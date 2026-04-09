Costa Crociere: le novità delle rotte invernali fra Canarie e Mediterraneo Costa Crociere presenta il prossimo inverno all’insegna delle novità. Innanzitutto, il debutto di Costa Smeralda alle isole Canarie e il riposizionamento di Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale, dove offrirà sia crociere di una settimana sia itinerari più lunghi tra Europa meridionale e Nord Africa. Canarie protagoniste dell’inverno Le Canarie si confermano la grande protagonista dell’inverno. La navigazione diventa parte integrante del viaggio grazie alle “Sea Destinations”, destinazioni uniche in mezzo al mare rese indimenticabili da esperienze immersive progettate da Luca Tommassin. Tra queste spiccano Canary Sea Darkest Spot, dove la nave raggiunge il punto più buio delle Canarie per immergersi in un autentico “mare di stelle” e osservare il cielo da un punto di vista privilegiato. Costa Pacifica accompagnerà gli ospiti tra le capitali culturali dell’Europa del Sud e le porte dell’Africa, alla scoperta di un Mediterraneo inedito. Le crociere settimanali toccano alcune delle città più ricche di storia, come Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo e Roma/Civitavecchia, con l’aggiunta di Tunisi (La Goulette). Gli itinerari più lunghi permettono di spingersi verso la luce morbida del Sud, passando per Malaga, tra arte e tradizione andalusa, Tangeri, e ancora Tunisi. Il Mediterraneo si conferma tra le destinazioni più apprezzate anche in inverno. Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, arricchito da Palma di Maiorca, offrendo un’esperienza che unisce città d’arte, tradizioni locali e scorci naturalistici dalla forte identità. Per chi cerca il calore tropicale in pieno inverno, i Caraibi tornano protagonisti con Costa Fascinosa e Costa Favolosa che propongono itinerari differenziati tra Grandi e Piccole Antille. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con imbarchi da La Romana per Costa Fascinosa e Santo Domingo, Point-à-Pitre o Fort-de-France per Costa Favolosa. Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica. Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_511468" align="alignleft" width="300"] Costa Smeralda[/caption] Costa Crociere presenta il prossimo inverno all'insegna delle novità. Innanzitutto, il debutto di Costa Smeralda alle isole Canarie e il riposizionamento di Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale, dove offrirà sia crociere di una settimana sia itinerari più lunghi tra Europa meridionale e Nord Africa. Canarie protagoniste dell'inverno Le Canarie si confermano la grande protagonista dell’inverno. La navigazione diventa parte integrante del viaggio grazie alle “Sea Destinations”, destinazioni uniche in mezzo al mare rese indimenticabili da esperienze immersive progettate da Luca Tommassin. Tra queste spiccano Canary Sea Darkest Spot, dove la nave raggiunge il punto più buio delle Canarie per immergersi in un autentico “mare di stelle” e osservare il cielo da un punto di vista privilegiato. Costa Pacifica accompagnerà gli ospiti tra le capitali culturali dell’Europa del Sud e le porte dell’Africa, alla scoperta di un Mediterraneo inedito. Le crociere settimanali toccano alcune delle città più ricche di storia, come Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo e Roma/Civitavecchia, con l’aggiunta di Tunisi (La Goulette). Gli itinerari più lunghi permettono di spingersi verso la luce morbida del Sud, passando per Malaga, tra arte e tradizione andalusa, Tangeri, e ancora Tunisi. Il Mediterraneo si conferma tra le destinazioni più apprezzate anche in inverno. Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, arricchito da Palma di Maiorca, offrendo un’esperienza che unisce città d’arte, tradizioni locali e scorci naturalistici dalla forte identità. Per chi cerca il calore tropicale in pieno inverno, i Caraibi tornano protagonisti con Costa Fascinosa e Costa Favolosa che propongono itinerari differenziati tra Grandi e Piccole Antille. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con imbarchi da La Romana per Costa Fascinosa e Santo Domingo, Point-à-Pitre o Fort-de-France per Costa Favolosa. Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica. Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa. [post_title] => Costa Crociere: le novità delle rotte invernali fra Canarie e Mediterraneo [post_date] => 2026-04-09T12:40:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775738421000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line prevede di offrire una serie di crociere su invito, riservate ai soli adulti, a bordo di Carnival Firenze nel corso di quest'anno. Secondo una dichiarazione condivisa con People, la compagnia prevede di offrire quattro nuove partenze da Long Beach tra il 12 ottobre e il 20 novembre. Come riporta Travelpulse, le crociere toccheranno destinazioni della Riviera Messicana e fanno parte del programma Sailings Exclusively for Adults di Carnival Cruise Line, lanciato nell'agosto del 2025. Crociere adults only Gli ospiti invitati possono godersi crociere "pensate esclusivamente per ospiti dai 21 anni in su, dove ogni dettaglio è studiato su misura per chi ama il divertimento e un pizzico di lusso", come indica la compagnia di crociere. Parte del progetto sono "itinerari entusiasmanti, maggiore accesso al casinò, feste a tema" ed esperienze culinarie di livello superiore. [post_title] => Carnival Cruise Line: su Carnival Firenze le crociere "adults only" [post_date] => 2026-04-09T10:45:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775731554000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha cancellato circa il 27% del proprio operativo di domani, 10 aprile, in vista delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00). In una nota sul proprio sito web la compagnia aere invita «tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione ​Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». Inoltre, i passeggeri «che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 10 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». Qui l'elenco dei voli cancellati. [post_title] => Ita Airways cancella il 27% dei voli previsti per il 10 aprile a causa dello sciopero [post_date] => 2026-04-09T10:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775730221000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511436 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair è pronta a ridurre il network in Europa per i prossimi mesi, con tagli alle rotte che interesseranno diversi paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Belgio. La low cost irlandese ha motivato la decisione con l’aumento delle tasse aeroportuali, dei diritti aeroportuali e dei costi operativi, che, secondo quanto afferma, rendono alcune rotte non redditizie. Questo ridimensionamento comporterà la soppressione di milioni di posti, con un impatto particolare sugli aeroporti regionali e sulle rotte a basso traffico. Nel dettaglio, in Spagna Ryanair sta abbandonando diverse località e riducendo la capacità in altre: sono sospesi tutti i voli verso le Asturie e Vigo e viene chiusa la base a Santiago de Compostela. Ulteriori riduzioni interessano Santander e Saragozza, mentre sono stati eliminati i collegamenti con le Isole Canarie, compreso Tenerife Nord; cancellati anche i voli per Valladolid e Jerez. In Germania, la compagnia aerea sta tagliando 24 rotte: le località interessate includono Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte-Hahn, Dortmund, Dresda, Lipsia e Memmingen, con alcuni collegamenti sospesi del tutto negli aeroporti più piccoli. In Francia, Ryanair ha cancellato le rotte per Bergerac, Brive e Strasburgo, oltre ad aver operato una riduzione più ampia dei servizi regionali. Sono state inoltre sospese le operazioni a Clermont-Ferrand, mentre sono previsti ulteriori tagli di capacità in altri aeroporti regionali. In Belgio, la low cost sta eliminando circa 20 rotte e riducendo i collegamenti da Bruxelles e Charleroi, eliminando circa un milione di posti dal proprio programma. In Portogallo, il vettore si è ritirato completamente dalle Azzorre, cancellando tutte e sei le rotte da e verso le isole a partire da marzo. [post_title] => Ryanair riduce il network europeo: decine di rotte cancellate in diversi Paesi [post_date] => 2026-04-09T09:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775728160000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Accor farà il suo debutto nelle isole Canarie con un hotel a Puerto de la Cruz a Tenerife dopo aver siglato un accordo con Stay Unique per lo sviluppo di una struttura che opererà con il marchio Ibis Styles. L'apertura di questo progetto, frutto della trasformazione di un hotel indipendente precedentemente chiuso, è prevista per la metà del 2027. L'hotel verrà sviluppato secondo il modello di franchising, gestito da Stay Unique, e comprende la ristrutturazione dell'hotel per adattarlo al posizionamento di ibis Styles. La struttura, come riporta Hosteltur, disporrà di 101 camere, oltre a un ristorante, un bar nella hall, una piscina all'aperto, una palestra, un parcheggio e una sala polifunzionale pensata per riunioni ed eventi. «Ci piace lavorare a stretto contatto con i proprietari per comprendere il vero potenziale di ogni immobile. In questo caso, abbiamo individuato una chiara opportunità di riposizionamento che ci permette di preservare gli immobili e rafforzarne il valore nel lungo termine» spiega Sebastián Torres-Calderón, ceo di Stay Unique, aggiungendo che «compiere questo passo insieme a un marchio globale