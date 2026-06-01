Spagna: alla scoperta di Castellón con il volo Ryanair da Bologna L’Ente nazionale del turismo spagnolo a Milano accende i riflettori su Castellón, destinazione situata nella Spagna orientale, che diventa più comodamente raggiungibile dall’Italia grazie al nuovo collegamento aereo diretto da Bologna, operato da Ryanair. La nuova rotta è attiva da oggi, 1° giugno, fino al prossimo 28 settembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Bologna diventa così il secondo aeroporto italiano collegato direttamente a Castellón, dopo Milano, confermando il crescente interesse della destinazione verso il mercato italiano. Situato nella zona nord della Comunità Valenciana, l’aeroporto di Castellón rappresenta un punto di accesso strategico per raggiungere alcune delle principali località turistiche della costa e dell’entroterra spagnolo. In meno di un’ora è possibile arrivare oltre che a Castellón de la Plana, Benicàssim, Vila-real, Oropesa del Mar e Peñíscola, mentre Valencia è raggiungibile in un’ora e un quarto circa. Lo scalo, operativo con voli regolari dal 2015, continua il proprio percorso di crescita: per il 2026 sono previste 16 rotte regolari e una stima di circa 350.000 passeggeri. Il lancio del nuovo operativo è stata l’occasione per presentare la destinazione e la sua offerta turistica che coniuga mare, natura, sport, gastronomia e cultura. Castellón offre oltre 120 chilometri di costa mediterranea, 10 parchi naturali, più di 1.500 chilometri di sentieri certificati e oltre 300 giorni di sole all’anno, posizionandosi come meta ideale per un turismo attivo e destagionalizzato. Ciò che colpisce della destinazione è sicuramente l’equilibrio unico tra mare ed entroterra, dove paesaggi mediterranei e scenari montani convivono in perfetta armonia. Lungo la costa si susseguono ampie spiagge di sabbia fine bagnate dalle acque cristalline del Mediterraneo, alternate a calette più intime e selvagge immerse in una natura ancora autentica. L’identità della provincia si esprime anche attraverso i suoi borghi, dei veri e proprio autentici scrigni di storia e tradizioni. Tra le località simbolo spicca Morella, capoluogo della comarca di Els Ports, che dispone di una ricca offerta di ristorazione, hotel e strutture di turismo rurale. Tra le attrattive turistiche più significative per il viaggiatore italiano spiccano le esperienze attive ed enogastronomiche presenti sul territorio durante tutto l’anno: dai percorsi cycling ed e-bike tra mare e montagne ai wine weekend dedicati all’enogastronomia locale, fino alle attività immersive come il beekeeping tourism, che permette di scoprire i segreti che circondano il mondo delle api e la raccolta del miele. Condividi

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Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.\r

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Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione.\r

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«Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto».\r

Il focus\r

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.\r

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La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.\r

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Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato.\r

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«Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo».\r

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Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea».","post_title":"Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia","post_date":"2026-06-01T12:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780316577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Avalon Waterways presenta una collezione di itinerari che combinano viaggi via terra e via fiume. La compagnia di crociere fluviali, come riporta Travelweekly, lancerà il prossimo anno tre itinerari combinati crociera e tour, che uniranno un viaggio via terra con Globus a una crociera fluviale con Avalon. Con l'aggiunta di viaggi in Gran Bretagna e Irlanda, Italia e Svizzera Spagna e Francia, i nuovi itinerari portano a sette il numero totale di programmi \"crociera e tour\" offerti.\r

Pam Hoffee, presidente di Avalon, ha affermato che pianificare un tour in più paesi è complicato per i viaggiatori. «È proprio questo che un itinerario crociera e tour riesce a fare in modo impeccabile - ha affermato -. Globus si occupa di ogni trasferimento, di ogni hotel e di ogni dettaglio a terra, mentre Avalon gestisce tutto ciò che accade sul fiume. Ciò che rimane agli ospiti è la parte migliore: la libertà di essere presenti in ogni momento del viaggio, senza che una sola questione logistica distragga la loro attenzione».\r

I tour\r

Un itinerario di 17 giorni porterà i viaggiatori nei paesi lungo il Reno e in Gran Bretagna e Irlanda. La parte del viaggio in Gran Bretagna e Irlanda sarà operata da Globus. I viaggiatori visiteranno Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, ammirando Stonehenge, il castello di Cardiff e Stratford-upon-Avon. Durante il viaggio sul Reno, gli ospiti si sposteranno da Amsterdam a Basilea, in Svizzera.\r

