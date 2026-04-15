Club del Sole: un nuovo Easy Camping Village a Marina di Cecina Club del Sole ha acquisito Le Gorette Cecina Easy Camping Village, situato a Marina di Cecina, lungo la Costa degli Etruschi. L’operazione si inserisce in un percorso strutturato di crescita del gruppo e rafforza ulteriormente la presenza in Toscana, una delle destinazioni italiane più rilevanti per i flussi turistici internazionali. Il villaggio conta complessivamente quasi 600 unità tra piazzole camping, appartamenti, bungalow e lodge, con una capacità fino a circa 2.500 ospiti, configurandosi come una realtà open air di rilievo per dimensione e capacità ricettiva nel contesto della Costa degli Etruschi. La struttura La struttura offre un sistema integrato di servizi, tra cui parco acquatico, miniclub, animazione, impianti sportivi e ristorazione, pensato per una clientela sempre più internazionale e family oriented, con attenzione anche al segmento pet-friendly. Le Gorette Cecina fa parte della linea Easy Camping Village, una delle quattro linee di offerta attraverso cui Club del Sole struttura il proprio portfolio, insieme a Family Collection, Family Resort e Boutique Resort. Le diverse linee interpretano specifici stili di vacanza, consentendo al gruppo di proporre esperienze differenziate ma coerenti, accomunate dal concept Full Life Holidays. All’interno di questo sistema, Easy Camping Village rappresenta la dimensione più autentica dell’open air: una vacanza a diretto contatto con la natura, che valorizza informalità e naturalezza dell’esperienza, mantenendo un livello di servizi coerente con il modello Club del Sole. Per la stagione 2026 è previsto un primo intervento sulla struttura, parte di un percorso volto a rafforzarne il posizionamento e ad elevarne gli standard. «Questa acquisizione rappresenta una tappa importante del nostro percorso di crescita – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Con l’ingresso sulla Costa degli Etruschi, completiamo la nostra presenza lungo l’intera fascia costiera toscana a maggiore richiamo turistico, da Orbetello e Monte Argentario a Castiglione della Pescaia, fino alla Versilia con Viareggio. Un posizionamento che rafforza in modo significativo la nostra capacità di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare territori ad alto potenziale». Con questa acquisizione, Club del Sole raggiunge quota 29 villaggi in 8 regioni italiane. Condividi

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Lo sciopero riguarda solo Lufthansa e Lufthansa CityLine. Ha ripercussioni su tutti gli aeroporti in cui la compagnia aerea tedesca ha delle basi, con Francoforte e Monaco che risultano i più importanti in quanto da cui partono le rotte internazionali.\r

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I viaggiatori interessati dagli scioperi di questa settimana stanno incontrando serie difficoltà nel riprendere i propri voli a causa del susseguirsi di interruzioni del lavoro. Gli scioperi di lunedì e martedì hanno bloccato praticamente tutti i voli: 555 martedì e 900 lunedì, giorno in cui anche Eurowings ha partecipato alla protesta.","post_title":"Lufthansa, anche oggi (mercoledì 15) e domani sciopero","post_date":"2026-04-15T09:47:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1776246435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha selezionato i sedili Geven per la nuova flotta di Airbus A321neo: l’accordo comprende quasi 200 shipset, per un totale di circa 45.000 sedili passeggeri. Un significativo investimento che garantirà un’esperienza a bordo uniforme, leggera e migliorata su tutta la flotta in espansione della low cost ungherese.\r

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Efficienza e sostenibilità: Eva offre prestazioni di peso ai massimi livelli della categoria, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Inoltre, la sostenibilità rappresenta un ulteriore fattore chiave di sviluppo del prodotto, volto a ridurre l’impatto ambientale e l’impronta di carbonio complessiva. Infine, finiture distintive, audaci e altamente personalizzate. Il design italiano su misura valorizza i colori distintivi della compagnia.\r