come Accor è significativo per noi e riflette la naturale evoluzione del nostro modello operativo». La struttura Il futuro ibis Styles andrà ad arricchire l'offerta ricettiva locale con una proposta pensata sia per i turisti che per chi partecipa a meeting e piccoli eventi. L'hotel sorgerà a pochi minuti dalla spiaggia e a circa 20 minuti di auto dall'aeroporto di Tenerife Nord. Con questa acquisizione, Accor aggiunge le isole Canarie al suo network in Spagna e rafforza l'espansione del suo segmento economy nelle destinazioni turistiche. La scelta di Puerto de la Cruz segna l'ingresso del gruppo in uno dei principali mercati turistici del Paese e apre un nuovo capitolo per l'azienda nell'arcipelago. «L'arrivo alle isole Canarie era un passo necessario nella nostra strategia per la Spagna e farlo con un progetto a Puerto de la Cruz è un successo. Questo ibis Styles non solo rappresenterà la nostra prima apertura nell'arcipelago, ma ci permetterà anche di iniziare una collaborazione con Stay Unique, un partner con cui speriamo di condividere molti progetti futuri» ha commentato Coré Martín, vicepresidente sviluppo Spagna e Portogallo di Accor. In Spagna, il gruppo francese è leader nel segmento economy. Attualmente possiede 80 hotel nel Paese con i marchi ibis Styles, ibis e ibis Budget. [post_title] => Accor arriva alle Canarie con il brand Ibis Styles [post_date] => 2026-04-09T09:25:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775726758000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_511415" align="alignleft" width="450"] Francesco Ciuccarelli, Giulia Gasparini e Paolo Degl'Innocenti[/caption] Kyndryl ha annunciato il completamento della migrazione al cloud di Alpitour World: i carichi di lavoro core mainframe del gruppo turistico (ovvero il cuore dei sistemi informatici delle grandi aziende: elabora milioni di operazioni critiche, pagamenti, prenotazioni, archivi , ogni giorno, senza mai fermarsi, ndr) sono stati trasferiti sulla piattaforma Amazon Web Services. E il progetto è diventato case history in una tavola rotonda organizzata nel quartier generale di Kyndryl Italia con Paolo Degl'Innocenti, presidente della società, Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World e Giulia Gasparini, country manager di Aws Italy. Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative. «L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione». «Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia. Obiettivo trade Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè "essere i primi", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì. (Alessandra Favaro) [post_title] => Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv [post_date] => 2026-04-08T13:52:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775656368000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta Air Canada da Catania verso Montréal, il prossimo 5 giugno: il collegamento di linea stagionale (attivo fino al 23 ottobre 2026) sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787 e sarà l'unico tra la Sicilia e il Canada. Da Catania, i viaggiatori provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia potranno accedere al Nord America, grazie alle comode coincidenze verso l’intero network Air Canada, inclusi Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. I passeggeri diretti negli Stati Uniti via Canada potranno inoltre usufruire del servizio di preclearance doganale statunitense, completando le formalità prima della partenza e arrivando come voli domestici. Al contempo, la nuova rotta rafforza i flussi inbound verso la Sicilia durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori nordamericani un ulteriore punto di accesso all’isola, in aggiunta ai collegamenti esistenti su Roma, Milano e Venezia. Con gli Stati Uniti tra i principali mercati inbound per l’Italia, il servizio è stato pianificato per garantire connessioni fluide via Montréal da città chiave come New York, Los Angeles e Boston. La configurazione del Dreamliner prevede le tre cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy. In Signature Class, i passeggeri possono godere di un’esperienza premium a lungo raggio con sedili completamente reclinabili, ristorazione curata e servizio personalizzato. «Il lancio del nuovo collegamento Catania-Montréal rappresenta una tappa fondamentale per Air Canada in Italia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di compagnia leader tra Italia e Canada - ha dichiarato Stefano Casaregola, directeur générale commercial, Air Canada Italia, durante la presentazione che si è svolta questa mattina a Catania -. La Sicilia è un mercato strategico con profondi legami culturali e familiari con il Canada e questa nuova rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano di Air Canada. Allo stesso tempo, apre una nuova porta d’ingresso per i viaggiatori nordamericani alla scoperta della ricchezza e della diversità della Sicilia». Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, ha sottolineato come «I collegamenti aerei diretti come il nuovo volo Catania-Montréal rafforzano concretamente i legami del Canada con l’Italia e con l’intera regione del Mediterraneo. Questi voli sostengono gli scambi economici, promuovono l’innovazione e facilitano la mobilità delle persone, confermando l’impegno congiunto di Canada e Italia nel costruire una partnership dinamica e proiettata al future». «Il nuovo collegamento diretto tra Catania e Montréal rappresenta un risultato di grande rilevanza strategica per il nostro territorio e un passo importante nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale - hanno ricordato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac, società di gestione dello scalo -. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso privilegiata al Sud Italia, ampliando in modo significativo le opportunità di connessione verso il Nord America. Al tempo stesso, consolida i legami storici e culturali tra Italia e Canada, sostenendo i flussi turistici e gli scambi economici. È il frutto di un lavoro sinergico con Air Canada e testimonia la crescente attrattività della Sicilia sui mercati internazionali, rendendo l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale». [post_title] => Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugno [post_date] => 2026-04-08T13:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775654153000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A causa della crisi in corso a Cuba, gli organizzatori della fiera internazionale del turismo dell'isola, FitCuba 2026, hanno deciso di tenerla in modalità virtuale. La fiera era originariamente prevista dal 6 al 10 maggio presso il centro congressi Plaza América di Varadero, ma le autorità hanno cambiato i piani. «La fiera del turismo si terrà in modalità virtuale il 7 e l'8 maggio, e il 9 maggio sarà aperta al pubblico che si recherà al Parco Josone di Varadero", ha dichiarato il ministero del turismo a Prensa Latina. Il format Come riporta Preferente, gli organizzatori intendono proporre «un programma volto a incentivare i contatti commerciali e ad avvicinare il pubblico alle ultime novità del settore turistico nazionale. Raggiungeremo questo obiettivo con un format che integra la gestione professionale virtuale e lo scambio di persona», per il quale «siamo nella fase finale di coordinamento tecnico» e di definizione dei «protocolli di connessione e della progettazione degli spazi virtuali». FitCuba 2026 sarà dedicata al Canada, un mercato che la compagnia ha perso a causa della sospensione dei voli di Air Canada per la mancanza di carburante negli aeroporti dell'isola, così come di quelli di WestJet, Air Transat e Sunwing. [post_title] => FitCuba 2026 si terrà in modalità virtuale. Apertura al pubblico per un giorno [post_date] => 2026-04-08T12:43:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775652191000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 511383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brad Bourland è stato promosso a presidente di Virtuoso. Fino a poco tempo fa, Bourland era direttore operativo del consorzio di agenzie di viaggio e manterrà le sue attuali responsabilità fino alla nomina di un successore. Ricopriva la carica di direttore operativo dal 2020. Un nuovo responsabile commerciale Inoltre, Virtuoso ha nominato Tristan Dowell responsabile commerciale. Entrambe le posizioni sono di nuova creazione all'interno dell'azienda. Dowell entra a far parte del consorzio dopo 23 anni trascorsi presso Hyatt Hotels Corporation, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di vicepresidente globale delle vendite per i settori lusso, lifestyle e tempo libero. «Sono entusiasta di ciò che ci aspetta ora che Brad Bourland assume il ruolo di presidente, portando con sé una solida leadership per guidare la nostra prossima fase di crescita - ha dichiarato Matthew Upchurch, ceo di Virtuoso , in un comunicato stampa diffuso da TravelWeekly. Tristan Dowell è da tempo un sostenitore di Virtuoso e dei nostri membri. La sua prospettiva, in qualità di ex partner, sarà preziosa per continuare a rafforzare il modo in cui offriamo valore all'interno della rete». [post_title] => Virtuoso: nominati presidente e direttore commerciale [post_date] => 2026-04-08T12:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1775651436000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa crociere le novita delle rotte invernali fra canarie e mediterraneo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2552,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511468\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costa Smeralda[/caption]\r

