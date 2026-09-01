Star Clippers intensifica la programmazione dedicata alla Turchia Star Clippers amplierà il suo programma nel Mediterraneo orientale nel 2027 con itinerari nuovi e rivisti lungo la costa turca a bordo della Star Flyer, nave da 166 passeggeri . Il programma, come riporta TravelDailyNews, prevede crociere da sette a undici notti che collegheranno Istanbul, il mar Egeo e la riviera turca, con scali in diverse destinazioni turche e greche. Il ruolo della Turchia nel programma riflette la varietà di attrazioni culturali, storiche e costiere disponibili lungo le sue coste egee e mediterranee. Le escursioni in barca offrono anche l’opportunità di visitare siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere. La programmazione Il quattro alberi Star Flyer farà scalo in porti più piccoli, avvicinandosi a comunità costiere che non sono sempre incluse negli itinerari delle navi da crociera più grandi. Al centro del programma ampliato ci sono le nuove crociere di 10 e 11 notti lungo la Riviera turca, tra Istanbul e Antalya. Gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeşme, Datça, Fethiye, Kaş, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a scali nelle isole greche. L’itinerario di 11 notti da Istanbul ad Antalya parte il 29 maggio e il 24 luglio 2027. Il viaggio inizia a Istanbul, per poi raggiungere Dikili, da dove si può visitare l’antica città di Pergamo. Si prosegue quindi per Çeşme, nota per il suo porto turistico, le spiagge e le sorgenti termali, nonché per la sua vicinanza ad Alaçatı. Dopo le soste nelle isole greche di Samos e Patmos, la Star Flyer fa ritorno in Turchia a Datça, situata sulla penisola che separa il Mar Egeo dal Mar Mediterraneo. L’itinerario continua verso il fiume Dalyan, Fethiye e Kaş, prima di fare scalo sull’isola greca di Kastellorizo ​​e arrivare ad Antalya. L’itinerario di andata e ritorno di 10 notti da Antalya a Istanbul parte il 9 giugno e il 4 agosto 2027. Il programma include Kekova, la cui costa è caratterizzata da calette, isole e antichi resti lici, nonché Fethiye e il fiume Dalyan. L’itinerario prosegue poi verso le isole greche di Symi e Patmos prima di tornare in Turchia a Çeşme e Bozcaada. La Turchia è inclusa anche in diversi itinerari più brevi di Star Flyer nel Mediterraneo orientale. L’itinerario di sette notti “Yachtsman’s Paradise“, da Istanbul ad Atene, prevede una sosta a Dikili prima di proseguire attraverso il Mar Egeo settentrionale. L’itinerario “Delightful Dervishes“, con partenza da Atene e arrivo a Istanbul, include scali a Dikili e Bozcaada. Altri itinerari incentrati principalmente sulla Grecia includono anche porti turchi come Çeşme, Bodrum, Fethiye e Kuşadasi, da cui è possibile raggiungere Efeso. Terri Haas, vicepresidente vendite e marketing per le Americhe di Star Clippers, ha dichiarato: «La Turchia è una destinazione che si presta perfettamente al modo in cui Star Clippers viaggia. Qui si respira una storia straordinaria, ma si crea anche una meravigliosa connessione tra il paesaggio, il mare e la vita quotidiana delle città costiere. Navigare verso questi porti più piccoli permette ai nostri ospiti di scoprire questo lato della Turchia, mentre il viaggio stesso – navigando lungo la costa a vela – diventa parte integrante della destinazione». Star Flyer può ospitare 166 passeggeri e combina le crociere su piccole navi con le tradizionali operazioni di navigazione a vela. Condividi

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Il ruolo della Turchia nel programma riflette la varietà di attrazioni culturali, storiche e costiere disponibili lungo le sue coste egee e mediterranee. Le escursioni in barca offrono anche l'opportunità di visitare siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.\r

