Go4sea lancia il servizio Plus. Stea: «Garanzia di serenità per le adv» Go4sea lancia Go4sea Plus, uno strumento che il t.o. mette a disposizione delle agenzie di viaggio a tutela dei viaggiatori e della sicurezza operativa. Il servizio Go4sea Plus interviene per velocizzare la gestione dei sinistri per annullamento, semplificandola in maniera efficace con un rapporto diretto tra tour operator ed agenzia. Oltre ai casi elencati nel servizio, che consentono la rapida gestione di sinistri e penali, viene offerta una nuova protezione anche quando i clienti decidono di modificare o annullare il viaggio fino a 30 giorni prima della partenza, per destinazioni che possono essere influenzate da eventi sociopolitici o che possono far mancare la “tranquillità” del viaggio. Al cliente, oltre al rimborso, viene anche offerto un buono viaggio per una successiva partenza in modo da elimiare, qualsiasi perdita pecuniaria anche in merito a porzioni non rimborsabili (quota gestione o spese di servizio) L’integrazione tra la nuova piattaforma di prenotazioni dinamica Altrove ed il servizio Go4sea Plus (che sostituisce la classica quota di gestione pratica dandone un vero significato in termini di contenuti) permette alle agenzie di offrire esperienze più sicure e personalizzate, ridurre rischi e tempi operativi e garantire protezione reale in caso di imprevisti. In aggiunta, Altrove offre già strumenti avanzati per ottimizzare il lavoro delle agenzie: oltre 1.000 template di preventivi aggiornati e personalizzabili e un catalogo di più di 2.500 partenze tra Europa e resto del mondo. Remunerazione garantita Per l’agenzia remunerazione garantita sempre, in caso di annullamento della pratica. Una novità eccezionale in un momento difficile di mercato che si aggiunge ai vantaggi crescenti per livelli di cluster e partnership superiori.

