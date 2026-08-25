Royal Jordanian ed Air China alleate per il lancio del primo volo diretto Amman-Pechino

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Gerard Nolan, vice president & managing director, Emea, ha detto: «Il nostro più grande Seminar at Sea di sempre è un ulteriore esempio del costante impegno nel sostenere la comunità dei partner del settore travel. Stiamo portando a bordo di Legend of the Seas centinaia di agenti provenienti da tutta l’area Emea, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona la nostra più recente esperienza di vacanza e fornendo loro le conoscenze e la sicurezza necessarie per vendere Royal Caribbean con ancora maggiore successo. Non c’è nulla che possa sostituire l’esperienza diretta di una delle nostre vacanze e, nei prossimi quattro giorni, alterneremo momenti di formazione a numerose opportunità per esplorare la nave, vivere le destinazioni e trascorrere del tempo insieme. I nostri partner del settore travel sono fondamentali per il nostro successo e continueremo a investire fortemente su di loro».","post_title":"Royal Caribbean: 500 agenti di viaggio a bordo di Legend of the Seas","post_date":"2026-08-25T12:19:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787660397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giordania e Cina più vicine: le rispettive compagnie di bandiera, Royal Jordanian ed Air China, hanno siglato un protocollo d'intesa per collaborare al lancio del primo collegamento diretto in assoluto tra le capitali dei due Paesi.\r

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Per la compagnia la crisi non è solo una questione di aumento dei costi del carburante. La chiusura o la restrizione di diversi spazi aerei, unitamente ai requisiti di sicurezza, ha portato alla sospensione temporanea dei voli per Amman, Erbil, Tel Aviv e Teheran. Queste sole cancellazioni di voli hanno causato perdite stimate in decine di milioni di euro.\r

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Questo episodio mette in luce la particolare vulnerabilità del modello hub di Vienna: le rotte verso il Levante, l'Iraq e l'Iran alimentano sia il traffico locale sia i collegamenti tra l'Europa centrale, il Medio Oriente e l'Asia. Oltre ai voli cancellati, le deviazioni imposte ad alcuni voli aumentano meccanicamente i costi operativi a causa dei tempi di percorrenza più lunghi, del maggiore consumo di carburante e delle limitazioni nella pianificazione degli equipaggi.\r

Redditività ridotta\r

La domanda, tuttavia, è rimasta sostenuta. Austrian Airlines ha trasportato 6,96 milioni di passeggeri tra gennaio e giugno, con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati del 4% a 1,22 miliardi di euro. Il tasso di occupazione dei posti è migliorato di 3,4 punti percentuali, raggiungendo l'80,6%, mentre la capacità, misurata in chilometri per posto disponibile, è rimasta pressoché invariata a 13,53 miliardi.\r

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La regolarità operativa, tuttavia, rimane elevata: il 98,8% del programma è stato completato come previsto. La compagnia aerea ha inoltre riutilizzato la capacità resasi disponibile a seguito delle sospensioni in Medio Oriente: sono stati programmati circa 800 voli aggiuntivi verso destinazioni turistiche europee come Palma di Maiorca, Dubrovnik, Barcellona, ​​Nizza e Malaga.","post_title":"Austrian Airlines in perdita per 93 milioni di euro a causa del caro carburante","post_date":"2026-08-06T09:53:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1786009998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_358655\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Aeroporto Catania Terminal C[/caption]\r

Dieci importanti gruppi aeroportuali internazionali sono stati ammessi alla seconda fase del processo di vendita di almeno il 51% di Sac , la società statale che gestisce gli aeroporti di Catania-Fontanarossa e Comiso-Pio La Torre nella Sicilia orientale . \r

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Selezione\r

Dopo una prima fase di valutazione della documentazione, Sac ha selezionato 10 operatori tra le 14 manifestazioni di interesse, aprendo ora la possibilità di presentare offerte non vincolanti, prima di un'ulteriore fase di selezione che ridurrà il numero dei candidati a cinque, prevista per l'autunno.\r

