\r

\r

Le Sea Destinations saranno disponibili anche nelle crociere del Nord Europa, tra i fiordi della Norvegia. Per esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, gli ospiti attraverseranno l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti.","post_title":"Costa Crociere presenta le nuove Sea Destinations: esperienze da vivere dalla prospettiva del mare","post_date":"2024-03-04T13:15:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709558151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarebbe più di un ostacolo sulla rotta per ottenere il via libera dall'Ue all'operazione Lufthansa-Ita Airways. Il colosso tedesco è preoccupato dalle potenziali obiezioni da parte della Commissione, attese per metà marzo. Anzi, secondo quanto anticipato da La Repubblica, Lufthansa avrebbe già fatto presente che se le condizioni e i costi saranno considerati eccessivi non resterà che il ritiro dall'affare.\r

\r

Indiscrezioni pubblicate da Reuters, suggeriscono che le eventuali misure correttive potrebbero rifarsi a quelle previste dall'accordo tra Korean Air e Asiana Airlines, fusione che è stata autorizzata da Bruxelles solo dopo la rinuncia a slot, diritti di traffico e aerei per consentire a un competitor di operare sulle quattro rotte in sovrapposizione.\r

\r

La Commissione europea ha aperto un'indagine su larga scala sull'operazione a gennaio, temendo che l'acquisizione possa ridurre la concorrenza nei servizi di trasporto aereo passeggeri su diverse rotte a breve e lungo raggio. L'antitrust europeo esaminerà anche se Ita, Lufthansa e i partner di joint venture United Airlines e Air Canada debbano essere trattati come un'unica entità dopo la fusione.\r

Le tempistiche\r

La scadenza dell'indagine approfondita dell'antitrust Ue è dunque \"in corso\" e la scadenza per la decisione finale \"resta il 6 giugno 2024\". Stando alle norme comunitarie sulle fusioni, Bruxelles ha novanta giorni lavorativi per concludere l'istruttoria.\r

\r

Possono poi essere concesse proroghe di 15 giorni e fino a 20 giorni lavorativi su richiesta delle parti. Per un rinvio più ampio Bruxelles dovrebbe adottare la procedura in gergo nota come 'stop-the-clock'.","post_title":"Lufthansa-Ita: le richieste dell'Ue 'irritano' i tedeschi, pronti a fare retromarcia","post_date":"2024-03-04T09:40:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1709545212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La grande manifestazione internazionale, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025 sull’isola artificiale di Yokushima, nella baia di Osaka, avrà il titolo “Designing Future Society for Our Lives/Progettare la società futura per le nostre vite”, sviluppato nei tre sottotitoli: Salvare vite, Potenziare vite e Connettere vite. L’individuo è al centro della ricerca e della riflessione di Expo2025 su come disegnare la nostra società del futuro. «Sarà un’Expo che parlerà a un pubblico di 30milioni di persone. - sottolinea Mario Vattani, commissario generale per l’Italia - Il tema è legato al futuro delle nostre città e del nostro ambiente. Nel padiglione Italia lo declineremo con una formula per la quale siamo conosciuti da secoli in tutto il mondo: il nostro saper fare, la nostra capacità e creatività». Il cuore dell’Expo2025 sarà un cerchio di 2km di circonferenza progettato dall’architetto giapponese Sou Fujimoto. Costruito completamente in legno coprirà un’area di 60km2 ospitando i padiglioni dei 153 paesi e regioni partecipanti e di 8 organizzazioni internazionali. L’Italia sarà a Expo2025 con un padiglione in legno realizzato su progetto dell’architetto Mario Cucinella, che ha affermato: «L’architettura, l’ambiente e l’arte sono i tre elementi con cui l’Italia si presenta in questa grande manifestazione». Il tema del padiglione Italia sarà “L’arte rigenera la vita”: un progetto molto sociale dove l’arte è intesa come creatività in tutti i suoi aspetti, non solo culturali, ma anche scientifici, con un’attenzione particolare per l’AI. La mascotte dell’esposizione è Myaku-Myaku, con una forma azzurra fluida e in continuo mutamento che ricorda l’acqua e il capo circondato da cerchi rossi che rappresentano cellule viventi. Dal punto di vista logistico l’isola Yumeshima, sede dell’Expo2025, dista circa 17 km dalla stazione di Osaka dove si arriva da Tokio a bordo dello Shinkansen, che percorre i 500km di distanza in circa 2:30h. Dalla stazione si potrà raggiungere il sito dell’Expo con metropolitana e bus navetta. È già possibile acquistare i biglietti del primo trimestre (aprile-maggio-giugno 2025): online sul sito ufficiale dell’associazione giapponese per l’esposizione universale – www.expo2025.or.jp - o tramite distributore autorizzato. I viaggiatori in partenza dall’Italia potranno volare in Giappone con diverse compagnie e anche visitare la meravigliosa area del Kansai con le sue prefetture. A partire dal 4 marzo sarà disponibile il volo diretto quotidiano di Ita Roma Fiumicino-Tokyo Haneda. Dalla prossima stagione invernale comincerà a operare il volo diretto giornaliero di Ana Milano Malpensa-Tokyo Haneda. A oggi opera un volo con scalo come: Cathay Pacific, Japan Airlines, Thai, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Etihad Airways, Eva Air e Finnair.","post_title":"L’Italia all’Expo Osaka 2025: un padiglione innovativo per guardare al futuro con impegno e creatività","post_date":"2024-03-04T09:30:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709544653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'edizione 2021, Obiettivo X torna in Puglia, all’interno della cornice del CdsHotels Porto Giardino. A Monopoli Ota Viaggi accoglierà i propri ospiti dal 17 al 19 maggio 2024, per rinnovare l'appuntamento con una kermesse che mira a creare un canale di comunicazione diretto tra tutti i player del turismo.\r

