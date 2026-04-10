Msc Euribia cancella la prima crociera in Nord Europa

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Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica.\r

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Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa.\r

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","post_title":"Costa Crociere: le novità delle rotte invernali fra Canarie e Mediterraneo","post_date":"2026-04-09T12:40:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775738421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha cancellato circa il 27% del proprio operativo di domani, 10 aprile, in vista delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00).\r

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In una nota sul proprio sito web la compagnia aere invita «tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione ​Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

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Inoltre, i passeggeri «che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 10 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

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Qui l'elenco dei voli cancellati.","post_title":"Ita Airways cancella il 27% dei voli previsti per il 10 aprile a causa dello sciopero","post_date":"2026-04-09T10:23:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775730221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emerald Cruises & Tours ha annunciato il varo di Emerald Kaia, a seguito del passaggio attraverso il mar Rosso e il canale di Suez. Inoltre, come riporta TravelDailyNews, sono state completate le prove fluviali per Emerald Astra, la nuovissima Star-Ship.\r

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Emerald Kaia è salpata da Limassol per il suo viaggio inaugurale. Il varo coincide con l'imminente entrata in servizio della Emerald Astra, che opererà sui fiumi Reno, Meno e Danubio a partire da maggio 2026.\r

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Glen Moroney, presidente e fondatore di Scenic Group, ha dichiarato: «Il varo di Emerald Kaia e l'imminente crociera inaugurale di Emerald Astra a maggio rappresentano importanti traguardi per Scenic Group, che celebra 40 anni di innovazione nel settore dei viaggi. Essendo l'unica compagnia di crociere che progetta, costruisce e gestisce le proprie navi, continuiamo a stabilire nuovi standard nel settore delle crociere fluviali e su yacht di lusso. Il tutto guidato dall'eccellenza tecnica e dall'impegno a offrire un'esperienza eccezionale ai nostri ospiti».\r

Emerald Kaia, i dettagli\r

Emerald Kaia presenta elementi di design rinnovati e servizi di bordo ampliati. Gli interni vantano una selezione di arte contemporanea e finiture su misura di marchi come Tom Dixon, Missoni, Freifrau, Paola Lenti e Kettal. Gli spazi esterni sono stati progettati per favorire l'interazione degli ospiti con l'ambient.\r

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James Griffiths, direttore generale delle operazioni oceaniche di Scenic Group, ha aggiunto: «Emerald Kaia rappresenta la prossima evoluzione di Emerald Yacht Cruises, con più spazio, un'attenzione particolare al benessere, concetti di ristorazione innovativi e un'esperienza di navigazione curata nei minimi dettagli. Il tutto progettato per offrire l'atmosfera intima e rilassante che i nostri ospiti amano. Vederla in funzione e accogliere i nostri primi ospiti è la prova più gratificante che questa evoluzione della flotta va nella direzione corretta». Lo yacht offre diverse opzioni di ristorazione, tra cui La Cucina con cucina a vista, il Soleá Bar & Bistro che serve cucina mediterranea e il Night Market Grill, un'esperienza culinaria privata. L'offerta benessere comprende una terrazza riprogettata con lettini per la terapia del sale, una piscina per immersioni in acqua fredda e una spa, oltre ad aree fitness e relax. Le sistemazioni includono suite con finestre a tutta altezza, nonché opzioni comunicanti per famiglie e gruppi.\r

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Per le stagioni mediterranee 2026 e 2027, Emerald Kaia opererà itinerari nel mar Adriatico, tra cui crociere tra Venezia e Dubrovnik. Successivamente, lo yacht si sposterà nell'oceano Indiano, offrendo crociere alle Seychelles tra dicembre 2026 e marzo 2027, inclusi itinerari che combinano crociere alle Seychelles con safari in Kenya.\r