«Abbiamo creato il servizio Go4sea Plus perché oggi prenotare un viaggio può generare preoccupazioni – spiega Gaetano Stea, direttore sviluppo e prodotto Go4sea –, tra timori legati a cambiamenti improvvisi geopolitici o priorità personali, la soggettività è sempre piu al centro. Go4sea Plus nasce per offrire tranquillità concreta fin dalla prenotazione: permette di pensare sereni, pianificare in sicurezza, con supporto immediato e protezione economica, così che ogni cliente possa vivere l’esperienza con serenità e ogni agenzia operare con fiducia, affiancata in ogni fase del viaggio. La combinazione con la nuova piattaforma Altrove consente alle agenzie di lavorare in facilità, serenità e con l’assistenza, sempre garantita, dei colleghi del booking interno». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go4sea lancia Go4sea Plus, uno strumento che il t.o. mette a disposizione delle agenzie di viaggio a tutela dei viaggiatori e della sicurezza operativa. Il servizio Go4sea Plus interviene per velocizzare la gestione dei sinistri per annullamento, semplificandola in maniera efficace con un rapporto diretto tra tour operator ed agenzia. Oltre ai casi elencati nel servizio, che consentono la rapida gestione di sinistri e penali, viene offerta una nuova protezione anche quando i clienti decidono di modificare o annullare il viaggio fino a 30 giorni prima della partenza, per destinazioni che possono essere influenzate da eventi sociopolitici o che possono far mancare la "tranquillità" del viaggio. Al cliente, oltre al rimborso, viene anche offerto un buono viaggio per una successiva partenza in modo da elimiare, qualsiasi perdita pecuniaria anche in merito a porzioni non rimborsabili (quota gestione o spese di servizio) L’integrazione tra la nuova piattaforma di prenotazioni dinamica Altrove ed il servizio Go4sea Plus (che sostituisce la classica quota di gestione pratica dandone un vero significato in termini di contenuti) permette alle agenzie di offrire esperienze più sicure e personalizzate, ridurre rischi e tempi operativi e garantire protezione reale in caso di imprevisti. In aggiunta, Altrove offre già strumenti avanzati per ottimizzare il lavoro delle agenzie: oltre 1.000 template di preventivi aggiornati e personalizzabili e un catalogo di più di 2.500 partenze tra Europa e resto del mondo. Remunerazione garantita Per l'agenzia remunerazione garantita sempre, in caso di annullamento della pratica. Una novità eccezionale in un momento difficile di mercato che si aggiunge ai vantaggi crescenti per livelli di cluster e partnership superiori. «Abbiamo creato il servizio Go4sea Plus perché oggi prenotare un viaggio può generare preoccupazioni – spiega Gaetano Stea, direttore sviluppo e prodotto Go4sea –, tra timori legati a cambiamenti improvvisi geopolitici o priorità personali, la soggettività è sempre piu al centro. Go4sea Plus nasce per offrire tranquillità concreta fin dalla prenotazione: permette di pensare sereni, pianificare in sicurezza, con supporto immediato e protezione economica, così che ogni cliente possa vivere l’esperienza con serenità e ogni agenzia operare con fiducia, affiancata in ogni fase del viaggio. La combinazione con la nuova piattaforma Altrove consente alle agenzie di lavorare in facilità, serenità e con l'assistenza, sempre garantita, dei colleghi del booking interno». [post_title] => Go4sea lancia il servizio Plus. Stea: «Garanzia di serenità per le adv» [post_date] => 2026-04-10T12:45:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775825117000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un mondo che corre verso la digitalizzazione integrale, la Svizzera sceglie la controtendenza. L’8 marzo 2026, con una maggioranza schiacciante del 73,4%, i cittadini svizzeri hanno votato per inserire la disponibilità di denaro fisico direttamente nella Costituzione Federale. Per chi opera nel turismo, questa non è solo una notizia di cronaca, ma un cambiamento normativo che consolida il ruolo del franco svizzero cartaceo come pilastro dell'accoglienza. Nel nuovo quadro normativo, il voto ha sancito dei punti fondamentali per la libertà di pagamento. É in vigore una garanzia di approvvigionamento. La Confederazione e la Banca Nazionale Svizzera (BNS) hanno ora l'obbligo costituzionale di garantire una quantità sufficiente di monete e banconote in circolazione. Viene blindato il ruolo del franco svizzero, un baluardo. Qualsiasi tentativo futuro di sostituzione della valuta richiederà il consenso di popolo e cantoni. A differenza di molti vicini europei, in Svizzera non esiste un tetto massimo di legge per i pagamenti in contanti, garantendo massima flessibilità per gli acquisti di lusso o i soggiorni prolungati (fermi restando gli obblighi di diligenza antiriciclaggio per importi elevati). Una questione rilevante nel settore turistico che è il primo punto di contatto con gli stranieri, spesso sorpresi dalla resilienza del cash. Già nell'ottobre 2025, il Cantone di Ginevra aveva anticipato i tempi introducendo l'obbligo per commercianti e hotel di accettare il contante. La nuova norma nazionale rafforza questo orientamento: rifiutare il contante potrebbe diventare non solo una scelta commerciale impopolare, ma un contenzioso legale complesso. Molti turisti (specialmente dai mercati extra-UE o quelli legati alla privacy) percepiscono la possibilità di pagare in contanti come una forma di libertà e sicurezza. Sebbene i pagamenti digitali siano rapidi, la tutela costituzionale del contante assicura agli operatori una via d'uscita permanente dalle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici e la gestione dei costi. Alla luce dei risultati ufficiali riportati dal portale Admin.ch e dalle analisi di Swissinfo, le strutture ricettive e commerciali, sono tenute ad adeguare la comunicazione informando chiaramente i clienti che il contante è sempre benaccetto; ad assicurarsi che lo staff conosca la validità della nuova norma costituzionale per evitare rifiuti di pagamento impropri; a monitorare le policy locali verificando se il proprio Cantone applichi sanzioni specifiche per la mancata accettazione del contante .La Svizzera ribadisce che "il denaro contante è libertà". Per il turismo, questa libertà si traduce in un vantaggio competitivo e un segno distintivo di ospitalità tradizionale e sicura. (Anna Morrone) [post_title] => Il contante diventa diritto costituzionale: cosa cambia per il turismo in Svizzera [post_date] => 2026-04-10T11:10:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775819415000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo sciopero per Lufthansa: il sindacato Ufo ha annunciato la protesta del personale di cabina per oggi, 10 aprile, dalla mezzanotte fino alle 22. Ad essere colpiti saranno gli hub di Francoforte e Monaco. La mobilitazione colpirà oltre 90.000 passeggeri di Lufthansa durante il rientro dalle festività