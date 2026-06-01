Inaugurazione ufficiale del Me Malaga by Melià. Investiti 44 milioni Battesimo ufficiale per il Me Malaga, hotel a cinque stelle del brand Me by Melià con cui la catena rafforza il suo impegno per il lusso sulla Costa del Sol. Tra i partecipanti all’inaugurazione della struttura figurava Gabriel Escarrer, presidente e ceodi Meliá Hotels International. La struttura Situato in Calle Victoria, accanto a Plaza de la Merced, il Me Malaga ha aperto i battenti lo scorso dicembre. Dispone di 128 camere, 14 junior suite e otto suite premium, oltre a una piscina a sfioro panoramica e un ristorante sul tetto. Come riporta Preferente, durante la presentazione, Escarrer ha sottolineato che la nuova struttura nasce dal desiderio di creare «un hotel iconico», affermando che sia lui sia il suo team «si sono innamorati del luogo» fin dalla prima visita. «La posizione non potrebbe essere più magica» ha affermato Escarrer. L’imprenditore ha anche ricordato le difficoltà incontrate fin dall’inizio della costruzione, pur sottolineando che il progetto è stato completato «nei tempi e nel budget previsti», anche grazie al sostegno istituzionale. Ha inoltre evidenziato l‘investimento di quasi 44 milioni di euro e la creazione diretta di oltre 150 posti di lavoro, precisando che l’81% della forza lavoro proveniva da persone interne all’azienda. L’apertura del Me Málaga si inserisce nell’impegno della catena di consolidare la propria presenza nel segmento premium, sia sulla Costa del Sol che nel resto dell’Andalusia. Negli ultimi anni, il gruppo ha lanciato nuovi progetti, tra cui spicca il Me Marbella. Attualmente Meliá vanta una forte presenza sulla Costa del Sol, con 22 strutture tra hotel operativi e progetti in fase di sviluppo. In Andalusia conta 37 hotel aperti o in fase di apertura, con una strategia chiaramente focalizzata sul turismo di lusso. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515562" align="alignleft" width="300"] Sean Richard, nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board e Lockhart Hughes, new entry del consiglio[/caption] Novità alla guida dell’Anguilla Tourist Board che da oggi, 1° giugno, vede la transizione della presidenza e la nomina di un nuovo membro del consiglio. Il ministro della Salute, del Turismo e dello Sport, Cardigan Connor, ha confermato la nomina di Sean Richard come nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board, succedendo a Cecile Amelia Vanterpool-Kubisch, il cui mandato come presidente è stato ridotto nell’ambito del processo di transizione della leadership. Vanterpool-Kubisch continuerà a far parte del consiglio di amministrazione. L’Anguilla Tourist Board dà inoltre il benvenuto a Lockhart Hughes in qualità di nuovo membro del consiglio. Queste transizioni rientrano nell’impegno continuo del governo di Anguilla volto a rafforzare la governance, la supervisione strategica, la continuità della leadership e l’innovazione nel settore turistico, sostenendo al contempo la crescita costante e la sostenibilità a lungo termine dell’industria turistica dell’isola. “Queste nomine rappresentano un passo importante nel rafforzamento della leadership strategica e del quadro di governance dell’Anguilla Tourist Board - ha commentato il ministro Connor -. Mentre Anguilla continua a consolidare la propria posizione come una delle principali destinazioni di lusso dei Caraibi, una leadership forte ed efficace del Consiglio rimane essenziale per sostenere la crescita, la sostenibilità e la competitività della nostra industria turistica.” L’Anguilla Tourist Board rimane focalizzato sull’avanzamento del marketing strategico della destinazione, sul rafforzamento delle partnership con gli stakeholder, sul miglioramento dell’esperienza dei visitatori e sul posizionamento di Anguilla tra le principali destinazioni di lusso dei Caraibi. [post_title] => Anguilla Tourist Board: Sean Richard è il nuovo presidente [post_date] => 2026-06-01T14:38:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780324698000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_350808" align="alignleft" width="300"] Gabriel Escarrer[/caption] Battesimo ufficiale per il Me Malaga, hotel a cinque stelle del brand Me by Melià con cui la catena rafforza il suo impegno per il lusso sulla Costa del Sol. Tra i partecipanti all'inaugurazione della struttura figurava Gabriel Escarrer, presidente e ceodi Meliá Hotels International. La struttura Situato in Calle Victoria, accanto a Plaza de la Merced, il Me Malaga ha aperto i battenti lo scorso dicembre. Dispone di 128 camere, 14 junior suite e otto suite premium, oltre a una piscina a sfioro panoramica e un ristorante sul tetto. Come riporta Preferente, durante la presentazione, Escarrer ha sottolineato che la nuova struttura nasce dal desiderio di creare «un hotel iconico», affermando che sia lui sia il suo team «si sono innamorati del luogo» fin dalla prima visita. «La posizione