\r

Costa Crociere presenta il prossimo inverno all'insegna delle novità. Innanzitutto, il debutto di Costa Smeralda alle isole Canarie e il riposizionamento di Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale, dove offrirà sia crociere di una settimana sia itinerari più lunghi tra Europa meridionale e Nord Africa.\r

Canarie protagoniste dell'inverno\r

Le Canarie si confermano la grande protagonista dell’inverno. La navigazione diventa parte integrante del viaggio grazie alle “Sea Destinations”, destinazioni uniche in mezzo al mare rese indimenticabili da esperienze immersive progettate da Luca Tommassin. Tra queste spiccano Canary Sea Darkest Spot, dove la nave raggiunge il punto più buio delle Canarie per immergersi in un autentico “mare di stelle” e osservare il cielo da un punto di vista privilegiato.\r

\r

Costa Pacifica accompagnerà gli ospiti tra le capitali culturali dell’Europa del Sud e le porte dell’Africa, alla scoperta di un Mediterraneo inedito. Le crociere settimanali toccano alcune delle città più ricche di storia, come Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo e Roma/Civitavecchia, con l’aggiunta di Tunisi (La Goulette). Gli itinerari più lunghi permettono di spingersi verso la luce morbida del Sud, passando per Malaga, tra arte e tradizione andalusa, Tangeri, e ancora Tunisi.\r

\r

Il Mediterraneo si conferma tra le destinazioni più apprezzate anche in inverno. Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, arricchito da Palma di Maiorca, offrendo un’esperienza che unisce città d’arte, tradizioni locali e scorci naturalistici dalla forte identità.\r

\r

Per chi cerca il calore tropicale in pieno inverno, i Caraibi tornano protagonisti con Costa Fascinosa e Costa Favolosa che propongono itinerari differenziati tra Grandi e Piccole Antille. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con imbarchi da La Romana per Costa Fascinosa e Santo Domingo, Point-à-Pitre o Fort-de-France per Costa Favolosa.\r

\r

\r

\r

Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica.\r

\r

Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa.\r

\r

","post_title":"Costa Crociere: le novità delle rotte invernali fra Canarie e Mediterraneo","post_date":"2026-04-09T12:40:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775738421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line prevede di offrire una serie di crociere su invito, riservate ai soli adulti, a bordo di Carnival Firenze nel corso di quest'anno. Secondo una dichiarazione condivisa con People, la compagnia prevede di offrire quattro nuove partenze da Long Beach tra il 12 ottobre e il 20 novembre.\r

\r

Come riporta Travelpulse, le crociere toccheranno destinazioni della Riviera Messicana e fanno parte del programma Sailings Exclusively for Adults di Carnival Cruise Line, lanciato nell'agosto del 2025. \r

Crociere adults only\r

Gli ospiti invitati possono godersi crociere \"pensate esclusivamente per ospiti dai 21 anni in su, dove ogni dettaglio è studiato su misura per chi ama il divertimento e un pizzico di lusso\", come indica la compagnia di crociere.\r

