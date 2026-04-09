Ita Airways cancella il 27% dei voli previsti per il 10 aprile a causa dello sciopero

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\"La situazione è tragica ma assolutamente non è quella che le compagnie aeree vorrebbero far credere ai viaggiatori .\r

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I clienti leggendo le notizie, ascoltando la televisione o la radio sono terrorizzati, non venendo più in agenzia e alimentando uno stato di ansia totale; per le prenotazioni dei gruppi scolastici, e non solo, dobbiamo difenderci dalle paure dei genitori per la guerra in Italia e per le notizie dei giornalisti dettati dall’isterismo collettivo.\r

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Il nostro settore, quello del turismo organizzato, è a rischio totale perché siamo da una parte bersagli delle numerose vicende mondiali (guerra terrorismo e aumento di carburante) dall’altra siamo oggetto di mancate prenotazioni ricevendo dai nostri associati anche numeri impressionanti di richieste di cancellazioni.\r

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Il discorso va avanti sia sul lato incoming che outgoing perché nel resto del mondo scattano altre paure, come la Germania che alla sola notizia di comunicazione di alcuni dati ha iniziato a cancellare le prenotazioni.\r

Parlare con il governo\r

Noi chiediamo direttamente alla Meloni un incontro con tutti i ministri coinvolti: il ministro dell’economia per ritardare ancora una volta l’entrata dell’aliquota sulla ritenuta d’acconto perché le piccole agenzie hanno bisogno di liquidità.\r

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Il ministro della pubblica istruzione per affrontare insieme le problematiche dei viaggi scolastici in questo periodo e non solo (vogliamo parlare anche del bando Consip dove i prezzi di fatto aumentano per i poveri studenti?)\r

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Il ministro dei trasporti per i comportamenti a dir poco imbarazzanti delle compagnie aeree che cancellano i voli 16 giorni prima della partenza, rispettando i decreti europei, rovinando cosi i viaggi e il lavoro delle agenzie di viaggi senza rispetto, creando caos e danni\r

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Siamo perfettamente consapevoli che chiediamo troppo ma anche noi agenti di viaggio siamo in guerra, una guerra per la sopravvivenza e per la lotta ai torti che il nostro settore per una mancanza di unità, di vedute non ha da tanto tempo subendo in silenzio tutte le “assurde” direttive comunitarie europee che paralizzano di fatto la libera impresa.\r

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E' arrivato il momento di parlarci chiaro: può il nuovo ministro del turismo adoperarsi a risolvere tutto velocemente con l’ausilio dei suoi collaboratori?\"\r

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","post_title":"AdvUnite: le compagnie aeree la stanno facendo più tragica di quello che è","post_date":"2026-04-08T15:09:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775660983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A causa della crisi in corso a Cuba, gli organizzatori della fiera internazionale del turismo dell'isola, FitCuba 2026, hanno deciso di tenerla in modalità virtuale. La fiera era originariamente prevista dal 6 al 10 maggio presso il centro congressi Plaza América di Varadero, ma le autorità hanno cambiato i piani.\r

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«La fiera del turismo si terrà in modalità virtuale il 7 e l'8 maggio, e il 9 maggio sarà aperta al pubblico che si recherà al Parco Josone di Varadero\", ha dichiarato il ministero del turismo a Prensa Latina.\r

Il format\r

Come riporta Preferente, gli organizzatori intendono proporre «un programma volto a incentivare i contatti commerciali e ad avvicinare il pubblico alle ultime novità del settore turistico nazionale. Raggiungeremo questo obiettivo con un format che integra la gestione professionale virtuale e lo scambio di persona», per il quale «siamo nella fase finale di coordinamento tecnico» e di definizione dei «protocolli di connessione e della progettazione degli spazi virtuali».\r

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FitCuba 2026 sarà dedicata al Canada, un mercato che la compagnia ha perso a causa della sospensione dei voli di Air Canada per la mancanza di carburante negli aeroporti dell'isola, così come di quelli di WestJet, Air Transat e Sunwing.\r

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","post_title":"FitCuba 2026 si terrà in modalità virtuale. Apertura al pubblico per un giorno","post_date":"2026-04-08T12:43:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775652191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382507\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Simonetti[/caption]\r

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«Per l’estate 2026, non riscontriamo per le destinazioni africane né cali della richiesta, né corse alla cancellazione». Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer - World Explorer, a più di un mese dall’inizio della nuova crisi del Golfo traccia un bilancio rassicurante.\r

