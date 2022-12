Viaggiagiovani.it e Viaggiaconcarlo.com: nel 2023 si torna ai volumi pre-Covid Pare nascere davvero sotto una buona stella l’anno in arrivo. Sono molti infatti gli operatori italiani convinti che il 2023 possa essere il momento del recupero definitivo, del ritorno ai volumi pre-Covid. Un ottimismo diffuso a cui non sfuggono neppure viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com, uniti da un sodalizio recente: “La previsione – racconta il titolare di viaggigiovani, Nicola Moltrer – è che nel 2023 raggiungeremo i livelli del 2019 e supereremo del 25% le vendite dell’anno corrente, nonostante l’aumento dei costi e quindi del prezzo medio finale al viaggiatore”. Tali stime giungono peraltro sulla scia di una seconda metà del 2022, che ha segnato uno slancio nella ripresa delle prenotazioni, con una netta predominanza dei tour in piccoli gruppi e destinazioni a medio e lungo raggio: “Percepiamo un forte desiderio di viaggi – aggiunge Moltrer -. Chi si è sentito privato del muoversi liberamente in questi anni ha compreso che viaggiare è un necessario valore aggiunto, il migliore investimento che si possa fare, sia che il viaggio costituisca la naturale interpretazione della vacanza sia che esso incarni la realizzazione di un sogno… E i mesi passati ci hanno fatto comprendere che i sogni vanno realizzati il prima possibile”. Tra agosto e settembre hanno quindi partecipato ai tour in piccoli gruppi di viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com oltre 3 mila persone, mentre gli itinerari individuali hanno avuto un numero complessivo di quasi 400 passeggeri. “Al di là dei bilanci – conclude il titolare di viaggiaconcarlo.com, Carlo Mamberto – il punto focale è che i nostri viaggi lasciano il segno: abbiamo portato per anni migliaia di persone nei luoghi più remoti ed estremi della Terra e le esperienze fatte sono state in molti casi portatrici di cambiamento, di crescita personale, di profonda metamorfosi. E questo, per citare il mio collega Nicola Moltrer, è il valore aggiunto del nostro prodotto, oltre che il risultato più soddisfacente a cui chi fa il nostro mestiere possa ambire”.

