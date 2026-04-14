Terme De Montel Milano: il “benessere urbano” compie un anno ed è già case history Da scuderie ad hub del benessere. A soli dodici mesi dall’inaugurazione (1° aprile 2025), Terme De Montel Milano si conferma come il nuovo punto di riferimento del termalismo contemporaneo, la spa urbana, trasformando il benessere da “fuga occasionale” a pratica urbana quotidiana. Il primo bilancio operativo traccia il profilo di una nuova domanda turistica e locale a Milano. Sono 150.000 gli ingressi totali nel primo anno in un mix di clientela, di cui l’80% domestica (residenti e professionisti) e 20% straniera, consolidando il sito come nuova attrazione per i flussi internazionali. Integrazione urbana e partner attivo dei grandi eventi milanesi, dalla Design Week alle Olimpiadi Invernali, De Montel non è solo una spa, ma un asset di riqualificazione conservativa (ex scuderie Liberty anni ’20) che unisce storia e innovazione. Con oltre 16.000 mq in zona San Siro, 10 vasche termali certificate dal Ministero della Salute e trattamenti basati sul metodo scientifico di Terme di Saturnia, De Montel è garanzia di qualità riconosciuta a livello internazionale. Parte del gruppo Terme & SPA Italia, il progetto dimostra come il benessere possa diventare una “destinazione urbana” accessibile e continuativa, un modello di business. “Oggi De Montel è una destinazione urbana a tutti gli effetti, capace di dialogare con le nuove motivazioni di viaggio legate al benessere consapevole – ha spiegato Maria Rosa Villa, direttore sales e marketing Terme & SPA Italia. Terme De Montel rappresenta la risposta milanese alla ricerca di un “lusso del tempo quotidiano”, l’offerta di un prodotto solido, autentico e perfettamente integrato nel calendario della metropoli. (Anna Morrone) Condividi

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","post_title":"Terme De Montel Milano: il \"benessere urbano\" compie un anno ed è già case history","post_date":"2026-04-14T14:56:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["terme-spa-italia","terme-de-montel-milano","terme-di-saturnia"],"post_tag_name":["Terme & Spa Italia","terme De Montel Milano","Terme di Saturnia"]},"sort":[1776178611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva “Summer days”, la nuova campagna commerciale dedicata all’estate 2026 presentata da Costa Crociere.\r

La promozione prevede fino a 300 euro di sconto a cabina e un acconto leggero di 100 euro a persona per prenotazioni entro il 30 aprile. L’iniziativa è valida fino al 3 giugno 2026, su partenze fino a marzo 2027, e coinvolge un’ampia selezione di crociere nel Mediterraneo occidentale e orientale, nel Nord Europa, oltre ad Asia, Canarie e Caraibi, includendo anche crociere di lunga durata, transatlantiche e di posizionamento.\r

Inoltre, per il Mediterraneo orientale, Costa propone l’iniziativa “Book & change” - “Prenota oggi, puoi cambiare meta”: per le nuove prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026 sugli itinerari di Costa Deliziosa, Costa Fascinosa e Costa Fortuna, con partenze fino al 30 settembre 2026, i clienti potranno modificare data e destinazione senza penali fino a 30 giorni prima della partenza, scegliendo qualsiasi altra crociera in partenza entro fine settembre.\r

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Itinerari Sea & Land\r

La proposta firmata Costa offre un’esperienza di vacanza unica grazie agli itinerari Sea & Land, un nuovo modo di interpretare la crociera. Nel Mediterraneo occidentale, ad esempio, a bordo di Costa Pacifica, l’itinerario Sea & Land consente di vivere golfo Aranci da una prospettiva privilegiata, mentre a bordo prende vita un dj set dalle note jazz al tramonto. La nuova Land Destinations “La Tavolara”, invece, offre un contatto diretto con un ambiente naturale iconico.\r

Costa Smeralda, con focus su Ibiza, propone una Sea Destinations che trasforma la permanenza in rada in un momento coinvolgente nella baia, mentre la Land Destinations a Espalmador, raggiunta in catamarano, è un’esperienza “Extraordinary”.\r

Con Costa Toscana, la Sea Destinations “Capri Bay” permette di ammirare i faraglioni dalla prospettiva del mare, nell’ora più calda e dorata del tramonto.\r

