Aeroitalia collegherà Foggia a Milano Bergamo dal 4 giugno, con due voli settimanali Aeroitalia rilancia da Foggia con il nuovo volo per Milano Bergamo, che decollerà il prossimo 4 giugno con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. L’operativo prevede partenza dalla Puglia il giovedì alle 15:40; la domenica il decollo sarà invece alle 18:15 (a.19:55); da Bergamo si parte il giovedì alle 18:10 (a. 19:50) e la domenica alle 20:45 (a.22:25). Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: «Aeroporti di Puglia con l’attivazione di questo volo di Aeroitalia, ha deciso di rispondere ad un’esigenza del territorio e della Regione – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Con l’annuncio del volo per Bergamo vogliamo restituire fiducia ai cittadini e alle comunità locali, in un momento di grande criticità per la mobilità di alcune aree geografiche italiane, come la provincia di Foggia. La volontà condivisa con la Regione e la compagnia aerea è quella di non lasciare indietro nessuna area, ma anzi di valorizzarne pienamente le potenzialità attraverso infrastrutture e servizi all’altezza delle sfide attuali e della connettività che il territorio merita». «Il nuovo collegamento – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese – rappresenta un segnale estremamente positivo per il territorio e per l’intero sistema della mobilità regionale. Si tratta di un annuncio importante, che conferma la volontà concreta di rafforzare l’accessibilità della Capitanata e di colmare un divario infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato cittadini e imprese. Si tratta di una scelta strategica che non solo rafforza i collegamenti con il settentrione, ma amplia le opportunità di mobilità per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, essendo l’aeroporto di Bergamo il principale hub di compagnie low cost, fra cui Ryanair. Come Regione, continuiamo a lavorare per ampliare e qualificare l’offerta di trasporto, convinti che investire nella connettività significhi sostenere lo sviluppo economico, attrarre nuovi flussi turistici e garantire ai cittadini servizi più efficienti. L’attivazione di questa rotta va esattamente in questa direzione e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e valorizzazione del territorio». Condividi

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L'hotel, come riporta TravelDailyNews, è situato vicino a importanti punti di riferimento come il Marché Capitale e il museo nazionale della Mauritania, nonché alle spiagge e al porto peschereccio di Nouakchott. La sua vicinanza sia alle attrazioni urbane che ai paesaggi desertici lo rende un punto di partenza ideale per esplorare la destinazione.\r

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«Siamo orgogliosi di aver portato Marriott International in Mauritania con l'apertura dello Sheraton Nouakchott, il primo hotel a marchio internazionale nel Paese. Fin dal suo arrivo, l'hotel si è rapidamente affermato come meta di riferimento sia per i viaggiatori che per la comunità locale. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno a offrire esperienze di ospitalità nei mercati emergenti, celebrando al contempo la cultura e il carattere di ogni destinazione» ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vicepresidente, premium, select & midscale brands, Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.\r

Design locale\r

La struttura integra elementi di design locale in tutti i suoi interni. Artigianato tradizionale come l'intaglio del legno e la lavorazione dei metalli sono incorporati nei materiali e negli arredi. Il design trae ispirazione dai luoghi simbolo lungo la rotta commerciale transahariana, fondendo il patrimonio regionale con elementi contemporanei. \r

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Lo Sheraton Nouakchott dispone di 200 camere e suite, tra cui due suite presidenziali. Le camere combinano comfort moderni con richiami al design locale e sono dotate dei servizi esclusivi Sheraton, tra cui la Sheraton Sleep Experience.\r

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L'hotel offre poi oltre 2.600 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi, tra cui una Grand Ballroom, una ballroom e quattro sale riunioni aggiuntive. Lo Sheraton Community Table offre uno spazio centrale per incontri informali e collaborazioni, con il supporto di un team eventi dedicato. In linea con l'approccio del marchio, l'hotel introduce Gatherings by Sheraton, un programma di esperienze settimanali incentrate sulla cultura locale. Tra queste, sessioni di mixology con ingredienti mauritani ed eventi di narrazione ispirati alle tradizioni sahariane.\r

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","post_title":"Marriott inaugura lo Sheraton Nouakchott Hotel, prima struttura a marchio internazionale in Mauritania","post_date":"2026-04-13T12:55:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776084912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways fa rotta decisa sulla Cina, con una significativa espansione del network che prevede il lancio di cinque nuove rotte e l’aggiunta di 28 voli settimanali: si tratta di uno dei più consistenti ampliamenti di mercato della compagnia aerea negli ultimi anni.\r

