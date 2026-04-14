Wizz Air: la flotta di A321neo viene equipaggiata con gli innovativi sedili Eva di Geven Wizz Air ha selezionato i sedili Geven per la nuova flotta di Airbus A321neo: l’accordo comprende quasi 200 shipset, per un totale di circa 45.000 sedili passeggeri. Un significativo investimento che garantirà un’esperienza a bordo uniforme, leggera e migliorata su tutta la flotta in espansione della low cost ungherese. In particolare, Wizz Air ha scelto il sedile Eva, il modello più leggero disponibile sul mercato, progettato specificamente per aeromobili a fusoliera stretta ad alta densità. Il posto combina perfettamente uno spazio ottimizzato con un comfort superiore, garantendo ai passeggeri un’eccezionale e confortevole esperienza di viaggio, anche nelle configurazioni di cabina più esigenti. Le caratteristiche del sedile prevedono spazio e comfort, grazie ad un’ergonomia ottimizzata e uno spazio abitabile migliorato. Eva è dotato di uno schienale interamente in composito avanzato e brevettato che aumenta lo spazio per le ginocchia. Il sedile integra, inoltre, il cuscino strutturale ultraleggero di Geven, che elimina ingegnosamente la necessità della tradizionale base del sedile. Efficienza e sostenibilità: Eva offre prestazioni di peso ai massimi livelli della categoria, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Inoltre, la sostenibilità rappresenta un ulteriore fattore chiave di sviluppo del prodotto, volto a ridurre l’impatto ambientale e l’impronta di carbonio complessiva. Infine, finiture distintive, audaci e altamente personalizzate. Il design italiano su misura valorizza i colori distintivi della compagnia. «La scelta dei sedili Eva supporta la nostra strategia di combinare efficienza e miglioramento dell’esperienza dei passeggeri – ha dichiarato Julia Brix, supply chain officer della low cost -. Il design leggero e la riduzione delle emissioni sono priorità fondamentali per Wizz Air, e questa soluzione risponde a entrambe senza compromessi. Scegliendo Eva per la nostra flotta di A321neo, confermiamo il nostro focus su soluzioni di cabina innovative che migliorano l’efficienza mantenendo elevati gli standard di comfort per i passeggeri. Questa collaborazione stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli interni di cabine ad alta densità, dimostrando come design, prestazioni e sostenibilità possano convergere con successo». Condividi

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San Marino International tour operator rafforza il proprio posizionamento nel b2b gruppi, con un focus crescente sulla Francia. Ne parliamo con Lino Cenci, sales e product manager b2b.\r

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Qual è oggi il posizionamento di San Marino International e come si inserisce la Francia nella vostra strategia? «San Marino International nasce nel 2019 come estensione di Navitours, tour operator storico sulla Grecia con oltre 56 anni di attività. Il nostro core resta il b2b gruppi, sia adulti sia studenti. Negli anni poi la domanda del mercato italiano ci ha spinto ad ampliare l’offerta verso altre destinazioni europee, tra cui la Francia, dove oggi stiamo registrando risultati molto positivi. Pur essendo entrati da poco, siamo già percepiti come interlocutori affidabili. Anche la crescita della struttura – che oggi conta circa 40 persone – ci ha permesso di organizzarci per reparti e replicare un modello operativo solido, mantenendo flessibilità e qualità del servizio».\r

La nuova domanda\r

Come sta evolvendo la domanda e quali sono le dinamiche principali nel segmento gruppi? «Il mercato è complessivamente stabile, nonostante il contesto internazionale. L’Europa viene percepita come una destinazione sicura e questo sta favorendo un ritorno o un rafforzamento dei flussi intra europei. In particolare, una parte della clientela che guardava al lungo raggio oggi si orienta verso destinazioni più vicine, come Francia, Italia e Spagna. Sul segmento scuole le scelte restano legate ai programmi didattici – Strasburgo e il parlamento europeo sono un esempio – rendendo più complessa la destagionalizzazione. Per i gruppi adulti, invece, esiste maggiore margine, anche se le abitudini restano forti. Il nostro ruolo è essere propositivi e stimolare nuove idee di viaggio in periodi diversi da quelli canonici».\r

Entriamo nel dettaglio del vostro modello operativo: che tipo di servizio offrite? «Ci occupiamo di tutti i servizi a terra. Non vendiamo il trasporto aereo, ma gestiamo l’intera esperienza a destinazione: transfer, hotel, visite guidate, ingressi, ristorazione. In sostanza, prendiamo in carico il gruppo dal momento dell’arrivo e costruiamo un pacchetto completo, con un alto livello di personalizzazione in base alle esigenze del cliente».\r

