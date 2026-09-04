Gnv lancia una campagna di recruiting a Olbia. Data: 16 settembre Gnv inaugura il prossimo 16 settembre a Olbia una nuova campagna di recruiting realizzata in collaborazione con Sviluppo lavoro Italia e i Centri per l’Impiego dei territori coinvolti. Il format di questo primo incontro è totalmente inedito per la Compagnia: per la prima volta, i candidati avranno infatti la possibilità di svolgere il percorso di selezione direttamente a bordo di una nave Gnv, conoscendo da vicino l’ambiente di lavoro, le professionalità che operano a bordo e le opportunità di carriera offerte. “Lavorare a bordo significa entrare a far parte di una realtà internazionale, dinamica e in continua evoluzione. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai candidati la possibilità di conoscere concretamente il nostro mondo, andando oltre il tradizionale colloquio di selezione e mostrando da vicino i valori, le professionalità e le opportunità che caratterizzano Gnv.” Ha commentato Andrea Magnabosco, employer branding & talent acquisition manager di Gnv. La prima tappa si terrà mercoledì 16 settembre dalle ore 9:30 alle ore 15:30 a bordo della M/N Rhapsody, ormeggiata presso il porto di Olbia (Isola Bianca) e sarà dedicata alla selezione di personale per le diverse aree operative di bordo. I partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. Specialisti Nello specifico, la compagnia è alla ricerca di ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici, piccoli/e di camera, assistenti ufficio, magazzinieri/e, cuochi/e, piccoli/e di cucina, pizzaioli, cambusieri, addetti/e alle vendite. Ai candidati ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici è richiesta una comprovata esperienza pregressa a bordo. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di copia del documento d’identità in corso di validità, CV aggiornato, libretto di navigazione, documentazione relativa ai corsi STCW ed eventuali certificazioni richieste per il ruolo. Per partecipare sarà necessario registrarsi al seguente link entro il 13 settembre: Job Fair Cagliari – Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente – Summer Edition 2026 È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it Condividi

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Il format di questo primo incontro è totalmente inedito per la Compagnia: per la prima volta, i candidati avranno infatti la possibilità di svolgere il percorso di selezione direttamente a bordo di una nave Gnv, conoscendo da vicino l’ambiente di lavoro, le professionalità che operano a bordo e le opportunità di carriera offerte.\r

\"Lavorare a bordo significa entrare a far parte di una realtà internazionale, dinamica e in continua evoluzione. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai candidati la possibilità di conoscere concretamente il nostro mondo, andando oltre il tradizionale colloquio di selezione e mostrando da vicino i valori, le professionalità e le opportunità che caratterizzano Gnv.\" Ha commentato Andrea Magnabosco, employer branding & talent acquisition manager di Gnv.\r

La prima tappa si terrà mercoledì 16 settembre dalle ore 9:30 alle ore 15:30 a bordo della M/N Rhapsody, ormeggiata presso il porto di Olbia (Isola Bianca) e sarà dedicata alla selezione di personale per le diverse aree operative di bordo. I partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte.\r

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Specialisti\r

Nello specifico, la compagnia è alla ricerca di ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici, piccoli/e di camera, assistenti ufficio, magazzinieri/e, cuochi/e, piccoli/e di cucina, pizzaioli, cambusieri, addetti/e alle vendite.\r

Ai candidati ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici è richiesta una comprovata esperienza pregressa a bordo. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di copia del documento d’identità in corso di validità, CV aggiornato, libretto di navigazione, documentazione relativa ai corsi STCW ed eventuali certificazioni richieste per il ruolo.\r

Per partecipare sarà necessario registrarsi al seguente link entro il 13 settembre: Job Fair Cagliari - Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente - Summer Edition 2026\r

