Starlux Airlines: poker di nuove destinazioni in Europa e Australia nel 2027 Starlux Airlines studia per il 2027 l’apertura di quattro nuove destinazioni a lungo raggio, in Europa e Australia. Il presidente della compagnia aerea taiwanese, Chang Kuo-wei, ha anticipato in occasione dell’assemblea annuale degli azionisti, il lancio delle nuove rotte dalla base di Taipei-Taoyuan verso Barcellona, Zurigo, Sydney e Auckland, con quest’ultima operata come estensione del servizio per Sydney. Il progetto è ancora in fase di valutazione e non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. Ma, se confermate, queste sarebbero le prime e uniche rotte dirette tra queste coppie di città. L’unica altra destinazione europea che Starlux Airlines ha finora confermato è Praga, con un collegamento che dovrebbe decollare il 1° agosto 2026. In parallelo, il vettore sta portando avanti anche un’ulteriore espansione negli Stati Uniti, con Chicago, Washington, New York e Dallas valutate come potenziali prossimi hub in Nord America. Starlux ha già una presenza significativa sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dove serve Los Angeles, Ontario, San Francisco e Seattle-Tacoma, oltre a Phoenix in Arizona, uno stato in cui l’industria taiwanese dei microchip ha effettuato ingenti investimenti. Condividi

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La nuova strategia\r

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Nell'ambito di questa nuova strategia, Celestyal concluderà la sua stagione nel Golfo Persico per l'inverno 2026/2027 e concentrerà la sua attività su alcune rotte nel Mediterraneo. Celestyal Discovery, in grado di ospitare 1.360 passeggeri, aggiungerà due partenze extra della crociera \"Isole greche iconiche\" nel novembre 2026, e successivamente quattro nuove partenze nel marzo 2027. Celestyal Journey, che può ospitare fino a 1.260 passeggeri, arricchirà il suo programma con quattro partenze aggiuntive a marzo 2027. Questa nave effettuerà due crociere \"Paradise Greece, Italy and Croatia\" e due itinerari \"Idyllic Greece\".\r

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“I risultati del 2025 dimostrano la vitalità dello scalo dell’Elba - ha dichiarato Maurizio Serini, presidente di Alatoscana - e la solidità del modello operativo che stiamo costruendo. La crescita del traffico aereo è il riflesso diretto dell’importanza strategica di questo aeroporto per la connettività dell’isola e per il turismo regionale”.\r

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I soci in assemblea hanno inoltre approvato la revisione del Piano investimenti per il periodo 2025-2028, aggiornato alla luce del consuntivo 2025 e dei finanziamenti regionali confermati per il biennio 2026-2027. “Il piano recepisce gli investimenti approvati – afferma la società – e indica le priorità infrastrutturali in attesa di definizione per il 2028, subordinate alle determinazioni del bilancio regionale”.","post_title":"Isola d'Elba: l'aeroporto archivia il 2025 con un +51,2% di passeggeri","post_date":"2026-06-01T10:15:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780308904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il diniego delle autorità messicane al progetto \"Perfect Day Mexico\" di Royal Caribbean, il gruppo crocieristico ha rilasciato una dichiarazione, riportata da Travelpulse, in merito all'abbandono del piano da 600 milioni di dollari che avrebbe ampliato le destinazioni con isole private del gruppo. \r

Il progetto\r

«Siamo delusi dalla decisione della Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e rispettiamo il ruolo delle autorità ambientali messicane - ha dichiarato un portavoce del Royal Caribbean Group a Travelpulse -. Mahahual è un luogo speciale che merita cura e protezione. Continuiamo a credere nel Messico e siamo ottimisti sulla possibilità di portare avanti i nostri investimenti in modo responsabile. Coinvolgeremo nuovamente le parti interessate per procedere in modo da garantire una prosperità condivisa attraverso lo sviluppo di infrastrutture ambientali essenziali, la creazione di migliaia di posti di lavoro a livello locale e programmi comunitari a sostegno della popolazione messicana»\r

Il progetto è stato abbandonato il 20 maggio a causa di preoccupazioni ambientali, il giorno dopo che la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, aveva espresso timori riguardo al sito, che avrebbe accolto 21.000 visitatori al giorno. \r

