Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo. Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino. Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l’azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all’ascolto e alla condivisione. «Non volevamo una semplice presentazione commerciale – spiegano dall’azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto». Il focus Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni. La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l’incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale. Dietro questi due progetti c’è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato. «Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie – afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell’agenzia in modo concreto e innovativo». Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un’azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c’è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea». Condividi

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La nuova strategia\r

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Nell'ambito di questa nuova strategia, Celestyal concluderà la sua stagione nel Golfo Persico per l'inverno 2026/2027 e concentrerà la sua attività su alcune rotte nel Mediterraneo. Celestyal Discovery, in grado di ospitare 1.360 passeggeri, aggiungerà due partenze extra della crociera \"Isole greche iconiche\" nel novembre 2026, e successivamente quattro nuove partenze nel marzo 2027. Celestyal Journey, che può ospitare fino a 1.260 passeggeri, arricchirà il suo programma con quattro partenze aggiuntive a marzo 2027. Questa nave effettuerà due crociere \"Paradise Greece, Italy and Croatia\" e due itinerari \"Idyllic Greece\".\r

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La compagnia si sta inoltre preparando a lanciare un programma completamente nuovo nel Mediterraneo occidentale per le stagioni invernali 2026/2027 e 2027/2028 a bordo della Celestyal Discovery. I dettagli relativi agli itinerari e alle tariffe saranno resi noti a breve, prima dell'apertura delle vendite prevista per il 15 giugno. Il programma invernale 2027/2028 di Celestyal Journey sarà annunciato in un secondo momento.\r

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Lee Haslett, direttore commerciale di Celestyal, spiega: «A seguito di una rivisitazione della nostra offerta invernale, abbiamo scelto di rafforzare la nostra proposta prettamente mediterranea. Essendo un'azienda profondamente radicata nella regione, questi sviluppi ci consentono di ampliare la scelta offerta su alcuni dei nostri itinerari più popolari, lanciando al contempo, per la prima volta, crociere completamente nuove nel Mediterraneo occidentale. Sappiamo che i nostri passeggeri apprezzano Celestyal per l'ospitalità, l'immersione nel cuore delle destinazioni e l'approccio rilassato ma raffinato alle crociere. Questo programma ampliato offrirà loro ancora più opportunità di esplorare la regione».\r

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","post_title":"Celestyal, nuove crociere: spazio anche al Mediterraneo occidentale","post_date":"2026-06-01T15:00:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780326050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350808\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriel Escarrer[/caption]\r

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Battesimo ufficiale per il Me Malaga, hotel a cinque stelle del brand Me by Melià con cui la catena rafforza il suo impegno per il lusso sulla Costa del Sol. Tra i partecipanti all'inaugurazione della struttura figurava Gabriel Escarrer, presidente e ceodi Meliá Hotels International.\r

La struttura\r

Situato in Calle Victoria, accanto a Plaza de la Merced, il Me Malaga ha aperto i battenti lo scorso dicembre. Dispone di 128 camere, 14 junior suite e otto suite premium, oltre a una piscina a sfioro panoramica e un ristorante sul tetto.\r

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Come riporta Preferente, durante la presentazione, Escarrer ha sottolineato che la nuova struttura nasce dal desiderio di creare «un hotel iconico», affermando che sia lui sia il suo team «si sono innamorati del luogo» fin dalla prima visita. «La posizione non potrebbe essere più magica» ha affermato Escarrer.\r

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L'imprenditore ha anche ricordato le difficoltà incontrate fin dall'inizio della costruzione, pur sottolineando che il progetto è stato completato «nei tempi e nel budget previsti», anche grazie al sostegno istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'investimento di quasi 44 milioni di euro e la creazione diretta di oltre 150 posti di lavoro, precisando che l'81% della forza lavoro proveniva da persone interne all'azienda.\r

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L'apertura del Me Málaga si inserisce nell'impegno della catena di consolidare la propria presenza nel segmento premium, sia sulla Costa del Sol che nel resto dell'Andalusia. Negli ultimi anni, il gruppo ha lanciato nuovi progetti, tra cui spicca il Me Marbella. Attualmente Meliá vanta una forte presenza sulla Costa del Sol, con 22 strutture tra hotel operativi e progetti in fase di sviluppo. In Andalusia conta 37 hotel aperti o in fase di apertura, con una strategia chiaramente focalizzata sul turismo di lusso.\r

