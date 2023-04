Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400 Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all’accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania. Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: “L’accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti – ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”. Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti.