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«La scelta dei sedili Eva supporta la nostra strategia di combinare efficienza e miglioramento dell’esperienza dei passeggeri - ha dichiarato Julia Brix, supply chain officer della low cost -. Il design leggero e la riduzione delle emissioni sono priorità fondamentali per Wizz Air, e questa soluzione risponde a entrambe senza compromessi. Scegliendo Eva per la nostra flotta di A321neo, confermiamo il nostro focus su soluzioni di cabina innovative che migliorano l’efficienza mantenendo elevati gli standard di comfort per i passeggeri. Questa collaborazione stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli interni di cabine ad alta densità, dimostrando come design, prestazioni e sostenibilità possano convergere con successo».","post_title":"Wizz Air: la flotta di A321neo viene equipaggiata con gli innovativi sedili Eva di Geven","post_date":"2026-04-14T14:27:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776176826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour World e Radio Italia insieme per la prossima stagione estiva. Cinque i villaggi a firma Bravo e Voihotels, sei le settimane speciali durante le quali Radio Italia sarà presente con la sua musica, i suoi conduttori, momenti di gioco, dj set, interviste ed esibizioni live.\r

Le tappe e gli appuntamenti\r

Per la prima volta una tappa porterà la musica di Radio Italia anche in Egitto, con un appuntamento al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh, dal 7 al 12 giugno, con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti. In programma il 9 e il 10 giugno l’intervista e il live di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. Messa in onda del “Radio Italia Live Estate” su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it il 12 giugno, ore 21.\r

Dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18. In programma il 30 giugno l’intervista e il live di Clara. Messa in onda del “Radio Italia Live Estate” su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it il 3 luglio, ore 21.\r

Dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. In programma l’8 luglio l’intervista e il live di Marco Masini. Messa in onda del “Radio Italia Live Estate” su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it il 10 luglio, ore 21.\r

Dal 20 luglio al 1° agosto al Voi Tanka Village, con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18. In programma il 22 luglio l’intervista e il live di Serena Brancale. Messa in onda del “Radio Italia Live Estate” su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it il 24 luglio, ore 21. In programma il 29 luglio l’intervista e il live di Elettra Lamborghini. Messa in onda del “Radio Italia Live Estate” su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it il 31 luglio, ore 21.\r

Dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. In programma il 2 settembre l’intervista e il live di Arisa. Messa in onda del “Radio Italia Live Estate” su Radio Italia e in streaming su radioitalia.it il 4 settembre, ore 21.\r

Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia,. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia: estate all'insegna della musica","post_date":"2026-04-14T14:18:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776176308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thompson Rome by Hyatt si prepara all'apertura ufficiale, in programma per l'inizio dell'estate. Intanto, il primo hotel a marchio Thompson in Italia anticipa il progetto di ristorazione che accompagnerà la struttura di via delle Botteghe Oscure.\r

L’offerta food & beverage dell’hotel si sviluppa sotto il segno di Lyve, un concept che prende forma attraverso Lyve Restaurant e Lyve Rooftop, due spazi distinti ma complementari che condividono un unico racconto di gusto e convivialità.\r

Separata e con una propria identità, la Lobby Lounge al piano terra rappresenta invece uno spazio più informale, dedicato a momenti di relax e socialità lungo tutto l’arco della giornata.\r

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Un progetto ampio\r

Il progetto nasce con l’idea di portare nel centro di Roma un’atmosfera contemporanea e cosmopolita, capace di intrecciare ristorazione, socialità e cultura dell’ospitalità. L’identità gastronomica si ispira idealmente alla Riviera, interpretata in chiave attuale e internazionale: una cucina mediterranea costruita attorno alla qualità della materia prima, alla stagionalità e a una ricerca di equilibrio.\r

A guidare la proposta culinaria è l’executive chef Fabio Fioravanti, che sviluppa una cucina di impronta mediterranea contemporanea, in cui il mare rappresenta uno dei riferimenti principali accanto ai prodotti dell’orto e ai profumi della macchia mediterranea. La direzione operativa è affidata a Matteo Zappile: il suo ruolo sarà quello di coordinare lo sviluppo e l’identità operativa dei diversi spazi.\r

","post_title":"Thompson Rome by Hyatt pronto all'apertura: presentato il progetto di ristorazione","post_date":"2026-04-14T11:40:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776166821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via il percorso dei Blue Marina Awards. Il 29 aprile a Gaeta il primo appuntamento del calendario 2026 che metterà al centro una visione evoluta della portualità turistica: marina come spazi di accessibilità, educazione al mare, sostenibilità e valore per le comunità.\r