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","post_title":"Inaugurazione ufficiale del Me Malaga by Melià. Investiti 44 milioni","post_date":"2026-06-01T14:21:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780323688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438487\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gaetano Stea[/caption]\r

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Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo.\r

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Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.\r

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Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione.\r

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«Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto».\r

Il focus\r

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.\r

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La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.\r

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Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato.\r

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«Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo».\r

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Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea».","post_title":"Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia","post_date":"2026-06-01T12:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780316577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Avalon Waterways presenta una collezione di itinerari che combinano viaggi via terra e via fiume. La compagnia di crociere fluviali, come riporta Travelweekly, lancerà il prossimo anno tre itinerari combinati crociera e tour, che uniranno un viaggio via terra con Globus a una crociera fluviale con Avalon. Con l'aggiunta di viaggi in Gran Bretagna e Irlanda, Italia e Svizzera Spagna e Francia, i nuovi itinerari portano a sette il numero totale di programmi \"crociera e tour\" offerti.\r

Pam Hoffee, presidente di Avalon, ha affermato che pianificare un tour in più paesi è complicato per i viaggiatori. «È proprio questo che un itinerario crociera e tour riesce a fare in modo impeccabile - ha affermato -. Globus si occupa di ogni trasferimento, di ogni hotel e di ogni dettaglio a terra, mentre Avalon gestisce tutto ciò che accade sul fiume. Ciò che rimane agli ospiti è la parte migliore: la libertà di essere presenti in ogni momento del viaggio, senza che una sola questione logistica distragga la loro attenzione».\r

I tour\r

Un itinerario di 17 giorni porterà i viaggiatori nei paesi lungo il Reno e in Gran Bretagna e Irlanda. La parte del viaggio in Gran Bretagna e Irlanda sarà operata da Globus. I viaggiatori visiteranno Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, ammirando Stonehenge, il castello di Cardiff e Stratford-upon-Avon. Durante il viaggio sul Reno, gli ospiti si sposteranno da Amsterdam a Basilea, in Svizzera.\r

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Il viaggio \"Il meglio della Spagna con Parigi e Normandia\" della compagnia si estende per 16 giorni e combina un tour via terra della Spagna con una crociera sulla Senna. Tra i punti salienti figurano la Sagrada Familia di Barcellona, ​​la moschea di Cordova e l'Alhambra. Lungo la Senna, i passeggeri visiteranno il castello di Bizy, la Normandia e Notre-Dame. \r

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L'itinerario di 17 giorni tra Italia e Reno porterà i viaggiatori a visitare il colosseo, a navigare lungo il Canal Grande in gondola e a scoprire la bellezza del lago di Como. Sul Reno, gli ospiti potranno fare escursioni nella Foresta Nera in Germania, visitare Strasburgo in Francia e ammirare le gole del Reno. \r

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","post_title":"Avalon Waterways lancia i combinati land & river in più Paesi","post_date":"2026-06-01T11:17:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780312677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463221\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

Un sistema integrato di polizze ad ampio spettro di coperture, in grado di offrire ad agenti di viaggio e clienti un vero e proprio scudo contro molteplici fattori di rischio, prevedibili e non: è la proposta di I4T – Insurance Travel per fronteggiare le nuove dinamiche di prenotazione innescate dalla crisi mediorientale, che vedono clienti sempre più prudenti, processi decisionali più lenti e una crescente domanda di protezione. Soluzioni pensate come strumenti concreti per intercettare e capitalizzare la voglia di viaggiare.\r

“Negli ultimi mesi abbiamo registrato un cambiamento netto nelle richieste provenienti dalle agenzie di viaggio – osserva Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T – oggi il tema non riguarda più solo la copertura sanitaria o l’annullamento tradizionale: il viaggiatore vuole sapere cosa accade se il contesto internazionale peggiora, se subentrano difficoltà operative e, soprattutto, se un trasporto viene cancellato. Per questo abbiamo potenziato una serie di prodotti, a cominciare da I4Flight, nostro storico cavallo di battaglia, che proponiamo in una nuova edizione ancora più completa”.\r

