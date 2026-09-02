Variety Cruises: Capodanno fra Seychelles, Tahiti e Capo Verde Tre proposte per il Capodanno 2027 a firma Variety Cruises, la compagnia rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse. Le crociere programmate si sviluppano fra Seychelles, Tahiti e Capo Verde. , la compagnia rappresentata in esclusiva in Italia da. Le crociere programmate si sviluppano fra Tre rotte diverse, un solo filo conduttore: nessuna folla, nessuna fretta: gruppi ristretti, ritmi lenti, tempo per vivere ogni isola con accesso a luoghi preclusi alle grandi navi da crociera. Su tutte le navi, tutte le cabine offrono vista oceano. Le tappe delle crociere La crociera a Seychelles prevede la partenza il 26 dicembre a bordo della Pegasos – 21 cabine per 44 ospiti a bordo – per un itinerario di 7 notti-8 giorni in pensione completa. Le giornate si alternano tra momenti di relax in nave, snorkeling tra barriere coralline incontaminate e soste nei villaggi creoli. L’Itinerario tocca Mahé, St. Anne, Curieuse, Cousin, Anse Lazio, Aride, St. Pierre, Praslin, Félicité/Grande Soeur, La Digue – Moyenne e fa quindi ritorno a Mahé. Su Seychelle è attiva una speciale promozione, con riduzione del 25% sulla quota di partecipazione. Una seconda opportunità riguarda Tahiti. Si parte il 28 dicembre per un itinerario di 7 notti – 8 giorni in pensione completa a bordo di Panorama II (25 cabine per 49 passeggeri). Itinerario: Papeete – Moorea – Raiatea – Taha’a – Bora Bora (2 giorni) – Huahine – Papeete. Infine, spazio a Capo Verde. Si parte il 26 dicembre e in 7 notti-8 giorni in pensione completa a bordo di Harmony (25 cabine per 50 passeggeri) si toccano Palmeira, Sal – Sal Rei, Boa Vista – Praia, Santiago – São Filipe, Fogo – Mindelo, São Vicente -Porto Novo, Santo Antão – Palmeira, per fa popi ritorno a Sal. Condividi

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La crociera a Seychelles prevede la partenza il 26 dicembre a bordo della Pegasos - 21 cabine per 44 ospiti a bordo - per un itinerario di 7 notti-8 giorni in pensione completa. Le giornate si alternano tra momenti di relax in nave, snorkeling tra barriere coralline incontaminate e soste nei villaggi creoli. L'Itinerario tocca Mahé, St. Anne, Curieuse, Cousin, Anse Lazio, Aride, St. Pierre, Praslin, Félicité/Grande Soeur, La Digue – Moyenne e fa quindi ritorno a Mahé. Su Seychelle è attiva una speciale promozione, con riduzione del 25% sulla quota di partecipazione.\r

Una seconda opportunità riguarda Tahiti. Si parte il 28 dicembre per un itinerario di 7 notti – 8 giorni in pensione completa a bordo di Panorama II (25 cabine per 49 passeggeri). Itinerario: Papeete – Moorea – Raiatea – Taha'a – Bora Bora (2 giorni) – Huahine – Papeete.\r

Infine, spazio a Capo Verde. Si parte il 26 dicembre e in 7 notti-8 giorni in pensione completa a bordo di Harmony (25 cabine per 50 passeggeri) si toccano Palmeira, Sal - Sal Rei, Boa Vista - Praia, Santiago - São Filipe, Fogo - Mindelo, São Vicente -Porto Novo, Santo Antão - Palmeira, per fa popi ritorno a Sal.\r

","post_title":"Variety Cruises: Capodanno fra Seychelles, Tahiti e Capo Verde","post_date":"2026-09-02T14:00:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788357636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Successo per “Bella Italia – a southern italian romance”, il nuovo itinerario di Windstar Cruises a bordo di Wind Surf, veliero da 342 ospiti pensato per esplorare un volto meno convenzionale dell’Italia.\r

