Msc: la proprietà del gruppo passa ai figli di Gianluigi Aponte Msc passa di mano. Il gruppo ha infatti annunciato oggi il passaggio della proprietà, avvenuto nell’ultimo trimestre del 2025, dal fondatore Gianluigi Aponte ai suoi figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove risiedono. Tappa significativa Il passaggio societario rappresenta una tappa significativa nella storia dell’azienda con sede a Ginevra. Diego Aponte, presidente del gruppo, e Alexa Aponte, chief financial officer del gruppo, hanno dimostrato leadership e visione. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del gruppo Msc con la nuova generazione alla guida. Gianluigi Aponte, fondatore ed executive chairman di Msc, ha dichiarato: «Sono orgoglioso di questo importante momento. Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare». Msc continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di executive chairman del gruppo. Condividi

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«Negli ultimi anni il modo di acquistare viaggi è profondamente cambiato - sostiene il manager -. Sempre più spesso i viaggiatori costruiscono autonomamente il proprio itinerario acquistando singoli servizi attraverso piattaforme digitali o canali diretti. Si tratta di un’evoluzione naturale del mercato; ma anche di un modello che, nei momenti di crisi, mostra chiaramente i suoi evidentissimi limiti strutturali. Esiste una differenza sostanziale che merita di essere compresa con maggiore chiarezza: nel travel organizzato esiste un soggetto responsabile dell’intero viaggio. Quando un pacchetto turistico viene costruito e venduto da un tour operator per il tramite di un’agenzia di viaggio entrano in gioco obblighi precisi previsti dalla normativa: licenze operative, direzione tecnica, coperture assicurative, fondi di garanzia e responsabilità sull’esecuzione dei servizi inclusi nel pacchetto. È un sistema articolato che spesso rimane invisibile quando tutto procede regolarmente, ma diventa essenziale quando si verificano eventi straordinari. Negli ultimi anni il turismo globale ha attraversato alcune delle fasi più complesse della sua storia recente: pandemia, chiusure improvvise delle frontiere, conflitti internazionali, interruzioni del traffico aereo, eventi climatici estremi. Ogni volta Guiness Travel, come tutti i t.o. italiani, ha dimostrato la propria capacità di risposta: assistenza ai clienti in viaggio, riprotezioni a seguito di cancellazioni, rimborsi integrali anche quando non dovuti, riorganizzazione degli itinerari e gestione operativa delle emergenze h24. Si tratta di attività che richiedono competenze, strutture dedicate e una rete professionale capace di intervenire rapidamente anche in contesti ad alta complessità. È proprio in queste circostanze che il modello del travel organizzato rivela pienamente la propria funzione: assumersi la responsabilità della gestione del viaggio e della tutela del cliente».\r

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«Eppure, oggi - ammette con amarezza Mosca - oltre il 70% del turismo continua a essere costruito in autonomia. È qui che si apre una riflessione strategica per tutto il settore. Perché mai come ora, in un contesto internazionale instabile, il travel organizzato ha l’opportunità — e la responsabilità — di andare a intercettare questa quota di mercato, portando un messaggio più chiaro, più diretto, più comprensibile. In questo scenario anche il ruolo delle agenzie di viaggio rimane centrale. La relazione con il cliente, la capacità di spiegare con chiarezza il perimetro delle tutele e di orientare le scelte con consapevolezza rappresentano un elemento di valore per l’intera filiera turistica».\r