pasquali e, secondo l'associazione aeroportuale Adv nella giornata odierna è prevista la cancellazione di oltre 520 voli. "Si tratta di una misura del tutto sproporzionata", ha criticato Ralph Beisel, direttore generale di Adv, accusando il sindacato degli assistenti di volo Ufo di accettare "consapevolmente i massimi disagi". Lufthansa ha dichiarato che vi saranno ripercussioni sull'operativo sebbene il numero esatto delle cancellazioni sia rimasto inizialmente incerto. Solo entro le ore 17:00 di venerdì, circa 200 partenze dall'aeroporto di Francoforte risultavano già annullate, secondo i dati del sito web del gestore aeroportuale Fraport. Una portavoce di Fraport ha precisato che per venerdì erano previsti complessivamente circa 1.320 decolli e atterraggi con circa 176.000 passeggeri, ma che le cancellazioni dovute allo sciopero non erano ancora state contabilizzate in tale cifra. Di norma, l'intero Gruppo Lufthansa rappresenta circa il 60% del volume di traffico. Il sindacato degli assistenti di volo UFO ha indetto una giornata di agitazione per i dipendenti del marchio principale Lufthansa e della sua controllata regionale Cityline. Venerdì, dalle ore 00:01 alle 22:00, saranno interessate dallo sciopero tutte le partenze di Lufthansa dai suoi hub di Francoforte e Monaco. Nello stesso arco temporale, secondo l'Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO), il personale di cabina di Cityline incrocerà le braccia in nove aeroporti tedeschi. In Germania, le compagnie aeree del gruppo Discover, Lufthansa City ed Eurowings si faranno carico, ove possibile, di voli supplementari, come comunicato dalla holding. Anche le controllate internazionali come Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Ita Airways cercheranno di offrire frequenze aggiuntive e di impiegare aeromobili più capienti sui collegamenti da e per la Germania. [post_title] => Lufthansa: oggi sciopera il personale di volo. Oltre 90.000 passeggeri coinvolti [post_date] => 2026-04-10T08:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775811368000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour World riparte da “Keep calm & travel”, una nuova iniziativa commerciale pensata per sostenere concretamente le vendite delle agenzie di viaggio e rafforzare la fiducia dei clienti finali al momento della prenotazione. La formula, che riguarderà tutte le conferme effettuate dall’8 al 30 aprile, per qualsiasi data di partenza entro il 31 ottobre 2026, introduce un elemento oggi determinante nel processo d’acquisto: la flessibilità. I clienti che acquistano un pacchetto viaggio comprensivo di soggiorno e voli Itc Neos possono infatti modificare la destinazione fino a 10 giorni prima della partenza, senza penali né spese di variazione pratica, scegliendo tra le proposte dei brand Alpitour, Francorosso e Bravo con volato Neos. Una fase di mercato complessa «Stiamo attraversando una fase di mercato complessa, in cui i clienti hanno bisogno di certezze, ma anche di margini di libertà - dichiara Alessandro Seghi, chief commercial officer di Alpitour -. Con "Keep calm & travel" offriamo alle agenzie partner uno strumento commerciale efficace e attuale: riduce le barriere all’acquisto, aumenta la propensione a prenotare e consente di trasformare un’incertezza in un’opportunità di relazione e consulenza, salvaguardando al tempo stesso la commissione dell’agenzia». “Keep calm & travel” si inserisce in una strategia più ampia di Alpitour World orientata a supportare il trade con soluzioni semplici, chiare e facilmente comunicabili, valorizzando anche la qualità del prodotto, l’affidabilità della filiera integrata e l’assistenza pre e post partenza. Prenotare una vacanza non significa più vincolarsi ad una scelta rigida, ma aprire un percorso flessibile, in cui il viaggio resta una promessa mantenuta, anche quando lo scenario cambia. Conclude Alessandro Seghi: «Offrire la possibilità di ripensare il viaggio, se necessario, significa restituire serenità al cliente e maggiore efficacia all’azione di vendita delle agenzie di viaggio. È proprio questa flessibilità consapevole che può sostenere il mercato anche in un contesto che richiede attenzione, ascolto e capacità di adattamento». [post_title] => Alpitour World spinge sul booking con "Keep calm & travel" [post_date] => 2026-04-08T14:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775658459000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_511415" align="alignleft" width="450"] Francesco Ciuccarelli, Giulia Gasparini e Paolo Degl'Innocenti[/caption] Kyndryl ha annunciato il completamento della migrazione al cloud di Alpitour World: i carichi di lavoro core mainframe del gruppo turistico (ovvero il cuore dei sistemi informatici delle grandi aziende: elabora milioni di operazioni critiche, pagamenti, prenotazioni, archivi , ogni giorno, senza mai fermarsi, ndr) sono stati trasferiti sulla piattaforma Amazon Web Services. E il progetto è diventato case history in una tavola rotonda organizzata nel quartier generale di Kyndryl Italia con Paolo Degl'Innocenti, presidente della società, Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World e Giulia Gasparini, country manager di Aws Italy. Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative. «L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione». «Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia. Obiettivo trade Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè "essere i primi", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì. (Alessandra Favaro) [post_title] => Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv [post_date] => 2026-04-08T13:52:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775656368000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Utat rilancia la collezione dei viaggi Firmati Utat con accompagnatore dall'Italia, una selezione di itinerari comprensivi di volo a/r che portano alla scoperta di alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo. Le caratteristiche dei "Firmati Utat" I "Firmati Utat" sono molto più di un semplice viaggio: sono un’immersione autentica nelle destinazioni del mondo, con contenuti particolari ben distanti dai percorsi battuti. Gli itinerari sono curati nei minimi dettagli, accompagnati da una profonda conoscenza delle destinazioni. Fra i plus di questa tipologia di viaggio, il volo a/r compreso, l'accompagnatore esperto presente dalla paertenza in Italia, il fatto di formare gruppi solo di piccole-medie dimensioni, la profonda esperienza maturata sulla destinazione. Fra le mete al centro di questa collezione di viaggi, si segnalano Stati Uniti, Canada, Cina, India, Vietnam, [post_title] => Nei viaggi "Firmati Utat" un approccio unico alle destinazioni [post_date] => 2026-04-08T11:39:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775648367000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è conclusa con un evento di premiazione a Roma la campagna di incentivazione delle vendite realizzata da Welcome Travel Group in collaborazione con 6tour, player specializzato nella distribuzione di soluzioni alberghiere per il trade, che ha visto protagoniste le agenzie di V+viaggio del Network. Apicella “Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha dichiarato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –. Con 6tour abbiamo costruito un percorso concreto, capace di generare valore per tutta la rete. I risultati ottenuti confermano l’efficacia di iniziative che uniscono leva commerciale e supporto operativo, coinvolgendo anche Agenzie che inizialmente si approcciavano con maggiore cautela, ma che hanno colto l’opportunità per testare il modello proposto”. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto di mercato in continua evoluzione, in cui strumenti, competenze, specializzazione e orientamento alle vendite rappresentano elementi chiave per la competitività delle Agenzie di Viaggio. Per Welcome Travel Group, 6tour si conferma un partner di riferimento nel segmento delle banche letti: una collaborazione strutturata e continuativa che, oltre ai volumi, si distingue per il confronto costante, l’assistenza dedicata e la progettualità condivisa. Un legame consolidato che, anche attraverso la campagna, ha ulteriormente contribuito a rafforzare la relazione con le Agenzie già partner e ad attivarne di nuove, valorizzando un modello basato su supporto operativo e assistenza tecnica continuativa. Premiazione Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie. Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR). [post_title] => Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour [post_date] => 2026-04-07T11:10:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775560256000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511171 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avatar e mascotte virtuali che accompagnano il viaggiatore: è questo il più recente progetto firmato da Go World che unisce tecnologia e storytelling. Attualmente in fase pilota, il progetto è già online su alcune piattaforme del gruppo: sulla homepage di Go World, a dare il benvenuto agli utenti è un avatar d’eccezione: quello del presidente e fondatore Ludovico Scortichini, che diventa il volto – letteralmente – del racconto del tour operator. In parallelo, sul sito Go to Fish prende vita Finn, la mascotte digitale che guida gli appassionati nel mondo dei viaggi di pesca. La scelta di utilizzare il volto del fondatore non è precisa: Go World sceglie di "metterci la faccia", unendo l'autorevolezza e la garanzia di un tour operator solido all’innovazione e alla scalabilità offerte dall'Intelligenza Artificiale. Prende così il via un nuovo modo di comunicare: più umano, più immediato, più vicino alle persone. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, gli avatar sono in grado di presentare contenuti, spiegare le proposte e accompagnare l’utente in una navigazione più intuitiva e interattiva. L’obiettivo è chiaro: trasformare la scoperta del viaggio in un’esperienza già coinvolgente online. Un'innovazione che si inserisce in un piano di sviluppo multicanale che guarda con attenzione anche al b2b: gli avatar, infatti, nascono anche per affiancare e supportare le agenzie di viaggio partner, agevolando la narrazione di linee di prodotto altamente specializzate e accorciando le distanze tra il to, la rete distributiva e il viaggiatore. “Crediamo che il futuro della comunicazione passi attraverso strumenti sempre più interattivi e immersivi”, commenta Ludovico Scortichini. “Con questo progetto vogliamo avvicinare ancora di più i nostri brand ai viaggiatori, offrendo un’esperienza digitale evoluta e distintiva.” Aggiunge il responsabile strategico di progetto, Gabriele Micozzi: «Oggi la vera sfida per i brand non è digitalizzare i processi, ma umanizzare il digitale, per creare un'impronta emotiva e calda fin dal primissimo contatto. In questa scelta, Ludovico Scortichini si conferma un assoluto visionario del settore: ha compreso prima di altri che la tecnologia non deve allontanarci dai nostri clienti, ma permetterci di accoglierli in modo ancora più intimo e personale. Questa è la dimostrazione che L'AI, se guidata da una forte visione empatica, è lo strumento perfetto per “scaldare” l'esperienza utente, unendo la velocità del futuro con la passione e la garanzia che solo un volto umano autentico sa trasmettere». [post_title] => Go World: il nuovo racconto di viaggio passa dagli avatar [post_date] => 2026-04-03T10:24:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775211850000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511120 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499348" align="alignleft" width="300"] Luca Manchi[/caption] La situazione sul fronte outoing sta vivendo un momento di fermo, in attesa della fine di un conflitto che ogni giorno si fa più pesante. Lo conferma anche Luca Manchi, titolare di Karisma TravelNet, che programma diverse destinazioni in tutto il mondo: «Al momento la situazione è ancora in una fase di stallo. Non registriamo trend che facciano presagire un netto spostamento dei flussi verso le Americhe. Questo anche perché, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, non c'è mai stata una vera e propria ripresa, complice il lungo periodo di flessione legato ai Mondiali di calcio. Detto questo, va da sé che le nuove dinamiche della domanda stiano naturalmente spostando l'ago della bilancia verso ovest». Intanto, Karisma TravelNet è impegnato nella gestione delle pratiche e delle cancellazioni. «Il nostro sforzo principale è attualmente concentrato sul contenimento delle numerose richieste di cancellazione. Queste riguardano spesso destinazioni di per sé sicure, ma che geograficamente richiedono il sorvolo di aree di conflitto». Il nodo voli Anche sul fronte dei collegamenti aerei la situazione è complessa. «Non ritengo che il caro voli sia l'elemento determinante che in questo momento condiziona il booking. Al contrario, gli adeguamenti tariffari applicati sulle pratiche già confermate stanno generando un diffuso malumore tra i clienti. Come spesso accade, adv e t.o. si ritrovano in trincea a gestire queste criticità in prima persona, una dinamica che purtroppo dobbiamo accettare». [post_title] => Karisma TravelNet: «L'ago della bilancia si sposterà verso Ovest» [post_date] => 2026-04-03T09:13:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775207595000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "go4sea lancia il servizio plus stea garanzia di serenita per le adv" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":805,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go4sea lancia Go4sea Plus, uno strumento che il t.o. mette a disposizione delle agenzie di viaggio a tutela dei viaggiatori e della sicurezza operativa.\r