Nel Mediterraneo orientale, Costa Fascinosa accompagna gli ospiti da Malta a Mykonos con un’offerta che combina la scoperta urbana e storica della Land Destinations a La Valletta a una Sea Destinations nello stretto di Sicilia: il “Sea Darkest Spot”, lontano dall’inquinamento luminoso, diventa così un’occasione per vivere il cielo e l’orizzonte in modo profondo e contemplativo. Costa Deliziosa amplia le possibilità grazie a due itinerari combinabili, arricchiti da una Sea Destinations nella laguna di Venezia “Venice Lagoon” che rilegge in chiave estiva l’atmosfera del Carnevale, e da una Land Destinations di Mykonos da vivere in Suv, un’esperienza “Extraordinary” . Infine, l’itinerario di Costa Fortuna permette di esplorare alcune tra le destinazioni più iconiche di Grecia e Turchia, includendo tre Sea Destinations tra le più apprezzate dagliospiti, come la “Dardanelles Strait”.\r

Nel Nord Europa, il viaggio assume una dimensione ancora più intensa e contemplativa. A bordo di Costa Diadema, la navigazione tra i fiordi norvegesi porta alla scoperta della natura, in cui la Sea Destinations “Norwegian Sea” offre una connessione profonda con l’ambiente circostante. La Land Destinations nel Lysefjord, invece, porta al Preikestolen grazie a un percorso in barca.\r

«Le agenzie di viaggio continuano a essere al centro delle strategie della compagnia – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere –. Stiamo investendo in modo significativo sul prodotto, con un continuo sviluppo delle Sea e Land Destinations ed Experiences, sempre più ricche e distintive su un numero crescente di itinerari. Un altro esempio è l’offerta food, con cui miglioriamo l’esperienza gastronomica arricchendola di nuove proposte e ampliando gli orari di fruizione fino a notte fonda. Allo stesso tempo, Costa Crociere garantisce un supporto costante alle adv partner attraverso un sistema di incentivazione attivo tutto l’anno, che include il programma Costa Gold, il We Care e, in questa fase, la promozione Summer days appena partita».\r

","post_title":"Costa Crociere: fino al 3 giugno attivi i \"Summer days\"","post_date":"2026-04-14T10:38:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776163097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers chiuderà il prossimo 30 aprile il periodo di validità dell'Early booking discount sulla stagione invernale 2026/2027 ai Caraibi e in Costa Rica. La promozione prevede uno sconto fino al 20% sul ricco programma di crociere a vela.\r

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La stagione invernale 2026/2027 propone un programma che vede tornare, accanto alla programmazione da St. Maarten sul veliero Star Flyer (rotte da sette notti alla volta delle isole del Tesoro e isole Leeward) e da Barbados sul cinque alberi Royal Clipper (verso le isole Windward e isole Grenadine), anche alcune novità di successo introdotte lo scorso inverno: le crociere da 11 notti in partenza da Grenada a gennaio e febbraio 2027 a bordo del veliero Star Clipper.\r

Nuovo homeport ad Antigua\r

Il prossimo inverno 2026/27 sarà, per il nuovo homeport di Antigua, un banco di prova importante: lo scalo di St. Johns sarà protagonista del calendario già a marzo 2027 (sempre sul quattro alberi Star Clipper), per poi essere ampiamente riproposto sull’inverno 2027/28. Sulle partenze del prossimo anno sono già aperte le prenotazioni.\r

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Per tutte le crociere della stagione invernale 2026/2027 e 2027/28 è attivo l'Early booking discount: fino al 20% di sconto per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026. Un incentivo pensato tanto per i viaggiatori individuali quanto per le agenzie, per pianificare con anticipo e assicurarsi le cabine migliori a condizioni vantaggiose.\r

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«Gli Early Booking Discount in scadenza il 30 aprile rappresentano ogni anno un’occasione importante per le agenzie partner – commenta Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera Italiana –. Il catalogo invernale 2026/2027 è ricco di opportunità da proporre alla clientela: dalle crociere natalizie su Star Clipper e Star Flyer alle prime partenze da Antigua a marzo 2027, un homeport su cui riponiamo grande fiducia per le stagioni a venire».\r