Punto di svolta\r

Per Guiness Travel «il momento attuale non è solo occasione di riflessione, ma un punto di svolta. Il valore del travel organizzato non può più essere raccontato esclusivamente attraverso l’offerta di prodotto. Deve essere reso evidente, comprensibile e riconoscibile per ciò che realmente è: un sistema costruito su responsabilità, competenza e tutela concreta del viaggiatore. Per questo motivo, nelle prossime settimane, Guiness avvierà un piano di comunicazione strutturato e multicanale rivolto al mercato e alla rete distributiva. Questa visione si tradurrà in scelte operative precise: partnership selezionate, modelli distributivi coerenti e decisioni nette, orientate a rafforzare un posizionamento chiaro e distintivo. Perché in un contesto internazionale sempre più instabile non è più il tempo delle ambiguità. È il tempo della chiarezza e delle responsabilità. È il tempo di agire. Il travel organizzato non può più limitarsi a esistere. Deve affermare il proprio valore. E chi ha una struttura, una visione e una responsabilità reale — oggi — ha anche il dovere di farlo».","post_title":"Guiness Travel: per il turismo organizzato «è il momento della svolta»","post_date":"2026-04-13T13:52:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776088331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In uno scenario internazionale complesso, l’Italia si conferma meta più richiest per chi cerca sicurezza, privacy e una gestione semplificata dell’esperienza di viaggio.\r

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Emma Villas registra una crescita di prenotazioni dal mercato Italia (+9,5% rispetto allo scorso anno) nelle oltre 600 ville e dimore di pregio gestite dal gruppo.\r

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La Toscana guida, con il 36% delle preferenze, la classifica delle mete preferite tra chi sceglie questa soluzione di viaggio, seguita da Puglia e Umbria (entrambe al 14%), Sicilia e Marche.\r

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«In questa fase storica, il tema centrale non è più se si continuerà a viaggiare, ma secondo quali logiche si sceglierà di farlo. Solo tra il 28 febbraio e l'8 aprile abbiamo registrato sul portale di Emma Villas oltre 58mila accessi al sito da parte di utenti italiani (+10% rispetto allo stesso periodo del 2025), a riprova di un crescente interesse per soluzioni di vacanza sicure e di qualità all’interno dei nostri confini.\r

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Sempre guardando ai soli nostri connazionali, anche le prenotazioni sono attualmente in crescita rispetto al 2025 (+9,5%) con un +4% delle settimane prenotate - dichiara Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - Chi sceglie la villa come soluzione, può beneficiare di una massima personalizzazione e una serie di servizi ed esperienze su misura, contare su condizioni flessibili che permettono di versare anche solo un anticipo minimo alla conferma per prenotare in totale serenità, fino alla possibilità esclusiva di proporre un prezzo per il soggiorno in alcune selezionatissime proprietà.\r

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La villa si conferma così una scelta d’elezione in un contesto sempre più dinamico, permettendo di costruire il soggiorno desiderato, con la libertà di vivere ogni momento senza mai annoiarsi».\r

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Con questi presupposti di sicurezza e attenzione alla clientela, Emma Villas torna in comunicazione rilanciando lo spot “Qualsiasi villa sogni”, una campagna che celebra il valore dell’esperienza privata e su misura. Lo spot accompagna lo spettatore in un viaggio verso alcune delle più suggestive destinazioni italiane, evocando atmosfere, ritmi e stili di vacanza differenti. Dai laghi del nord alle dolci colline del centro Italia fino ad arrivare alle coste luminose di Puglia e Sicilia, ogni ambientazione diventa parte di un racconto più ampio, fatto di esperienze autentiche e momenti da condividere.\r

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","post_title":"Emma Villas, l'incertezza spinge le prenotazioni sull'Italia e sulle dimore di pregio","post_date":"2026-04-13T12:50:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1776084648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc passa di mano. Il gruppo ha infatti annunciato oggi il passaggio della proprietà, avvenuto nell’ultimo trimestre del 2025, dal fondatore Gianluigi Aponte ai suoi figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove risiedono.\r

Tappa significativa\r

Il passaggio societario rappresenta una tappa significativa nella storia dell’azienda con sede a Ginevra. Diego Aponte, presidente del gruppo, e Alexa Aponte, chief financial officer del gruppo, hanno dimostrato leadership e visione. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del gruppo Msc con la nuova generazione alla guida.\r