non potrebbe essere più magica» ha affermato Escarrer. L'imprenditore ha anche ricordato le difficoltà incontrate fin dall'inizio della costruzione, pur sottolineando che il progetto è stato completato «nei tempi e nel budget previsti», anche grazie al sostegno istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'investimento di quasi 44 milioni di euro e la creazione diretta di oltre 150 posti di lavoro, precisando che l'81% della forza lavoro proveniva da persone interne all'azienda. L'apertura del Me Málaga si inserisce nell'impegno della catena di consolidare la propria presenza nel segmento premium, sia sulla Costa del Sol che nel resto dell'Andalusia. Negli ultimi anni, il gruppo ha lanciato nuovi progetti, tra cui spicca il Me Marbella. Attualmente Meliá vanta una forte presenza sulla Costa del Sol, con 22 strutture tra hotel operativi e progetti in fase di sviluppo. In Andalusia conta 37 hotel aperti o in fase di apertura, con una strategia chiaramente focalizzata sul turismo di lusso. [post_title] => Inaugurazione ufficiale del Me Malaga by Melià. Investiti 44 milioni [post_date] => 2026-06-01T14:21:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780323688000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438487" align="alignleft" width="300"] Gaetano Stea[/caption] Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo. Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino. Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione. «Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto». Il focus Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni. La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale. Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato. «Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo». Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea». [post_title] => Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia [post_date] => 2026-06-01T12:22:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780316577000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua ad essere grave - e non poteva essere altrimenti - la crisi che ha investito il turismo a Cuba, di riflesso alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle forniture di carburante all'Isola dall'inizio dell'anno. Ad oggi, secondo l’Ufficio nazionale di statistica e informazione di Cuba, la Isla Grande ha registrato meno della metà dei visitatori rispetto allo scorso anno. I viaggiatori continuano in parte ad arrivare, ma in numero esiguo e principalmente dal Canada: fino ad aprile soli 21.000 americani hanno raggiunto la destinazione. Il drastico calo si verifica in un contesto caratterizzato da una ormai lunga crisi energetica, interruzioni dei voli aerei, un'incriminazione federale negli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raúl Castro e tensioni accresciute tra gli Stati Uniti e Cuba. “La maggior parte dei viaggiatori ha posticipato i viaggi a Cuba perché teme un'azione militare da parte di Trump o è preoccupata per i blackout cronici e la carenza di benzina”, ha affermato Marcel Hatch, ripreso da Travel Weekly, che vive all'Avana e ha fondato Cuba Explorer. Hatch ha dichiarato a febbraio che le prenotazioni erano crollate fino all'80% nelle settimane successive alla cattura da parte dell'esercito statunitense del presidente venezuelano Nicolas Maduro. A distanza di mesi, sta assistendo solo una “manciata di ospiti”, sebbene l'operatore non abbia sospeso gli itinerari. “In breve, l'attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio cubane è crollata, proprio come è successo durante i lockdown per il Covid”, ha affermato. Altro esempio quello di Intrepid Travel che, preoccupato per la disponibilità dei voli e i problemi di carburante, ha cancellato tutti i viaggi a Cuba fino al 30 giugno. [post_title] => Cuba: turismo al palo con il persistere delle restrizioni imposte dagli Usa [post_date] => 2026-05-29T13:43:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780062239000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_301418" align="alignleft" width="300"] Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme[/caption] Apprezzamento e grande soddisfazione sono stati espressi dalla Federalberghi Terme per il via libera alla proposta di rinnovo dell’accordo nazionale sulle cure termali per il quadriennio 2025/2028, definito in Conferenza Stato Regioni in tema sanitario. “Si tratta del risultato di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme – Come categoria, siamo stati costantemente in contatto con le istituzioni ed abbiamo collaborato con enorme dedizione e convinzione alla definizione dell’intesa che abbiamo sottoscritto. Lo sforzo condiviso – ha aggiunto Boaretto - ha dato i suoi frutti. L’intento è e resta quello di consegnare la dovuta considerazione ad un comparto, quello termale, che rappresenta il cuore dell’economia dei nostri territori”. A questo punto dell’iter, il provvedimento è solo in attesa di recepire il nulla osta definitivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze. Entrando più nel dettaglio, è sostanzialmente stabilito che l’accordo preveda il mantenimento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2025 e 2026. Per il 2027 e il 2028 le tariffe saranno incrementate del 2% annuo. Restano invariati rispetto al 2024 anche i tetti di spesa regionali per il 2025; per il 2026 potranno essere aumentati fino al 5% a discrezione delle singole Regioni, mentre per il 2027 e il 2028 saranno confermati i livelli dell’anno precedente. Importante sottolineare a questo proposito che nel 2024, secondo i rilevamenti Istat, ci sono state oltre 4,6 milioni di presenze nei comuni del turismo termale e vi sono stati 1,5 milioni di arrivi con una permanenza media che sfiora le 3 notti. La clientela che viene evidenziata è principalmente italiana (72,4% degli arrivi e 64,5% delle presenze). In riferimento invece al tema dell’occupazione, da fonte Inps è appurato che in media nel 2024 negli stabilimenti termali hanno lavorato 6.464 dipendenti, i due terzi dei quali avevano un contratto a tempo indeterminato. Anche in questa ottica, il rinnovo dell’accordo rappresenta un passaggio importante per confermare la solidità del rapporto tra il sistema termale e il Servizio sanitario nazionale. [post_title] => Federalberghi Terme, soddisfazione per l'ok all'intesa per le cure termali [post_date] => 2026-05-29T10:44:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780051461000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2025 da ricordare per Sacal, società di gestione degli aeroporti della Calabria: il bilancio d’esercizio 2025 mostra infatti un utile pari a 5.460.199 euro, a conferma della solidità del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni». In un panorama nazionale che registra un incremento del traffico passeggeri del 5%, il Sistema Aeroportuale Calabrese registra un incremento del 21% rispetto al 2024, superando nettamente anche la media europea del settore, ferma al +4,4%. La crescita ha coinvolto tutti e tre gli scali di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, «a testimonianza - è scritto in una nota - di un rafforzamento strutturale della domanda di trasporto aereo da e verso la Calabria». L’aeroporto di Lamezia si conferma il principale hub regionale, chiudendo il 2025 con 3.049.594 passeggeri, in crescita del 12% rispetto al 2024. Continua anche il percorso di sviluppo dell’aeroporto di Crotone, che raggiunge 340.286 passeggeri, con un incremento del 25%. Ottimi risultati anche per Reggio Calabria che sfiora il milione di passeggeri con 977.984 transiti e una crescita del 56,7%. Determinante per questi risultati, riferisce Sacal, «è stato il potenziamento strategico dell’offerta dei collegamenti e il significativo miglioramento della connettività nazionale e internazionale». «Questi risultati, tutt'altro che scontati - osserva l'amministratore unico Sacal, Marco Franchini - sono il frutto di un autentico lavoro di squadra, destinato a consolidarsi nel tempo anche attraverso scelte che hanno agito sul contenimento dei costi e sull'aumento della redditività». [post_title] => Aeroporti della Calabria: traffico a +21% e utili per oltre 5 mln di euro nel 2025 [post_date] => 2026-05-28T11:44:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779968672000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512576" align="alignleft" width="272"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption] Mazzi e l'overtorism. Ci risiamo. I nostri beneamati ministri del turismo hanno una ricetta per tutte le cose che non vanno nel turismo. Basta negarle. Basta cambiare nome e il gioco è fatto. Vediamo cosa ha detto il ministro Mazzi sul fenomeno dell'overtourism. Vediamo come cerca di risolverlo, visto che è compito suo cercare di organizzare e gestire il turismo in Italia. «Il termine overtourism andrebbe bandito, perché danneggia il settore turistico e crea paura tra i potenziali visitatori». Questa l’affermazione del ministro Mazzi. «Istigare un clima di terrore non fa bene al Paese. Occorre piuttosto mostrarci accoglienti e gestire i numeri, perché l’Italia è ospitale, oltre a essere la Nazione più bella del mondo». Negazione Quindi basta negare una cosa affinché scompaia. E' bel modo di pensare. Basta dire che la morte non esiste così poi non si muore più. Lo dobbiamo nominare presidente del mondo questo ministro. Ha trovato il modo di cambiare l'assetto della vita. Allora facciamo un concorso: troviamo un altro modo per definire overtourism. Per me il termine migliore è pigia-pigia.Che ne dite è più comprensibile, dà l'idea di cosa sia andare a Firenze o a Roma o a Venezia di questi tempi? Il punto è che noi abbiamo bisogno di chi risolve i problemi, non di chi li nega. Negare una difficoltà non significa sistemare le cose, ma renderle ancora più complicate. Per la miseria! [post_title] => Il ministro Mazzi: «Bandire la parola overtourism». E come lo chiamiamo? [post_date] => 