Le due partenze dell’estate 2026 hanno registrato livelli di occupazione molto elevati, confermando l’interesse del mercato per una crociera che ha portato gli ospiti alla scoperta di un’Italia inusuale e fuori dalle rotte più comuni, puntando su destinazioni, esperienze e territori meno frequentati dal turismo internazionale.\r

Il cuore dell’itinerario è nel Sud Italia, con un percorso che valorizza in particolare Calabria e Puglia e include scali come Reggio Calabria, Vibo Valentia, Taranto e Otranto, affiancandoli alle destinazioni italiane più conosciute. Una scelta che riflette la filosofia di Windstar Cruises che, grazie alle dimensioni contenute dei suoi yacht, può raggiungere porti, baie e comunità costiere difficilmente accessibili alle grandi navi, proponendo un’esperienza più intima e un rapporto più diretto con i territori.\r

L’Italia rappresenta già un mercato centrale nella programmazione mediterranea di Windstar, con oltre 32 porti e città italiane toccati nel corso dell’anno attraverso diversi itinerari.\r

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Calabria e Puglia in primo piano\r

Alla base della costruzione dell’originale itinerario c’è anche una motivazione personale. Janet Bava, chief commercial officer di Windstar Cruises, ha infatti un legame di lunga data con la Calabria, dove ha trascorso oltre venti estati e dove si è sposata. «Quando sono entrata in Windstar tre anni fa – commenta - uno dei miei obiettivi era far conoscere ai nostri ospiti il Sud Italia che gli italiani amano, ma non soltanto le destinazioni presenti in ogni itinerario turistico». Un progetto che nasce dalla volontà di creare esperienze autentiche ma anche di generare un impatto positivo sui territori.\r

«Non si tratta soltanto di creare esperienze straordinarie per i nostri ospiti, ma anche di sostenere le comunità locali che desiderano accogliere il turismo internazionale preservando al tempo stesso la cultura, le tradizioni, la cucina e lo stile di vita che rendono il Sud Italia così speciale».\r

Il risultato delle prime due partenze sembra dare forza a questa tendenza: portare il turismo internazionale in destinazioni meno battute può diventare un elemento di attrattività anche nel segmento premium della crociera. Il successo di “Bella Italia” si inserisce in una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche, attenzione ai ritmi dello slow travel e una maggiore connessione con la destinazione. A bordo di Wind Surf il rapporto con il mare è parte integrante dell’esperienza: la caratteristica marina di poppa permette agli ospiti di accedere direttamente all’acqua per nuotare, fare paddleboard e praticare altre attività acquatiche.\r

Il successo delle due partenze rappresenta un segnale significativo anche per il mercato italiano, conferma Gioco Viaggi, agente generale di vendita di Windstar Cruises in Italia. «Il riscontro ottenuto da questo nuovo itinerario conferma quanto la proposta Windstar sia in sintonia con una clientela che cerca un modo diverso di vivere il Mediterraneo: yacht di piccole dimensioni, destinazioni meno battute, un’atmosfera rilassata e soprattutto una forte attenzione ad una full immersion nella destinazione» commenta Chiara Lagioni, responsabile prodotto crociere di Gioco Viaggi.\r

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Un'opportunità per le agenzie\r

Proprio qui, secondo Gioco Viaggi, si apre un’opportunità interessante per le agenzie italiane. «Non soltanto sul cliente crocierista esperto alla ricerca di nuovi itinerari, ma anche su una clientela abituata a viaggi ed esperienze di fascia alta che non necessariamente si identifica nella crociera tradizionale. Windstar permette infatti di proporre il viaggio in mare con un linguaggio e un’esperienza molto diversi». Il debutto di “Bella Italia – a southern italian romance” si inserisce nella strategia di Windstar per rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia e nel Mediterraneo. Un passaggio importante sarà il debutto di Star Explorer, il nuovo yacht della compagnia, previsto per dicembre 2026, che contribuirà ad ampliare la programmazione Windstar nel Mediterraneo anche oltre la tradizionale stagione estiva.\r