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Gianluigi Aponte, fondatore ed executive chairman di Msc, ha dichiarato: «Sono orgoglioso di questo importante momento. Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare». Msc continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di executive chairman del gruppo.","post_title":"Msc: la proprietà del gruppo passa ai figli di Gianluigi Aponte","post_date":"2026-04-13T11:59:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776081586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un marketplace pensato per semplificare il lavoro degli operatori turistici e, allo stesso tempo, accelerare la transizione verso un turismo più sostenibile e diffuso. È questa la visione alla base di MooVert, la startup fondata da Pier Tognazzini, professionista con un lungo background internazionale tra hotellerie e turismo di alta gamma.\r

Dalla Francia – dove vive da quasi trent’anni – Tognazzini ha sviluppato un progetto che guarda soprattutto ai mercati esteri, mettendo a sistema ospitalità, esperienze locali e innovazione tecnologica.\r

Qual è oggi il posizionamento di MooVert nel mercato travel?\r

MooVert nasce con un posizionamento molto chiaro: essere una piattaforma B2B e B2C che aggrega un’offerta turistica autentica, locale ed ecosostenibile, rendendola accessibile in modo rapido agli operatori. L’idea prende forma anche grazie a una visione maturata sul campo, avendo lavorato per anni nel turismo internazionale, dal segmento high-end fino all’ultralusso.\r

Questo mi ha permesso di comprendere un’esigenza concreta: tour operator e agenzie non hanno il tempo di andare a scovare piccoli produttori, artigiani o esperienze locali autentiche. Da qui la costruzione di un marketplace che oggi conta oltre 600 strutture ricettive e più di 1.200 esperienze, tutte selezionate attraverso un algoritmo proprietario sviluppato in collaborazione con realtà come Green Key e la rete agricola francese.\r

Gli operatori cercano sempre più un’offerta che vada oltre i classici canali distributivi. Moovert risponde a questa esigenza, proponendo prodotti già curati, sostenibili e pronti per essere commercializzati, anche in forma di pacchetti.\r

Come contribuisce MooVert alla transizione green del turismo?\r

Da un lato selezioniamo strutture ed esperienze che rispettano determinati criteri di sostenibilità. Dall’altro, aiutiamo chi non è ancora pronto a migliorare il proprio posizionamento, sia sul piano ecologico sia su quello digitale. L’azione di MooVert quindi si sviluppa su un doppio binario: selezione e accompagnamento. Un approccio pragmatico, che punta a rendere la sostenibilità accessibile. Spesso infatti si pensa che la transizione green richieda grandi investimenti. In realtà si può iniziare anche con piccoli interventi: per esempio, ridurre il consumo d’acqua nelle docce con soluzioni a basso costo.\r

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La piattaforma, disponibile in 14 lingue, è pensata soprattutto per intercettare la domanda internazionale. Il nostro obiettivo è esportare l’offerta autentica dei territori francesi – e in prospettiva europei – verso mercati esteri, facilitando il lavoro degli intermediari. A supporto, anche un modulo basato su intelligenza artificiale, in grado di costruire itinerari personalizzati combinando alloggi ed esperienze in base alle preferenze del cliente.\r

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[caption id=\"attachment_511657\" align=\"alignleft\" width=\"276\"] Pier Tognazzini, founder di MooVert[/caption]\r

Quali evoluzioni per la mobilità turistica nei prossimi anni?\r

Io credo che il futuro passi da una parola chiave: decongestionamento. Le grandi icone turistiche continueranno ad attirare flussi importanti, è inevitabile. Ma il punto non è eliminarle, bensì redistribuire i flussi sul territorio.\r

Il modello proposto da MooVert va proprio in questa direzione. Se un turista visita Mont Saint-Michel o Venezia, possiamo poi guidarlo verso esperienze locali: pescatori, artigiani, produttori. Questo genera valore per il territorio e allo stesso tempo migliora l’esperienza del viaggiatore.\r

Un approccio che apre anche alla destagionalizzazione. Mercati come quello canadese, ad esempio, sono molto interessati a vivere destinazioni meno affollate e in periodi alternativi.\r