2026-05-28T11:41:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779968517000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515290" align="alignleft" width="300"] Marco Cisini[/caption] Si chiama Oltretutto Viaggiare e già dal nome si intuisce qual sia il punto di forza del tour operator. «La nostra può definirsi come la sartoria del viaggio di lusso - spiega Marco Cisini, titolare e founder dell'operatore che si affianca a Oltretutto Global Solutions, società attiva nella consulenza alberghiera -. I numeri sono volutamente piccoli, indispensabili per mantenere quella cura del dettaglio e quella sartorialità che fanno del viaggio un'esperienza unica e preziosa». La scommessa di Cisini nasce dalla volontà di trasferire a un cliente curioso e appassionato un bagaglio di conoscenze formato in anni di attività sul campo. «dopo aver lavorato a lungo nel settore del turismo organizato, ho trascorso una parte della mia vita in Indonesia, maturando una profonda esperienza sulle destinazioni orientali. Una volta rientrato in Italia, dal 2018 ho cominciato una nuova avventura, prima come Oltretutto Global Solutions e, da poco meno di tre anni, alla guida del tour operator Oltretutto Viaggiare». Qualità e unicità Malgrado la difficile congiuntura internazionale, nella sede milanese di Oltretutto Viaggiare si respira un'aria dinamica: «Lo staff è giovane e motivato e la volontà di offrire viaggi unici e irriproducibili a clienti di target elevato ci sta dando grandi soddisfazioni. Chi viaggia con noi torna a sceglierci e l'obiettivo è quello di elevare costantemente la qualità della proposta, in linea con uno dei trend emergenti che indica proprio nella fascia super-lusso un segmento meno sensibile ai condizionamenti esterni». Non solo Asia, ma anche oceano Indiano, Medio Oriente, Nord Africa e Nord America: Oltretutto si concentra sui «viaggi dedicati a un segmento specifico, in grado di procurare margini importanti», andando ad agire su diversi fronti. «Ad esempio - spiega Cisini -, organizziamo serate ad hoc in collaborazione con agenti di viaggio e clienti interessati ad approfondire la conoscenza delle destinazioni. A questo si aggiungono podcast specifici, veicolati tramite social media». [post_title] => Oltretutto Viaggiare, Cisini: «Siamo la sartoria dei viaggi di lusso» [post_date] => 2026-05-28T10:02:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779962532000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour World scende in campo a sostegno del cortometraggio “Facciamo rumore”, progetto speciale di OffiCine-Ied realizzato per celebrare gli 80 anni dalla prima partecipazione delle donne al voto in Italia. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di Diversity & Inclusion del gruppo, che negli ultimi anni ha visto rafforzarsi azioni e strumenti concreti volti a promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva, rispettosa e attenta ai temi della parità di genere e dei diritti. Il corto sarà visibile dal 2 giugno sui siti offi-cine.com, IED.it e alpitourworld.it, oltre che sui canali ufficiali di iO Donna, media partner dell’iniziativa, e prossimamente anche in piattaforma e nei circuiti dei principali festival nazionali. Il progetto Il progetto è frutto di un percorso formativo che mette al centro i giovani e la loro professionalizzazione attraverso il confronto diretto con il mondo del cinema, inserendosi nel più ampio impegno di Alpitour World nel sostegno a iniziative culturali e sociali, attraverso nuove forme di mecenatismo capaci di unire formazione, industria creativa e impegno sociale. In questa stessa direzione si inserisce anche il sostegno come main sponsor a “La nostra storia. Il voto alle donne, 80 anni di cammino. Musica e parole”, evento organizzato da Orchestra Olimpia di cui Alpitour World è sostenitore da quest’anno, che si terrà il 26 ottobre 2026 presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. Cuore dell’iniziativa sarà l’esecuzione di “Her Story” della compositrice statunitense Julia Wolfe, oratorio contemporaneo ispirato alla lettera di Abigail Adams, che invita a “ricordarsi delle donne” nella costruzione della democrazia. L’evento intreccerà musica, parole e testimonianze grazie alla collaborazione con fondazione Una Nessuna Centomila, Unione Donne in Italia e Rai Com, configurandosi come uno spazio di memoria condivisa e dialogo pubblico sui diritti e sul ruolo delle donne nella società contemporanea. [post_title] => Alpitour World sostiene "Facciamo rumore", cortometraggio dedicato alle donne [post_date] => 2026-05-27T15:02:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779894154000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "inaugurazione ufficiale del me malaga by melia investiti 44 milioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1284,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515562\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sean Richard, nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board e Lockhart Hughes, new entry del consiglio[/caption]\r