La programmazione\r

Il quattro alberi Star Flyer farà scalo in porti più piccoli, avvicinandosi a comunità costiere che non sono sempre incluse negli itinerari delle navi da crociera più grandi. Al centro del programma ampliato ci sono le nuove crociere di 10 e 11 notti lungo la Riviera turca, tra Istanbul e Antalya. Gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeşme, Datça, Fethiye, Kaş, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a scali nelle isole greche. L'itinerario di 11 notti da Istanbul ad Antalya parte il 29 maggio e il 24 luglio 2027. Il viaggio inizia a Istanbul, per poi raggiungere Dikili, da dove si può visitare l'antica città di Pergamo. Si prosegue quindi per Çeşme, nota per il suo porto turistico, le spiagge e le sorgenti termali, nonché per la sua vicinanza ad Alaçatı. Dopo le soste nelle isole greche di Samos e Patmos, la Star Flyer fa ritorno in Turchia a Datça, situata sulla penisola che separa il Mar Egeo dal Mar Mediterraneo. L'itinerario continua verso il fiume Dalyan, Fethiye e Kaş, prima di fare scalo sull'isola greca di Kastellorizo ​​e arrivare ad Antalya.\r

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L'itinerario di andata e ritorno di 10 notti da Antalya a Istanbul parte il 9 giugno e il 4 agosto 2027. Il programma include Kekova, la cui costa è caratterizzata da calette, isole e antichi resti lici, nonché Fethiye e il fiume Dalyan. L'itinerario prosegue poi verso le isole greche di Symi e Patmos prima di tornare in Turchia a Çeşme e Bozcaada. La Turchia è inclusa anche in diversi itinerari più brevi di Star Flyer nel Mediterraneo orientale. L'itinerario di sette notti \"Yachtsman's Paradise\", da Istanbul ad Atene, prevede una sosta a Dikili prima di proseguire attraverso il Mar Egeo settentrionale. L'itinerario \"Delightful Dervishes\", con partenza da Atene e arrivo a Istanbul, include scali a Dikili e Bozcaada.\r

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Altri itinerari incentrati principalmente sulla Grecia includono anche porti turchi come Çeşme, Bodrum, Fethiye e Kuşadasi, da cui è possibile raggiungere Efeso.\r

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Terri Haas, vicepresidente vendite e marketing per le Americhe di Star Clippers, ha dichiarato: «La Turchia è una destinazione che si presta perfettamente al modo in cui Star Clippers viaggia. Qui si respira una storia straordinaria, ma si crea anche una meravigliosa connessione tra il paesaggio, il mare e la vita quotidiana delle città costiere. Navigare verso questi porti più piccoli permette ai nostri ospiti di scoprire questo lato della Turchia, mentre il viaggio stesso – navigando lungo la costa a vela – diventa parte integrante della destinazione».\r

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Star Flyer può ospitare 166 passeggeri e combina le crociere su piccole navi con le tradizionali operazioni di navigazione a vela.\r

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","post_title":"Star Clippers intensifica la programmazione dedicata alla Turchia","post_date":"2026-09-01T11:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788262250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli operatori e le agenzie italiane integrano costantemente nuovi servizi ancillari nei propri pacchetti turistici, rispondendo a una domanda che ormai va ben oltre le tradizionali prenotazioni di volo e pernottamento. Una quota decisiva del valore aggiunto nel mercato contemporaneo deriva infatti dall'accesso a spettacoli dal vivo, eventi sportivi e produzioni teatrali, che spesso rappresentano il vero volano per il turismo nelle metropoli statunitensi. In questo contesto, l'infrastruttura tecnica fornita da Hellotickets assume un valore strategico, offrendo alle agenzie uno snodo fondamentale per accedere a inventari vasti e localizzati. La gestione diretta dei titoli d'ingresso tramite un unico intermediario permette di collegare rapidamente la filiera del viaggio a quella dell'intrattenimento, migliorando sensibilmente i margini e la qualità dei prodotti complessi proposti al pubblico italiano.\r

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Programmazione anticipata e accesso alle produzioni teatrali statunitensi\r

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Negli Stati Uniti, l'accesso alle principali produzioni artistiche richiede una pianificazione accurata delle tempistiche, in particolare per chi viaggia dal continente europeo. L'adozione di interfacce operative dedicate alla gestione dei ticket semplifica l'acquisizione degli ingressi, permettendo di raggruppare i diversi segmenti dell'esperienza in un'unica operazione d'acquisto, centralizzata e in lingua italiana. Includere fin dalle prime fasi della trattativa le prenotazioni per Broadway consente di garantire la disponibilità per musical e drammaturgie ad altissima richiesta stagionale, evitando il rischio di sold-out. Il sistema di erogazione istantanea elimina inoltre l'incertezza legata all'acquisto last-minute a destinazione, permettendo alle agenzie di trasformare un costo opzionale in una voce di fatturato certa e tracciabile. Assicurarsi in anticipo i posti a sedere trasforma un semplice viaggio in un percorso organizzato e capace di distinguersi in un mercato sempre più competitivo.\r