I4Flight New Edition interviene sulle penali di annullamento e sulle spese di riprotezione in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto già prenotato – aereo, ferroviario o marittimo – e comprende non solo eventi tradizionali, come scioperi o condizioni atmosferiche avverse, ma anche situazioni oggi particolarmente sensibili per il mercato, come eventuali carenze di carburante.\r

Accanto a questa proposta c’è la polizza Annullamento Platino All Risks, soluzione che consente di rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso delle penali per qualsiasi causa oggettivamente documentabile. Tra i vantaggi, anche una specifica copertura in caso di atti terroristici che possono verificarsi 30 giorni prima della partenza, entro un raggio di 100 chilometri dalla destinazione del viaggio.\r

Da segnalare anche l’Annullamento Silver Special Edition, polizza che permette di annullare il viaggio senza obbligo di motivazione fino a 13 giorni prima della partenza, con rimborso delle penali anche per i casi di ansia e stress.\r

Completano la gamma le polizze medico, bagaglio e a annullamento della linea Gold che includono pandemie ed epidemie, elemento recentemente tornato ad assumere rilevanza nelle valutazioni dei viaggiatori dopo gli ultimi anni.\r

“Oggi più che mai – conclude Garrone – la polizza assicurativa assume un ruolo centrale: non è solo una tutela economica per il viaggiatore, ma è anche uno strumento che genera fiducia lungo tutta la filiera. Da un lato rassicura il cliente al momento della prenotazione, dall’altro consente alle agenzie di viaggio di operare con maggiore serenità nella gestione di eventuali criticità, rafforzando ulteriormente il loro valore consulenziale”.","post_title":"I4T lancia la polizza I4Flight New Edition per rafforzare le proposte per gli adv","post_date":"2026-06-01T10:46:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780310802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Viaggio organizzato, vacanza assicurata”. Lo spot promosso dal ministero del turismo per cercare di indurre le persone a prenotare un viaggio fa parlare di sé e le opinioni nel mondo del turismo si accavallano. «La campagna è un segnale tardivo - ammette il ceo di KKM Group, Andrea Cani, durante un confronto organizzato da Radio Turismo -, ma è meglio di niente. Bisogna fare chiarezza fra i consumatori, la disinformazione crea equivoci che danneggiano il mondo del turismo organizzato. Il messaggio deve essere trasparente: “se succede qualcosa, ti rimborsiamo”». Detto questo, Cani sottolinea come lo spot sia passibile di miglioramento: «Sarebbe stato opportuno inserire l’immagine di un’agenzia di viaggio in qualche passaggio, in modo tale da far capire che la prenotazione si formalizza in agenzia e non sullo smartphone da casa propria».\r

Serve di più\r

Dello stesso parere Dario Prestieri, ceo di Mds Tour Operator: «Lo spot va bene, ma non basta. Bisogna fare di più, serve un sostegno che al momento non c’è anche se se ne sta parlando. Le campagne dei singoli tour operator per ridare slancio al booking estivo sono iniziative singole, mentre serve un’azione che sia fatta per tutti. In questa fase sono soprattutto gli italiani a non prenotare e questo rappresenta un problema, soprattutto nei rapporti con i vettori, che si confrontano con gli andamenti provenienti da tutti i mercati internazionali e adottano le proprie politiche in base a questi trend. E’ quindi urgente e necessario un aiuto più incisivo, che deve arrivare subito».\r

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«Almeno siamo partiti»: questo il commento a caldo di Andrea Funes, direttore commerciale Italia di Air Europa. «Certo, nello spot manca il richiamo all’aereo – sottolinea il manager – o comunque a un mezzo di trasporto, che sarebbe stato utile per spingere i viaggi a 360 gradi. Forse lo spot avrebbe dovuto essere ideato da chi conosce bene il mondo del turismo. Comunque, rappresenta pur sempre un inizio, tanto più lodevole in quanto proviene dall’iniziativa di un ministro che si sta avvicinando per la prima volta alla complessa realtà del turismo».\r