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Il vettore volerà dall'aeroporto Zayed di Abu Dhabi verso Shanghai Pudong (dal 1° ottobre 2026,giornaliero), Guangzhou (dal 4 marzo 2027, giornaliero), Chengdu (dal 5 marzo 2027, 4 voli settimanali), Hangzhou (dal 4 marzo 2027, 5 voli settimanali) e Shenzhen (dal 7 marzo 2027, 5 voli settimanali) portando il totale dei collegamenti nella Cina continentale a 35 voli settimanali su sei destinazioni, compreso il servizio giornaliero già esistente per Pechino Daxing.\r

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Tutti i servizi saranno operati dai Boeing 787-9 Dreamliner, configurati con 28 posti in Business Class e 262 in Economy Class, garantendo un prodotto widebody coerente su tutta la rete cinese ampliata.\r

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Questo aumento di capacità riflette la crescente importanza strategica del corridoio Emirati Arabi Uniti-Cina, posizionando Abu Dhabi come punto di accesso chiave tra la Cina e i mercati del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Europa e del Nord America.\r

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«I legami tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina continuano a rafforzarsi, e l’annuncio odierno riflette la solidità duratura e le crescenti prospettive della nostra cooperazione - ha commentato Mohamed Ali Al Shorafa, presidente di Etihad Airways -. L’ampliamento della rete, reso possibile dalla nostra partnership di lunga data con China Eastern, collega destinazioni turistiche uniche a fiorenti centri commerciali, garantendo prosperità economica e valore condivisi e duraturi alle nostre popolazioni».\r

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«La Cina è un mercato strategicamente importante per Etihad e un pilastro fondamentale della crescita del nostro network - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo del vettore -. Questa espansione rappresenta un aumento significativo della capacità e un chiaro segnale del nostro impegno a lungo termine nei confronti di questo mercato».","post_title":"Etihad Airways investe in modo massiccio sulla Cina e lancia 5 nuove rotte","post_date":"2026-04-13T11:09:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776078571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines amplia il network europeo per l’estate 2026, con circa 170 voli supplementari in programma durante il periodo delle vacanze scolastiche. In totale, saranno offerti quasi 60.000 posti in più sulla rete a corto e medio raggio in partenza dall’aeroporto di Bruxelles verso destinazioni europee.\r

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La compagnia aerea belga spiega di voler rispondere a una domanda in forte aumento per i viaggi in Europa, mentre i passeggeri privilegiano destinazioni vicine, di riflesso alla guerra in Medio Oriente. «Constatiamo una domanda crescente per i viaggi in Europa e vogliamo offrire ai nostri passeggeri più scelta e flessibilità quest'estate», dichiara la compagnia aerea belga in una nota.\r

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L’aumento delle frequenze riguarderà in particolare Lubiana e Bilbao, con tre voli supplementari a settimana nei mesi di luglio e agosto. I collegamenti verso Praga e Alicante beneficeranno di due frequenze settimanali in più, mentre Atene, Zara, Faro e Valencia avranno un volo in più a settimana nello stesso periodo.\r

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«Aumentando la nostra capacità su queste rotte, rispondiamo direttamente alle tendenze di prenotazione che osserviamo da diversi mesi», sottolinea Brussels Airlines. Questi adeguamenti sulla rete europea vengono realizzati in coordinamento con il gruppo Lufthansa.\r

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L'aumento della capacità estiva si basa su due fattori: l'entrata in servizio di tre nuovi A320neo entro l'estate del 2026 e la riorganizzazione della flotta in partenza da Bruxelles a seguito della sospensione dei voli per Tel Aviv fino a nuovo avviso.\r

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Sebbene il potenziamento riguardi innanzitutto l’Europa, il vettore evidenzia anche il successo di alcune destinazioni leisure in Africa. La nuova rotta Bruxelles–Kilimangiaro, che aprirà il prossimo 3 giugno, doveva inizialmente essere limitata all’alta stagione estiva. A fronte della domanda, Brussels Airlines ha infine deciso di mantenere il collegamento in inverno, da ottobre 2026 a febbraio 2027. «Il Kilimangiaro riscuote un vero e proprio successo tra i nostri passeggeri, ecco perché abbiamo scelto di integrare questa destinazione nel nostro programma invernale».","post_title":"Brussels Airlines potenzia il network europeo: 60.000 posti in più sul corto-medio raggio","post_date":"2026-04-13T10:54:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776077641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una situazione \"non facile\" ma la stagione turistica 2026 non andrà comunque \"persa\": il viceministro del turismo di Cipro, Costas Koumis, scatta un'istantanea del mercato attuale, colpito dalle conseguenze del conflitto in Iran, precisando che i prossimi mesi richiederanno \"un notevole impegno, comprese valutazioni settimanali e azioni specifiche da parte dell'intero comparto\".\r