È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it","post_title":"Gnv lancia una campagna di recruiting a Olbia. Data: 16 settembre","post_date":"2026-09-04T11:16:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788520569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"R Collection Hotels investe sul lago di Come varando una nuova fase di sviluppo con quattro nuovi progetti che vedranno la luce nel 2027: il gruppo debutterà nel cuore di Como città con tre nuove aperture mentre si lavora ad un nuovo progetto, ancora top secret, a Cernobbio.\r

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«Il Lago di Como vive un momento straordinario e continua a esercitare un fortissimo appeal internazionale, ma crediamo che sia proprio questo il momento di non adagiarsi sulla fortuna della destinazione», commenta Ludovica Rocchi, owner e brand director di R Collection Hotels. «La crescita porta con sé una responsabilità: continuare a investire nella qualità dell'ospitalità, nei luoghi e soprattutto nelle persone che la rendono possibile ogni giorno. È con questa visione che stiamo preparando la prossima fase del nostro sviluppo sul territorio.»\r

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Le novità vedranno l'apertura in centro città del Lake Como Palace e dell'EX-C Excelsior Como, a cui si aggiungerà, nella seconda metà dell'anno, Hotel Due Corti, ampliando ulteriormente la presenza del gruppo nella città. A Cernobbio nascerà invece Villa O, nuovo progetto di ospitalità di R Collection Hotels in una delle località più iconiche del lago di Como.\r

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Le quattro aperture andranno ad affiancarsi alle strutture già presenti a Menaggio e Varenna, delineando una presenza sempre più articolata sul territorio, attraverso destinazioni e proposte di ospitalità differenti e complementari. \r

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Campagna di recruiting\r

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La nuova fase di sviluppo sul Lago di Como sarà accompagnata da un'importante campagna di recruiting, con l'obiettivo di rafforzare i team delle strutture esistenti e costruire per tempo le squadre che accompagneranno le prossime aperture.\r

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Tra gli investimenti più significativi rientra la nuova Staff House di Menaggio, un progetto residenziale contemporaneo sviluppato dall'architetto Paolo Cozzolino dello studio GLA – Genius Loci Architettura e pensato per andare oltre il tradizionale concetto di alloggio per il personale.\r

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La struttura offrirà 243 posti letto distribuiti in 124 camere, tutte dotate di bagno privato, e nasce con l'obiettivo di creare un ambiente in cui benessere, tranquillità e qualità della vita siano parte dell'esperienza quotidiana dei collaboratori.\r

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Ad accompagnare questa nuova fase sarà anche un rafforzamento della struttura manageriale del gruppo, con la nomina di Riccardo Bortolotti ad area general manager Lake Como di R Collection Hotels e l'arrivo di Thomas Schmidt in qualità di general manager del Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio.","post_title":"R Collection Hotels: poker di nuove aperture sul lago di Como nel 2027","post_date":"2026-09-04T09:59:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788515961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciata sole tre settimane fa come novità stagionale per l'inverno 2026-27, la rotta di Etihad Airways per Göteborg, ha registrato un boom di prenotazioni che ha spinto la compagnia ad estenderne la programmazione a tutto l’anno.\r

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Inizialmente prevista dal 17 dicembre 2026 al 21 marzo 2027, la tratta Abu Dhabi-Göteborg proseguirà ora oltre la stagione come parte integrante del network per tutto l’anno.\r

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La forte domanda proviene da entrambi i point of sales del volo: i viaggiatori della Svezia occidentale hanno prenotato viaggi verso Abu Dhabi e la regione del Golfo in generale, per poi proseguire verso l’Asia e il subcontinente indiano; nella direzione opposta, i passeggeri della rete globale di Etihad stanno cogliendo l’occasione per scoprire la costa occidentale della Svezia.\r

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«A tre settimane dal lancio, il mercato ci ha dimostrato che avevamo sottovalutato Göteborg, e siamo lieti di essere stati smentiti - ha affermato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways -. La forte domanda registrata già in questa fase iniziale ci dà la fiducia necessaria per rendere il collegamento con Göteborg operativo tutto l’anno, prima ancora che il primo volo abbia decollato.\r