\r

Parte del progetto sono \"itinerari entusiasmanti, maggiore accesso al casinò, feste a tema\" ed esperienze culinarie di livello superiore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Carnival Cruise Line: su Carnival Firenze le crociere \"adults only\"","post_date":"2026-04-09T10:45:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775731554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha cancellato circa il 27% del proprio operativo di domani, 10 aprile, in vista delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00).\r

\r

In una nota sul proprio sito web la compagnia aere invita «tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione ​Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

\r

Inoltre, i passeggeri «che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 10 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

\r

Qui l'elenco dei voli cancellati.","post_title":"Ita Airways cancella il 27% dei voli previsti per il 10 aprile a causa dello sciopero","post_date":"2026-04-09T10:23:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775730221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair è pronta a ridurre il network in Europa per i prossimi mesi, con tagli alle rotte che interesseranno diversi paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Belgio.\r

\r

La low cost irlandese ha motivato la decisione con l’aumento delle tasse aeroportuali, dei diritti aeroportuali e dei costi operativi, che, secondo quanto afferma, rendono alcune rotte non redditizie. Questo ridimensionamento comporterà la soppressione di milioni di posti, con un impatto particolare sugli aeroporti regionali e sulle rotte a basso traffico. \r

\r

Nel dettaglio, in Spagna Ryanair sta abbandonando diverse località e riducendo la capacità in altre: sono sospesi tutti i voli verso le Asturie e Vigo e viene chiusa la base a Santiago de Compostela. Ulteriori riduzioni interessano Santander e Saragozza, mentre sono stati eliminati i collegamenti con le Isole Canarie, compreso Tenerife Nord; cancellati anche i voli per Valladolid e Jerez.\r

\r

In Germania, la compagnia aerea sta tagliando 24 rotte: le località interessate includono Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte-Hahn, Dortmund, Dresda, Lipsia e Memmingen, con alcuni collegamenti sospesi del tutto negli aeroporti più piccoli.\r

\r

In Francia, Ryanair ha cancellato le rotte per Bergerac, Brive e Strasburgo, oltre ad aver operato una riduzione più ampia dei servizi regionali. Sono state inoltre sospese le operazioni a Clermont-Ferrand, mentre sono previsti ulteriori tagli di capacità in altri aeroporti regionali.\r

\r

In Belgio, la low cost sta eliminando circa 20 rotte e riducendo i collegamenti da Bruxelles e Charleroi, eliminando circa un milione di posti dal proprio programma.\r

\r

In Portogallo, il vettore si è ritirato completamente dalle Azzorre, cancellando tutte e sei le rotte da e verso le isole a partire da marzo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair riduce il network europeo: decine di rotte cancellate in diversi Paesi","post_date":"2026-04-09T09:49:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775728160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accor farà il suo debutto nelle isole Canarie con un hotel a Puerto de la Cruz a Tenerife dopo aver siglato un accordo con Stay Unique per lo sviluppo di una struttura che opererà con il marchio Ibis Styles. L'apertura di questo progetto, frutto della trasformazione di un hotel indipendente precedentemente chiuso, è prevista per la metà del 2027.\r

\r

L'hotel verrà sviluppato secondo il modello di franchising, gestito da Stay Unique, e comprende la ristrutturazione dell'hotel per adattarlo al posizionamento di ibis Styles.\r

\r

La struttura, come riporta Hosteltur, disporrà di 101 camere, oltre a un ristorante, un bar nella hall, una piscina all'aperto, una palestra, un parcheggio e una sala polifunzionale pensata per riunioni ed eventi.\r

\r

«Ci piace lavorare a stretto contatto con i proprietari per comprendere il vero potenziale di ogni immobile. In questo caso, abbiamo individuato una chiara opportunità di riposizionamento che ci permette di preservare gli immobili e rafforzarne il valore nel lungo termine» spiega Sebastián Torres-Calderón, ceo di Stay Unique, aggiungendo che «compiere questo passo insieme a un marchio globale come Accor è significativo per noi e riflette la naturale evoluzione del nostro modello operativo».\r