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Rilancio della spesa internazionale ed evoluzione dell'offerta\r

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L'inserimento strutturale di eventi nel dossier d'acquisto riflette l'attuale fase espansiva del settore, guidata da un consumatore che destina porzioni crescenti di reddito alla fruizione di cultura e intrattenimento dal vivo. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è aumentata del 3,2% annuo, procedendo di pari passo con un mercato interno che ha superato la quota di 5,63 trilioni di dollari. Questi dati sottolineano la valenza strategica dell'intrattenimento fin dalle prime battute dell'organizzazione del viaggio. L'alto volume di transazioni richiede che il settore travel coordini costantemente l'itinerario con l'offerta artistica locale, una sinergia indispensabile per tutelare e incrementare la marginalità d'impresa.\r

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La cooperazione tecnica tra flotte aeree e operatori dell'intrattenimento\r

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Le sinergie tra il comparto dei trasporti e la fornitura di ingressi ricreativi sono in costante sviluppo, specialmente sulle tratte principali. Diverse compagnie aeree integrano già l'offerta culturale nei propri canali di vendita per aumentare la spesa media dell'utenza e generare ricavi ancillari. Ad esempio, Ryanair ha lanciato in partnership con Coras un servizio dedicato alla vendita di biglietti per teatro, musica e sport in tutta Europa. La convergenza verso sistemi integrati per teatro, musica e sport conferma la volontà delle aziende di proporre l'acquisto di eventi parallelamente alla conferma della rotta aerea. Sul fronte della distribuzione intercontinentale, Hellotickets risponde a necessità logistiche simili su quindici mercati distinti, offrendo soluzioni specifiche per il comparto agenziale. Implementando procedure su misura per il mercato europeo, l'infrastruttura riduce drasticamente le complessità legate alla gestione degli acquisti transnazionali.\r

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L'ecosistema metropolitano di New York come meta d'elezione\r

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Gestire la fornitura di spettacoli dal vivo si rivela una scelta economicamente vincente, soprattutto nei grandi distretti metropolitani statunitensi che alimentano costantemente l'economia locale. Nella piazza di New York, l'analisi dei dati ricettivi conferma un consolidamento dei flussi che ha portato a un aumento del 9,6% degli arrivi rispetto al 2022, per un volume complessivo ristabilitosi a 62,2 milioni di viaggiatori. Rispondere con efficacia a tali volumi richiede un interscambio telematico fluido, capace di gestire senza intoppi le preferenze dei turisti europei verso la ricca offerta artistica della metropoli. Le agenzie in grado di operare con rapidità possono trarre margini sicuri da questi flussi. L'adozione di un metodo di selezione integrato riduce i passaggi operativi complessi, allineando i tempi del viaggio alla certezza di un posto riservato nei più prestigiosi teatri d'oltreoceano.\r

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","post_title":"L'evoluzione dei pacchetti outgoing verso il mercato nordamericano: il ruolo del ticketing nell'intrattenimento dal vivo","post_date":"2026-09-01T10:45:52+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1788259552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Fiandre ampliano la proposta dedicata al turismo slow e alle vacanze attive con un’offerta outdoor sempre più articolata, che affianca ai percorsi giornalieri itinerari di lunga percorrenza e cammini facilmente integrabili con la rete ferroviaria. Un prodotto che punta a unire natura, cultura, enogastronomia e mobilità sostenibile, ampliando le opportunità di soggiorno oltre i tradizionali itinerari nelle città d’arte.\r

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Un ruolo centrale è affidato alle Flanders' Finest Hiking Routes, selezione dei percorsi più rappresentativi della regione. Sono 22 gli itinerari oggi disponibili, progettati per valorizzare non soltanto i paesaggi naturali, ma anche il patrimonio storico e culturale fiammingo. Cinque attraversano aree caratterizzate dalla presenza di castelli storici, mentre due integrano esperienze legate alla tradizione brassicola.\r

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Tra gli esempi figura il Wildegisten Walk, nei dintorni di Bruxelles, nella regione di Bruegel, che collega il Castello di Gaasbeek e quello di Groenenberg e permette di incontrare lungo il percorso tre birrifici locali. Castelli, parchi monumentali, abbazie, aziende agricole, caffè e produttori locali diventano così parte integrante dell'esperienza, trasformando il cammino in uno strumento per conoscere il territorio e le sue tradizioni.\r