\r

Il servizio Go4sea Plus interviene per velocizzare la gestione dei sinistri per annullamento, semplificandola in maniera efficace con un rapporto diretto tra tour operator ed agenzia. Oltre ai casi elencati nel servizio, che consentono la rapida gestione di sinistri e penali, viene offerta una nuova protezione anche quando i clienti decidono di modificare o annullare il viaggio fino a 30 giorni prima della partenza, per destinazioni che possono essere influenzate da eventi sociopolitici o che possono far mancare la \"tranquillità\" del viaggio. Al cliente, oltre al rimborso, viene anche offerto un buono viaggio per una successiva partenza in modo da elimiare, qualsiasi perdita pecuniaria anche in merito a porzioni non rimborsabili (quota gestione o spese di servizio)\r

\r

L’integrazione tra la nuova piattaforma di prenotazioni dinamica Altrove ed il servizio Go4sea Plus (che sostituisce la classica quota di gestione pratica dandone un vero significato in termini di contenuti) permette alle agenzie di offrire esperienze più sicure e personalizzate, ridurre rischi e tempi operativi e garantire protezione reale in caso di imprevisti. In aggiunta, Altrove offre già strumenti avanzati per ottimizzare il lavoro delle agenzie: oltre 1.000 template di preventivi aggiornati e personalizzabili e un catalogo di più di 2.500 partenze tra Europa e resto del mondo.\r

Remunerazione garantita\r

Per l'agenzia remunerazione garantita sempre, in caso di annullamento della pratica. Una novità eccezionale in un momento difficile di mercato che si aggiunge ai vantaggi crescenti per livelli di cluster e partnership superiori.\r

«Abbiamo creato il servizio Go4sea Plus perché oggi prenotare un viaggio può generare preoccupazioni – spiega Gaetano Stea, direttore sviluppo e prodotto Go4sea –, tra timori legati a cambiamenti improvvisi geopolitici o priorità personali, la soggettività è sempre piu al centro. Go4sea Plus nasce per offrire tranquillità concreta fin dalla prenotazione: permette di pensare sereni, pianificare in sicurezza, con supporto immediato e protezione economica, così che ogni cliente possa vivere l’esperienza con serenità e ogni agenzia operare con fiducia, affiancata in ogni fase del viaggio. La combinazione con la nuova piattaforma Altrove consente alle agenzie di lavorare in facilità, serenità e con l'assistenza, sempre garantita, dei colleghi del booking interno».","post_title":"Go4sea lancia il servizio Plus. Stea: «Garanzia di serenità per le adv»","post_date":"2026-04-10T12:45:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775825117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un mondo che corre verso la digitalizzazione integrale, la Svizzera sceglie la controtendenza. L’8 marzo 2026, con una maggioranza schiacciante del 73,4%, i cittadini svizzeri hanno votato per inserire la disponibilità di denaro fisico direttamente nella Costituzione Federale.\r

\r

Per chi opera nel turismo, questa non è solo una notizia di cronaca, ma un cambiamento normativo che consolida il ruolo del franco svizzero cartaceo come pilastro dell'accoglienza.\r

\r

Nel nuovo quadro normativo, il voto ha sancito dei punti fondamentali per la libertà di pagamento. É in vigore una garanzia di approvvigionamento. La Confederazione e la Banca Nazionale Svizzera (BNS) hanno ora l'obbligo costituzionale di garantire una quantità sufficiente di monete e banconote in circolazione. Viene blindato il ruolo del franco svizzero, un baluardo. Qualsiasi tentativo futuro di sostituzione della valuta richiederà il consenso di popolo e cantoni.\r