Come vede il ruolo di MooVert nello scenario futuro?\r

Vogliamo diventare un facilitatore, un ponte tra piccoli operatori locali – spesso invisibili sui mercati internazionali – e la distribuzione globale. \r

In un contesto in cui sostenibilità, autenticità e personalizzazione sono sempre più centrali, MooVert ambisce a posizionarsi come uno strumento operativo per il trade, capace di coniugare innovazione tecnologica e valorizzazione dei territori.","post_title":"MooVert, la piattaforma che connette turismo e mobilità sostenibile","post_date":"2026-04-13T11:44:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["francia","moovert","sostenibilita"],"post_tag_name":["francia","Moovert","sostenibilità"]},"sort":[1776080678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sirreti Residences rafforza la strategia di sviluppo con l’obiettivo di ampliare il portfolio attraverso l’integrazione di nuove proprietà di alto profilo. La società, attiva come booking agency e property management company in esclusiva, gestisce attualmente residenze prime a Roma e sul lago di Garda, con un posizionamento rivolto a una clientela internazionale ultra high net worth.\r

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Le proprietà sono offerte attraverso canali selezionati e non pubblici, facendo leva su una rete globale che include family office, advisor del lusso e operatori del travel management. Il modello di business si basa su una gestione integrata dell’asset, che comprende analisi delle performance, strutturazione operativa e gestione completa del ciclo di prenotazione e soggiorno.\r

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Le residenze sono proposte con servizio fully staffed, includendo figure dedicate come concierge, chef privati, sommelier, butler e housekeeping, con standard assimilabili all’hotellerie di fascia alta.\r

Due nuove proprietà\r

Nel quadro dell’espansione, Sirreti Residences conferma lo sviluppo di due nuove proprietà attualmente in fase di ristrutturazione, una in Toscana e una a Venezia, la cui immissione sul mercato è prevista nel breve termine; parallelamente, la società sta valutando ulteriori asset, in particolare in destinazioni a forte domanda internazionale.\r

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L’obiettivo dichiarato è attrarre nuovi proprietari e investitori, interessati a valorizzare immobili di pregio attraverso un modello orientato alla massimizzazione dei ricavi e alla gestione professionale, in un segmento che sta registrando una crescente domanda da parte di clientela globale ad alta capacità di spesa.\r

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«Il mercato italiano dell’ospitalità privata di alta gamma presenta prospettive di crescita significative, sostenute da flussi internazionali qualificati e da una crescente preferenza per soluzioni abitative esclusive - commenta Wolf Worster, ceo di Sirreti Residences -. In questo contesto, l’ampliamento del portfolio rappresenta una leva strategica per consolidare il posizionamento e scalare il modello operativo».\r

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Wolf Wörster, alla guida del gruppo, vanta una lunga esperienza nel segmento delle locazioni ultra lusso ad alta redditività. Nel corso della sua carriera ha strutturato e gestito operazioni che hanno registrato adr record in mercati globali prime. In Italia, ha già replicato questo modello su asset trophy a Roma, e sul lago di Garda.\r

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Msc Crociere cancella la prima crociera della stagione europea per Msc Euribia. La partenza della nave era prevista da Kiel, in Germania, il prossimo 2 maggio. Ormeggiata a Dubai dalla fine di febbraio, la nave avrebbe dovuto proporre una crociera di sette notti nei fiordi norvegesi ma, secondo un comunicato inviato ai clienti che avevano prenotato riportato da Tg24Sky, la cancellazione si è resa necessaria a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente.\r

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Travel Quotidiano ha raccolto anche lo statement proveniente dalla compagnia, che comunica che \"pur in presenza dei recenti sviluppi in Medio Oriente, Msc Euribia non è ancora in condizione di lasciare la regione e il suo riposizionamento verso il Nord Europa subisce pertanto un ritardo. Di conseguenza, la nave non sarà disponibile per operare la prima partenza della stagione, come inizialmente previsto da Kiel il 2 maggio e da Copenaghen il 3 maggio. Tutti gli ospiti prenotati su questa crociera sono stati contattati direttamente e viene loro offerta la possibilità di trasferire la prenotazione su un’altra crociera oppure di ottenere un rimborso completo\".\r