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Il ruolo della Turchia nel programma riflette la varietà di attrazioni culturali, storiche e costiere disponibili lungo le sue coste egee e mediterranee. Le escursioni in barca offrono anche l'opportunità di visitare siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.\r

La programmazione\r

Il quattro alberi Star Flyer farà scalo in porti più piccoli, avvicinandosi a comunità costiere che non sono sempre incluse negli itinerari delle navi da crociera più grandi. Al centro del programma ampliato ci sono le nuove crociere di 10 e 11 notti lungo la Riviera turca, tra Istanbul e Antalya. Gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeşme, Datça, Fethiye, Kaş, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a scali nelle isole greche. L'itinerario di 11 notti da Istanbul ad Antalya parte il 29 maggio e il 24 luglio 2027. Il viaggio inizia a Istanbul, per poi raggiungere Dikili, da dove si può visitare l'antica città di Pergamo. Si prosegue quindi per Çeşme, nota per il suo porto turistico, le spiagge e le sorgenti termali, nonché per la sua vicinanza ad Alaçatı. Dopo le soste nelle isole greche di Samos e Patmos, la Star Flyer fa ritorno in Turchia a Datça, situata sulla penisola che separa il Mar Egeo dal Mar Mediterraneo. L'itinerario continua verso il fiume Dalyan, Fethiye e Kaş, prima di fare scalo sull'isola greca di Kastellorizo ​​e arrivare ad Antalya.\r

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L'itinerario di andata e ritorno di 10 notti da Antalya a Istanbul parte il 9 giugno e il 4 agosto 2027. Il programma include Kekova, la cui costa è caratterizzata da calette, isole e antichi resti lici, nonché Fethiye e il fiume Dalyan. L'itinerario prosegue poi verso le isole greche di Symi e Patmos prima di tornare in Turchia a Çeşme e Bozcaada. La Turchia è inclusa anche in diversi itinerari più brevi di Star Flyer nel Mediterraneo orientale. L'itinerario di sette notti \"Yachtsman's Paradise\", da Istanbul ad Atene, prevede una sosta a Dikili prima di proseguire attraverso il Mar Egeo settentrionale. L'itinerario \"Delightful Dervishes\", con partenza da Atene e arrivo a Istanbul, include scali a Dikili e Bozcaada.\r

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Altri itinerari incentrati principalmente sulla Grecia includono anche porti turchi come Çeşme, Bodrum, Fethiye e Kuşadasi, da cui è possibile raggiungere Efeso.\r

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Terri Haas, vicepresidente vendite e marketing per le Americhe di Star Clippers, ha dichiarato: «La Turchia è una destinazione che si presta perfettamente al modo in cui Star Clippers viaggia. Qui si respira una storia straordinaria, ma si crea anche una meravigliosa connessione tra il paesaggio, il mare e la vita quotidiana delle città costiere. Navigare verso questi porti più piccoli permette ai nostri ospiti di scoprire questo lato della Turchia, mentre il viaggio stesso – navigando lungo la costa a vela – diventa parte integrante della destinazione».\r

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Star Flyer può ospitare 166 passeggeri e combina le crociere su piccole navi con le tradizionali operazioni di navigazione a vela.\r

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","post_title":"Star Clippers intensifica la programmazione dedicata alla Turchia","post_date":"2026-09-01T11:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788262250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mediterraneo si sta affermando come una delle principali basi di partenza per le crociere di lusso quest'anno e nei prossimi mesi. La Seven Seas Prestige di Regent Seven Seas Cruises debutterà a fine 2026 da Barcellona, ​​mentre Oceania Sonata, recentemente varata da Fincantieri a Marghera, inizierà a navigare nell'agosto 2027, con il Mediterraneo come fulcro della sua stagione inaugurale. Entrambe le navi rientrano nel rinnovamento dell'offerta di fascia alta promosso da Norwegian Cruise Line Holdings e coincideranno con una maggiore presenza di nuove opzioni di lusso nelle acque europee. Questa regione, come riporta Hosteltur, sta acquisendo importanza durante tutto l'anno, a fronte del ritiro delle compagnie di crociera dal Medio Oriente.\r