\r

Novità alla guida dell’Anguilla Tourist Board che da oggi, 1° giugno, vede la transizione della presidenza e la nomina di un nuovo membro del consiglio.\r

\r

Il ministro della Salute, del Turismo e dello Sport, Cardigan Connor, ha confermato la nomina di Sean Richard come nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board, succedendo a Cecile Amelia Vanterpool-Kubisch, il cui mandato come presidente è stato ridotto nell’ambito del processo di transizione della leadership. Vanterpool-Kubisch continuerà a far parte del consiglio di amministrazione.\r

\r

L’Anguilla Tourist Board dà inoltre il benvenuto a Lockhart Hughes in qualità di nuovo membro del consiglio. Queste transizioni rientrano nell’impegno continuo del governo di Anguilla volto a rafforzare la governance, la supervisione strategica, la continuità della leadership e l’innovazione nel settore turistico, sostenendo al contempo la crescita costante e la sostenibilità a lungo termine dell’industria turistica dell’isola.\r

\r

“Queste nomine rappresentano un passo importante nel rafforzamento della leadership strategica e del quadro di governance dell’Anguilla Tourist Board - ha commentato il ministro Connor -. Mentre Anguilla continua a consolidare la propria posizione come una delle principali destinazioni di lusso dei Caraibi, una leadership forte ed efficace del Consiglio rimane essenziale per sostenere la crescita, la sostenibilità e la competitività della nostra industria turistica.”\r

\r

L’Anguilla Tourist Board rimane focalizzato sull’avanzamento del marketing strategico della destinazione, sul rafforzamento delle partnership con gli stakeholder, sul miglioramento dell’esperienza dei visitatori e sul posizionamento di Anguilla tra le principali destinazioni di lusso dei Caraibi.","post_title":"Anguilla Tourist Board: Sean Richard è il nuovo presidente","post_date":"2026-06-01T14:38:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780324698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350808\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriel Escarrer[/caption]\r

\r

Battesimo ufficiale per il Me Malaga, hotel a cinque stelle del brand Me by Melià con cui la catena rafforza il suo impegno per il lusso sulla Costa del Sol. Tra i partecipanti all'inaugurazione della struttura figurava Gabriel Escarrer, presidente e ceodi Meliá Hotels International.\r

La struttura\r

Situato in Calle Victoria, accanto a Plaza de la Merced, il Me Malaga ha aperto i battenti lo scorso dicembre. Dispone di 128 camere, 14 junior suite e otto suite premium, oltre a una piscina a sfioro panoramica e un ristorante sul tetto.\r

\r

Come riporta Preferente, durante la presentazione, Escarrer ha sottolineato che la nuova struttura nasce dal desiderio di creare «un hotel iconico», affermando che sia lui sia il suo team «si sono innamorati del luogo» fin dalla prima visita. «La posizione non potrebbe essere più magica» ha affermato Escarrer.\r

\r

L'imprenditore ha anche ricordato le difficoltà incontrate fin dall'inizio della costruzione, pur sottolineando che il progetto è stato completato «nei tempi e nel budget previsti», anche grazie al sostegno istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'investimento di quasi 44 milioni di euro e la creazione diretta di oltre 150 posti di lavoro, precisando che l'81% della forza lavoro proveniva da persone interne all'azienda.\r