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La proposta si amplia inoltre con percorsi di più giorni. Il National Park Hoge Kempen Trail si sviluppa per 105 chilometri all’interno del Parco Nazionale Hoge Kempen, suddivisi in cinque tappe. L’itinerario attraversa foreste, laghi, dune interne e aree riconvertite dopo l’attività mineraria ed è certificato Leading Quality Trail, riconoscimento internazionale assegnato ai percorsi che rispettano elevati standard di qualità, segnaletica e valore paesaggistico.\r

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Sul fronte delle novità, dalla primavera 2026 il Grenspark Kalmthoutse Heide, al confine con i Paesi Bassi, è entrato nella selezione delle Flanders' Finest Hiking Routes. Il percorso ad anello misura 12,4 chilometri e attraversa brughiere, dune sabbiose, boschi e zone umide, a pochi chilometri da Anversa. Il punto di partenza, presso il centro Visit Kalmthout, è raggiungibile in treno. L’area offre inoltre diversi punti di interesse, dalla Fire Tower, con vista panoramica sulla riserva, alla torre per il birdwatching, elemento che rende il percorso interessante anche per gli appassionati di fotografia naturalistica e osservazione degli uccelli.\r

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A completare il quadro ci sono i Treinstappers, itinerari che collegano le stazioni ferroviarie e consentono quindi di combinare treno e cammino.\r

Nel complesso, le Fiandre costruiscono così un’offerta outdoor diversificata, dai percorsi di una giornata ai cammini di più giorni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale della destinazione e intercettare una domanda orientata verso esperienze attive, lente e sostenibili.","post_title":"Fiandre, l’offerta outdoor cresce tra cammini, castelli e mobilità sostenibile","post_date":"2026-09-01T09:25:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["fiandre","turismo-fiandre"],"post_tag_name":["fiandre","turismo fiandre"]},"sort":[1788254710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggigiovani.it presenta una nuova iniziativa, dal titolo “Il mondo in una tazza”, disponibile su Spotify. Si tratta di un podcast dedicato al viaggio e alle esperienze che continuano a vivere nella memoria anche dopo il rientro. Un progetto che sceglie di allontanarsi dal racconto tradizionale delle destinazioni per concentrarsi su ciò che spesso rende un viaggio davvero significativo: incontri, tradizioni, curiosità, impressioni e piccoli dettagli.\r

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Il podcast nasce dall’idea di raccontare non tanto dove andare, quanto ciò che un viaggio lascia. Ogni episodio, della durata di circa 5-6 minuti, propone un breve racconto pensato per accompagnare l’ascoltatore in una pausa e offrire, attraverso la voce e la narrazione, una diversa forma di esplorazione.\r

Filo conduttore, il tè\r

A fare da filo conduttore agli otto episodi è il tè, scelto come elemento capace di attraversare culture e territori e, allo stesso tempo, di raccontare consuetudini, incontri e modi differenti di vivere la quotidianità. La prima stagione segue una personale “via del tè” attraverso diversi Paesi: Cina con il tè Oolong, Turchia con il tè nero aromatico, Giappone con il matcha, Marocco con il tè alla menta, India con il chai, Argentina con il mate, Sri Lanka con il tè Ceylon con latte e Sudafrica con il rooibos.\r

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Gli episodi sono stati pubblicati due volte a settimana per quattro settimane, con l’obiettivo di costruire un percorso attraverso luoghi e culture differenti, utilizzando il racconto come strumento di ispirazione e conoscenza. Il mondo in una tazza si rivolge a chi ama viaggiare, ma anche a chi è semplicemente curioso di conoscere il mondo attraverso le storie. Un format breve che punta sulla dimensione umana del viaggio e su una narrazione fatta di prospettive personali, elementi culturali e particolari che difficilmente trovano spazio nelle guide tradizionali.\r

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Con il podcast, Viaggigiovani.it amplia così il proprio modo di raccontare il viaggio, sperimentando un linguaggio audio più intimo e immediato e proponendo un contenuto fruibile anche lontano dalla fase di pianificazione: un modo per far viaggiare con la mente prima del viaggio, ma anche una volta tornati a casa.\r

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Ciascuna delle due lounge occuperà un intero piano e, insieme, offriranno circa 2.600 metri quadrati di spazio, in pratica il 20% in più rispetto alle lounge attuali.\r