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A Emerald Kaia si aggiungeranno altre due navi, Emerald Raiya nel 2027 e Emerald Xara nel 2028, ampliando così la flotta insieme a Emerald Azzurra e a Emerald Sakara. Allo stesso tempo, Emerald Astra ha completato con successo le prove fluviali ed è pronta ad entrare in servizio nel maggio 2026. Ulteriori imbarcazioni fluviali, Emerald Lumi sulla Senna e Emerald Nova sul Douro, sono previste per il 2027 nell'ambito della continua espansione della compagnia nel settore delle crociere fluviali.\r

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","post_title":"Emerald Cruises amplia la flotta: varata Emerald Kaia","post_date":"2026-04-09T10:11:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775729485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair è pronta a ridurre il network in Europa per i prossimi mesi, con tagli alle rotte che interesseranno diversi paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Belgio.\r

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La low cost irlandese ha motivato la decisione con l’aumento delle tasse aeroportuali, dei diritti aeroportuali e dei costi operativi, che, secondo quanto afferma, rendono alcune rotte non redditizie. Questo ridimensionamento comporterà la soppressione di milioni di posti, con un impatto particolare sugli aeroporti regionali e sulle rotte a basso traffico. \r

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Nel dettaglio, in Spagna Ryanair sta abbandonando diverse località e riducendo la capacità in altre: sono sospesi tutti i voli verso le Asturie e Vigo e viene chiusa la base a Santiago de Compostela. Ulteriori riduzioni interessano Santander e Saragozza, mentre sono stati eliminati i collegamenti con le Isole Canarie, compreso Tenerife Nord; cancellati anche i voli per Valladolid e Jerez.\r

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In Germania, la compagnia aerea sta tagliando 24 rotte: le località interessate includono Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte-Hahn, Dortmund, Dresda, Lipsia e Memmingen, con alcuni collegamenti sospesi del tutto negli aeroporti più piccoli.\r

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In Francia, Ryanair ha cancellato le rotte per Bergerac, Brive e Strasburgo, oltre ad aver operato una riduzione più ampia dei servizi regionali. Sono state inoltre sospese le operazioni a Clermont-Ferrand, mentre sono previsti ulteriori tagli di capacità in altri aeroporti regionali.\r

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In Belgio, la low cost sta eliminando circa 20 rotte e riducendo i collegamenti da Bruxelles e Charleroi, eliminando circa un milione di posti dal proprio programma.\r

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In Portogallo, il vettore si è ritirato completamente dalle Azzorre, cancellando tutte e sei le rotte da e verso le isole a partire da marzo.\r

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","post_title":"Ryanair riduce il network europeo: decine di rotte cancellate in diversi Paesi","post_date":"2026-04-09T09:49:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775728160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riceviamo da AdvUnite una nota che pubblichiamo integralmente per l'interesse del settore\r

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\"La situazione è tragica ma assolutamente non è quella che le compagnie aeree vorrebbero far credere ai viaggiatori .\r

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I clienti leggendo le notizie, ascoltando la televisione o la radio sono terrorizzati, non venendo più in agenzia e alimentando uno stato di ansia totale; per le prenotazioni dei gruppi scolastici, e non solo, dobbiamo difenderci dalle paure dei genitori per la guerra in Italia e per le notizie dei giornalisti dettati dall’isterismo collettivo.\r

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Il nostro settore, quello del turismo organizzato, è a rischio totale perché siamo da una parte bersagli delle numerose vicende mondiali (guerra terrorismo e aumento di carburante) dall’altra siamo oggetto di mancate prenotazioni ricevendo dai nostri associati anche numeri impressionanti di richieste di cancellazioni.\r

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Il discorso va avanti sia sul lato incoming che outgoing perché nel resto del mondo scattano altre paure, come la Germania che alla sola notizia di comunicazione di alcuni dati ha iniziato a cancellare le prenotazioni.\r

Parlare con il governo\r

Noi chiediamo direttamente alla Meloni un incontro con tutti i ministri coinvolti: il ministro dell’economia per ritardare ancora una volta l’entrata dell’aliquota sulla ritenuta d’acconto perché le piccole agenzie hanno bisogno di liquidità.\r