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«La Svezia occidentale attendeva da tempo questo collegamento e la risposta è arrivata da entrambe le estremità della rotta. Il gioiello più prezioso della Svezia sta per essere scoperto e siamo lieti di essere la compagnia aerea che apre Göteborg ad Abu Dhabi e oltre.»\r

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La Abu Dhabi–Göteborg sarà operativa dal 17 dicembre 2026 con quattro voli settimanali, operati dall’Airbus A321Lr dotato di due First Suites, 14 posti in Business Class e 144 in Economy Class. Le classi First e Business dispongono di poltrone completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio, mentre la classe Economy è dotata di touchscreen 4K da 13,3 pollici. Il Wi-Fi ad alta velocità è disponibile in tutte le classi. Da Abu Dhabi, i passeggeri possono raggiungere, tra le altre destinazioni, Bangkok, Phuket, Krabi, Singapore, Hanoi, Bali, Shanghai, Taipei, Bengaluru e Colombo.","post_title":"Etihad Airways: boom della domanda sulla rotta per Göteborg che diventa annuale","post_date":"2026-09-04T09:13:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788513200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Umbria continua a rappresentare uno dei principali motori dell'economia regionale. Lo sottolinea Federalberghi osservando che \"la stagione non è ancora conclusa e per questo Federalberghi Umbria Confcommercio non intende anticipare valutazioni sui dati complessivi: i conti si faranno a fine anno.\r

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Il settore sta comunque attraversando una fase indiscutibilmente positiva, con quattro anni di crescita costante alle spalle\". Secondo Federalberghi, \"è questo il momento di ragionare su come consolidare nel tempo i risultati raggiunti e sostenere in modo strutturato la promozione dell'Umbria sui mercati turistici\".\r

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\"L'andamento è buono e questo è certamente un dato positivo\", afferma il presidente di Federalberghi Umbria Confcommercio, Simone Fittuccia. \"Ma sarebbe un errore pensare che possiamo abbassare la guardia. Il turismo umbro viene da anni di crescita e proprio per questo non possiamo fermarci adesso. Dobbiamo lavorare per mantenere e, se possibile, incrementare i flussi, costruendo una strategia di promozione che abbia continuità e risorse adeguate nel tempo\".\r

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La proposta di Federalberghi - spiega una nota di Confcommercio Umbria - è quella di mettere a sistema una quota percentuale degli introiti dell'imposta di soggiorno, ormai applicata dalla maggior parte dei Comuni a vocazione turistica, destinandola a un fondo regionale per la promozione dell'Umbria.","post_title":"Federalbegrhi Umbria: una quota della tassa di soggiorno per la promozione","post_date":"2026-09-03T09:36:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788428191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un avvio condizionato dall’incertezza legata al contesto geopolitico internazionale, che in primavera aveva rallentato le decisioni di acquisto soprattutto delle famiglie, la stagione estiva ha progressivamente recuperato terreno, chiudendo con un bilancio positivo.\r

È il bilancio tracciato da Travel Experts Italy, la rete internazionale di Travel advisor specializzati nel segmento high-end e luxury, parte del gruppo BTS, fondato in Belgio nel 2007, dove ha sede la casa madre, e oggi operativo anche in Svezia, Portogallo, Italia e Germania.\r

La svolta è arrivata dalla metà di giugno, quando Travel Experts Italy ha registrato una decisa ripresa delle vendite, consolidatasi a luglio con risultati particolarmente soddisfacenti. A sostenere l’andamento della stagione ha contribuito anche una significativa domanda sotto data per le partenze di luglio e agosto.\r

Una dinamica che ha caratterizzato l’estate 2026 e che evidenzia come, pur in un contesto meno favorevole alla programmazione anticipata, la propensione al viaggio sia rimasta elevata, soprattutto quando accompagnata dalla possibilità di costruire proposte personalizzate e coerenti con le esigenze della clientela.\r