Quanto contano eventi e workshop di settore nello sviluppo del business? «Occasioni come i saloni professionali sono fondamentali perché permettono un confronto diretto con partner e fornitori, migliorano la comunicazione e aiutano a costruire relazioni solide. Sono momenti chiave anche per comprendere meglio i prodotti e allineare gli obiettivi commerciali. Inoltre, favoriscono un networking autentico: si incontrano anche i competitor, ma in un contesto di dialogo e scambio. In questo senso realtà come Atout France, con l’appuntamento annuale del Rendez-vous en France, svolgono un lavoro importante nella promozione del prodotto Francia, contribuendo così a una visione più ampia e strutturata dell’offerta».\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"San Marino International fa focus sulla Francia","post_date":"2026-04-14T10:06:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["atout-france","francia","gruppi"],"post_tag_name":["atout france","francia","Gruppi"]},"sort":[1776161184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritenuta d'acconto e adv. A seguito della circolare emessa dalla Iata il 17 marzo 2026, si delinea la nuova tabella di marcia per le agenzie di viaggio italiane in merito all'applicazione della ritenuta d’acconto sulle commissioni. Le modifiche derivano dalle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, articolo 1, commi 140-142), che prorogano l'obbligo di applicazione della ritenuta sulle commissioni corrisposte alle agenzie di viaggio.\r

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Iata ha confermato che l'attivazione dei nuovi sistemi di calcolo Bsp avverrà ufficialmente il 1° maggio 2026. Attualmente, l'associazione sta completando i necessari miglioramenti tecnologici per garantire che il sistema Bsp supporti correttamente le nuove regole.\r

Adempimenti per le agenzie di viaggio\r

Per i professionisti del settore, è fondamentale gestire tempestivamente le eventuali eccezioni. Richieste di ritenuta ridotta: qualora l'agenzia abbia diritto a una ritenuta ridotta, la richiesta deve essere comunicata formalmente sia alle singole compagnie aeree che alla Iata.\r

Canale di comunicazione\r

La documentazione di supporto per Iata deve essere inviata esclusivamente tramite il Portale clienti, indicato come l'unico canale di comunicazione ufficiale.\r

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Condivisione interna: Iata raccomanda di diffondere queste informazioni a tutto il personale amministrativo e contabile.\r

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Un nuovo aggravio per la categoria degli agenti di viaggio\r

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L'applicazione della ritenuta d’acconto sulle commissioni, sancita dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta l'ennesima sfida burocratica ed economica per un settore già fortemente sotto pressione e sulla linea di galleggiamento. Sebbene Iata stia lavorando all'adeguamento dei sistemi Bsp per automatizzare il calcolo, la realtà operativa per gli agenti di viaggio si fa più complessa per diversi motivi:\r

Impatto sulla liquidità\r

La ritenuta d’acconto comporta, di fatto, un'anticipazione d'imposta che sottrae liquidità immediata alle agenzie. In un modello di business dove i margini sulle commissioni sono già ridotti, questo differimento finanziario può pesare sulla gestione quotidiana della cassa.\r

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Carico amministrativo: Non si tratta solo di una trattenuta fiscale, ma di un nuovo onere gestionale. La necessità di comunicare singolarmente con le compagnie aeree e di caricare documentazione specifica sul Portale Clienti Iata per ottenere eventuali riduzioni sposta risorse umane e tempo dall'attività commerciale a quella puramente burocratica.\r

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Rischio di errori nel passaggio: Il periodo di transizione verso il 1° maggio 2026 richiederà un monitoraggio costante degli estratti conto Bsp per verificare che le nuove regole di calcolo siano applicate correttamente, onde evitare incongruenze contabili difficili da sanare a posteriori.\r

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In conclusione, questa misura viene percepita dal comparto come un ulteriore adempimento che complica il rapporto professionale tra agenzie, vettori e fisco, rendendo la gestione delle già esigue ed inique commissioni sempre più pesante e meno agile.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Ritenuta d’acconto sulle commissioni: altro scoglio finanziario per gli adv","post_date":"2026-04-14T08:34:51+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776155691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Massima flessibilità nel tentativo di garantire stabilità al network: Cathay Pacific monitora con attenzione la situazione in Medio Oriente, che viene definita estremamente volatile, con conseguenze negativamente sul prezzo del carburante.\r