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Secondo le stime riportate dalla stampa italiana, la valutazione complessiva di Sac si aggira tra i 500 e i 600 milioni di euro, con una quota di maggioranza compresa tra il 51% e il 66%, il che rappresenta un intervallo teorico di circa 255-400 milioni di euro . Tuttavia, alcune personalità siciliane auspicano che il valore possa superare il miliardo di euro, tenendo conto del potenziale di crescita del traffico e dei previsti investimenti a lungo termine.\r

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Dieci candidati\r

La rosa dei candidati comprende alcuni dei maggiori operatori aeroportuali al mondo, a conferma dell'attrattiva degli aeroporti di Catania e Comiso per gli investitori internazionali: Corporación América Airports, Royal Schiphol Group, Mundys, Adani Airport Holdings, Save, 2i Aeroporti, Mag Overseas Investment Ltd, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund e la società francese Vinci Airports, un operatore privato che gestisce, tra gli altri, gli aeroporti di Londra-Gatwick e Lisbona e oltre 70 aeroporti in 14 paesi. \r

Attualmente Sac è controllata da un gruppo di azionisti interamente pubblici: la Camera di Commercio della Sicilia sudorientale detiene circa il 60,6% del capitale, mentre la Città Metropolitana di Catania, l'IRSAP (Organizzazione Regionale per lo Sviluppo Industriale) e il Libero Consorzio di Siracusa possiedono ciascuno poco più del 12%. I comuni di Catania e Comiso mantengono partecipazioni di minoranza pari rispettivamente a circa il 2% e l'1%.","post_title":"Cessione degli aeroporti di Catania e Comiso. Dieci gruppi in gara","post_date":"2026-08-04T08:28:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1785832101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Autorità cinese di regolamentazione del mercato ha annunciato di aver inflitto una multa e disposto la confisca di somme per un totale di 5,2 miliardi di yuan (770 milioni di dollari) a carico di Trip.com Group, come riportato dall'agenzia di stampa Reuters. Il provvedimento è stato motivato dall'abuso di posizione dominante nel mercato interno delle prenotazioni alberghiere online.\r

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Trip.com, la più grande piattaforma di viaggi online della Cina, ha utilizzato meccanismi di allocazione del traffico, regole della piattaforma e misure tecniche per stipulare accordi di esclusiva con alcuni hotel, nel tentativo di offrire i prezzi più bassi, ha affermato l'autorità di regolamentazione.\r

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L'Autorità ha confiscato 1,66 miliardi di yuan di proventi illeciti e ha imposto una multa di 3,52 miliardi di yuan. Trip.com, proprietaria dei marchi di prenotazione viaggi Ctrip, Skyscanner e Qunar, ha dichiarato: \"Accettiamo sinceramente la decisione e vi ci adegueremo pienamente; seguiremo rigorosamente le disposizioni dell'autorità per attuare sistematicamente ogni misura correttiva, garantendo che tutte le azioni vengano eseguite in modo efficace\".\r

Restituzione\r

Ha inoltre ordinato a Trip.com di restituire 122 milioni di yuan relativi a depositi per prenotazioni che, secondo l'autorità, l'azienda aveva trattenuto agli albergatori. Tali pratiche hanno danneggiato la concorrenza e i consumatori, limitando la capacità degli hotel di operare su diverse piattaforme e di fissare autonomamente i propri prezzi, ha affermato l'agenzia in una nota pubblicata sul proprio sito web.\r

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La Cina ha avviato un'indagine antitrust a gennaio, a seguito di segnalazioni secondo cui Trip.com avrebbe imposto condizioni inique agli hotel e manipolato i prezzi.\r

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La sanzione giunge mentre Pechino si muove per arginare la concorrenza sleale tra le piattaforme internet e l'eccessiva competizione sui prezzi che, secondo le autorità, ha danneggiato le imprese e alimentato pressioni deflazionistiche.","post_title":"La Cina multa di 770 milioni di dollari la piattaforma Trip.com","post_date":"2026-07-31T13:18:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785503891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478149\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barcellona aeroporto El Prat[/caption]\r