Un altro indicatore particolarmente positivo arriva dal valore medio delle pratiche, che si mantiene su livelli elevati. Un risultato che riflette una domanda orientata non soltanto alla destinazione, ma anche alla qualità complessiva dell’esperienza e al livello dei servizi.\r

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Consulenza\r

“Quello che emerge da questa stagione è soprattutto la capacità della clientela high-end di continuare a investire nel viaggio, anche in un contesto più incerto, privilegiando però scelte sempre più consapevoli e costruite sulle proprie esigenze – commenta Alexander Creyf, operation manager Italy –. Il valore medio delle pratiche conferma la validità del posizionamento che abbiamo scelto per Travel Experts Italy: puntare su consulenza, personalizzazione e qualità del servizio. In questa direzione, le richieste che stanno già arrivando per la fine dell’anno e per il 2027 rappresentano per noi un segnale particolarmente incoraggiante e confermano la solidità del percorso intrapreso e la volontà di continuare a investire nello sviluppo di Travel Experts Italy sul mercato italiano”.\r

Archiviata positivamente l’estate, l’attenzione si sposta ora sui prossimi mesi. Le festività di fine anno stanno già generando richieste per partenze tra dicembre e gennaio, mentre iniziano ad arrivare prenotazioni anche per il 2027. Una tendenza che, accanto alla forte componente sotto data osservata durante l’estate, indica anche un ritorno alla programmazione anticipata e consente di guardare con fiducia ai prossimi mesi.\r

Con la ripresa delle attività dopo i mesi estivi, Travel Experts Italy riapre inoltre il recruiting di nuovi Travel advisor da inserire nel team. La ricerca è rivolta a professionisti interessati a sviluppare la propria attività nel segmento dei viaggi di alta gamma, entrando a far parte di un network internazionale e potendo contare sul supporto, sugli strumenti e sulle opportunità messi a disposizione dal gruppo.\r

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La compagnia, come anticipa Aero Routes, aggiunge capacità sulla rotta che collega Boston a Milano Malpensa: il volo stagionale diventerà infatti giornaliero rispetto alle quattro frequenze alla settimana finora proposte. Sulla tratta, verrà impiegato un Airbus A330, con maggiore spazio anche per il cargo.\r

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Il potenziamento del volo a giornaliero da parte di Delta risponde certamente a più di un fattore: in primis alla elevata domanda di viaggio dal point of sale statunitense, che vede nell’Italia una destinazione di primissimo piano, con Milano, nonché i laghi del Nord Italia che si confermano di grande appeal. In seconda battuta viene sicuramente considerata la competizione diretta sulla rotta di JetBlue (che opera un volo giornaliero con l’A321neo LR, dotato del prodotto premium Mint) e dunque l’offerta di un collegamento quotidiano anche da parte Delta consente un confronto più serrato.\r

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Più voli anche sulla New York-Olbia, che nell’estate 2027 tornerà per il secondo anno dopo il debutto di quest’estate: anche in questo caso la compagnia non sarà più la sola a servire la rotta, dopo l'annunciato debutto di United. Il collegamento Delta sarà operativo dal 28 maggio con quattro frequenze alla settimana invece di tre. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 767-300ER.\r

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La Atlanta-Napoli, operativa dal 27 maggio, passerà anch’essa da tre a quattro voli settimanali; sulla rotta volerà un Airbus A330-200.\r

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Infine, la riapertura della Seattle-Roma Fiumicino verrà anticipata di quasi un mese al 12 aprile 2027, rispetto al 7 maggio di quest’anno; il collegamento sarà operato da un A330-900neo. \r