Un contesto che, spiega il vettore di Hong Kong, «sta esercitando una forte pressione sui costi per le compagnie aeree di tutto il mondo. Il carburante per aerei è composto da petrolio greggio e costi di raffinazione, entrambi in forte aumento. Secondo gli ultimi dati sui prezzi pubblicati dalla Iata il prezzo medio globale del carburante per aerei è salito a 209 dollari Usa al barile per la settimana conclusasi il 3 aprile 2026, rispetto ai 99,40 dollari Usa al barile della settimana conclusasi il 27 febbraio 2026».\r

Nell’ultimo mese «abbiamo adottato ogni misura possibile per mantenere i nostri voli operativi come di consueto. Ciò include l’adeguamento dei supplementi carburante nel tentativo di mitigare l’impennata dei prezzi. Nonostante i nostri migliori sforzi, le misure adottate non sono state sufficienti a compensare l’aumento dei costi.\r

La riduzione della capacità è sempre stata per noi l’ultima risorsa. Con rammarico, siamo costretti a consolidare un numero limitato di voli passeggeri Cathay Pacific dal 16 maggio 2026 al 30 giugno 2026, nonché un numero limitato di voli passeggeri HK Express dall’11 maggio 2026 al 30 giugno 2026, al fine di mitigare in parte l’aumento dei costi».\r

Ecco quindi che per Cathay Pacific, «circa il 2% delle frequenze totali nel periodo sarà cancellato, coinvolgendo principalmente voli regionali e un numero limitato di voli verso Australia, Asia meridionale e Sudafrica. A tutti i passeggeri coinvolti sarà offerta la riprotezione su voli in partenza entro 24 ore rispetto all’orario originariamente previsto. Per HK Express, circa il 6% delle frequenze totali nel periodo sarà cancellato; a quasi tutti i passeggeri interessati sarà offerta la riprotezione su voli in partenza entro 24 ore rispetto all’orario originariamente previsto». \r

Il gruppo ha inoltre deciso, alla luce della situazione in Medio Oriente, «di prolungare lo stop dei voli passeggeri Cathay Pacific verso Dubai e Riyadh fino al 30 giugno 2026.\r

Oltre giugno, Cathay Pacific e HK Express prevedono di operare tutti i voli passeggeri programmati, subordinatamente all’evoluzione della situazione in Medio Oriente e ai prezzi del carburante nei prossimi mesi. In questo contesto senza precedenti, continueremo a rispondere con flessibilità, cercando al contempo di mantenere il più possibile il nostro network e le frequenze a beneficio dei nostri passeggeri, partner commerciali e dell’hub internazionale di Hong Kong».","post_title":"Cathay Pacific: le misure per mitigare l'impennata dei costi legata alla crisi in Medio Oriente","post_date":"2026-04-13T12:10:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776082253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La voglia di viaggiare c’è e nel periodo successivo alla Pasqua i clienti hanno ricominciato a programmare vacanze verso le destinazioni attualmente fruibili. La conferma viene da Pier Ezhaya, direttore generale tour operating di Alpitour World, che in un intervento a Tgcom24 ha riconfermato come quello dei viaggi sia «un bisogno incomprimibile», avvertito sia da parte degli italiani sia da parte degli stranieri pronti a scegliere l’Italia.\r

La \"vacanza in cassaforte\"\r

In questo quadro, Ezhaya ha ricordato come il modello proposto dal turismo organizzato offra particolari garanzie non solo per vivere al meglio la vacanza ma anche per porsi al riparo da criticità ed emergenze. «E’ come mettere la vacanza in cassaforte – spiega il manager -. In Alpitour, grazie al fatto di proporre un sistema integrato, possiamo offrire non solo un’ampia gamma di destinazioni in ogni parte nel mondo, ma siamo in grado di sfruttare al meglio la sinergia con il nostro vettore di casa, Neos, risposizionando le macchine in base alle esigenze contingenti».\r

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Proprio questa flessibilità ha consentito all’operatore di organizzare nove voli “rescue” per riportare a casa i clienti che allo scoppio del conflitto mediorientale si trovavano in diverse parti del mondo, dal Sudafrica all’oceano Indiano, all’Oriente in generale.\r