\r

A differenza di molti vicini europei, in Svizzera non esiste un tetto massimo di legge per i pagamenti in contanti, garantendo massima flessibilità per gli acquisti di lusso o i soggiorni prolungati (fermi restando gli obblighi di diligenza antiriciclaggio per importi elevati).\r

\r

Una questione rilevante nel settore turistico che è il primo punto di contatto con gli stranieri, spesso sorpresi dalla resilienza del cash. \r

\r

Già nell'ottobre 2025, il Cantone di Ginevra aveva anticipato i tempi introducendo l'obbligo per commercianti e hotel di accettare il contante. La nuova norma nazionale rafforza questo orientamento: rifiutare il contante potrebbe diventare non solo una scelta commerciale impopolare, ma un contenzioso legale complesso. Molti turisti (specialmente dai mercati extra-UE o quelli legati alla privacy) percepiscono la possibilità di pagare in contanti come una forma di libertà e sicurezza. Sebbene i pagamenti digitali siano rapidi, la tutela costituzionale del contante assicura agli operatori una via d'uscita permanente dalle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici e la gestione dei costi.\r

\r

Alla luce dei risultati ufficiali riportati dal portale Admin.ch e dalle analisi di Swissinfo, le strutture ricettive e commerciali, sono tenute ad adeguare la comunicazione informando chiaramente i clienti che il contante è sempre benaccetto; ad assicurarsi che lo staff conosca la validità della nuova norma costituzionale per evitare rifiuti di pagamento impropri; a monitorare le policy locali verificando se il proprio Cantone applichi sanzioni specifiche per la mancata accettazione del contante\r

\r

.La Svizzera ribadisce che \"il denaro contante è libertà\". Per il turismo, questa libertà si traduce in un vantaggio competitivo e un segno distintivo di ospitalità tradizionale e sicura.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Il contante diventa diritto costituzionale: cosa cambia per il turismo in Svizzera","post_date":"2026-04-10T11:10:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775819415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sciopero per Lufthansa: il sindacato Ufo ha annunciato la protesta del personale di cabina per oggi, 10 aprile, dalla mezzanotte fino alle 22. Ad essere colpiti saranno gli hub di Francoforte e Monaco.\r

\r

La mobilitazione colpirà oltre 90.000 passeggeri di Lufthansa durante il rientro dalle festività pasquali e, secondo l'associazione aeroportuale Adv nella giornata odierna è prevista la cancellazione di oltre 520 voli. \"Si tratta di una misura del tutto sproporzionata\", ha criticato Ralph Beisel, direttore generale di Adv, accusando il sindacato degli assistenti di volo Ufo di accettare \"consapevolmente i massimi disagi\". \r

\r

Lufthansa ha dichiarato che vi saranno ripercussioni sull'operativo sebbene il numero esatto delle cancellazioni sia rimasto inizialmente incerto. Solo entro le ore 17:00 di venerdì, circa 200 partenze dall'aeroporto di Francoforte risultavano già annullate, secondo i dati del sito web del gestore aeroportuale Fraport. Una portavoce di Fraport ha precisato che per venerdì erano previsti complessivamente circa 1.320 decolli e atterraggi con circa 176.000 passeggeri, ma che le cancellazioni dovute allo sciopero non erano ancora state contabilizzate in tale cifra. Di norma, l'intero Gruppo Lufthansa rappresenta circa il 60% del volume di traffico.\r

\r

Il sindacato degli assistenti di volo UFO ha indetto una giornata di agitazione per i dipendenti del marchio principale Lufthansa e della sua controllata regionale Cityline. Venerdì, dalle ore 00:01 alle 22:00, saranno interessate dallo sciopero tutte le partenze di Lufthansa dai suoi hub di Francoforte e Monaco. Nello stesso arco temporale, secondo l'Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO), il personale di cabina di Cityline incrocerà le braccia in nove aeroporti tedeschi.\r

\r

In Germania, le compagnie aeree del gruppo Discover, Lufthansa City ed Eurowings si faranno carico, ove possibile, di voli supplementari, come comunicato dalla holding. Anche le controllate internazionali come Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Ita Airways cercheranno di offrire frequenze aggiuntive e di impiegare aeromobili più capienti sui collegamenti da e per la Germania.","post_title":"Lufthansa: oggi sciopera il personale di volo. Oltre 90.000 passeggeri coinvolti","post_date":"2026-04-10T08:56:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775811368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour World riparte da “Keep calm & travel”, una nuova iniziativa commerciale pensata per sostenere concretamente le vendite delle agenzie di viaggio e rafforzare la fiducia dei clienti finali al momento della prenotazione.\r

\r

La formula, che riguarderà tutte le conferme effettuate dall’8 al 30 aprile, per qualsiasi data di partenza entro il 31 ottobre 2026, introduce un elemento oggi determinante nel processo d’acquisto: la flessibilità. I clienti che acquistano un pacchetto viaggio comprensivo di soggiorno e voli Itc Neos possono infatti modificare la destinazione fino a 10 giorni prima della partenza, senza penali né spese di variazione pratica, scegliendo tra le proposte dei brand Alpitour, Francorosso e Bravo con volato Neos.\r