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\"Se queste misure verranno attuate, potremo essere cautamente ottimisti\", ha dichiarato ai giornalisti a Londra, dopo una serie di incontri con i partner strategici di Cipro.\r

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Questi incontri, ha precisato, fanno parte di una serie di contatti che ha svolto di recente nei principali mercati, con l'obiettivo di valutare l'andamento della stagione di quest'anno e attivare azioni che contribuiscano a rafforzarne le performance.\r

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Koumis ha ammesso che la crisi in Medio Oriente ha colpito sia Cipro che altre destinazioni della regione. Tuttavia, ha sottolineato che le indicazioni attuali, suggeriscono che le perdite per Cipro saranno inferiori a quanto inizialmente previsto. In particolare il ministro evidenzia come il mese di maggio, nonostante le notizie negative delle ultime settimane, non sia \"perso\" in termini turistici.\r

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Considerando che il 2025 ha rappresentato per il settore turistico di Cipro un record storico, ha affermato che tutti gli indicatori suggeriscono che Cipro \"manterrà una forte presenza sul mercato\".","post_title":"Cipro fra incertezze e \"cauto ottimismo\" per la stagione estiva","post_date":"2026-04-10T10:35:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775817336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Baobab presenta una nuova struttura a Zanzibar, il Baobab Italian Escape Kibanda World, che introduce la formula del “villaggio diffuso”.\r

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Il progetto del t.o. di Th Group nasce da un percorso avviato due anni fa attorno al Kibanda Lodge di Nungwi, struttura a gestione italiana e tra i prodotti di punta della destinazione. Nel tempo, l’offerta si è evoluta attraverso l’integrazione progressiva di servizi e strutture complementari, fino a coinvolgere diversi resort nell’area compresa tra Nungwi e Kendwa, tutti in esclusiva Baobab.\r

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«Questa formula rappresenta l’evoluzione naturale di un modello costruito nel tempo – afferma Alessandro Gandola, direttore tour operator Baobab – che ci ha portato a sviluppare un sistema integrato di strutture e servizi in grado di offrire un’esperienza articolata e dinamica».\r

Il nuovo concept\r

Il concept “Kibanda World” comprende oggi, oltre al Kibanda Lodge di Nungwi, anche il Kendwa Rock, il Kibanda Natural Kendwa Villa e il Sunseabar Kendwa Resort. Le due località sono collegate da un servizio navetta continuativo, che consente agli ospiti di accedere liberamente ai servizi di tutte le strutture coinvolte.\r

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Tra i principali asset dell’offerta figurano il Beach Club Kibanda, con ristorante aperto a pranzo e cena, i suoi eventi al tramonto con dj set e il suo beach party settimanale, oltre al Kibanda Nungwi Park Restaurant, punto di riferimento per l’intrattenimento serale con musica e spettacoli dal vivo.\r

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«A partire da metà luglio – continua Gandola – abbiamo deciso di arricchire il concept con l’inserimento di un team di animazione italiano, operativo su tutta l’area, con servizi dedicati anche alle famiglie, tra cui il miniclub. Questo elemento ci consentirà di inquadrare il prodotto all’interno della linea Italian Escape, caratterizzata da un’offerta che integra standard internazionali con servizi e attenzione al pubblico italiano».\r

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Il portafoglio Baobab a Zanzibar include altre strutture, come gli hotel della catena Ahg Dream’s Bay e Sun Bay Mlilile, i resort Sbh Kilindini e Monica, il Kiwengwa Beach Resort e il Royal Mandarin.","post_title":"Baobab a Zanzibar con il nuovo concept di \"villaggio diffuso\"","post_date":"2026-04-10T10:06:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775815612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di passo per l’aeroporto di Torino che, nonostante le incertezze del settore aereo, rafforza il proprio ruolo di porta d’accesso del Nord-Ovest verso l’Europa, diventando uno snodo sempre più strategico. Wizz Air ha infatti scelto lo scalo piemontese per la sua settima base in Italia (la quarantesima nel mondo).\r