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I dipendenti di Groundforce Barcellona inizieranno uno sciopero a tempo indeterminato il 4 agosto, una protesta che potrebbe avere ripercussioni sulle operazioni di compagnie aeree come Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways, United Airlines e Turkish Airlines presso l'aeroporto di El Prat. Lo sciopero interesserà i servizi di assistenza a terra, check-in, imbarco passeggeri e coordinamento voli forniti dalla società.\r

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La protesta è stata indetta dalla Cgt, il più grande sindacato dell'azienda, che la giustifica citando il \"grave deterioramento della prevenzione dei rischi professionali e delle condizioni di salute sul lavoro\". Secondo il sindacato, la carenza di personale costringe l'azienda a mantenere le attività operative con un organico insufficiente, aumentando il carico di lavoro e la pressione sui dipendenti.\r

Servizi\r

Groundforce fornisce servizi a più di venti compagnie aeree che operano nei terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Barcellona. Tra queste, oltre ad Air Europa, Lufthansa, Air France e Qatar Airways, figurano compagnie come KLM, Etihad Airways, SAS, ITA Airways, Finnair, El Al, LOT Polish Airlines, Air China, Saudia Airlines, Air Transat e Luxair.\r

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Nella sua dichiarazione, il sindacato sostiene che l'azienda opera \"con un personale minimo, causando carichi di lavoro insostenibili e un elevato turnover dei dipendenti, che generano livelli estremi di affaticamento fisico, stress e rischio di incidenti\". Inoltre, afferma che la decisione di indire lo sciopero è stata presa dopo diversi tentativi di negoziazione falliti.","post_title":"Sciopero a tempo indeterminato a Barcellona El Prat. Dal 4 agosto","post_date":"2026-07-31T10:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1785494202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Dolce Vita Orient Express propone gli itinerari Northern Greens e Italian Swing per scoprire l'Italia attraverso un tour che combina i campi da golf più prestigiosi del Paese con il fascino del grande viaggio ferroviario.\r

Pensati per chi ama il viaggio tanto quanto il golf, gli itinerari trasformano alcuni dei fairway più celebri d'Italia nel filo conduttore di un'esperienza immersiva tra cultura, gastronomia e ospitalità.\r

Gli itinerari\r

L'itinerario Northern Greens, della durata di quattro giorni e tre notti, parte da Roma e si snoda attraverso alcuni dei più iconici paesaggi golfistici dell'Italia settentrionale e centrale. Il percorso comprende tappe presso Royal Park I Roveri, Franciacorta Golf Club e The Club a Castiglion del Bosco, permettendo agli ospiti di giocare su alcuni dei campi più rinomati d'Italia.\r

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Rivolgendosi verso il Sud, Italian Swing conduce gli ospiti alla scoperta di un volto diverso d’Italia, dove il golf incontra il fascino e i paesaggi del Mediterraneo. L'itinerario include partite al San Domenico Golf Club in Puglia, al The Club at Castiglion del Bosco in Toscana e ad Antognolla Golf, affiancate da un programma dedicato agli accompagnatori, che comprende percorsi benessere, proposte gastronomiche e attività immersive alla scoperta del patrimonio artistico e culturale italiano.\r

Entrambi gli itinerari includono inoltre la possibilità di giocare al Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup 2023.\r

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A bordo del treno, ogni dettaglio riflette l'eleganza dell'età d'oro del design italiano, reinterpretata attraverso l'artigianalità contemporanea, materiali pregiati e la visione distintiva dello studio di architettura milanese Dimorestudio. L'offerta gastronomica, firmata dallo chef tristellato Heinz Beck, celebra la ricchezza e la varietà delle tradizioni culinarie regionali.\r

Gli itinerari dedicati al golf si affiancano alla collezione di viaggi de La Dolce Vita Orient Express attraverso l'Italia, accomunati dall'obiettivo di valorizzare il patrimonio del Paese attraverso esperienze autentiche, un'ospitalità d'eccellenza e il fascino del viaggio in treno.\r

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[caption id=\"attachment_519970\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Bravo Premium Andilana Beach[/caption]\r