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«Si tratta di una grande sfida per gli operatori long haul del nostro Paese - spiega il manager -, dalla quale le destinazioni africane, storico core business di African Explorer, restano momentaneamente escluse. I volumi previsti per l’Africa per l’estate 2026 restano, infatti, in linea con quelli degli scorsi anni. Ma la vera sfida per l'Africa più che una questione di sicurezza, riguarda l'aumento dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà anche quelle compagnie aree che non sono coinvolte direttamente dalla situazione in corso. Tuttavia, il continente continua ad affermarsi tra i desiderata del nostro pubblico e non riscontriamo un calo nell'interesse né nella fiducia nei confronti delle nostre destinazioni».\r

Riconfermate le partenze estive\r

Restano quindi attive le partenze speciali di African Explorer per la stagione estiva, fra le quali Sudafrica Smart e Namibia Explorer, in programma in luglio e agosto.Riconfermati anche Madagascar Explorer, in partenza il 10 agosto, Kenya Explorer e mare, programmato dal 2 agosto e Tanzania Smart e Zanzibar, con due partenze speciali il 9 e 16 agosto.\r

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","post_title":"African Explorer, Simonetti: «Africa per ora immune dalla crisi»","post_date":"2026-04-08T12:19:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775650752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una traiettoria positiva quella percorsa dai Caraibi nel 2025, malgrado un contesto globale complesso, caratterizzato dell'evolvere delle condizioni economiche nei principali mercati di provenienza, dall'acuirsi delle tensioni geopolitiche e da perturbazioni meteorologiche, tra cui il passaggio dell'uragano Melissa.\r

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Secondo la Caribbean Tourism Organization (Cto), lo scorso anno gli arrivi internazionali con pernottamento nei Caraibi sono aumentati del 2,5%, per un totale stimato di 35 milioni di visitatori.\r

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Con circa 900.000 visitatori in più rispetto al 2024, questo risultato riflette la ripresa sostenuta e la resilienza della regione, con arrivi che hanno nuovamente superato i livelli pre-pandemia del 2019.\r

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«Il turismo caraibico nel 2025 ha dimostrato una continua resilienza e adattabilità, anche se il panorama globale ha presentato una serie di sfide - ha affermato Aliyyah Shakeer, direttore della ricerca della Cto -. Gli investimenti strategici nelle infrastrutture turistiche, i costanti sforzi di marketing e i progressi nella connettività aerea hanno contribuito a sostenere la crescita e a mantenere la competitività della regione».\r

I mercati principali\r

Gli Stati Uniti sono rimasti il principale mercato di provenienza dei Caraibi, con un +0,5% degli arrivi, a circa 17 milioni di visitatori. I visitatori dal Canada sono diminuiti del 5,3% a circa 3,1 milioni, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemia. Analogamente, gli arrivi dall’Europa sono diminuiti del 3,3% a circa 5,1 milioni di visitatori, con una ripresa che prosegue a un ritmo più lento rispetto ad altri mercati.\r

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Al contrario, il Sud America si è rivelato il mercato di provenienza con le migliori prestazioni, con gli arrivi a +23,7% a 2,4 milioni di visite. Questa crescita è stata sostenuta da una migliore connettività aerea, da iniziative di marketing mirate e da una crescente domanda in uscita, contribuendo a una graduale diversificazione dei mercati di provenienza della regione.\r

Il settore crocieristico ha continuato la sua forte espansione nel 2025, con un +5,2%, per un totale stimato di 35,5 milioni di visite. Ciò rappresenta un significativo aumento del 16,7% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, confermando la piena ripresa del settore e la sua traiettoria di crescita continua.\r

Previsioni 2026\r

Nonostante le attuali difficoltà nel settore dei viaggi e del turismo, il Cto prevede che gli arrivi con pernottamento aumenteranno tra il 3% e il 4% nel 2026, grazie alla domanda costante proveniente dal Nord America e alla continua espansione in alcuni mercati emergenti. Anche il turismo crocieristico dovrebbe registrare un'ulteriore crescita, con incrementi previsti tra il 5% e il 7%.","post_title":"Caraibi: andamento positivo dei flussi turistici, malgrado le sfide globali","post_date":"2026-04-08T11:12:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775646768000]}]}}