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L’incontro nasce con un obiettivo preciso: proporre una riflessione autorevole e attuale sul ruolo dei marina non soltanto come approdi e nodi di servizio, ma come infrastrutture capaci di generare valore sociale, culturale e ambientale, in dialogo con il territorio, con le comunità e con le nuove sensibilità che stanno ridefinendo il rapporto tra economia del mare e interesse collettivo.\r

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L’appuntamento di Gaeta intende portare un contributo concreto, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori, mondo dello sport, realtà associative, professionisti e protagonisti dell’innovazione.\r

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“Il mare che include” richiama una visione in cui il mare diventa elemento che connette esperienze, competenze e responsabilità diverse: quelle di chi lavora per una nautica più sostenibile, di chi promuove lo sport come leva educativa e culturale, di chi opera per rendere gli spazi e le opportunità più accessibili, di chi vede nei marina una piattaforma concreta per la valorizzazione del territorio.\r

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Il format dell'incontro di Gaeta sarà costruito come un momento di confronto dinamico e coinvolgente. Sul palco si alterneranno interlocutori provenienti da ambiti differenti ma complementari.\r

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In questo senso, l’evento di Gaeta non si limita ad aprire il calendario 2026 dei Blue Marina Awards, ma ne chiarisce anche l’impostazione culturale: mettere al centro la capacità della portualità turistica di dialogare con le sfide più rilevanti del presente, dall’ambiente all’accessibilità, dalla qualità dello spazio marittimo alla costruzione di un rapporto più evoluto tra infrastrutture, persone e territori.\r

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","post_title":"Blue Marina Awards, a Gaeta confronto su sport, ambiente e territorio","post_date":"2026-04-14T11:27:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776166063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Japan National Tourism Organization (Jnto) ha scelto Tourism Hub per le attività in Italia di ufficio stampa e relazioni con i media, la comunicazione, le campagne e gli eventi rivolti al pubblico finale, oltre alla formazione del trade attraverso iniziative selezionate che si svolgeranno fino al primo trimestre del 2027.\r

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L'agenzia torinese affiancherà Jnto nella promozione del Giappone, contribuendo alla narrazione e al posizionamento di una destinazione già molto amata dai viaggiatori italiani, che nel 2025 hanno sfiorato le 310.000 presenze.\r

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Il programma di promozione per il 2026 pone al centro i luoghi meno esplorati del Giappone, quelli che ne custodiscono la bellezza più autentica. Prefetture lontane dai circuiti del turismo di massa e dagli itinerari più battuti, esperienze genuine che incarnano i valori più affascinanti della cultura giapponese e la restituiscono al visitatore attraverso ogni senso.\r

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«La campagna di quest'anno \"Heart of Japan\" mette in risalto l'essenza più autentica del nostro meraviglioso Paese – la sua cultura, le tradizioni e le esperienze capaci di emozionare davvero, arrivando dritto al cuore - commenta Ken Toyoda, direttore esecutivo per l'Italia di Jnto -. Siamo lieti di rafforzare questo messaggio nel mercato italiano attraverso la collaborazione con Tourism Hub. La competenza dell'agenzia nei diversi ambiti della promozione - dalle media relation, agli eventi e ai contenuti rivolti al consumer, fino al fondamentale lavoro con il trade - rappresenta un valore aggiunto concreto alla nostra strategia».\r

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Un'affinità di visione che ha guidato la scelta di Tourism Hub come partner ideale per questo mandato. L'agenzia apporterà un approccio editoriale alla promozione, costruendo narrazioni capaci di andare oltre la superficie della destinazione e di intercettare un pubblico di viaggiatori sempre più attento alla qualità dell'esperienza. Un turismo lento, curioso e responsabile, che trova nel Giappone meno raccontato il suo terreno più fertile.\r

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«Siamo onorati di essere stati scelti da Jnto per questa sfida così stimolante, dove l'obiettivo non è soltanto promuovere una destinazione dall'incredibile bellezza e dalle infinite suggestioni – dalla natura alla cultura, dalla spiritualità alla cucina – ma soprattutto accompagnare il viaggiatore italiano verso scelte più consapevoli», aggiunge Matteo Prato, ceo di Tourism Hub. «Il turismo responsabile inizia proprio da qui e siamo felici di poter contribuire in prima linea a guidare un modo di viaggiare diverso, che privilegia la scoperta alla viralità e la profondità dell'esperienza alla logica della lista da spuntare».","post_title":"Il Giappone si affida a Tourism Hub per promozione e comunicazione in Italia","post_date":"2026-04-14T11:16:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776165384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva “Summer days”, la nuova campagna commerciale dedicata all’estate 2026 presentata da Costa Crociere.\r