Una fase di mercato complessa\r

«Stiamo attraversando una fase di mercato complessa, in cui i clienti hanno bisogno di certezze, ma anche di margini di libertà - dichiara Alessandro Seghi, chief commercial officer di Alpitour -. Con \"Keep calm & travel\" offriamo alle agenzie partner uno strumento commerciale efficace e attuale: riduce le barriere all’acquisto, aumenta la propensione a prenotare e consente di trasformare un’incertezza in un’opportunità di relazione e consulenza, salvaguardando al tempo stesso la commissione dell’agenzia».\r

\r

“Keep calm & travel” si inserisce in una strategia più ampia di Alpitour World orientata a supportare il trade con soluzioni semplici, chiare e facilmente comunicabili, valorizzando anche la qualità del prodotto, l’affidabilità della filiera integrata e l’assistenza pre e post partenza. Prenotare una vacanza non significa più vincolarsi ad una scelta rigida, ma aprire un percorso flessibile, in cui il viaggio resta una promessa mantenuta, anche quando lo scenario cambia.\r

\r

Conclude Alessandro Seghi: «Offrire la possibilità di ripensare il viaggio, se necessario, significa restituire serenità al cliente e maggiore efficacia all’azione di vendita delle agenzie di viaggio. È proprio questa flessibilità consapevole che può sostenere il mercato anche in un contesto che richiede attenzione, ascolto e capacità di adattamento».","post_title":"Alpitour World spinge sul booking con \"Keep calm & travel\"","post_date":"2026-04-08T14:27:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775658459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511415\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Francesco Ciuccarelli, Giulia Gasparini e Paolo Degl'Innocenti[/caption]\r

Kyndryl ha annunciato il completamento della migrazione al cloud di Alpitour World: i carichi di lavoro core mainframe del gruppo turistico (ovvero il cuore dei sistemi informatici delle grandi aziende: elabora milioni di operazioni critiche, pagamenti, prenotazioni, archivi , ogni giorno, senza mai fermarsi, ndr) sono stati trasferiti sulla piattaforma Amazon Web Services. E il progetto è diventato case history in una tavola rotonda organizzata nel quartier generale di Kyndryl Italia con Paolo Degl'Innocenti, presidente della società, Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World e Giulia Gasparini, country manager di Aws Italy.\r

Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative.\r

«L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione».\r

«Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia.\r

Obiettivo trade\r

Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè \"essere i primi\", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì.\r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv","post_date":"2026-04-08T13:52:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775656368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Utat rilancia la collezione dei viaggi Firmati Utat con accompagnatore dall'Italia, una selezione di itinerari comprensivi di volo a/r che portano alla scoperta di alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo.\r

Le caratteristiche dei \"Firmati Utat\"\r

I \"Firmati Utat\" sono molto più di un semplice viaggio: sono un’immersione autentica nelle destinazioni del mondo, con contenuti particolari ben distanti dai percorsi battuti. Gli itinerari sono curati nei minimi dettagli, accompagnati da una profonda conoscenza delle destinazioni.\r

Fra i plus di questa tipologia di viaggio, il volo a/r compreso, l'accompagnatore esperto presente dalla paertenza in Italia, il fatto di formare gruppi solo di piccole-medie dimensioni, la profonda esperienza maturata sulla destinazione.\r

Fra le mete al centro di questa collezione di viaggi, si segnalano Stati Uniti, Canada, Cina, India, Vietnam,","post_title":"Nei viaggi \"Firmati Utat\" un approccio unico alle destinazioni","post_date":"2026-04-08T11:39:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775648367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è conclusa con un evento di premiazione a Roma la campagna di incentivazione delle vendite realizzata da Welcome Travel Group in collaborazione con 6tour, player specializzato nella distribuzione di soluzioni alberghiere per il trade, che ha visto protagoniste le agenzie di V+viaggio del Network.\r

Apicella\r

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha dichiarato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –. Con 6tour abbiamo costruito un percorso concreto, capace di generare valore per tutta la rete. I risultati ottenuti confermano l’efficacia di iniziative che uniscono leva commerciale e supporto operativo, coinvolgendo anche Agenzie che inizialmente si approcciavano con maggiore cautela, ma che hanno colto l’opportunità per testare il modello proposto”.\r

\r

Un’iniziativa che si inserisce in un contesto di mercato in continua evoluzione, in cui strumenti, competenze, specializzazione e orientamento alle vendite rappresentano elementi chiave per la competitività delle Agenzie di Viaggio.\r