La struttura\r

Il futuro ibis Styles andrà ad arricchire l'offerta ricettiva locale con una proposta pensata sia per i turisti che per chi partecipa a meeting e piccoli eventi. L'hotel sorgerà a pochi minuti dalla spiaggia e a circa 20 minuti di auto dall'aeroporto di Tenerife Nord.\r

\r

Con questa acquisizione, Accor aggiunge le isole Canarie al suo network in Spagna e rafforza l'espansione del suo segmento economy nelle destinazioni turistiche. La scelta di Puerto de la Cruz segna l'ingresso del gruppo in uno dei principali mercati turistici del Paese e apre un nuovo capitolo per l'azienda nell'arcipelago. «L'arrivo alle isole Canarie era un passo necessario nella nostra strategia per la Spagna e farlo con un progetto a Puerto de la Cruz è un successo. Questo ibis Styles non solo rappresenterà la nostra prima apertura nell'arcipelago, ma ci permetterà anche di iniziare una collaborazione con Stay Unique, un partner con cui speriamo di condividere molti progetti futuri» ha commentato Coré Martín, vicepresidente sviluppo Spagna e Portogallo di Accor. In Spagna, il gruppo francese è leader nel segmento economy. Attualmente possiede 80 hotel nel Paese con i marchi ibis Styles, ibis e ibis Budget.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Accor arriva alle Canarie con il brand Ibis Styles","post_date":"2026-04-09T09:25:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775726758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511415\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Francesco Ciuccarelli, Giulia Gasparini e Paolo Degl'Innocenti[/caption]\r

Kyndryl ha annunciato il completamento della migrazione al cloud di Alpitour World: i carichi di lavoro core mainframe del gruppo turistico (ovvero il cuore dei sistemi informatici delle grandi aziende: elabora milioni di operazioni critiche, pagamenti, prenotazioni, archivi , ogni giorno, senza mai fermarsi, ndr) sono stati trasferiti sulla piattaforma Amazon Web Services. E il progetto è diventato case history in una tavola rotonda organizzata nel quartier generale di Kyndryl Italia con Paolo Degl'Innocenti, presidente della società, Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World e Giulia Gasparini, country manager di Aws Italy.\r

Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative.\r

«L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione».\r

«Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia.\r

Obiettivo trade\r

Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè \"essere i primi\", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì.\r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv","post_date":"2026-04-08T13:52:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775656368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta Air Canada da Catania verso Montréal, il prossimo 5 giugno: il collegamento di linea stagionale (attivo fino al 23 ottobre 2026) sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787 e sarà l'unico tra la Sicilia e il Canada.\r

Da Catania, i viaggiatori provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia potranno accedere al Nord America, grazie alle comode coincidenze verso l’intero network Air Canada, inclusi Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. I passeggeri diretti negli Stati Uniti via Canada potranno inoltre usufruire del servizio di preclearance doganale statunitense, completando le formalità prima della partenza e arrivando come voli domestici.\r

Al contempo, la nuova rotta rafforza i flussi inbound verso la Sicilia durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori nordamericani un ulteriore punto di accesso all’isola, in aggiunta ai collegamenti esistenti su Roma, Milano e Venezia. Con gli Stati Uniti tra i principali mercati inbound per l’Italia, il servizio è stato pianificato per garantire connessioni fluide via Montréal da città chiave come New York, Los Angeles e Boston.\r

La configurazione del Dreamliner prevede le tre cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy. In Signature Class, i passeggeri possono godere di un’esperienza premium a lungo raggio con sedili completamente reclinabili, ristorazione curata e servizio personalizzato.\r

«Il lancio del nuovo collegamento Catania-Montréal rappresenta una tappa fondamentale per Air Canada in Italia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di compagnia leader tra Italia e Canada - ha dichiarato Stefano Casaregola, directeur générale commercial, Air Canada Italia, durante la presentazione che si è svolta questa mattina a Catania -. La Sicilia è un mercato strategico con profondi legami culturali e familiari con il Canada e questa nuova rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano di Air Canada. Allo stesso tempo, apre una nuova porta d’ingresso per i viaggiatori nordamericani alla scoperta della ricchezza e della diversità della Sicilia».\r

Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, ha sottolineato come «I collegamenti aerei diretti come il nuovo volo Catania-Montréal rafforzano concretamente i legami del Canada con l’Italia e con l’intera regione del Mediterraneo. Questi voli sostengono gli scambi economici, promuovono l’innovazione e facilitano la mobilità delle persone, confermando l’impegno congiunto di Canada e Italia nel costruire una partnership dinamica e proiettata al future».\r

«Il nuovo collegamento diretto tra Catania e Montréal rappresenta un risultato di grande rilevanza strategica per il nostro territorio e un passo importante nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale - hanno ricordato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac, società di gestione dello scalo -. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso privilegiata al Sud Italia, ampliando in modo significativo le opportunità di connessione verso il Nord America. Al tempo stesso, consolida i legami storici e culturali tra Italia e Canada, sostenendo i flussi turistici e gli scambi economici. È il frutto di un lavoro sinergico con Air Canada e testimonia la crescente attrattività della Sicilia sui mercati internazionali, rendendo l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale».","post_title":"Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugno","post_date":"2026-04-08T13:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775654153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A causa della crisi in corso a Cuba, gli organizzatori della fiera internazionale del turismo dell'isola, FitCuba 2026, hanno deciso di tenerla in modalità virtuale. La fiera era originariamente prevista dal 6 al 10 maggio presso il centro congressi Plaza América di Varadero, ma le autorità hanno cambiato i piani.\r

\r

«La fiera del turismo si terrà in modalità virtuale il 7 e l'8 maggio, e il 9 maggio sarà aperta al pubblico che si recherà al Parco Josone di Varadero\", ha dichiarato il ministero del turismo a Prensa Latina.\r

Il format\r

Come riporta Preferente, gli organizzatori intendono proporre «un programma volto a incentivare i contatti commerciali e ad avvicinare il pubblico alle ultime novità del settore turistico nazionale. Raggiungeremo questo obiettivo con un format che integra la gestione professionale virtuale e lo scambio di persona», per il quale «siamo nella fase finale di coordinamento tecnico» e di definizione dei «protocolli di connessione e della progettazione degli spazi virtuali».\r

\r

FitCuba 2026 sarà dedicata al Canada, un mercato che la compagnia ha perso a causa della sospensione dei voli di Air Canada per la mancanza di carburante negli aeroporti dell'isola, così come di quelli di WestJet, Air Transat e Sunwing.\r

\r

","post_title":"FitCuba 2026 si terrà in modalità virtuale. Apertura al pubblico per un giorno","post_date":"2026-04-08T12:43:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775652191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brad Bourland è stato promosso a presidente di Virtuoso. Fino a poco tempo fa, Bourland era direttore operativo del consorzio di agenzie di viaggio e manterrà le sue attuali responsabilità fino alla nomina di un successore. Ricopriva la carica di direttore operativo dal 2020.\r

\r

Un nuovo responsabile commerciale\r

Inoltre, Virtuoso ha nominato Tristan Dowell responsabile commerciale. Entrambe le posizioni sono di nuova creazione all'interno dell'azienda.\r

\r

Dowell entra a far parte del consorzio dopo 23 anni trascorsi presso Hyatt Hotels Corporation, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di vicepresidente globale delle vendite per i settori lusso, lifestyle e tempo libero. \r

\r

«Sono entusiasta di ciò che ci aspetta ora che Brad Bourland assume il ruolo di presidente, portando con sé una solida leadership per guidare la nostra prossima fase di crescita - ha dichiarato Matthew Upchurch, ceo di Virtuoso , in un comunicato stampa diffuso da TravelWeekly. Tristan Dowell è da tempo un sostenitore di Virtuoso e dei nostri membri. La sua prospettiva, in qualità di ex partner, sarà preziosa per continuare a rafforzare il modo in cui offriamo valore all'interno della rete».\r

\r

","post_title":"Virtuoso: nominati presidente e direttore commerciale","post_date":"2026-04-08T12:30:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775651436000]}]}}