\r

L'apertura del Me Málaga si inserisce nell'impegno della catena di consolidare la propria presenza nel segmento premium, sia sulla Costa del Sol che nel resto dell'Andalusia. Negli ultimi anni, il gruppo ha lanciato nuovi progetti, tra cui spicca il Me Marbella. Attualmente Meliá vanta una forte presenza sulla Costa del Sol, con 22 strutture tra hotel operativi e progetti in fase di sviluppo. In Andalusia conta 37 hotel aperti o in fase di apertura, con una strategia chiaramente focalizzata sul turismo di lusso.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Inaugurazione ufficiale del Me Malaga by Melià. Investiti 44 milioni","post_date":"2026-06-01T14:21:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780323688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438487\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gaetano Stea[/caption]\r

\r

Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo.\r

\r

Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.\r

\r

Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione.\r

\r

«Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto».\r

Il focus\r

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.\r

\r

La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.\r

\r

Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato.\r

\r

«Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo».\r

\r

Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea».","post_title":"Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia","post_date":"2026-06-01T12:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780316577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua ad essere grave - e non poteva essere altrimenti - la crisi che ha investito il turismo a Cuba, di riflesso alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle forniture di carburante all'Isola dall'inizio dell'anno.\r

\r

Ad oggi, secondo l’Ufficio nazionale di statistica e informazione di Cuba, la Isla Grande ha registrato meno della metà dei visitatori rispetto allo scorso anno. I viaggiatori continuano in parte ad arrivare, ma in numero esiguo e principalmente dal Canada: fino ad aprile soli 21.000 americani hanno raggiunto la destinazione.\r

\r

Il drastico calo si verifica in un contesto caratterizzato da una ormai lunga crisi energetica, interruzioni dei voli aerei, un'incriminazione federale negli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raúl Castro e tensioni accresciute tra gli Stati Uniti e Cuba.\r

\r

“La maggior parte dei viaggiatori ha posticipato i viaggi a Cuba perché teme un'azione militare da parte di Trump o è preoccupata per i blackout cronici e la carenza di benzina”, ha affermato Marcel Hatch, ripreso da Travel Weekly, che vive all'Avana e ha fondato Cuba Explorer.\r

\r

Hatch ha dichiarato a febbraio che le prenotazioni erano crollate fino all'80% nelle settimane successive alla cattura da parte dell'esercito statunitense del presidente venezuelano Nicolas Maduro. A distanza di mesi, sta assistendo solo una “manciata di ospiti”, sebbene l'operatore non abbia sospeso gli itinerari.\r

\r

“In breve, l'attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio cubane è crollata, proprio come è successo durante i lockdown per il Covid”, ha affermato.\r

\r

Altro esempio quello di Intrepid Travel che, preoccupato per la disponibilità dei voli e i problemi di carburante, ha cancellato tutti i viaggi a Cuba fino al 30 giugno.","post_title":"Cuba: turismo al palo con il persistere delle restrizioni imposte dagli Usa","post_date":"2026-05-29T13:43:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780062239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_301418\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme[/caption]\r

\r

Apprezzamento e grande soddisfazione sono stati espressi dalla Federalberghi Terme per il via libera alla proposta di rinnovo dell’accordo nazionale sulle cure termali per il quadriennio 2025/2028, definito in Conferenza Stato Regioni in tema sanitario.\r

\r

“Si tratta del risultato di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme – Come categoria, siamo stati costantemente in contatto con le istituzioni ed abbiamo collaborato con enorme dedizione e convinzione alla definizione dell’intesa che abbiamo sottoscritto. Lo sforzo condiviso – ha aggiunto Boaretto - ha dato i suoi frutti. L’intento è e resta quello di consegnare la dovuta considerazione ad un comparto, quello termale, che rappresenta il cuore dell’economia dei nostri territori”.\r

\r

A questo punto dell’iter, il provvedimento è solo in attesa di recepire il nulla osta definitivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze.\r

\r

Entrando più nel dettaglio, è sostanzialmente stabilito che l’accordo preveda il mantenimento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2025 e 2026. Per il 2027 e il 2028 le tariffe saranno incrementate del 2% annuo. Restano invariati rispetto al 2024 anche i tetti di spesa regionali per il 2025; per il 2026 potranno essere aumentati fino al 5% a discrezione delle singole Regioni, mentre per il 2027 e il 2028 saranno confermati i livelli dell’anno precedente.\r