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Le nuove lounge saranno caratterizzate da ampie zone salotto con un layout aperto e molta luce naturale grazie a una facciata interamente vetrata. Gli ospiti potranno godere di maggiori opportunità di relax e di lavoro, di un’esperienza di lounge tranquilla e di alta qualità, nonché di una vista panoramica unica sul piazzale, sulle piste e sulle Alpi. Una volta che le nuove lounge apriranno nel primo trimestre del 2027, le attuali Swiss Business e Senator Lounge, così come la Swiss Alpine Lounge nel Dock A, chiuderanno.\r

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«Con le nuove lounge, stiamo investendo in modo mirato nell’esperienza di viaggio dei nostri ospiti presso il nostro aeroporto di base a Zurigo», afferma Heike Birlenbach, chief customer officer del vettore. «Più spazio, con aree dedicate al lavoro e al relax, unito alla vista aperta sulle operazioni aeroportuali, offrirà comfort e un’atmosfera tipicamente svizzera».\r

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Entrambe le aree disporranno di posti a sedere aggiuntivi e di circa 20 postazioni di lavoro completamente insonorizzate in totale. Nella Swiss Senator Lounge, un bar situato direttamente lungo la vetrata offrirà una vista a 180 gradi sulla pista 34, sul piazzale e sulle montagne. Un humidor per il vino e una sala di stagionatura dedicata a formaggi e salumi selezionati completeranno l’offerta.\r

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I gate per gli autobus saranno situati direttamente sotto l’edificio della lounge. Per alcuni ospiti, ciò ridurrà la distanza dai gate d’imbarco.\r

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A causa dei prossimi lavori di ammodernamento dell’aeroporto, la compagnia aerea prevede inoltre di trasferire la Swiss First e la Hon Circle Lounge dal Dock A al Dock B nel 2028.","post_title":"Swiss: dal 2027 le nuove lounge al Dock B dell'aeroporto di Zurigo","post_date":"2026-08-31T12:00:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788177646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Danimarca centra una performance positiva nel primo semestre 2026, fuori quindi dal periodo del tradizionale picco estivo, con un deciso aumento delle presenze dei turisti internazionali.\r

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Secondo i dati di VisitDenmark, da gennaio a giugno i pernottamenti sono aumentati del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in particolare, quelli internazionali sono cresciuti del 4%, mentre quelli dei residenti danesi hanno registrato un leggero aumento dello 0,5%.\r

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Il Paese ha registrato 26,1 milioni di pernottamenti nei primi sei mesi, di cui 13,2 milioni da parte di visitatori internazionali.\r

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«È positivo che il turismo danese continui a progredire», ha affermato Katja Moesgaard, ceo di VisitDenmark. «Ma è altrettanto importante che la crescita avvenga al di fuori dell’alta stagione e sia trainata dai visitatori internazionali».\r

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Una distribuzione più uniforme del turismo potrebbe inoltre aiutare le imprese a mantenere l’attività e l’occupazione più a lungo, sostenendo lo sviluppo economico sia nelle città che nelle aree rurali.\r

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Tra i mercati di provenienza che hanno registrato gli incrementi maggiori c'è anche l'Italia, con un +10,6%; bene anche gli Stati Uniti, +11%, la Svezia, +10.2%, la Norvegia, +5,4%, la Spagna +5,4% e i Paesi Bassi +4,3%.\r

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La Turchia ha registrato uno degli aumenti percentuali più consistenti, con un balzo del 73,8%, sebbene partendo da una base molto più ridotta. Anche la Cina ha registrato una forte crescita, con un aumento dei pernottamenti del 40%.\r

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Eccezione invece quella della Francia, unico tra i mercati prioritari di VisitDenmark, a segnare un calo del 4,3%. È quindi scesa all’ottavo posto nella classifica dei principali mercati di provenienza, posizionandosi dietro all’Italia (al settimo posto).","post_title":"Danimarca: aumentano i turisti stranieri fuori dal picco estivo","post_date":"2026-08-31T11:48:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788176900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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Sarà dedicata ai viaggi la prossima novità annunciata da Google all'interno del suo motore di ricerca AI Mode. L'obiettivo, come si legge su Libero, è quello di offrire agli utenti l'opportunità di rivolgersi a una sorta di \"agente di viaggio personale\" (e completamente gratuito), capitalizzando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.\r