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Il ministro della pubblica istruzione per affrontare insieme le problematiche dei viaggi scolastici in questo periodo e non solo (vogliamo parlare anche del bando Consip dove i prezzi di fatto aumentano per i poveri studenti?)\r

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Il ministro dei trasporti per i comportamenti a dir poco imbarazzanti delle compagnie aeree che cancellano i voli 16 giorni prima della partenza, rispettando i decreti europei, rovinando cosi i viaggi e il lavoro delle agenzie di viaggi senza rispetto, creando caos e danni\r

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Siamo perfettamente consapevoli che chiediamo troppo ma anche noi agenti di viaggio siamo in guerra, una guerra per la sopravvivenza e per la lotta ai torti che il nostro settore per una mancanza di unità, di vedute non ha da tanto tempo subendo in silenzio tutte le “assurde” direttive comunitarie europee che paralizzano di fatto la libera impresa.\r

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E' arrivato il momento di parlarci chiaro: può il nuovo ministro del turismo adoperarsi a risolvere tutto velocemente con l’ausilio dei suoi collaboratori?\"\r

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","post_title":"AdvUnite: le compagnie aeree la stanno facendo più tragica di quello che è","post_date":"2026-04-08T15:09:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775660983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511374\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Sabrina Nadaletti,[/caption]\r

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Quest’anno Gattinoni Travel ha lavorato sul concept “Vivi l’estate che sei”, che punta a valorizzare la varietà dell’offerta e la capacità di stimolare pubblici diversi tramite canali altrettanti diversi, con l’obiettivo primario di sostenere al meglio le proprie agenzie (Travel Store, Travel Point e i network Mondo di Vacanze e MyNetwork).\r

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Spiega Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel «Con la campagna Summer Days di quest'anno abbiamo voluto dare alle agenzie del nostro network un reale vantaggio sulla stagione estiva, in un momento in cui la domanda va stimolata e accompagnata con ancora più attenzione. Anticipare la campagna ad aprile significa avere più tempo per lavorare le vendite, intercettare i diversi target e aiutare i clienti a trasformare, con maggiore sicurezza, il desiderio di partire in una decisione concreta.\r

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Con il concept Vivi l’estate che sei abbiamo costruito un’offerta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti dei tour organizzati a chi cerca esperienze su misura, valorizzando il ruolo centrale della consulenza delle nostre agenzie. Il cliente può contare su professionisti di fiducia che lo accompagnano nella scelta, senza rinunciare a condizioni competitive, grazie a sconti fino a 500 euro definiti insieme ai Partner».\r

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Dall’8 al 30 aprile chi prenota in store beneficia di promozioni che arrivano sino a 500 euro, grazie alla collaborazione tra Gattinoni Travel e 27 partner specialisti nella villaggistica, nel tour operating su misura, nelle crociere e nelle assicurazioni. Naturalmente sarà in vetrina anche la programmazione interna Gattinoni Travel Experience, con sconti sui Tour Explore ed Experience, sui prodotti della linea Selected (ampia gamma di strutture Mare Italia ed estero corto e medio raggio), sui prodotti della linea Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, e sulla linea DreamPacker (itinerari per target età 21 – 45 anni).\r

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I partner dei Summer Days 2026 sono stati individuati per ambiti di competenza. Villaggistica Italia ed Estero: Alpitour, Futura Vacanze, Going, Ota Viaggi, TH Resorts, Firmatour, Nicolaus, Imperatore Travel. Itinerari su misura: Alidays, Naar, Gastaldi Holidays, Idee per Viaggiare, Creo. Tour: Caldana & Utat, Atitur, Chiesa Viaggi. Specialisti di destinazione: Azemar (Oceano Indiano) Kalimera (Grecia), Firmatour (Italia), Solo Cuba & Solo America Latina, Trentino Holidays, Sporting Vacanze (Maldive), Cabo Verde Time (Capo Verde). Crociere e navi: MSC, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci. Assicurazioni: Allianz Partners. Gift box: Smartbox.\r