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Grazie poi alla direttiva pacchetti Ue e alle assicurazioni di viaggio, è possibile prenotare fin da subito una vacanza: «Siamo già in ritardo rispetto alle consuete tempistiche del booking. In Alpitour offriamo la possibilità di modificare successivamente la meta. La gamma di destinazioni fra le quali scegliere è estremamente ampia; anche se il Medio Oriente è attualmente precluso, i clienti possono optare per molte altre aree, come la parte dell’East Africa, i Caraibi, il Mediterraneo con Spagna, Grecia e Italia, senza dimenticare l’Egitto, una destinazione ingiustamente penalizzata perché spesso accostata al Medio Oriente. In realtà il Paese non è in alcun modo entrato nel conflitto e non registra alcun problema, potendo essere scelto in assoluta serenità».","post_title":"Ezhaya, Alpitour: «Dopo Pasqua la domanda è ricominciata»","post_date":"2026-04-13T11:48:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776080927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines amplia il network europeo per l’estate 2026, con circa 170 voli supplementari in programma durante il periodo delle vacanze scolastiche. In totale, saranno offerti quasi 60.000 posti in più sulla rete a corto e medio raggio in partenza dall’aeroporto di Bruxelles verso destinazioni europee.\r

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La compagnia aerea belga spiega di voler rispondere a una domanda in forte aumento per i viaggi in Europa, mentre i passeggeri privilegiano destinazioni vicine, di riflesso alla guerra in Medio Oriente. «Constatiamo una domanda crescente per i viaggi in Europa e vogliamo offrire ai nostri passeggeri più scelta e flessibilità quest'estate», dichiara la compagnia aerea belga in una nota.\r

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L’aumento delle frequenze riguarderà in particolare Lubiana e Bilbao, con tre voli supplementari a settimana nei mesi di luglio e agosto. I collegamenti verso Praga e Alicante beneficeranno di due frequenze settimanali in più, mentre Atene, Zara, Faro e Valencia avranno un volo in più a settimana nello stesso periodo.\r

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«Aumentando la nostra capacità su queste rotte, rispondiamo direttamente alle tendenze di prenotazione che osserviamo da diversi mesi», sottolinea Brussels Airlines. Questi adeguamenti sulla rete europea vengono realizzati in coordinamento con il gruppo Lufthansa.\r

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L'aumento della capacità estiva si basa su due fattori: l'entrata in servizio di tre nuovi A320neo entro l'estate del 2026 e la riorganizzazione della flotta in partenza da Bruxelles a seguito della sospensione dei voli per Tel Aviv fino a nuovo avviso.\r

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Sebbene il potenziamento riguardi innanzitutto l’Europa, il vettore evidenzia anche il successo di alcune destinazioni leisure in Africa. La nuova rotta Bruxelles–Kilimangiaro, che aprirà il prossimo 3 giugno, doveva inizialmente essere limitata all’alta stagione estiva. A fronte della domanda, Brussels Airlines ha infine deciso di mantenere il collegamento in inverno, da ottobre 2026 a febbraio 2027. «Il Kilimangiaro riscuote un vero e proprio successo tra i nostri passeggeri, ecco perché abbiamo scelto di integrare questa destinazione nel nostro programma invernale».","post_title":"Brussels Airlines potenzia il network europeo: 60.000 posti in più sul corto-medio raggio","post_date":"2026-04-13T10:54:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776077641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Valtellina Terra d’Emozioni: esperienze uniche, gusto Dop e Igp” la campagna realizzata dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina con il supporto di Apf Valtellina e il contributo della Provincia di Sondrio. Fino al 17 maggio, presenterà le eccellenze dell’enogastronomia locale e 20 esperienze di scoperta del territorio all’insegna della “Vitamin T” - dove “T” sta per Travel - in una visione del viaggio costituita da 5 dimensioni: tranquillità, territorio, tavola, tempo rilassato e tradizioni.\r

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Secondo il “What the Future Report” di Kayak è questo il trend destinato a ridefinire il turismo entro il 2030 e per il 61% degli italiani la montagna emerge come alternativa all-seasons dove ricaricarsi. Dopo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la Valtellina è una delle 5 mete italiane più in linea con questa necessità assieme alle Dolomiti, all’Alta Val Badia, al Gan Sasso e all’Appennino Tosco Emiliano. L’indagine di AstraRicerche per il Daq Valtellina Taste of Emotion rivela che il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche” con livelli crescenti di stanchezza mentale e psicologica. Si vuole staccare dal quotidiano con pillole di benessere frequenti; la vacanza breve (47,9%) viene preferita a quella lunga (34,7%).\r