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Il viaggio \"Il meglio della Spagna con Parigi e Normandia\" della compagnia si estende per 16 giorni e combina un tour via terra della Spagna con una crociera sulla Senna. Tra i punti salienti figurano la Sagrada Familia di Barcellona, ​​la moschea di Cordova e l'Alhambra. Lungo la Senna, i passeggeri visiteranno il castello di Bizy, la Normandia e Notre-Dame. \r

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L'itinerario di 17 giorni tra Italia e Reno porterà i viaggiatori a visitare il colosseo, a navigare lungo il Canal Grande in gondola e a scoprire la bellezza del lago di Como. Sul Reno, gli ospiti potranno fare escursioni nella Foresta Nera in Germania, visitare Strasburgo in Francia e ammirare le gole del Reno. \r

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","post_title":"Avalon Waterways lancia i combinati land & river in più Paesi","post_date":"2026-06-01T11:17:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780312677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il fondo di investimento americano Castlelake ha annunciato il proprio interesse per EasyJet. Secondo fonti interne al fondo, nemmeno la compagnia aerea sarebbe a conoscenza dell'interesse, in quanto non ci sono stati contatti con il management. EasyJet, con circa 300 aeromobili, è, dopo Ryanair, la più grande compagnia aerea low-cost in Europa, nettamente più grande di Wizz Air.\r

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Castlelake è una società di investimento con sede a Minneapolis, negli Stati Uniti. L'azienda detiene partecipazioni in diverse imprese, tra cui una quota del 32% in SAS, e possiede circa 250 aeromobili, sia di proprietà che in leasing ad altre compagnie aeree, per un valore stimato di circa 18 miliardi di dollari. Ha venduto 118 di questi aeromobili ad Avolon, un'altra società di leasing presente sul mercato.\r

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L'offerta pubblica di acquisto per EasyJet, che secondo la legge britannica deve essere finalizzata entro il 26 giugno, arriva in un momento sempre più difficile per la compagnia aerea, che ha accumulato perdite significative quest'inverno. Tuttavia, non si trova ad affrontare problemi di liquidità, sebbene il suo valore di mercato si sia dimezzato in seguito agli eventi nel Golfo Persico e all'aumento dei prezzi del carburante.","post_title":"Castlelake valuta una possibile offerta d'acquisto per easyJet","post_date":"2026-06-01T09:41:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1780306879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il lusso sceglie la strada della sostenibilità. Duetorrihotels ha ottenuto infatti la certificazione Global Sustainable Tourism Council per tutti i suoi hotel cinque stelle, confermando un percorso che da tempo intreccia ospitalità d’alta gamma, tutela del territorio e responsabilità ambientale. \r

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In Italia, attualmente, sono 215 le strutture ricettive certificate Gstc. A conquistare il riconoscimento internazionale, rilasciato dall’organismo indipendente Vireo, sono stati il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, l’hotel Bernini Palace di Firenze e l’hotel Bristol Palace di Genova: quattro indirizzi storici dell’hôtellerie italiana, custoditi in palazzi d’epoca e profondamente legati all’identità culturale delle città che li ospitano.\r

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«In questi anni abbiamo lavorato per costruire un modello di ospitalità autentico e responsabile – spiega il direttore generale Franco Vanetti –. Ottenere la certificazione Gstc per tutte le nostre strutture luxury rappresenta un risultato importante ma anche un impegno verso il futuro».\r

Un percorso articolato\r

Il percorso ha portato il gruppo ad adottare una serie di pratiche orientate alla riduzione dell’impatto ambientale: dall’eliminazione progressiva della plastica monouso all’utilizzo di materiali naturali e riciclabili, fino al monitoraggio dei consumi energetici e idrici e alla promozione di una mobilità più sostenibile.\r

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Accanto all’attenzione ambientale, resta centrale il legame con i territori attraverso collaborazioni con fornitori locali, valorizzazione del patrimonio gastronomico e iniziative culturali dedicate agli ospiti. Un approccio che interpreta la sostenibilità come valore condiviso e parte integrante della nuova idea di lusso contemporaneo.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Duetorrihotels: certificazione Gstc per tutti i 5 stelle del gruppo","post_date":"2026-05-29T15:07:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels","sostenibilita"],"post_tag_name":["Duetorrihotels","sostenibilità"]},"sort":[1780067264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italia e Oman ancora più vicini grazie al recente, nuovo accordo di codeshare siglato tra Oman Air e Ita Airways, che sarà operativo dal mese di giugno alle porte.\r

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In pratica, oltre ai consolidati collegamenti verso il Sultanato operati da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, Muscat diventa comodamente raggiungibile anche da numerosi altri scali italiano, via Roma. Nel dettaglio sarà possibile decollare da Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Bologna, Trieste, Genova, Torino, Venezia, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Bari, Catania e Linate.\r