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L'ultimo sviluppo arriva dall'Italia. Oceania Sonata è stata varata la scorsa settimana presso Fincantieri di Marghera, una fase che consente il trasferimento della nave dal bacino di carenaggio al molo di allestimento, dove proseguiranno i lavori interni fino alla consegna. Avrà 695 cabine e suite e una capacità di 1.390 passeggeri. La nuova nave di Oceania Cruises entrerà in servizio nell'agosto del 2027 e sarà la prima di una nuova classe per la compagnia. Il suo viaggio inaugurale partirà da Civitavecchia il 7 agosto e navigherà nel Mediterraneo per 14 giorni fino a Trieste, con scali in Italia, Malta, Grecia, Montenegro e Croazia. Oceania Sonata segnerà anche l'inizio di una nuova fase di crescita per la compagnia di crociere. Nclh ha in programma la costruzione di cinque navi di classe Sonata, con consegne previste tra il 2027 e il 2037. Dopo la Sonata, nel 2029 arriverà Oceania Arietta, seguita da altre tre navi programmate per il 2032, il 2035 e il 2037.\r

Prima di ciò arriverà la Seven Seas Prestige, la nuova nave di Regent Seven Seas Cruises e un'altra delle principali novità di Norwegian Cruise Line Holdings per il segmento di mercato di fascia alta. La nave avrà una capacità massima di 822 passeggeri ed entrerà in servizio alla fine del 2026. Durante la sua stagione inaugurale, partirà da Barcellona il 13 dicembre alla volta di Miami , con una sosta a Malaga prima di iniziare la traversata atlantica. La sua presenza nel Mediterraneo si amplierà nel 2027, con itinerari che collegheranno diversi porti europei, tra cui Barcellona. In questo modo, Nclh sta rinnovando i suoi due marchi premium quasi simultaneamente. Seven Seas Prestige lancerà una nuova classe Regent, e Oceania Sonata farà lo stesso per Oceania nel 2027.\r

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Gruppo Msc\r

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Il gruppo Msc sta inoltre rafforzando la sua presenza nel segmento di mercato di fascia alta con Explora Journeys. Explora III è stata consegnata da Fincantieri a Genova e ha immediatamente iniziato la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Successivamente è giunta a Barcellona per la cerimonia di battesimo ufficiale . Con questa aggiunta, Explora Journeys ha raggiunto la metà del suo programma iniziale di sei navi, che rappresenta un investimento di oltre 3,5 miliardi di euro.\r

Ai tradizionali gruppi di crociere si stanno affiancando anche aziende provenienti da altri segmenti del turismo di lusso. La Four Seasons I ha iniziato il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo, diventando la prima nave della flotta Four Seasons Yachts. L'imbarcazione dispone di 95 suite e una capacità massima di 222 ospiti, con un design più simile a quello di un grande yacht che a quello di una nave da crociera convenzionale. Il suo ingresso aumenta la concorrenza in un mercato in cui i gruppi di crociera stanno incrementando la capacità, mentre nuovi marchi alberghieri portano le loro offerte di lusso in mare.\r

I nuovi arrivi coincidono con un altro cambiamento di programma: il Mediterraneo sta ampliando la sua offerta anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Questa tendenza è dovuta a diverse strategie commerciali, ma negli ultimi mesi è stata rafforzata dalla situazione in Medio Oriente, che ha portato diverse compagnie di crociera a cancellare, ridurre o spostare le partenze previste nel Golfo. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda Msc Crociere, che ha deciso che la Msc World Europa, inizialmente prevista per il Medio Oriente nell'inverno 2027/28, rimarrà nel Mediterraneo occidentale , offrendo itinerari di sette notti con partenze da Barcellona, ​​Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Non si tratta del primo cambiamento per il gruppo. Per l'inverno 2026/27, la stessa nave era già stata ritirata dal Medio Oriente e trasferita nei Caraibi.\r