Speciale Natale\r

Anche per il Natale 2026 tornano le promozioni dedicate alle crociere del periodo festivo a bordo dei velieri Star Clipper (Panama-Costa Rica) e Star Flyer (isole Leeward): 400 euro di credito a bordo per cabina per le coppie: supplemento singola ridotto al 25% per i solo-traveller (categorie dalla 2 alla 6); terza persona in cabina che viaggia gratuitamente. Inoltre, anche a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper (isole Windward) è prevista la riduzione del supplemento singola al 25% per i solo-traveller nelle categorie dalla 2 alla 6.\r

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","post_title":"Star Clippers: ultimi giorni per beneficiare dell'Early booking discount","post_date":"2026-04-14T09:53:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776160386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sheraton Hotels & Resorts, parte del portfolio di Marriott International, ha annunciato l'apertura dello Sheraton Nouakchott Hotel, segnando l'ingresso del gruppo in Mauritania. La struttura rappresenta il primo hotel a gestione e marchio internazionale nel Paese e si propone come nuovo polo per affari, eventi e tempo libero nella capitale.\r

L'hotel, come riporta TravelDailyNews, è situato vicino a importanti punti di riferimento come il Marché Capitale e il museo nazionale della Mauritania, nonché alle spiagge e al porto peschereccio di Nouakchott. La sua vicinanza sia alle attrazioni urbane che ai paesaggi desertici lo rende un punto di partenza ideale per esplorare la destinazione.\r

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«Siamo orgogliosi di aver portato Marriott International in Mauritania con l'apertura dello Sheraton Nouakchott, il primo hotel a marchio internazionale nel Paese. Fin dal suo arrivo, l'hotel si è rapidamente affermato come meta di riferimento sia per i viaggiatori che per la comunità locale. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno a offrire esperienze di ospitalità nei mercati emergenti, celebrando al contempo la cultura e il carattere di ogni destinazione» ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vicepresidente, premium, select & midscale brands, Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.\r

Design locale\r

La struttura integra elementi di design locale in tutti i suoi interni. Artigianato tradizionale come l'intaglio del legno e la lavorazione dei metalli sono incorporati nei materiali e negli arredi. Il design trae ispirazione dai luoghi simbolo lungo la rotta commerciale transahariana, fondendo il patrimonio regionale con elementi contemporanei. \r

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Lo Sheraton Nouakchott dispone di 200 camere e suite, tra cui due suite presidenziali. Le camere combinano comfort moderni con richiami al design locale e sono dotate dei servizi esclusivi Sheraton, tra cui la Sheraton Sleep Experience.\r

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L'hotel offre poi oltre 2.600 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi, tra cui una Grand Ballroom, una ballroom e quattro sale riunioni aggiuntive. Lo Sheraton Community Table offre uno spazio centrale per incontri informali e collaborazioni, con il supporto di un team eventi dedicato. In linea con l'approccio del marchio, l'hotel introduce Gatherings by Sheraton, un programma di esperienze settimanali incentrate sulla cultura locale. Tra queste, sessioni di mixology con ingredienti mauritani ed eventi di narrazione ispirati alle tradizioni sahariane.\r

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","post_title":"Marriott inaugura lo Sheraton Nouakchott Hotel, prima struttura a marchio internazionale in Mauritania","post_date":"2026-04-13T12:55:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776084912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo corso che attende l'Ungheria, all'indomani dell’elezione di Péter Magyar alla guida del governo, dopo i 16 anni di Viktor Orbán, inciderà anche sull'industria turistica del Paese.\r

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Si prevede infatti che il nuovo governo instauri nuove relazioni con l’Unione europea e i partner occidentali, ponendo l’accento sullo Stato di diritto, sulla trasparenza e sulla cooperazione. Un atteggiamento che influirà direttamente sul turismo: come evidenzia TravelMole, un'Ungheria vista come più democratica, politicamente stabile e in linea con i valori dell'Ue diventerebbe ancora più attrattiva per i viaggiatori internazionali, in particolare quelli provenienti dall'Europa occidentale.\r

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Una delle opportunità più immediate risiede nel potenziale sblocco di oltre 6 miliardi di euro di fondi Ue precedentemente congelati. Se sbloccati, questi fondi potrebbero sostenere direttamente il turismo attraverso il potenziamento delle infrastrutture, inclusi aeroporti, ferrovie e strade, oltre alla rigenerazione urbana e al restauro dei siti culturali e del patrimonio.\r