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Il direttore commerciale del gruppo Nicolaus-Valtur, Isabella Candelori, aggiunge una nota positiva: «Lo spot è stato fortemente voluto da Astoi e dalle altre associazioni di categoria. Ritengo sia un passo avanti importante in un momento in cui l’informazione distorta sta impattando in modo pesante sulle prenotazioni. Anche sull’Italia non c’è stato alcun “effetto rimbalzo” e l’Egitto sta soffrendo senza alcun valido motivo». Per fortuna, precisa Candelori, «Stiamo assistendo a un risveglio di preventivi e conferme. Forse proprio i primi caldi hanno favorito un’inversione di tendenza che speriamo possa tradursi in una ripresa decisa del booking».","post_title":"“Viaggio organizzato, vacanza assicurata”: cosa manca secondo i t.o.","post_date":"2026-06-01T10:12:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780308752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il fondo di investimento americano Castlelake ha annunciato il proprio interesse per EasyJet. Secondo fonti interne al fondo, nemmeno la compagnia aerea sarebbe a conoscenza dell'interesse, in quanto non ci sono stati contatti con il management. EasyJet, con circa 300 aeromobili, è, dopo Ryanair, la più grande compagnia aerea low-cost in Europa, nettamente più grande di Wizz Air.\r

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Castlelake è una società di investimento con sede a Minneapolis, negli Stati Uniti. L'azienda detiene partecipazioni in diverse imprese, tra cui una quota del 32% in SAS, e possiede circa 250 aeromobili, sia di proprietà che in leasing ad altre compagnie aeree, per un valore stimato di circa 18 miliardi di dollari. Ha venduto 118 di questi aeromobili ad Avolon, un'altra società di leasing presente sul mercato.\r

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L'offerta pubblica di acquisto per EasyJet, che secondo la legge britannica deve essere finalizzata entro il 26 giugno, arriva in un momento sempre più difficile per la compagnia aerea, che ha accumulato perdite significative quest'inverno. Tuttavia, non si trova ad affrontare problemi di liquidità, sebbene il suo valore di mercato si sia dimezzato in seguito agli eventi nel Golfo Persico e all'aumento dei prezzi del carburante.","post_title":"Castlelake valuta una possibile offerta d'acquisto per easyJet","post_date":"2026-06-01T09:41:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1780306879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I prossimi mesi sono ricchi di novità per l’Austria; oltre all’ampia proposta di tipo culturale sostenuta da numerose mostre (www.austria.info) la destinazione offre un patrimonio di biodiversità naturale da scoprire seguendo gli itinerari pensati da Austria Tourism, a partire dalla regione sudorientale della Stiria, la seconda per estensione geografica del paese, nota come “il cuore verde dell’Austria”.\r

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Poliedrica come la sua capitale Graz, città Patrimonio Unesco e City of Design, la Stiria offre una sorprendente varietà di paesaggi culturali e naturali: il più importante santuario dell’Europa Centrale (Mariazell); la più antica comunità cistercense del mondo (Abbazia di Rein, fondata nel 1129); paesaggi fra i più selvaggi delle Alpi orientale, caratterizzati da grandi foreste, torrenti e pareti rocciose (Parco Nazionale Gesäuse); un Parco della Biosfera (Bassa Valle della Mur, al confine con la Slovenia); le più estese coltivazioni di mele e i vigneti più ripidi dell’Austria. Ad oggi solo il 4% dei turisti italiani visita la Stiria e le sue bellezze, che riguardano anche un’importante novità da scoprire lungo l’itinerario “Sentieri, silenzi e stelle” nel Parco Gesäuse.\r

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Infatti a marzo 2026 l’Eisenwurzen Dark Sky Reserve ha ottenuto la certificazione internazionale di Dark Sky Reserve - una tappa fondamentale nella tutela dei paesaggi notturni naturali e della biodiversità , con un preciso piano di illuminazione sostenuto da 20 comuni nell’area. La geografia della regione è caratterizzata da ripide formazioni calcaree, canyon e alte creste montuose che ne determinano sia la ricchezza ecologica che gli straordinari cieli bui, fornendo uno dei paesaggi notturni più intatti dell’Europa centrale. Un altro itinerario è il Great Space Walk, che prevede trekking, arte sonora e spiritualità nella catena dei Monti Totes, nell’Alta Austria.\r

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L’artista Christoph Viscorsum, in tre anni di ricerca, ha preparato 14 tracce audio che indagano il rapporto tra uomo e natura e accompagnano gli escursionisti attraverso un paesaggio calcareo dai colori intensi ascoltando le voci di scienziati ed esperti di agricoltura di montagna, bioingegneria, alpinismo, danza, filosofia, psicologia sociale, religione e pratica spirituale. Più a ovest è stato poi inaugurato l’Alpina Antica Trail, un lungo percorso escursionistico storico che collega la Baviera con Venezia lungo i sentieri che venivano seguiti da commercianti e religiosi.\r