\r

Durante i tre giorni dell'evento, il to capitolino accompagnerà gli ospiti in visite guidate ad alcune prestigiose strutture presenti nella programmazione del 2024. Inoltre, anche quest'anno, l'evento sarà arricchito dalla partecipazione di aziende partner con rilevanza nazionale, che contribuiranno a rendere l'esperienza ancora più stimolante e memorabile per i partecipanti. Il tutto insieme a tantissime novità e sorprese, che saranno annunciate presto, riservate alle agenzie di tutta Italia invitate anche quest’anno a partecipare.","post_title":"Torna anche nel 2024 Obiettivo X: la kermesse di Ota Viaggi nuovamente in Puglia","post_date":"2024-03-01T12:41:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709296896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Prenderà il via domenica, 3 marzo, la nuova campagna pubblicitaria di Italo, on air sulle principali tv e radio italiane e accompagnata da una pianificazione di maxi spazi digitali e affissioni nelle più grandi stazioni del network.\r

\r

Ancora protagonista il treno Italo, sempre accompagnato dalle celebri note di “A Kind of Magic” dei Queen, dopo il successo ottenuto tra il pubblico dalla precedente campagna pubblicitaria.\r

\r

Italo, contraddistinto dal suo colore rosso fiammante, attraversa località cult dell’Italia come il Colosseo, il Duomo e il Ponte di Rialto, intervallando il suo viaggio nel verde, dando risalto così all’animo green dell’azienda.\r

\r

Tre i soggetti degli spot che da domenica andranno in onda sulle reti Rai e La7, in formati da 30 e 15 secondi, per mettere in evidenza la strategia di Italo raccontata attraverso la voce dello speaker Pasquale Anselmo, in Italia noto come doppiatore di Nicolas Cage. I focus principali saranno: su tutti l’offerta Extra Magic ossia l’unica che consente di viaggiare con sconti fino all’80%; 900 partenze ogni giorno; tratta Milano – Roma (principale linea ferroviaria italiana) con una frequenza di viaggi ogni 20 minuti nelle ore di punta, tariffe a partire da 19,90 € e servizio catering dedicato.\r

\r

L’approdo in tv e radio (per questo canale con il formato da 15 secondi) degli spot sarà accompagnato parallelamente da maxi-spazi digitali e affissioni nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia.","post_title":"\"Italo is magic\": on air dal 3 marzo la nuova campagna pubblicitaria","post_date":"2024-03-01T12:40:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709296808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia era nell'aria già dallo scorso maggio, ma ora arriva la conferma ufficiale. Il brand W Hotels di casa Marriott sbarca in Sardegna, a Poltu Quatu, con un nuovo complesso luxury lifestyle da oltre 240 chiavi, di cui circa 150 camere d'albergo e le restanti serviced apartments. La novità è stata comunicata in concomitanza con la chiusura del deal, che ha portato l'asset management company Castello sgr ad acquisire per 70 milioni di euro un importante complesso immobiliare in loco. L'operazione è stata realizzata tramite il fondo di nuova costituzione Gem Fund, che annovera tra i suoi quotisti primari investitori istituzionali e family office. Consiste nel rilancio dell'intera proprietà, composta oggi da un hotel di 139 camere e da oltre 100 unità residenziali.\r