Perfect Day Mexico sarebbe stato situato a Mahahual, sulla costa caraibica messicana, facilmente accessibile alle navi da crociera. Il suo debutto era previsto per il 2027. Sheinbaum e il ministro dell'ambiente, Alicia Barcena, hanno spiegato che la regione è fondamentale per l'\"equilibrio ecologico\" e che ospita la barriera corallina mesoamericana, il secondo sistema di barriera corallina più grande al mondo, secondo solo alla Grande Barriera Corallina australiana. Inoltre, Mahahual è abitata da 3.000 persone. \r

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","post_title":"Royal Caribbean congela il progetto \"Perfect Day Mexico\"","post_date":"2026-05-29T15:16:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780067807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha aperto le vendite per la stagione primavera-estate 2027: tra il 18 marzo e il 30 ottobre 2027, il vettore offrirà complessivamente oltre 10,5 milioni di posti su più di 60.000 voli.\r

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L'operativo della primavera-estate 2027 include alcune delle mete più amate d’Europa: tra questi collegamenti da 23 scali italiani verso isole mediterranee, città d’arte e destinazioni dal forte richiamo gastronomico.\r

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Tra le destinazioni Sardegna, Sicilia e Grecia, ma anche numerose città europee ricche di storia, cultura e vivacità, come Barcellona, Madrid, Firenze e Venezia. Non mancheranno anche le mete celebri per la loro tradizione culinaria e per l’atmosfera autentica dei loro quartieri storici, come Napoli, Palermo e Bordeaux, perfette per vivere esperienze legate al territorio tra cucina locale, mercati tipici e tradizioni regionali.\r

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“Con l’apertura delle vendite per la primavera-estate 2027 vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di organizzare le proprie vacanze con anticipo – ha commentato Valeria Rebasti, international market director del vettore spagnolo –. Continuiamo a puntare su collegamenti diretti verso destinazioni molto amate dai viaggiatori italiani, proponendo un’offerta ampia e competitiva pensata per soddisfare sia la domanda leisure sia quella dei city break europei”.\r

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Inoltre, i passeggeri iscritti a Megavolotea, il programma fedeltà della compagnia, potranno beneficiare di un’esperienza di viaggio ancora più flessibile e conveniente, grazie ad agevolazioni dedicate, offerte esclusive e servizi pensati per rendere ogni spostamento semplice e confortevole.","post_title":"L'anticipo di Volotea: aperte le vendite per la primavera-estate 2027","post_date":"2026-05-29T14:51:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780066266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515496\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il team di Scouting Capital & Family Advisors. Da sinistra Giuseppe Pelliccioni, Attilio Conta e Matteo Emiliozzi[/caption]\r

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First Atlantic Real Estate e Signal hanno acquisito il Lindenhof, hotel 5 stelle di primo piano per il turismo luxury nella zona di Merano. L'operazione è stata resa possibile grazie all'assistenza di Scouting Capital & Family Advisors, advisor finanziario esclusivo del fondo Euregio+ Turismo.\r

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L'operazione si inserisce in una fase di notevole dinamismo per il settore dell'ospitalità di alto livello in montagna e coniuga il radicamento territoriale con una futura valorizzazione su scala globale.\r

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L'operazione prevede una transizione graduale per valorizzare i risultati finora conseguiti dall'attuale gestione, implementandoli con un piano di investimenti mirati. Si porranno così le basi per un'evoluzione strategica che vedrà il subentro, nel 2027, di un prestigioso operatore internazionale nella gestione alberghiera, selezionato per la capacità di portare flussi turistici qualificati e aggiuntivi, aumentando la visibilità della struttura e dell'intera area.\r

L'hotel\r

Immerso in un'area verde con un ampio giardino a Naturno, l'hotel Lindenhof è un wellness resort con 80 camere che combina ospitalità, benessere e attività outdoor, con un'offerta pensata sia per adulti sia per famiglie. Dispone di un'ampia area spa & wellness con 7 saune e 8 piscine oltre a spazi dedicati alle famiglie, programmi di intrattenimento e attività sportive, fra cui una palestra di arrampicata. Completano l'offerta le attività outdoor e una proposta gastronomica orientata alla valorizzazione di ingredienti regionali e produzioni artigianali locali.\r