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È un progetto Interreg frutto di una collaborazione tra Italia e Austria. Il percorso escursionistico transfrontaliero di lunga distanza, con 38 tappe giornaliere, attraversa le Alpi dalla Baviera al Mare Adriatico collegando mulattiere storiche e antiche vie di pellegrinaggio. Poi c’è l’Austria musicale: la stagione estiva e autunnale porta infatti tanti importanti e apprezzati festival di musica classica organizzati entro scenari unici.\r

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Tra questi il Festival di Bregenz, sul Lago di Costanza. Quest’anno l’evento celebra i suoi 80 anni: dal 1946 viene organizzato su una chiatta al centro del lago e, nel corso del tempo, è diventato uno dei festival open-air di opera più acclamati. Inoltre a Bregenz il prossimo 11 luglio è in programma una performance della coreografa austriaca Florentina Holzinger, che in queste settimane sta riscuotendo tanto interesse con la sua opera immersiva Seaworld nel padiglione dell’Austria alla Biennale di Venezia. In chiusura un aggiornamento logistico: a partire dal 4 giugno 2026, la compagnia aerea SkyAlps introdurrà nuovi collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e le città austriache di Salisburgo e Klagenfurt, rendendo facilmente raggiungibili le regioni del Salisburghese e della Carinzia.\r

Chiara Ambrosioni\r

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","post_title":"Austria Tourism: la stagione 2026 celebra la bellezza naturale e la biodiversità, anche via audio","post_date":"2026-06-01T09:37:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780306656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aiav celebra i suoi 25 anni di attività con un educational in Montenegro, che oggi porterà nel piccolo paese balcanico 50 agenti di viaggio associati provenienti da Lombardia, Piemonte, Sicilia, Campania, Lazio e Marche, insieme a giornalisti della stampa trade e di settore.\r

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Organizzato in collaborazione con il ministero del turismo e l’Ente nazionale del turismo di Montenegro, rappresentato in Italia da Travel Open Day, il viaggio nasce con un duplice obiettivo: rafforzare la conoscenza del Montenegro presso il mercato distributivo italiano, e aggiornare gli associati sulle attività, i servizi e i progetti sviluppati da Aiav in un mercato turistico in continua evoluzione.\r

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“In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche volevamo dare un segnale di fiducia all’outgoing che sappiamo essere rilevante per il business di molte agenzie - ha dichiarato Fulvio Avataneo, presidente Aiav -.Il Montenegro è un’alternativa sicura, versatile e di grande valore, anche grazie ad una buona rete di operatori locali che possono supportare l’organizzazione dei tour e offrire nuove opportunità di vendita. Sono sinceramente lieto di aver avuto modo di organizzare questo evento reso possibile grazie alla grande disponibilità dell'Ufficio del turismo del Montenegro e dalla altrettanto grande collaborazione di Travel Open Day che rappresenta l'ente in Italia.\"\r

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L’educational rappresenterà anche l’occasione per celebrare un traguardo importante nella storia dell'associazione. “Oggi – spiega il direttore generale, Daniele Fiorini – con oltre 2.300 aderenti, siamo l’associazione di categoria con il maggior numero di agenti di viaggio iscritti: un risultato che conferma l’apprezzamento delle agenzie per il lavoro svolto e per la qualità dei servizi offerti.\r

L'itinerario\r

Nel corso del viaggio, gli agenti visiteranno alcuni degli highlights del Paese, dalla regione di Budva con il celebre fiordo di Kotor, fino al nord con Kolašin e il parco nazionale di Biogradska Gora. In programma anche un incontro istituzionale con i rappresentanti dell’Ente nazionale del turismo e la ministra del turismo Simonida Kordić, seguito da un workshop dedicato agli incontri one-to-one con i protagonisti dell’offerta turistica locale: tour operator, dmc e catene alberghiere.\r

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(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Aiav celebra i suoi primi 25 anni con un educational dedicato al Montenegro","post_date":"2026-06-01T09:30:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780306251000]}]}}