I numeri del 2025\r

L'Ungheria, in ogni caso, è comunque forte di un comparto turistico in costante crescita, che il nuovo clima politico potrebbe accelerare ulteriormente. Il comparto rappresenta oltre il 14% del Pil e quasi il 10% delle entrate del governo centrale.\r

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Nel 2025, secondo l’Agenzia ungherese per il turismo, gli arrivi internazionali sono aumentati del 12% rispetto all’anno precedente. I principali mercati di provenienza includono Germania, Romania, Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca. A livello nazionale, i pernottamenti sono saliti a quasi 49 milioni, rispetto ai 46,6 milioni del 2024.\r

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Budapest si conferma la meta prediletta dei visitatori, con oltre 8,1 milioni di arrivi nel 2025, generando circa 18,5 milioni di pernottamenti. Il numero di ospiti è aumentato del 13% rispetto al 2024, mentre i pernottamenti sono aumentati di quasi il 10%.\r

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Oltre alla capitale, anche le destinazioni regionali hanno registrato ottimi risultati: il lago Balaton ha attirato circa 3,4 milioni di visitatori, +3% rispetto all’anno precedente.","post_title":"Ungheria: turismo verso un'ulteriore accelerazione grazie al nuovo corso del governo","post_date":"2026-04-13T11:32:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776079969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501223\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

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Spencer & Carter amplia la propria offerta assicurativa nel travel con il lancio di Annullamento Easy, la nuova soluzione dedicata al solo volo, valida per destinazioni in Italia e in Europa, sviluppata per rispondere all’evoluzione della domanda turistica nel contesto attuale.\r

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In uno scenario caratterizzato da incertezza geopolitica, che sta orientando una parte crescente dei viaggiatori verso mete di prossimità – tra Italia, Europa e seconde case – il broker assicurativo introduce un prodotto costruito su logiche di accessibilità, semplicità e aderenza alle reali esigenze del mercato.\r

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Annullamento Easy si distingue per un’impostazione chiara e funzionale: il costo della polizza è parametrato al valore complessivo della biglietteria aerea e non al singolo passeggero, con una struttura a fasce che consente di mantenere il premio contenuto e facilmente comprensibile per il cliente finale. La soluzione prevede l’annullamento viaggio con formula All Risk, una copertura fino a 2.500 euro, uno scoperto contenuto al 10% e include la tutela anche in caso di perdita del volo in connessione.\r

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“In un contesto in continua evoluzione, in cui il mercato assicurativo propone molteplici soluzioni, scegliamo di concentrarci sulla concretezza e sull’efficacia reale delle coperture, sviluppando prodotti funzionali al momento e, soprattutto, capaci di mantenere valore nel tempo – commenta Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. In questo momento, ad esempio, siamo gli unici a mantenere una polizza come ‘Flight Safe’, attiva in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto – aereo, treno, bus o traghetto –: un segnale chiaro della nostra attenzione a soluzioni affidabili e continuative”.\r

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Per celebrare questo importante anniversario, dal 20 al 27 giugno tutte le strutture del gruppo proporranno un ricco calendario di attività, esperienze e vantaggi esclusivi. Nei resort del brand sono previsti eventi di intrattenimento con ospiti speciali. A completare il programma, Bluserena introduce anche una promozione dedicata: uno sconto del 40% su una selezione di servizi aggiuntivi, tra cui ombrelloni nelle prime file, late check-out, Serenella Experience e kit Serenella.\r

Una storia di lunga data\r

La storia di Bluserena inizia a metà degli anni ’80 con un hotel sul mare, quando prendeva forma in Italia un nuovo modo di vivere la vacanza: un’ospitalità autentica, costruita sul mare, sulle relazioni e sulla qualità del tempo libero. Da quel primo progetto, il gruppo è cresciuto fino a diventare una realtà di riferimento nel panorama turistico italiano. Oggi Bluserena accoglie i propri ospiti in 13 hotel e resort, moderni centri congressi e nella Ethra Thalasso Spa. Le strutture si trovano in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo, affacciate su alcune delle spiagge più suggestive d’Italia, oltre che in Piemonte, nel comprensorio sciistico della Vialattea.\r