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Msc Crociere sta concentrando tutti i propri sforzi per riportare la nave nel Nord Europa nel più breve tempo possibile, al fine di riprendere la programmazione di partenze previste.\r

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","post_title":"Msc Euribia cancella la prima crociera in Nord Europa","post_date":"2026-04-13T09:00:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776070847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_381832\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ben Smith[/caption]\r

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Il governo olandese, in qualità di azionista, utilizzerà la propria rappresentanza negli organi di governo della società per esprimere formalmente il proprio rifiuto dei pacchetti retributivi destinati ai vertici di Air France-KLM, a partire dall'amministratore delegato Ben Smith, che ha percepito bonus per 5,1 milioni di euro, oltre tre volte la somma ricevuta dall'amministratore delegato di KLM, suo subordinato. I Paesi Bassi si oppongono a tutti gli stipendi dei dirigenti di alto livello del gruppo.\r

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Il ministro delle Finanze Eelco Heinen ha annunciato che il governo si oppone ai bonus in questione. \"Ritengo questi importi assolutamente inappropriati\", ha dichiarato il ministro, \"soprattutto ora che le sfide sono enormi; bisogna essere moderati. Se si chiede al personale di fare sacrifici, bisogna anche condividere il peso. I vertici stanno mandando il messaggio sbagliato\". Inoltre, Air France KLM è la compagnia aerea meno redditizia tra le tre principali compagnie aeree europee a lungo raggio.\r

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I Paesi Bassi sostengono che gli stipendi e i bonus dei dirigenti violano i limiti che il governo ha in quanto azionista di qualsiasi società, e questo è il motivo del blocco.\r

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","post_title":"L'Olanda blocca i super stipendi e i bonus dei dirigenti Air France-Klm","post_date":"2026-04-12T11:36:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775993769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grecotel Luxme Kos, che si sviluppa su una proprietà di 100.000 metri quadrati, si trova inserito in giardini di palme che circondano sei piscine e sei ristoranti, una spiaggia privata e un isolotto sabbioso chiamato Papaya. La struttura si trova a Psalidi, a soli quattro chilometri dalla città di Kos.\r

La novità 2026 di Grecotel Luxme Kos sono le suite familiari di lusso completamente rinnovate, con o senza piscina privata, caratterizzate da un'estetica raffinata con arredi scultorei e un bagno rivestito in travertino con vasca freestanding. Un'ottima scelta per quest'estate è la nuova collezione di camere che circondano una piscina condivisa. Queste includono bungalow, camere familiari piccole e più grandi e suite. Oltre a queste opzioni, le sistemazioni del resort spaziano da camere con vista mare a suite attico, e ville fronte mare con piscine private, tra cui una residenza fronte mare su due livelli di 250 metri quadrati con ampie verande e vista diretta sul Mar Egeo.\r

Le novità\r

La nuova offerta gastronomica comprende sei ristoranti e quattro bar con viste panoramiche. Tra le novità, spiccano le specialità cotte su pietra lavica di Finicia, l'aperitivo bar in stile anni '30 con i piatti italiani più amati, Asiana sulla spiaggia e Tavernaki con i classici greci. Il ristorante a buffet Lagoon propone la pasticceria del resort con dessert freschi, pane e pasticcini fatti in casa. Infine, la nuova Creperie-Gelateria è una delle preferite dalle famiglie.\r

Il fulcro del resort è il complesso di piscine a laguna, al cui centro si trova Papaya Island: un isolotto sabbioso, adornato con amache e lettini con bracieri la sera, che prende il nome dagli alberi di papaya che crescono nei giardini del resort.\r

Uno dei più grandi centri benessere delle isole greche, l'Elixir Spa onora l'eredità di Ippocrate attraverso trattamenti radicati in antichi rituali di guarigione e ingredienti naturali.\r