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","post_title":"L'hotel Lindenhof acquisito dal fondo Euregio+ Turismo","post_date":"2026-05-29T14:49:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780066186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vesna Rakić è la nuova chief executive officer del Seychelles Tourism Board (Stb): una nomina che segna l’avvio di una strategia rinnovata orientata al rafforzamento della presenza internazionale dell’arcipelago, alla sostenibilità e alla crescita competitiva della destinazione sui mercati globali.\r

La rinascita del Seychelles Tourism Board arriva a seguito dell’approvazione del Seychelles Tourism Board Bill 2026, votato dall’Assemblea nazionale il 24 marzo scorso, che attribuisce all’ente un nuovo mandato per guidare la promozione globale dell’arcipelago e sostenere lo sviluppo a lungo termine dell’industria turistica.\r

Vesna Rakić conta oltre trent’anni di esperienza nel turismo e una profonda conoscenza del mercato seychellese e internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nel settore del destination marketing, dello sviluppo del prodotto turistico e delle partnership strategiche, collaborando con alcune delle realtà più importanti dell’industria locale.\r

Laureata in Business Administration (Marketing) alla London South Bank University, Rakić è inoltre considerata una delle figure più autorevoli del turismo seychellese.\r

Nel suo nuovo ruolo la manager avrà il compito di consolidare la presenza delle Seychelles sui mercati internazionali, valorizzando al tempo stesso l’identità autentica dell’arcipelago e promuovendo uno sviluppo turistico sostenibile, capace di generare valore economico nel rispetto del patrimonio ambientale e culturale del Paese.\r

Il Seychelles Tourism Board era stato sciolto nel 2021 nell’ambito di una riorganizzazione governativa che aveva accorpato le funzioni di promozione e politica turistica sotto il Dipartimento del Turismo. La decisione di ripristinare l’ente nel 2026 riflette oggi la volontà del Governo di rilanciare con maggiore forza la promozione internazionale delle Seychelles, diversificare l’offerta turistica e rafforzare le relazioni con partner e stakeholder globali.","post_title":"Nuovo capitolo per il Seychelles Tourism Board, sotto la guida di Vesna Rakić","post_date":"2026-05-29T11:07:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780052839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_301418\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme[/caption]\r

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Apprezzamento e grande soddisfazione sono stati espressi dalla Federalberghi Terme per il via libera alla proposta di rinnovo dell’accordo nazionale sulle cure termali per il quadriennio 2025/2028, definito in Conferenza Stato Regioni in tema sanitario.\r

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“Si tratta del risultato di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme – Come categoria, siamo stati costantemente in contatto con le istituzioni ed abbiamo collaborato con enorme dedizione e convinzione alla definizione dell’intesa che abbiamo sottoscritto. Lo sforzo condiviso – ha aggiunto Boaretto - ha dato i suoi frutti. L’intento è e resta quello di consegnare la dovuta considerazione ad un comparto, quello termale, che rappresenta il cuore dell’economia dei nostri territori”.\r

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A questo punto dell’iter, il provvedimento è solo in attesa di recepire il nulla osta definitivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze.\r

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Entrando più nel dettaglio, è sostanzialmente stabilito che l’accordo preveda il mantenimento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2025 e 2026. Per il 2027 e il 2028 le tariffe saranno incrementate del 2% annuo. Restano invariati rispetto al 2024 anche i tetti di spesa regionali per il 2025; per il 2026 potranno essere aumentati fino al 5% a discrezione delle singole Regioni, mentre per il 2027 e il 2028 saranno confermati i livelli dell’anno precedente.\r

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Importante sottolineare a questo proposito che nel 2024, secondo i rilevamenti Istat, ci sono state oltre 4,6 milioni di presenze nei comuni del turismo termale e vi sono stati 1,5 milioni di arrivi con una permanenza media che sfiora le 3 notti. La clientela che viene evidenziata è principalmente italiana (72,4% degli arrivi e 64,5% delle presenze).\r

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In riferimento invece al tema dell’occupazione, da fonte Inps è appurato che in media nel 2024 negli stabilimenti termali hanno lavorato 6.464 dipendenti, i due terzi dei quali avevano un contratto a tempo indeterminato.\r

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Anche in questa ottica, il rinnovo dell’accordo rappresenta un passaggio importante per confermare la solidità del rapporto tra il sistema termale e il Servizio sanitario nazionale.\r

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","post_title":"Federalberghi Terme, soddisfazione per l'ok all'intesa per le cure termali","post_date":"2026-05-29T10:44:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780051461000]}]}}