Inoltre, Explora Journeys ha mantenuto e ampliato la sua presenza nel Mediterraneo durante i mesi invernali, rafforzando l'importanza della regione nell'ambito della strategia globale del gruppo.\r

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Un fenomeno diffuso\r

Anche Costa Crociere, Tui Crociere e Celestyal hanno ridotto o eliminato parte dei loro itinerari previsti in Medio Oriente. Costa non opererà negli Emirati Arabi Uniti durante l'inverno 2027/28, Tui Crociere al momento non include il golfo Persico nel suo programma per quella stagione e Celestyal ha spostato la capacità sul Mediterraneo dopo aver cancellato il programma in Medio Oriente per il 2026/27.\r

","post_title":"Crociere di lusso: la scommessa si concentra sul Mediterraneo","post_date":"2026-09-01T11:08:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788260935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre complesso per le tre maggiori compagnie aeree statali della Cina, che hanno registrato perdite per il settimo anno consecutivo, messe a dura prova dall’impennata dei prezzi del carburante.\r

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Nei primi sei mesi del 2026 Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines hanno segnato un rosso complessivo di circa 8,2 miliardi di yuan (1,22 miliardi di dollari).\r

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Come sottolineato da Reuters, le perdite hanno rappresentato una brusca inversione di tendenza rispetto all’utile complessivo del primo trimestre pari a 4,82 miliardi di yuan, sostenuto dalla forte domanda legata al Capodanno lunare.\r

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Air China ha registrato una perdita netta di 2,3 miliardi di yuan, in aumento rispetto alla perdita di 1,81 miliardi di yuan dell’anno precedente. China Eastern ha visto un rosso di 2,2 miliardi di yuan, contro una perdita di 1,43 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2025. Infine, China Southern ha riportato una perdita di 3,7 miliardi di yuan, rispetto a una perdita di 1,53 miliardi di yuan dell’anno precedente.\r

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I tre vettori hanno dovuto affrontare quella che China Eastern ha descritto come una situazione reddituale «gravemente compromessa» dall’interruzione delle rotte internazionali e dai prezzi del carburante per aerei costantemente elevati, a causa del conflitto in Medio Oriente.\r

Nel semestre, infatti, i costi del carburante per ciascuna delle compagnie aeree sono aumentati tra il 35% e il 38%.\r

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Nota positiva, invece sul fronte dei ricavi: Air China ha registrato un aumento del 10,5%, China Eastern dell’11,1% e China Southern del 9,7%, trainati dalla domanda internazionale. Le rotte europee hanno registrato un andamento particolarmente positivo, poiché alcuni viaggiatori hanno evitato gli hub mediorientali interessati dalle turbolenze causate dalla guerra in Iran.","post_title":"Compagnie aeree cinesi messe alla prova dal caro carburante","post_date":"2026-08-31T09:25:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788168344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da domani, 1° settembre, la Premium economy di Emirates sarà disponibile su due dei tre voli giornalieri tra Mauritius e Dubai.\r

La cabina sarà disponibile sui voli EK703/704, operati con l'A380 di Emirates, e sui voli EK709/710, operati con un Boeing 777 riammodernato. Entrambi gli aeromobili wide-body saranno configurati con tre classi di servizio, offrendo ai passeggeri una maggiore varietà di opzioni per rispondere alle diverse esigenze di viaggio da e per Mauritius.\r

L’A380 impiegato sui voli EK703/704 sarà configurato con 76 posti in Business Class, 56 in Premium Economy e 437 in Economy Class. Il Boeing 777 che opererà i voli EK709/710 offrirà invece 38 posti in Business Class, 24 in Premium Economy e 214 in Economy Class.\r

La Premium Economy di Emirates è stata progettata per i clienti che desiderano maggiore spazio, comfort e un’esperienza a bordo di livello superiore. Ogni sedile, largo 19,5 pollici, offre ampio spazio per le gambe e una maggiore reclinazione, oltre a un poggiatesta regolabile in sei posizioni, un poggiapiedi, prese per la ricarica dei dispositivi, un tavolino laterale con finitura in legno e uno schermo personale da 13,3 pollici per l’intrattenimento.\r