Ecosistema integrato di comunicazione\r

La campagna Summer Days si sviluppa attraverso un ecosistema integrato di comunicazione che combina strumenti digitali e fisici per massimizzare visibilità e coinvolgimento. Sui propri canali vengono attivate newsletter, banner, contenuti per i social e per i video monitor, oltre a materiali per le agenzie come kit vetrina, radio in store e playlist Spotify tematiche, pensate per accompagnare i diversi mood di viaggio.\r

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Un elemento centrale è l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata per creare un’esperienza interattiva in agenzia: grazie a un QR code in vetrina, i clienti possono accedere a un percorso che li guida nella scelta del proprio stile di viaggio e consente di generare una cartolina digitale personalizzata. Questa può essere condivisa sui social, contribuendo alla diffusione organica della campagna, e conduce a una pagina con offerte dedicate e un invito a richiedere un preventivo in agenzia.\r

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La campagna è arricchita anche da contenuti innovativi in CGI in formato Fake Out Of Home, che trasformano simbolicamente le sedi di Milano e Torino in portali verso l’estate, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e rafforzare il legame tra brand e territorio.\r

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A supporto delle vendite è stato inoltre attivato un ampio piano media che integra canali digitali, attività locali e mezzi tradizionali, includendo social, DEM, Google Ads, stampa, radio, affissioni e presenza in grandi stazioni e centri commerciali.\r

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Tutte le iniziative convergono su una landing page dedicata https://landing.gattinonitravel.it/summer-days-2026/, dove un quiz consente di profilare gli utenti distinguendo tra viaggiatori orientati all’agenzia e all’online, offrendo contenuti e promocode personalizzati per ciascun target e favorendo così la lead generation.","post_title":"Il gruppo Gattinoni lancia ila campagna Summer days, dall'8 al 30 aprile","post_date":"2026-04-08T12:02:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775649744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi mesi dall’inaugurazione dei nuovi uffici di Savona, Volver tour operator dà il via al calendario di eventi tematici aperti al pubblico, pensati per creare connessione, informazione e ispirazione nel mondo del viaggio.\r

Prima tappa dedicata alle crociere\r

Il primo appuntamento è in programma per sabato 11 aprile alle ore 16, con un incontro speciale dedicato al mondo delle crociere in collaborazione con Costa Crociere. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire itinerari e destinazioni tra Mediterraneo, fiordi e Caraibi, conoscere i retroscena della vita a bordo e delle esperienze proposte, vivere un’esperienza immersiva grazie al visore di realtà aumentata, incontrare il team di Volver e partecipare ad un momento conviviale.\r

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L’evento è gratuito registrandosi a questo link. Sono previste sorprese dedicate ai partecipanti e vantaggi esclusivi per chi valuterà la prenotazione di una crociera.\r

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Il 9 maggio Volver ospiterà un altro evento: un laboratorio creativo con l’artista Giulia Ghigliazza sul tema \"scrapbooking e journaling\" per creare il proprio diario di viaggio, un progetto che valorizza le sinergie tra professionisti del territorio, uniti dalla passione per il turismo, la creatività e la condivisione.\r

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La nuova sede di Savona, aperta pochi mesi fa, è stata ideata come un vero polo di collaborazione. «Una sede molto spaziosa per dare vita a idee, incontri, progetti – spiega Giada Marabotto, titolare e fondatrice di Volver tour operator -. Per accogliere viaggiatori e collaboratori, amici e curiosi. Per continuare a costruire esperienze con la stessa cura artigianale che ci contraddistingue da sempre. L’evento in collaborazione con Costa Crociere inaugura il calendario di incontri gratuiti e tematici, dedicati ad argomenti affini al mondo dei viaggi».","post_title":"Volver, al via il ciclo di eventi nella sede di Savona","post_date":"2026-04-08T10:34:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775644493000]}]}}