\r

Importante sottolineare a questo proposito che nel 2024, secondo i rilevamenti Istat, ci sono state oltre 4,6 milioni di presenze nei comuni del turismo termale e vi sono stati 1,5 milioni di arrivi con una permanenza media che sfiora le 3 notti. La clientela che viene evidenziata è principalmente italiana (72,4% degli arrivi e 64,5% delle presenze).\r

\r

In riferimento invece al tema dell’occupazione, da fonte Inps è appurato che in media nel 2024 negli stabilimenti termali hanno lavorato 6.464 dipendenti, i due terzi dei quali avevano un contratto a tempo indeterminato.\r

\r

Anche in questa ottica, il rinnovo dell’accordo rappresenta un passaggio importante per confermare la solidità del rapporto tra il sistema termale e il Servizio sanitario nazionale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Federalberghi Terme, soddisfazione per l'ok all'intesa per le cure termali","post_date":"2026-05-29T10:44:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780051461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 da ricordare per Sacal, società di gestione degli aeroporti della Calabria: il bilancio d’esercizio 2025 mostra infatti un utile pari a 5.460.199 euro, a conferma della solidità del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni».\r

\r

In un panorama nazionale che registra un incremento del traffico passeggeri del 5%, il Sistema Aeroportuale Calabrese registra un incremento del 21% rispetto al 2024, superando nettamente anche la media europea del settore, ferma al +4,4%. La crescita ha coinvolto tutti e tre gli scali di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, «a testimonianza - è scritto in una nota - di un rafforzamento strutturale della domanda di trasporto aereo da e verso la Calabria».\r

\r

L’aeroporto di Lamezia si conferma il principale hub regionale, chiudendo il 2025 con 3.049.594 passeggeri, in crescita del 12% rispetto al 2024. Continua anche il percorso di sviluppo dell’aeroporto di Crotone, che raggiunge 340.286 passeggeri, con un incremento del 25%. Ottimi risultati anche per Reggio Calabria che sfiora il milione di passeggeri con 977.984 transiti e una crescita del 56,7%. Determinante per questi risultati, riferisce Sacal, «è stato il potenziamento strategico dell’offerta dei collegamenti e il significativo miglioramento della connettività nazionale e internazionale».\r

\r

«Questi risultati, tutt'altro che scontati - osserva l'amministratore unico Sacal, Marco Franchini - sono il frutto di un autentico lavoro di squadra, destinato a consolidarsi nel tempo anche attraverso scelte che hanno agito sul contenimento dei costi e sull'aumento della redditività».","post_title":"Aeroporti della Calabria: traffico a +21% e utili per oltre 5 mln di euro nel 2025","post_date":"2026-05-28T11:44:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779968672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"272\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]\r

\r

Mazzi e l'overtorism. Ci risiamo. I nostri beneamati ministri del turismo hanno una ricetta per tutte le cose che non vanno nel turismo. Basta negarle. Basta cambiare nome e il gioco è fatto. Vediamo cosa ha detto il ministro Mazzi sul fenomeno dell'overtourism. Vediamo come cerca di risolverlo, visto che è compito suo cercare di organizzare e gestire il turismo in Italia.\r

\r

«Il termine overtourism andrebbe bandito, perché danneggia il settore turistico e crea paura tra i potenziali visitatori». Questa l’affermazione del ministro Mazzi. «Istigare un clima di terrore non fa bene al Paese. Occorre piuttosto mostrarci accoglienti e gestire i numeri, perché l’Italia è ospitale, oltre a essere la Nazione più bella del mondo».\r

Negazione\r

Quindi basta negare una cosa affinché scompaia. E' bel modo di pensare. Basta dire che la morte non esiste così poi non si muore più. Lo dobbiamo nominare presidente del mondo questo ministro. Ha trovato il modo di cambiare l'assetto della vita.\r

\r

Allora facciamo un concorso: troviamo un altro modo per definire overtourism. Per me il termine migliore è pigia-pigia.Che ne dite è più comprensibile, dà l'idea di cosa sia andare a Firenze o a Roma o a Venezia di questi tempi?\r

\r

Il punto è che noi abbiamo bisogno di chi risolve i problemi, non di chi li nega. Negare una difficoltà non significa sistemare le cose, ma renderle ancora più complicate. Per la miseria!","post_title":"Il ministro Mazzi: «Bandire la parola overtourism». E come lo chiamiamo?","post_date":"2026-05-28T11:41:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779968517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515290\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Cisini[/caption]\r