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Claudio Palladi, presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Valtellina ricorda che «L’obiettivo del Daq per Milano Cortina 2026 era costruire una rete tra gli attori del territorio per offrire ai visitatori un’esperienza che coinvolgesse l’intera provincia in un progetto innovativo. La Valtellina, con il suo mix unico di silenzio, natura, offerta agroalimentare certificata e tradizioni è il simbolo di un modo di viaggiare più consapevole, autentico e rigenerante. Con la nuova campagna \"Valtellina Terra d’Emozioni\" costruiamo un racconto che mette al centro la qualità dell’esperienza. - conclude Palladi - La sfida oggi non è attrarre semplicemente visitatori, ma offrire motivi per scegliere la Valtellina e tornarci».\r

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È disponibile la nuova web-app completa di audioguide online su www.valtellinadopigp.it.\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Valtellina: la campagna all’insegna della “Vitamin T” per trasformare il viaggio in benessere","post_date":"2026-04-13T09:36:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776073007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Msc Crociere cancella la prima crociera della stagione europea per Msc Euribia. La partenza della nave era prevista da Kiel, in Germania, il prossimo 2 maggio. Ormeggiata a Dubai dalla fine di febbraio, la nave avrebbe dovuto proporre una crociera di sette notti nei fiordi norvegesi ma, secondo un comunicato inviato ai clienti che avevano prenotato riportato da Tg24Sky, la cancellazione si è resa necessaria a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente.\r

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Travel Quotidiano ha raccolto anche lo statement proveniente dalla compagnia, che comunica che \"pur in presenza dei recenti sviluppi in Medio Oriente, Msc Euribia non è ancora in condizione di lasciare la regione e il suo riposizionamento verso il Nord Europa subisce pertanto un ritardo. Di conseguenza, la nave non sarà disponibile per operare la prima partenza della stagione, come inizialmente previsto da Kiel il 2 maggio e da Copenaghen il 3 maggio. Tutti gli ospiti prenotati su questa crociera sono stati contattati direttamente e viene loro offerta la possibilità di trasferire la prenotazione su un’altra crociera oppure di ottenere un rimborso completo\".\r

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Msc Crociere sta concentrando tutti i propri sforzi per riportare la nave nel Nord Europa nel più breve tempo possibile, al fine di riprendere la programmazione di partenze previste.\r

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","post_title":"Msc Euribia cancella la prima crociera in Nord Europa","post_date":"2026-04-13T09:00:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776070847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il weekend in arrivo vedrà la temporanea sospensione alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico.\r

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Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, e ripreso dall'Ansa, la sospensione servirà per l’attivazione del sistema europeo Ertms, considerato il più avanzato sistema di controllo della marcia dei treni.\r

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L’interruzione scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile, e interesserà in modo particolare la tratta ad alta velocità tra Rovezzano e Settebagni.\r

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Parallelamente, sulla linea convenzionale Roma-Firenze, sarà sospesa la circolazione tra Orte e Roma Tiburtina dalle ore 14 di sabato fino alle prime ore di domenica.\r

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L’intervento riguarda nello specifico il tratto Orvieto–Settebagni, ultimo segmento della direttrice ad essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, completando così l’adeguamento dell’intera rete AV nazionale agli standard europei. Durante la finestra dei lavori, né la linea Alta Velocità né quella convenzionale potranno essere percorse regolarmente dai treni, con un impatto significativo sulla mobilità ferroviaria tra il Centro e il Nord Italia.\r

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I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte ad una forte riduzione dei collegamenti, variazioni di percorso e aumento dei tempi di viaggio. Molti convogli saranno deviati su linee alternative, in particolare sulla direttrice tirrenica, con inevitabili rallentamenti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni o modifiche, mentre i tempi di percorrenza potranno allungarsi anche sensibilmente rispetto agli standard abituali. La circolazione riprenderà gradualmente a partire dalle ore 15 di domenica 12 aprile, ma con un’offerta ancora ridotta e tempi di viaggio più lunghi per alcuni collegamenti instradati sulla linea convenzionale.\r

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Ulteriori criticità sono previste anche nella mattinata di lunedì 13 aprile, quando il servizio non sarà ancora completamente regolare, soprattutto nel tratto tra Orvieto Sud e Settebagni. Il ritorno alla piena normalità è previsto solo a partire da martedì 14 aprile, quando tutti i collegamenti torneranno operativi secondo l’orario standard.","post_title":"Alta Velocità interrotta sulla Roma-Firenze dall'11 al 13 aprile","post_date":"2026-04-10T11:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775820380000]}]}}