\r

Il progetto si inserisce nel piano di sviluppo per consolidare ulteriormente la presenza di Castello sgr nel settore dell’hospitality e che oggi, grazie all’ingresso nel gruppo Anima, acquista ancora maggior vigore e punta nei prossimi anni a una crescita significativa del suo portafoglio, attualmente pari a circa un miliardo di euro e costituito da 32 strutture e oltre 4 mila camere. “L’operazione avviene in un contesto di grande attenzione verso la Sardegna da parte dei brand luxury internazionali, testimoniata da numerose recenti acquisizioni alberghiere - commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello sgr -. Nel segmento hospitality, particolarmente attrattivo nell’attuale congiuntura di mercato, noi vantiamo un solido track record con diverse operazioni di tipo value added. Con questa acquisizione ci affianchiamo in maniera sinergica al riposizionamento di diverse strutture nel segmento super luxury, contribuendo a consolidare Arzachena con la costa Smeralda come destinazione leader nel mondo”\r

\r

","post_title":"Il brand W Hotels sbarca a Poltu Quatu in Sardegna","post_date":"2024-03-01T12:30:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709296257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

Fiavet-Confcommercio è soddisfatta del recepimento delle sue istanze con il via libera dell’Anac agli istituti per acquisti relativi ai viaggi d’istruzione.\r

Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha avviato un confronto con l’Autorità nazionale anticorruzione che ha dato parere favorevole ad una deroga dall’8 marzo al 30 settembre per l’autonomia delle scuole nella procedura di acquisto di viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali.\r

Non occorre più, quindi, in questo periodo, la qualifica di stazioni appaltanti per gli istituti scolastici. Con questa deroga si semplifica il lavoro sia delle scuole sia degli operatori turistici che si occupano di viaggi di istruzione.\r

La necessità che le scuole si qualificassero come stazioni appaltanti non aiutava le procedure per l’acquisizione e l’organizzazione di viaggi di istruzione, importantissimi per il processo formativo degli studenti, ma anche per l’economia del paese. \r

Il fatturato di settore è infatti stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno con un comparto che occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno, una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un segmento economico di rilievo.\r

«E’ una buona notizia, abbiamo lavorato molto in questa direzione per aiutare la categoria – afferma il presidente Ciminnisi - Le scuole, con il nuovo Codice degli Appalti, devono diventare stazioni appaltanti qualificate per stipulare contratti superiori ai 140.000 euro, questo ha frenato moltissimo il mercato dei viaggi di istruzione che rappresentano un momento formativo e sociale essenziale per il futuro del Paese” afferma ancora il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. “\r

La burocrazia - prosegue il presidente - non dovrebbe mai fermare la crescita né imprenditoriale, né umana; ci auguriamo che questo sia un nuovo dialogo aperto per le diverse riforme richieste ai tavoli di confronto con il governo in merito al turismo scolastico, uno dei settori dove la semplificazione ha un ruolo essenziale. Anche di recente abbiamo ribadito la richiesta di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, la esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è poi bisogno urgente di varare delle linee guida o un Quaderno amministrativo per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia del turismo e per il mondo della scuola”.","post_title":"Fiavet: I viaggi di istruzione salvati dalla deroga per l'autonomia delle scuole","post_date":"2024-03-01T10:54:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709290461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Questa volta è Tim Clark, presidente di Emirates, a esprimere più di un timore sulla possibilità che Boeing riesca a mantenere gli impegni presi per le consegne dei 777X entro fine 2025. \r

\r

\"La consegna del 777X avverrà probabilmente alla fine del prossimo anno e forse nel 2026, se saremo sfortunati\", ha dichiarato Clark a Reuters. La consegna del 777X a Emirates era inizialmente prevista per il 2020, ma dopo successivi ritardi è stata posticipata a ottobre 2025. \"Ovviamente ci sono dei problemi\", ha sottolineato Clark, aggiungendo che anche le difficoltà della catena di fornitori stanno rallentando la produzione di Airbus.\r

\r

Clark ha sottolineato che la Boeing deve fare dei cambiamenti, ma non ha chiesto una revisione della sua governance. \"L'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti ha dichiarato che c'è una disconnessione tra il management e il sistema di sicurezza. Tutto questo è qualcosa che alcuni di noi dicono da molto tempo\", ha aggiunto Clark, che tuttavia ha cercato di rassicurare affermando che \"l'intera situazione è recuperabile\".\r

\r

Emirates ha ordinato complessivamente 170 B777-9 e 35 B777-8. Ha anche modificato il precedente ordine per 30 B787-9, convertendoli invece in 15 B787-10 e 20 B787-8. Per quanto riguarda Airbus, ha ordinato un totale di 65 A350-900, con un ordine per la versione -1000 ancora in sospeso.","post_title":"Emirates: i timori di Clark su nuovi ritardi nelle consegne Boeing","post_date":"2024-03-01T10:45:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709289942000]}]}}