I clienti che viaggiano in Premium Economy possono inoltre usufruire di un’esperienza gastronomica distintiva e viene loro offerto anche un kit di cortesia sostenibile, coperte e cuscini di ampie dimensioni, progettati appositamente per questa cabina. Tra gli ulteriori vantaggi figurano l’imbarco prioritario e l’accesso a un’area dedicata al check-in Premium Economy presso l’Aeroporto Internazionale di Dubai.","post_title":"Emirates: da domani la Premium economy arriva anche sulla Dubai-Mauritius","post_date":"2026-08-31T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788167756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mosaico di colori, profumi e atmosfere fuori dal tempo: è questo il volto autunnale dell'Estonia, quando le foreste si accendono di rosso, oro e ambra, i bog (le torbiere) assumono sfumature sorprendenti e l’aria frizzante invita a rallentare il passo.\r

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Dalle vaste aree protette dell’entroterra alle isole del Baltico, ogni angolo del Paese offre prospettive diverse su questo spettacolo effimero. Anche Tallinn partecipa a questa trasformazione: parchi storici come Kadriorg e le numerose aree verdi urbane si accendono di tonalità autunnali, confermando la capitale dell’Estonia come una delle città europee in cui natura e vita cittadina convivono più armoniosamente.\r

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Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante.\r

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L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche.\r

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L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine.\r

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La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. \r

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Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa","post_title":"Estonia d'autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura","post_date":"2026-08-28T14:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787928275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Super commissione per gli agenti di viaggio partner, che potranno ottenere il 20% sulle prenotazioni dei pacchetti firmati Travelplan. La promozione riguarda il prezzo al pubblico escluse le tasse e comprende tutte le destinazioni di punta della programmazione del t.o., con in primo piano Caraibi, Costa Rica, Mauritius, Thailandia, Canarie, Baleari, Capo Verde e Senegal.\r

Voli dall'Italia\r

L'operatore propone partenze giornaliere con voli in connessione dall'Italia via Madrid, pacchetti vacanze in formula \"tutto garantito\" e zero rischi per l'agenzia di viaggio.","post_title":"Travelplan: super commissione del 20% riservata alle agenzie partner","post_date":"2026-08-28T11:24:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787916278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oceania Cruises ha varato presso Fincantieri Marghera la nuova Oceania Sonata, nave da crociera di lusso di nuova generazione. La consegna vera e propria dell'unità è prevista per il 2027. Alla cerimonia hanno partecipato Paolo Novarino, Oceania Cruises senior director e project owner e Marco Lunardi, direttore dello stabilimento di Marghera.\r

Come riporta Venezia Today, la nave potrà ospitare 1.390 passeggeri e sarà caratterizzata da ampie aree pubbliche, standard di comfort elevati e un'esperienza di viaggio definita \"esclusiva\".\r

La nave fa parte della nuova classe “Sonata”, alla quale appartengono altre due unità, Vista e Allura, realizzate da Fincantieri a Sestri Ponente tra il 2023 e il 2025. È in programma, inoltre, la costruzione di altre quattro navi gemelle: Arietta, che entrerà a far parte della flotta nel 2029, e tre ulteriori unità con consegne previste nel 2032, 2035 e 2037.\r

Una partnership storica\r

Il programma di collaborazione rafforza la storica partnership tra Fincantieri e Norwegian, oltre a confermare la centralità dello stabilimento di Marghera: per l'azienda rappresenta «uno dei poli strategici per la costruzione di grandi navi da crociera ed è uno dei principali centri produttivi del settore a livello mondiale». Nel cantiere sono state costruite 36 navi da crociera dal 1991, e sono impiegate oggi 6 mila persone ogni giorno, tra dipendenti diretti e lavoratori delle aziende partner.\r

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