\r

Si chiama Oltretutto Viaggiare e già dal nome si intuisce qual sia il punto di forza del tour operator. «La nostra può definirsi come la sartoria del viaggio di lusso - spiega Marco Cisini, titolare e founder dell'operatore che si affianca a Oltretutto Global Solutions, società attiva nella consulenza alberghiera -. I numeri sono volutamente piccoli, indispensabili per mantenere quella cura del dettaglio e quella sartorialità che fanno del viaggio un'esperienza unica e preziosa».\r

\r

La scommessa di Cisini nasce dalla volontà di trasferire a un cliente curioso e appassionato un bagaglio di conoscenze formato in anni di attività sul campo. «dopo aver lavorato a lungo nel settore del turismo organizato, ho trascorso una parte della mia vita in Indonesia, maturando una profonda esperienza sulle destinazioni orientali. Una volta rientrato in Italia, dal 2018 ho cominciato una nuova avventura, prima come Oltretutto Global Solutions e, da poco meno di tre anni, alla guida del tour operator Oltretutto Viaggiare».\r

Qualità e unicità\r

Malgrado la difficile congiuntura internazionale, nella sede milanese di Oltretutto Viaggiare si respira un'aria dinamica: «Lo staff è giovane e motivato e la volontà di offrire viaggi unici e irriproducibili a clienti di target elevato ci sta dando grandi soddisfazioni. Chi viaggia con noi torna a sceglierci e l'obiettivo è quello di elevare costantemente la qualità della proposta, in linea con uno dei trend emergenti che indica proprio nella fascia super-lusso un segmento meno sensibile ai condizionamenti esterni».\r

\r

Non solo Asia, ma anche oceano Indiano, Medio Oriente, Nord Africa e Nord America: Oltretutto si concentra sui «viaggi dedicati a un segmento specifico, in grado di procurare margini importanti», andando ad agire su diversi fronti. «Ad esempio - spiega Cisini -, organizziamo serate ad hoc in collaborazione con agenti di viaggio e clienti interessati ad approfondire la conoscenza delle destinazioni. A questo si aggiungono podcast specifici, veicolati tramite social media».\r

\r

","post_title":"Oltretutto Viaggiare, Cisini: «Siamo la sartoria dei viaggi di lusso»","post_date":"2026-05-28T10:02:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779962532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour World scende in campo a sostegno del cortometraggio “Facciamo rumore”, progetto speciale di OffiCine-Ied realizzato per celebrare gli 80 anni dalla prima partecipazione delle donne al voto in Italia.\r

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di Diversity & Inclusion del gruppo, che negli ultimi anni ha visto rafforzarsi azioni e strumenti concreti volti a promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva, rispettosa e attenta ai temi della parità di genere e dei diritti.\r

Il corto sarà visibile dal 2 giugno sui siti offi-cine.com, IED.it e alpitourworld.it, oltre che sui canali ufficiali di iO Donna, media partner dell’iniziativa, e prossimamente anche in piattaforma e nei circuiti dei principali festival nazionali.\r

Il progetto\r

Il progetto è frutto di un percorso formativo che mette al centro i giovani e la loro professionalizzazione attraverso il confronto diretto con il mondo del cinema, inserendosi nel più ampio impegno di Alpitour World nel sostegno a iniziative culturali e sociali, attraverso nuove forme di mecenatismo capaci di unire formazione, industria creativa e impegno sociale.\r

In questa stessa direzione si inserisce anche il sostegno come main sponsor a “La nostra storia. Il voto alle donne, 80 anni di cammino. Musica e parole”, evento organizzato da Orchestra Olimpia di cui Alpitour World è sostenitore da quest’anno, che si terrà il 26 ottobre 2026 presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma.\r

Cuore dell’iniziativa sarà l’esecuzione di “Her Story” della compositrice statunitense Julia Wolfe, oratorio contemporaneo ispirato alla lettera di Abigail Adams, che invita a “ricordarsi delle donne” nella costruzione della democrazia. L’evento intreccerà musica, parole e testimonianze grazie alla collaborazione con fondazione Una Nessuna Centomila, Unione Donne in Italia e Rai Com, configurandosi come uno spazio di memoria condivisa e dialogo pubblico sui diritti e sul ruolo delle donne nella società contemporanea.\r

","post_title":"Alpitour World sostiene \"Facciamo rumore\", cortometraggio dedicato alle donne","post_date":"2026-05-27T15:02:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779894154000]}]}}