La promozione prevede fino a 300 euro di sconto a cabina e un acconto leggero di 100 euro a persona per prenotazioni entro il 30 aprile. L’iniziativa è valida fino al 3 giugno 2026, su partenze fino a marzo 2027, e coinvolge un’ampia selezione di crociere nel Mediterraneo occidentale e orientale, nel Nord Europa, oltre ad Asia, Canarie e Caraibi, includendo anche crociere di lunga durata, transatlantiche e di posizionamento.\r

Inoltre, per il Mediterraneo orientale, Costa propone l’iniziativa “Book & change” - “Prenota oggi, puoi cambiare meta”: per le nuove prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026 sugli itinerari di Costa Deliziosa, Costa Fascinosa e Costa Fortuna, con partenze fino al 30 settembre 2026, i clienti potranno modificare data e destinazione senza penali fino a 30 giorni prima della partenza, scegliendo qualsiasi altra crociera in partenza entro fine settembre.\r

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Itinerari Sea & Land\r

La proposta firmata Costa offre un’esperienza di vacanza unica grazie agli itinerari Sea & Land, un nuovo modo di interpretare la crociera. Nel Mediterraneo occidentale, ad esempio, a bordo di Costa Pacifica, l’itinerario Sea & Land consente di vivere golfo Aranci da una prospettiva privilegiata, mentre a bordo prende vita un dj set dalle note jazz al tramonto. La nuova Land Destinations “La Tavolara”, invece, offre un contatto diretto con un ambiente naturale iconico.\r

Costa Smeralda, con focus su Ibiza, propone una Sea Destinations che trasforma la permanenza in rada in un momento coinvolgente nella baia, mentre la Land Destinations a Espalmador, raggiunta in catamarano, è un’esperienza “Extraordinary”.\r

Con Costa Toscana, la Sea Destinations “Capri Bay” permette di ammirare i faraglioni dalla prospettiva del mare, nell’ora più calda e dorata del tramonto.\r

Nel Mediterraneo orientale, Costa Fascinosa accompagna gli ospiti da Malta a Mykonos con un’offerta che combina la scoperta urbana e storica della Land Destinations a La Valletta a una Sea Destinations nello stretto di Sicilia: il “Sea Darkest Spot”, lontano dall’inquinamento luminoso, diventa così un’occasione per vivere il cielo e l’orizzonte in modo profondo e contemplativo. Costa Deliziosa amplia le possibilità grazie a due itinerari combinabili, arricchiti da una Sea Destinations nella laguna di Venezia “Venice Lagoon” che rilegge in chiave estiva l’atmosfera del Carnevale, e da una Land Destinations di Mykonos da vivere in Suv, un’esperienza “Extraordinary” . Infine, l’itinerario di Costa Fortuna permette di esplorare alcune tra le destinazioni più iconiche di Grecia e Turchia, includendo tre Sea Destinations tra le più apprezzate dagliospiti, come la “Dardanelles Strait”.\r

Nel Nord Europa, il viaggio assume una dimensione ancora più intensa e contemplativa. A bordo di Costa Diadema, la navigazione tra i fiordi norvegesi porta alla scoperta della natura, in cui la Sea Destinations “Norwegian Sea” offre una connessione profonda con l’ambiente circostante. La Land Destinations nel Lysefjord, invece, porta al Preikestolen grazie a un percorso in barca.\r

«Le agenzie di viaggio continuano a essere al centro delle strategie della compagnia – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere –. Stiamo investendo in modo significativo sul prodotto, con un continuo sviluppo delle Sea e Land Destinations ed Experiences, sempre più ricche e distintive su un numero crescente di itinerari. Un altro esempio è l’offerta food, con cui miglioriamo l’esperienza gastronomica arricchendola di nuove proposte e ampliando gli orari di fruizione fino a notte fonda. Allo stesso tempo, Costa Crociere garantisce un supporto costante alle adv partner attraverso un sistema di incentivazione attivo tutto l’anno, che include il programma Costa Gold, il We Care e, in questa fase, la promozione Summer days appena partita».\r