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Con la nuova funzione della AI Mode, l’intelligenza artificiale, ad esempio, potrà offrire le opzioni aggiornate per i biglietti aerei e le prenotazioni, dopo aver analizzato le proposte di decine e decine di siti di prenotazione. Nel caso in cui il prezzo non dovesse essere in linea con le proprie aspettative, l’utente potrà chiedere all’AI di tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi nel corso dei giorni successivi. In caso di cambiamenti, ad esempio con un’offerta imperdibile in corso, sarà possibile ricevere una notifica.\r

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Come funziona\r

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Il sistema invierà una mail all’utente con i dettagli della promozione e sarà possibile effettuare la prenotazione con un prezzo contenuto. L’AI Mode come agente di viaggio avrà anche altre capacità da mettere a disposizione dell’utente. Ad esempio, l’AI potrebbe farsi carico di gestire le prenotazioni alberghiere, con l’utente che si limiterà a indicare le preferenze e le caratteristiche del viaggio. Il pagamento potrà poi essere completato con Google Pay. La prenotazione viene effettuata direttamente con l’hotel oppure tramite una piattaforma partner, a cui l’utente potrà rivolgersi per maggiori dettagli e richieste di vario tipo.\r

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L’AI Mode potrà offrire informazioni anche per quanto riguarda i programmi fedeltà, lasciando sempre all'utente la valutazione e la scelta finale delle proposte.\r

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Le nuove funzionalità dell’AI Mode saranno disponibili gradualmente in oltre 180 Paesi, Italia compresa.\r

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Un sistema \"quasi perfetto\" dunque, se si tralascia però il fondamentale valore offerto dalla consulenza e dall'assistenza di un operatore di settore. Per quelle, per fortuna, non c'è AI che tenga.\r

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","post_title":"L'AI Mode di Google prende la forma di agente di viaggio","post_date":"2026-08-31T10:22:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1788171731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da domani, 1° settembre, la Premium economy di Emirates sarà disponibile su due dei tre voli giornalieri tra Mauritius e Dubai.\r

La cabina sarà disponibile sui voli EK703/704, operati con l'A380 di Emirates, e sui voli EK709/710, operati con un Boeing 777 riammodernato. Entrambi gli aeromobili wide-body saranno configurati con tre classi di servizio, offrendo ai passeggeri una maggiore varietà di opzioni per rispondere alle diverse esigenze di viaggio da e per Mauritius.\r

L’A380 impiegato sui voli EK703/704 sarà configurato con 76 posti in Business Class, 56 in Premium Economy e 437 in Economy Class. Il Boeing 777 che opererà i voli EK709/710 offrirà invece 38 posti in Business Class, 24 in Premium Economy e 214 in Economy Class.\r

La Premium Economy di Emirates è stata progettata per i clienti che desiderano maggiore spazio, comfort e un’esperienza a bordo di livello superiore. Ogni sedile, largo 19,5 pollici, offre ampio spazio per le gambe e una maggiore reclinazione, oltre a un poggiatesta regolabile in sei posizioni, un poggiapiedi, prese per la ricarica dei dispositivi, un tavolino laterale con finitura in legno e uno schermo personale da 13,3 pollici per l’intrattenimento.\r

I clienti che viaggiano in Premium Economy possono inoltre usufruire di un’esperienza gastronomica distintiva e viene loro offerto anche un kit di cortesia sostenibile, coperte e cuscini di ampie dimensioni, progettati appositamente per questa cabina. Tra gli ulteriori vantaggi figurano l’imbarco prioritario e l’accesso a un’area dedicata al check-in Premium Economy presso l’Aeroporto Internazionale di Dubai.","post_title":"Emirates: da domani la Premium economy arriva anche sulla Dubai-Mauritius","post_date":"2026-08-31T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788167756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Super commissione per gli agenti di viaggio partner, che potranno ottenere il 20% sulle prenotazioni dei pacchetti firmati Travelplan. La promozione riguarda il prezzo al pubblico escluse le tasse e comprende tutte le destinazioni di punta della programmazione del t.o., con in primo piano Caraibi, Costa Rica, Mauritius, Thailandia, Canarie, Baleari, Capo Verde e Senegal.\r

Voli dall'Italia\r

L'operatore propone partenze giornaliere con voli in connessione dall'Italia via Madrid, pacchetti vacanze in formula \"tutto garantito\" e zero rischi per l'agenzia di viaggio.","post_title":"Travelplan: super commissione del 20% riservata alle agenzie partner","post_date":"2026-08-28T11:24:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787916278000]}]}}