\r

Per Welcome Travel Group, 6tour si conferma un partner di riferimento nel segmento delle banche letti: una collaborazione strutturata e continuativa che, oltre ai volumi, si distingue per il confronto costante, l’assistenza dedicata e la progettualità condivisa. Un legame consolidato che, anche attraverso la campagna, ha ulteriormente contribuito a rafforzare la relazione con le Agenzie già partner e ad attivarne di nuove, valorizzando un modello basato su supporto operativo e assistenza tecnica continuativa.\r

Premiazione\r

Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie.\r

\r

Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR).","post_title":"Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour","post_date":"2026-04-07T11:10:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775560256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avatar e mascotte virtuali che accompagnano il viaggiatore: è questo il più recente progetto firmato da Go World che unisce tecnologia e storytelling.\r

\r

Attualmente in fase pilota, il progetto è già online su alcune piattaforme del gruppo: sulla homepage di Go World, a dare il benvenuto agli utenti è un avatar d’eccezione: quello del presidente e fondatore Ludovico Scortichini, che diventa il volto – letteralmente – del racconto del tour operator. In parallelo, sul sito Go to Fish prende vita Finn, la mascotte digitale che guida gli appassionati nel mondo dei viaggi di pesca.\r

\r

La scelta di utilizzare il volto del fondatore non è precisa: Go World sceglie di \"metterci la faccia\", unendo l'autorevolezza e la garanzia di un tour operator solido all’innovazione e alla scalabilità offerte dall'Intelligenza Artificiale.\r

\r

Prende così il via un nuovo modo di comunicare: più umano, più immediato, più vicino alle persone. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, gli avatar sono in grado di presentare contenuti, spiegare le proposte e accompagnare l’utente in una navigazione più intuitiva e interattiva.\r

\r

L’obiettivo è chiaro: trasformare la scoperta del viaggio in un’esperienza già coinvolgente online. Un'innovazione che si inserisce in un piano di sviluppo multicanale che guarda con attenzione anche al b2b: gli avatar, infatti, nascono anche per affiancare e supportare le agenzie di viaggio partner, agevolando la narrazione di linee di prodotto altamente specializzate e accorciando le distanze tra il to, la rete distributiva e il viaggiatore.\r

\r

“Crediamo che il futuro della comunicazione passi attraverso strumenti sempre più interattivi e immersivi”, commenta Ludovico Scortichini. “Con questo progetto vogliamo avvicinare ancora di più i nostri brand ai viaggiatori, offrendo un’esperienza digitale evoluta e distintiva.”\r

\r

Aggiunge il responsabile strategico di progetto, Gabriele Micozzi: «Oggi la vera sfida per i brand non è digitalizzare i processi, ma umanizzare il digitale, per creare un'impronta emotiva e calda fin dal primissimo contatto. In questa scelta, Ludovico Scortichini si conferma un assoluto visionario del settore: ha compreso prima di altri che la tecnologia non deve allontanarci dai nostri clienti, ma permetterci di accoglierli in modo ancora più intimo e personale. Questa è la dimostrazione che L'AI, se guidata da una forte visione empatica, è lo strumento perfetto per “scaldare” l'esperienza utente, unendo la velocità del futuro con la passione e la garanzia che solo un volto umano autentico sa trasmettere».","post_title":"Go World: il nuovo racconto di viaggio passa dagli avatar","post_date":"2026-04-03T10:24:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775211850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499348\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Manchi[/caption]\r

\r

La situazione sul fronte outoing sta vivendo un momento di fermo, in attesa della fine di un conflitto che ogni giorno si fa più pesante. Lo conferma anche Luca Manchi, titolare di Karisma TravelNet, che programma diverse destinazioni in tutto il mondo: «Al momento la situazione è ancora in una fase di stallo. Non registriamo trend che facciano presagire un netto spostamento dei flussi verso le Americhe. Questo anche perché, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, non c'è mai stata una vera e propria ripresa, complice il lungo periodo di flessione legato ai Mondiali di calcio. Detto questo, va da sé che le nuove dinamiche della domanda stiano naturalmente spostando l'ago della bilancia verso ovest».\r

Intanto, Karisma TravelNet è impegnato nella gestione delle pratiche e delle cancellazioni. «Il nostro sforzo principale è attualmente concentrato sul contenimento delle numerose richieste di cancellazione. Queste riguardano spesso destinazioni di per sé sicure, ma che geograficamente richiedono il sorvolo di aree di conflitto».\r

Il nodo voli\r

Anche sul fronte dei collegamenti aerei la situazione è complessa. «Non ritengo che il caro voli sia l'elemento determinante che in questo momento condiziona il booking. Al contrario, gli adeguamenti tariffari applicati sulle pratiche già confermate stanno generando un diffuso malumore tra i clienti. Come spesso accade, adv e t.o. si ritrovano in trincea a gestire queste criticità in prima persona, una dinamica che purtroppo dobbiamo accettare».","post_title":"Karisma TravelNet: «L'ago della bilancia si sposterà verso Ovest»","post_date":"2026-04-03T09:13:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775207595000]}]}}