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La compagnia consolida così una presenza già significativa: nel 2025 ha operato oltre 2.100 voli da Torino, trasportando più di 450.000 passeggeri e collegando la città a destinazioni domestiche ed europee: dalla più vicina Catania fino a Varsavia, Budapest, Sofia e Tirana, per citarne solo alcune. A queste si aggiungeranno, dal 4 maggio 2026, Palermo e, dal 9 giugno 2026, Londra Luton.\r

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Nel 2026 il network crescerà fino a 16 rotte verso 8 Paesi, con quasi 1,3 milioni di posti disponibili. Andras Szabo, network officer di Wizz Air, non ha dubbi: “Con l’apertura della nostra nuova base all’Aeroporto di Torino compiamo un passo strategico di grande rilevanza per lo sviluppo del nostro network e diamo un contributo importante al rafforzamento della connettività del Nord Italia”. Concorda Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport: “È un’ulteriore conferma dell’attrattività dell’Aeroporto di Torino e della solidità del percorso di crescita che stiamo portando avanti, con l’obiettivo di garantire competitività e nuove opportunità di sviluppo per l’intero sistema territoriale”.\r

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Dal 14 settembre sarà operativo a Caselle un primo Airbus A321neo di ultima generazione, seguito da un secondo dal 25 ottobre: aeromobili più efficienti e sostenibili, che rappresentano una significativa espansione del network e il rafforzamento dell’offerta verso destinazioni sia nazionali sia internazionali, con un incremento della capacità annua di 500.000 posti aggiuntivi per ciascun aereo.\r

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L’apertura della base porterà al lancio di 7 nuove rotte, tra collegamenti domestici e internazionali. Tra le principali novità, l’aumento delle frequenze domestiche verso Roma Fiumicino (11 voli settimanali) e il nuovo collegamento con Napoli Capodichino (dal 1° dicembre). Si amplia inoltre la rete verso la Spagna con un volo giornaliero per Barcellona, quattro collegamenti settimanali con Valencia (dal 15 settembre) e Madrid (dal 25 ottobre) e tre frequenze settimanali per Malaga (dal 26 ottobre). Novità assoluta Bilbao (dal 14 settembre), servita per la prima volta da Torino tre volte a settimana. \r

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L’investimento, sviluppato insieme a Torino Airport, avrà un impatto significativo anche sull’economia locale: sono previsti 80 nuovi posti di lavoro diretti e 700 indiretti, oltre a nuove opportunità per il turismo e il traffico business.\r

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(Federica De Luca)","post_title":"Wizz Air investe su Torino, settima base in Italia: 2 velivoli posizionati e 7 nuove rotte","post_date":"2026-04-10T08:40:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775810449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511468\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costa Smeralda[/caption]\r

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Costa Crociere presenta il prossimo inverno all'insegna delle novità. Innanzitutto, il debutto di Costa Smeralda alle isole Canarie e il riposizionamento di Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale, dove offrirà sia crociere di una settimana sia itinerari più lunghi tra Europa meridionale e Nord Africa.\r

Canarie protagoniste dell'inverno\r

Le Canarie si confermano la grande protagonista dell’inverno. La navigazione diventa parte integrante del viaggio grazie alle “Sea Destinations”, destinazioni uniche in mezzo al mare rese indimenticabili da esperienze immersive progettate da Luca Tommassin. Tra queste spiccano Canary Sea Darkest Spot, dove la nave raggiunge il punto più buio delle Canarie per immergersi in un autentico “mare di stelle” e osservare il cielo da un punto di vista privilegiato.\r

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Costa Pacifica accompagnerà gli ospiti tra le capitali culturali dell’Europa del Sud e le porte dell’Africa, alla scoperta di un Mediterraneo inedito. Le crociere settimanali toccano alcune delle città più ricche di storia, come Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo e Roma/Civitavecchia, con l’aggiunta di Tunisi (La Goulette). Gli itinerari più lunghi permettono di spingersi verso la luce morbida del Sud, passando per Malaga, tra arte e tradizione andalusa, Tangeri, e ancora Tunisi.\r

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Il Mediterraneo si conferma tra le destinazioni più apprezzate anche in inverno. Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, arricchito da Palma di Maiorca, offrendo un’esperienza che unisce città d’arte, tradizioni locali e scorci naturalistici dalla forte identità.\r

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Per chi cerca il calore tropicale in pieno inverno, i Caraibi tornano protagonisti con Costa Fascinosa e Costa Favolosa che propongono itinerari differenziati tra Grandi e Piccole Antille. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con imbarchi da La Romana per Costa Fascinosa e Santo Domingo, Point-à-Pitre o Fort-de-France per Costa Favolosa.\r

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Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica.\r

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Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa.\r

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