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«Questa partnership conferma l'impegno a lungo termine di Oman Air sul mercato italiano e la fiducia nelle potenzialità di crescita del turismo verso l'Oman» ha sottolineato Soraya Mohamed Ali, sales executive del vettore di bandiera omanita.\r

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Attualmente la compagnia opera per il periodo estivo «quattro voli settimanali in orario serale da Milano con B787 Dreamliner e da Roma con B737Max. Per il prossimo inverno, invece, è previsto un volo aggiuntivo, il giovedì, da Malpensa sempre in fascia serale».\r

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","post_title":"Oman Air in codeshare con Ita Airways sui voli Italia-Muscat, da giugno","post_date":"2026-05-28T14:58:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779980285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci siamo un po' stufati delle prese di posizione di Ryanair verso istituzioni pubbliche. Che sia lo Stato italiano o europeo, che sia la Commissione europea o qualche regione italiana. Le istituzioni rispondono al bene dei cittadini (almeno così dovrebbe essere) non all'interesse di Ryanair.\r

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Ultima di queste fastidiose ingerenze è quella con la regione Sardegna, che mantiene l'addizionale municipale. Naturalmente Ryanair parla da pari a pari. Ma la realtà è che non sono pari. La Sardegna pensa al bene della comunità, Ryanair pensa ai suoi profitti, (che non coincidono con il bene di una comunità)\r

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L'Italia, nei suoi vari organismi, ha dato troppo potere a Ryanair, e la compagnia si è, come dire, montata la testa. Leggete quello che dice nel comunicato: «È tempo che la regione Sardegna smetta di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale inaffidabili e si concentri invece sull’investimento in collegamenti sostenibili a tariffe basse, abolendo l’addizionale municipale regressiva come hanno già fatto altre regioni italiane».\r

Recriminazioni\r

Ma per caso Ryanair ha partecipato alle elezioni amministrative? Ha un suo rappresentante cel consiglio regionale? Ha un qualche potere amministrativo? No ha solo soldi e recriminazioni.\r

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Eccone una: «Il rifiuto della proposta di rapida crescita di Ryanair, che avrebbe generato oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno (+40% di crescita), 4 aeromobili aggiuntivi (400 milioni di dollari di investimento), una nuova base ad Alghero (con la creazione di oltre 900 posti di lavoro locali) e nuove rotte nazionali e internazionali verso mercati quali Germania, Francia, Regno Unito e Paesi nordici».\r

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Il fatto poi di tirare sempre in ballo i lavoratori che si potevano occupare è un giochetto che ormai ha fatto il suo tempo. La Sardegna ha preso la sua decisione, la rispetti e basta. Se no fonda un partito e così potrà parlare a tu per tu con tutte le istituzioni che vuole.","post_title":"Ryanair contro la Sardegna. Queste ingerenze non sono più tollerabili","post_date":"2026-05-28T14:53:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779980020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling accelera sull'Italia con oltre 250.000 posti aggiuntivi per la prossima stagione invernale. Inoltre, la compagnia del gruppo Iag, amplia i collegamenti da Bilbao con quattro nuove rotte per Roma, Venezia, Napoli e Torino, già in vendita e aumenta i posti disponibili su quelle esistenti per la stagione invernale 2026, con oltre 100.000 posti aggiuntivi.\r

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L'operativo invernale, che vedrà quindi l'offerta di circa 89.000 posti da Bilbao verso queste quattro destinazioni, è così strutturato: la Bilbao-Roma, finora disponibile fino al 13 settembre, resterà operativa anche per tutta la stagione invernale e dal 25 ottobre avrà quattro frequenze settimanali, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.\r

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Il collegamento con Venezia avrà tre frequenze settimanali (giovedì, venerdì e domenica) a partire dal 25 ottobre; la rotta per Napoli inizierà a operare dal 4 dicembre, anch’essa con tre frequenze settimanali il lunedì, venerdì e domenica; infine, il collegamento con Torino sarà disponibile dal 25 ottobre con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.\r

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«In Vueling siamo impegnati a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e due delle nostre principali basi in Spagna, Barcellona e Bilbao, dove abbiamo aggiunto oltre 250.000 posti quest’anno, consolidando la nostra leadership nei due aeroporti» ha commentato Jordi Pla, chief network & strategy officer di Vueling.\r

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In questo modo, nel corso dell’anno dall’aeroporto di Bilbao, la compagnia aerea offrirà fino a 31 rotte, di cui 17 internazionali.\r