Infine, Grecoland è costruita attorno a due delle più grandi storie di Kos: i vulcani e Ippocrate, il padre della medicina moderna, nato a Kos.","post_title":"Grecotel Luxme Kos: rinnovate le suite familiari","post_date":"2026-04-10T13:57:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775829478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' pienamente operativo da oggi, 10 aprile, il Sistema di ingresso/uscita dell'Unione europea, Ees, la cui introduzione graduale era cominciata lo scorso 12 ottobre in 29 paesi europei.\r

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In pratica, i timbri sui passaporti vengono sostituiti da registrazioni digitali degli ingressi e delle uscite, così come i rifiuti di ingresso per i viaggiatori non Ue in soggiorno di breve durata. \r

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Il passaporto biometrico non è obbligatorio, ma consente di utilizzare i chioschi self-service e accelerare le procedure. Chi ne è sprovvisto dovrà effettuare la registrazione iniziale agli sportelli, fornendo comunque foto e impronte digitali. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di rifiuto, l’ingresso viene negato. I minori di 12 anni sono esentati dalle impronte, ma non dalla fotografia.\r

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Vengono inoltre registrate informazioni biometriche quali immagini facciali e impronte digitali, insieme ai dati personali riportati sul documento di viaggio utilizzato. Le informazioni restano valide per tre anni (salvo cambio del passaporto) e permettono, nei viaggi successivi, controlli più rapidi anche tramite varchi automatizzati.\r

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Il nuovo sistema è stato introdotto per modernizzare i sistemi di sicurezza delle frontiere e di gestione dell'immigrazione dell'Ue, nonché per ridurre la criminalità e le frodi e individuare i rischi per la sicurezza. Secondo la Commissione europea, dall'introduzione del sistema, oltre 24.000 persone si sono viste negare l'ingresso per motivi quali documenti scaduti o falsi, oppure per l'incapacità di giustificare pienamente lo scopo della loro visita. \r

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L'Ees si applica ai cittadini non Ue/Schengen che si recano nei paesi Schengen o dell'Unione per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni.\r

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Ciò include i cittadini del Regno Unito, nonché i viaggiatori esenti da visto, indipendentemente dal fatto che viaggino per turismo o per affari. Si applica anche alle persone che possiedono una proprietà nell'Ue ma non hanno un permesso di soggiorno.\r

Ciò include i cittadini degli Stati membri dell'UE e dello spazio Schengen, nonché le persone in possesso di visti a lungo termine o permessi di soggiorno rilasciati da questi paesi, compresi i cittadini extracomunitari.\r

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Allo stesso modo, sono esenti i familiari di cittadini dell'Ue in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da uno di questi paesi, insieme ai residenti locali con permessi di traffico frontaliero locale validi.\r

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Anche i membri dell'equipaggio di treni e aerei in viaggio internazionale sono esenti, così come il personale delle forze armate e le loro famiglie in missione nell'ambito del Programma «Partenariato per la pace» o della Nato. Anche Irlanda e Cipro sono esenti dall'uso dell'Ees, il che significa che continueranno ad effettuare controlli manuali dei passaporti.\r

Disagi e ritardi in aeroporto?\r

Per i cittadini italiani non cambia nulla nei diritti di viaggio, ma i tempi negli aeroporti potrebbero allungarsi. Ma è probabile che si verifichino ritardi significativi negli aeroporti nei primi mesi di piena operatività dell'Ees, nonostante l'Ue abbia promesso di consentire una certa flessibilità per far fronte alle code eccessive, specie nei periodi estivi di maggiore traffico.\r

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“I tempi di attesa raggiungono ormai regolarmente le due ore nelle ore di punta, con alcuni aeroporti che segnalano code ancora più lunghe”, hanno segnalato Aci Europe e Airlines for Europe (A4E) in una dichiarazione congiunta.","post_title":"Europa: pienamente operativo da oggi l'Ees. Timori per le code in aeroporto","post_date":"2026-04-10T09:16:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775812583000]}]}}