Nel corso degli anni, Bluserena ha sviluppato un modello di ospitalità fortemente orientato alla persona. L’ascolto costante degli ospiti ha permesso di raggiungere elevati livelli di soddisfazione e fidelizzazione: quasi un ospite su due sceglie di tornare. Questo approccio si riflette anche nella cultura aziendale: Bluserena è entrata nella classifica Best Workplaces Italia 2026 di Great Place to Work. Il 2026 segna inoltre un momento di svolta con il lancio del nuovo modello di vacanza “Inclusive Made in Italy”, disponibile in tutti i resort dalla stagione estiva.","post_title":"Bluserena compie 40 anni. Le celebrazioni a giugno","post_date":"2026-04-10T12:25:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775823933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord accende i riflettori sulle “Gite in treno” verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e di sport. In più, da domenica 12 aprile ripartono le corse dei treni storici, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi sui laghi e nei centri città.\r

Organizzate in partnership con Discovera, le iniziative per la primavera e l’estate sono ideate da Trenord per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. L’azienda ferroviaria lombarda supporta anche la mobilità verso manifestazioni ed eventi sul territorio: saranno proposti biglietti dedicati per raggiungere in treno “Agrivarese”, fiera della sostenibilità e del chilometro zero che si terrà a Varese domenica 12 aprile, e “Melegnano Comics”, festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop organizzato nel Castello di Melegnano sabato 11 e domenica 12 aprile.\r

«Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi, come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno. Questo trend positivo, costante oltre la stagione estiva, evidenzia come il treno sia ormai la soluzione preferita per i viaggi leisure – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord - . Con il programma “Gite in treno” e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile. Il nostro valore aggiunto si basa su due pilastri: da un lato, un’offerta di collegamenti estremamente capillare che permette di lasciare a casa l’auto in totale comodità; dall’altro, una stretta sinergia di promozione con il territorio e partner come Discovera o Navigazione Laghi. Questa collaborazione punta a ispirare il viaggiatore e a promuovere una cultura del turismo più consapevole, autentica e rispettosa dell'ambiente».\r

Le proposte Gite in treno comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi: gli itinerari invitano a esplorare le sponde comasca e lecchese del Lago di Como, i borghi sul Garda, il Maggiore da Stresa e Laveno, il Sebino e Monte Isola. A queste proposte, da maggio si aggiungerà quella treno+battello sul lago di Lugano.\r

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Sono ideati per giovani e famiglie i pacchetti che uniscono il viaggio in treno all’ingresso nei più grandi parchi divertimenti della regione, Gardaland Park e Movieland. Per appassionati di trekking e sportivi è disponibile il pacchetto “Viandante sul Lago”, per uno o due giorni, che comprende il viaggio fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking “Sentiero del Viandante”.\r

I viaggi d’epoca con Trenord riprendono da domenica 12 aprile; fino a novembre il calendario prevede 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico Fnm E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico Fnm E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.\r

A questa agenda si aggiungeranno tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo – con possibilità di un tour in battello verso Monte Isola – o verso Pisogne.","post_title":"Trenord: tutte le novità primaverili di Gite in treno e Treni storici","post_date":"2026-04-10T09:15:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775812529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511415\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Francesco Ciuccarelli, Giulia Gasparini e Paolo Degl'Innocenti[/caption]\r

Kyndryl ha annunciato il completamento della migrazione al cloud di Alpitour World: i carichi di lavoro core mainframe del gruppo turistico (ovvero il cuore dei sistemi informatici delle grandi aziende: elabora milioni di operazioni critiche, pagamenti, prenotazioni, archivi , ogni giorno, senza mai fermarsi, ndr) sono stati trasferiti sulla piattaforma Amazon Web Services. E il progetto è diventato case history in una tavola rotonda organizzata nel quartier generale di Kyndryl Italia con Paolo Degl'Innocenti, presidente della società, Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World e Giulia Gasparini, country manager di Aws Italy.\r

Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative.\r

«L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione».\r

«Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia.\r

Obiettivo trade\r

Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè \"essere i primi\", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì.\r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv","post_date":"2026-04-08T13:52:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775656368000]}]}}