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Vueling rafforzerà anche la propria operatività tra Bilbao e Milano, che passerà a sette frequenze settimanali — un volo al giorno — e a oltre 55.000 posti disponibili.\r

Gli incrementi da Barcellona\r

Il vettore rafforzerà inoltre la propria offerta da Barcellona verso 3 destinazioni: Napoli, che passerà da 14 a 21 frequenze settimanali; Torino, che aggiungerà 6 frequenze e arriverà a 11 a settimana; Palermo, che disporrà di 8 frequenze settimanali, 3 in più rispetto allo scorso inverno.\r

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Inoltre, nella seconda metà dell’estate, Vueling ha aumentato anche le frequenze da Barcellona verso Torino (da 5 a 11 frequenze settimanali) e Palermo (da 7 a 11 frequenze settimanali), nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 24 ottobre. La compagnia aggiunge così oltre 150.000 posti supplementari su questi collegamenti, raggiungendo un totale di oltre 330.000 posti.","post_title":"Vueling: quattro nuove rotte dall'Italia a Bilbao. E più voli verso Barcellona","post_date":"2026-05-28T09:32:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779960738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Debutta all'aeroporto di Milano Bergamo “NextBG - The New Way to Explore Bergamo”, il primo servizio di noleggio di biciclette elettriche premium attivato all’interno di un’aerostazione italiana.\r

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Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Dif Spa e Sacbo, la società di gestione del Milan Bergamo Airport, con il supporto dei partner tecnici Würth e Bergamont, accomunati da una visione condivisa orientata all’innovazione e alla mobilità sostenibile.\r

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Sono oltre 25 le e-bike Bergamont (gruppo Scott Sports) di ultima generazione tra le quali si può scegliere a seconda di gusti e stile (e-Mtb premium dotate di vari comfort e disponibili in diverse varianti in base alle esigenze).\r

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Il punto forte è la proposta cicloturistica. Oltre al semplice noleggio, si possono infatti vivere alcune esperienze guidate: in Città Alta, ad esempio, con “Città Alta, dove Bergamo racconta la sua storia”, gita di 4 ore comprensiva di guida cicloturistica, oppure la variante da mezza giornata che include il pranzo tipico bergamasco; in alternativa si può optare per la pedalata guidata tra le vigne del Moscato di Scanzo o fino al Castello di Malpaga, anche in questi due casi con opzione visita guidata, degustazione e pranzo. Tutte le proposte già disponibili sono illustrate sul sito Nextbg.it e altre saranno implementate nelle prossime settimane. Per chi desidera qualcosa di ancora più personale, NextBG progetta esperienze su misura, adatte a famiglie, coppie o viaggiatori individuali. \r

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Milano Bergamo è del resto il primo scalo a livello europeo ad essere riconosciuto come bike friendly e il progetto si inserisce nel più ampio percorso intrapreso da Sacbo verso la sostenibilità, testimoniato dall'ottenimento nel 2021 della Certificazione Cycle Friendly Employere nel 2024 dal raggiungimento del livello Gold per la mobilità sostenibile. In collaborazione con Sacbo, NextBG presenta quindi non solo un nuovo servizio, ma un hub innovativo e attento alla mobilità sostenibile del futuro, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.\r

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L’idea di fondo, a cui ora si aggiunge il progetto NextBG, è creare le condizioni perché l’intera comunità che ruota attorno all’aeroporto possa utilizzare e valorizzare la bicicletta. Non solo i lavoratori aeroportuali, quindi, ma anche i viaggiatori, italiani e internazionali, che sempre più spesso ricercano infrastrutture e servizi che permettano loro di muoversi in modalità integrata, combinando diversi mezzi di trasporto sostenibili.\r

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«Il nostro aeroporto ha sposato il concetto di multimodalità, concentrando il proprio piano di sviluppo su linee di programma che condensassero la sostenibilità in senso lato, l’accessibilità e un approccio quanto più versatile alla mobilità connessa ai servizi di trasporto aereo - dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. Il perimetro ciclabile che circonda il sedime aeroportuale consente di accedere a una ramificazione sempre più estesa della rete ciclabile territoriale e interprovinciale. Ne conseguono opportunità di grande interesse turistico, una vocazione che Sacbo sostiene da sempre e ora si concretizza con l’affidamento di un servizio noleggio e-bike che va oltre la fornitura del mezzo e propone escursioni di sicuro richiamo per chi ama esplorare e conoscere i territori nelle loro peculiarità più nascoste». ","post_title":"Milano Bergamo è il primo aeroporto in Italia a proporre il noleggio di e-bike premium","post_date":"2026-05-28T09:13:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779959634000]}]}}