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“Sette idee”, l’iniziativa de L’Espresso che premia le startup più innovative d’Italia, vede una gran mole di candidature riferite a turismo, enogastronomia e ospitalità. L'evento, in programma il 17 e 18 settembre a Milano, presso Step FuturAbility District, vede in giuria anche Alpitour World, che porta l’esperienza di un operatore integrato lungo tutta la filiera del viaggio.\r

Le 14 startup preselezionate della categoria “Turismo, enogastronomia e ospitalità” concorreranno non solo alla vittoria finale, insieme alle 98 startup in gara negli altri settori, ma anche al premio Alisei, il riconoscimento promosso da L’Espresso e Alpitour World che prende il nome dai venti che per secoli hanno accompagnato i velieri lungo le rotte verso l’oceano Indiano. Soffiano costanti, sempre nella stessa direzione, e per questo i navigatori li hanno sempre cercati come alleati. Con lo stesso spirito nasce il premio, pensato come una spinta favorevole e continua per l’idea più promettente del turismo italiano secondo il gruppo. Sarà assegnato alla startup che meglio incarna i valori di innovazione sostenibile nel turismo, responsabilità ambientale e sviluppo locale, e consiste in un soggiorno per due persone al Bravo Premium Andilana Beach di Nosy Be in Madagascar, tra le mete distintive di Alpitour World.\r

Il percorso\r

Tra ottobre e dicembre 2026, Alpitour World ospiterà inoltre, presso una delle proprie sedi, una giornata di incubazione e validation workshop dedicata ad alcune realtà selezionate della categoria, con sessioni operative e di confronto.\r

«Le startup rappresentano uno straordinario laboratorio di innovazione e un osservatorio privilegiato sui cambiamenti che stanno facendo evolvere il mercato. Per Alpitour World partecipare a ‘Sette Idee’ significa sostenere e valorizzare progettualità capaci di introdurre nuovi approcci, tecnologie e modelli di relazione con il viaggiatore. È lo stesso spirito che guida da sempre il percorso di innovazione del gruppo, impegnato a sviluppare costantemente la propria offerta e i propri processi per anticipare i bisogni di un settore in continua trasformazione» dichiara Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer Alpitour World.\r

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Il bando pubblico ha raccolto 374 proposte di startup, imprese, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, ricercatori e liberi professionisti, distribuite su sette ambiti tematici dello sviluppo italiano. Dopo la tappa di settembre, il percorso culminerà il 9 dicembre a Roma, in Campidoglio, dove saranno proclamate le sette idee capaci di cambiare l’Italia.","post_title":"\"Sette idee\" per cambiare l'Italia: in giuria anche Alpitour World","post_date":"2026-07-29T14:34:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785335689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La nomina di Roberto Bruzzone alla presidenza di Msc Crociere è diventata ufficiale. Anticipata in gennaio, la nomina è operativa da luglio. Bruzzone è un dirigente con oltre 20 anni di esperienza nel settore e un background in compagnie come Royal Caribbean e Carnival, oltre che in come Kempinski Hotels. Dalla sede centrale della compagnia a Ginevra, nel suo nuovo ruolo, collaborerà con il team di gestione internazionale di Msc Crociere su aree relative alla flotta, alle operazioni e alla gestione del team. Le sue responsabilità includeranno anche lo sviluppo del prodotto, l'innovazione, le prestazioni e l'esperienza dei passeggeri.\r

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Esperienza nel mondo delle crociere\r

Bruzzone, come si legge su Hosteltur, vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore delle crociere e ha ricoperto ruoli operativi ed esecutivi presso alcune delle aziende leader del settore. La sua carriera include esperienze presso Royal Caribbean e Carnival, dove si è occupato di gestione della flotta, sviluppo del prodotto e operazioni.\r

Ha inoltre lavorato alla pianificazione e all'esecuzione di nuovi programmi di costruzione navale, dallo sviluppo iniziale delle imbarcazioni fino alla loro entrata in servizio commerciale. Questa esperienza gli ha permesso di partecipare a progetti relativi sia alla gestione quotidiana delle navi, sia alla progettazione dei servizi offerti e dei servizi per i passeggeri.\r

La nomina di Bruzzone rafforza la struttura dirigenziale di Msc Crociere in un momento di crescita delle sue attività internazionali. \r

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