","post_title":"Costa Crociere: fino al 3 giugno attivi i \"Summer days\"","post_date":"2026-04-14T10:38:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776163097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers chiuderà il prossimo 30 aprile il periodo di validità dell'Early booking discount sulla stagione invernale 2026/2027 ai Caraibi e in Costa Rica. La promozione prevede uno sconto fino al 20% sul ricco programma di crociere a vela.\r

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La stagione invernale 2026/2027 propone un programma che vede tornare, accanto alla programmazione da St. Maarten sul veliero Star Flyer (rotte da sette notti alla volta delle isole del Tesoro e isole Leeward) e da Barbados sul cinque alberi Royal Clipper (verso le isole Windward e isole Grenadine), anche alcune novità di successo introdotte lo scorso inverno: le crociere da 11 notti in partenza da Grenada a gennaio e febbraio 2027 a bordo del veliero Star Clipper.\r

Nuovo homeport ad Antigua\r

Il prossimo inverno 2026/27 sarà, per il nuovo homeport di Antigua, un banco di prova importante: lo scalo di St. Johns sarà protagonista del calendario già a marzo 2027 (sempre sul quattro alberi Star Clipper), per poi essere ampiamente riproposto sull’inverno 2027/28. Sulle partenze del prossimo anno sono già aperte le prenotazioni.\r

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Per tutte le crociere della stagione invernale 2026/2027 e 2027/28 è attivo l'Early booking discount: fino al 20% di sconto per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026. Un incentivo pensato tanto per i viaggiatori individuali quanto per le agenzie, per pianificare con anticipo e assicurarsi le cabine migliori a condizioni vantaggiose.\r

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«Gli Early Booking Discount in scadenza il 30 aprile rappresentano ogni anno un’occasione importante per le agenzie partner – commenta Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera Italiana –. Il catalogo invernale 2026/2027 è ricco di opportunità da proporre alla clientela: dalle crociere natalizie su Star Clipper e Star Flyer alle prime partenze da Antigua a marzo 2027, un homeport su cui riponiamo grande fiducia per le stagioni a venire».\r

Speciale Natale\r

Anche per il Natale 2026 tornano le promozioni dedicate alle crociere del periodo festivo a bordo dei velieri Star Clipper (Panama-Costa Rica) e Star Flyer (isole Leeward): 400 euro di credito a bordo per cabina per le coppie: supplemento singola ridotto al 25% per i solo-traveller (categorie dalla 2 alla 6); terza persona in cabina che viaggia gratuitamente. Inoltre, anche a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper (isole Windward) è prevista la riduzione del supplemento singola al 25% per i solo-traveller nelle categorie dalla 2 alla 6.\r

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","post_title":"Star Clippers: ultimi giorni per beneficiare dell'Early booking discount","post_date":"2026-04-14T09:53:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776160386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sandy Cay ed è la nuova destinazione privata di lusso situata accanto ad Ocean Cay Msc Marine Reserve, alle Bahamas, con apertura prevista nel 2028. Progettata per gli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys, la nuova isola rappresenta un ulteriore passo nella visione del gruppo Msc di offrire esperienze di viaggio autentiche. Concepita come estensione di Ocean Cay, Sandy Cay propone un rifugio più appartato ed essenziale, invitando gli ospiti a immergersi in una connessione più silenziosa e profonda con i ritmi naturali dell’oceano e lo spirito delle Bahamas.\r

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Location unica\r

Le sue sabbie di aragonite incontaminate conferiscono a Sandy Cay il nome e l'identità. Sandy Cay è stata attentamente ideata come una destinazione capace di offrire un’esperienza più intima, elevata e immersiva.\r

Situata nelle stesse acque delle Bahamas che ospitano Ocean Cay Msc Marine Reserve, la nuova destinazione andrà a completare l’attuale destinazione privata del gruppo.\r

Gli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys avranno l’opportunità di vivere in anteprima l’esperienza di Sandy Cay a partire dal 2028.\r

MscCrociere ha inoltre recentemente annunciato una serie di miglioramenti per Ocean Cay MscMarine Reserve, che includeranno nuove strutture ed esperienze pensate per arricchire ulteriormente l’offerta sull’isola. Tra le novità figurano nuovi spazi dedicati alla ristorazione, inediti concept di spiaggia per famiglie e adulti, aree relax ampliate e nuove modalità immersive per coinvolgere gli ospiti nella conservazione marina.\r

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