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","post_title":"Delta spinge sull'Italia: più capacità sui voli stagionali dell'estate 2027","post_date":"2026-09-02T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788340548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Durante la stagione 2027-2028, Royal Caribbean amplierà il suo programma di crociere nella regione Asia-Pacifico, con un maggior numero di navi e nuove rotte in partenza da Australia, Singapore, Hong Kong e Giappone. Questa espansione avviene in un periodo di crescita della flotta per la compagnia: dopo l'aggiunta della Legend of the Seas quest'estate, Royal Caribbean prevede di varare la Hero of the Seas nell'agosto 2027 e una quinta nave di classe Icon nel 2028.\r

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Il nuovo programma, come riporta Hosteltur, include le navi Ovation of the Seas, Navigator of the Seas e Voyager of the Seas, oltre alla presenza di Anthem of the Seas in Australia. La compagnia integrerà quindi nuove operazioni in diverse destinazioni dell'area Asia-Pacifico tra il 2027 e il 2028.\r

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Le rotte\r

La Voyager of the Seas inizierà la stagione 2027-2028 in Australia e, a partire da gennaio 2028, sposterà il suo programma a Singapore, Hong Kong e Tokyo, con itinerari verso diverse destinazioni nel Sud-est asiatico e in Giappone. Royal Caribbean amplierà anche le operazioni della Navigator of the Seas da Singapore, mentre la Quantum of the Seas tornerà in questo porto per la stagione 2027-2028. In Australia, la compagnia avrà tre navi durante l'estate australiana: Ovation of the Seas, Anthem of the Seas e Voyager of the Seas.\r

Questo programma si aggiunge all'itinerario Spectrum of the Seas già annunciato, con partenze da Shanghai, Hong Kong e Tokyo tra il 2027 e il 2028 e un'offerta che comprende 22 destinazioni asiatiche. \r

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La prossima nave ad aggiungersi alla flotta sarà la Hero of the Seas, la quarta della classe Icon, il cui ingresso in servizio è previsto per agosto 2027 a Miami. Royal Caribbean ha presentato la nave quest'anno e ha confermato che il suo porto di base iniziale sarà Miami. Una quinta imbarcazione della classe Icon, ancora senza nome, debutterà nel 2028. La sua costruzione è iniziata nel gennaio 2026 con il primo taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Royal Caribbean mantiene inoltre un'opzione per la costruzione di una sesta e una settima nave di classe Icon, sebbene non abbia ancora annunciato le date di entrata in servizio per queste potenziali unità.\r

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","post_title":"Royal Caribbean si concentra sull'Asia: dal 2027-28 più navi e più rotte","post_date":"2026-08-31T09:55:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788170127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" C’è un Egitto che tutti conosciamo: quello delle piramidi, dei templi lungo il Nilo, dei grandi musei e delle coste del mar Rosso. E poi c’è Siwa, un’oasi lontana dalle rotte più battute, dove il deserto incontra l’acqua e una cultura antica continua a vivere nel paesaggio.\r

Visitare Siwa e toccare con mano questa realtà è un’esperienza che lascia il segno. Non soltanto per la bellezza del luogo, ma per la sensazione di trovarsi davanti a una destinazione che conserva ancora una propria identità, dove l’esperienza turistica sembra essersi sviluppata senza cancellare il carattere del territorio.\r

Ed è forse proprio questo il suo maggiore valore, ma anche la sua principale sfida.\r

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Il valore della distanza\r

Il primo elemento da considerare è l’accessibilità. Arrivare a Siwa richiede tempi di trasferimento importanti e un’organizzazione diversa rispetto alle destinazioni egiziane più consolidate. Per il turismo generalista non è certamente il percorso più semplice e questo rappresenta un elemento da considerare nella costruzione dell’offerta.\r

Ma la distanza ha anche un’altra faccia.\r

È difficile non pensare che proprio questa relativa difficoltà di accesso abbia contribuito a preservare l’originalità dell’oasi, mantenendola lontana da una crescita turistica troppo rapida. Quello che oggi richiede maggiore attenzione nella fruizione può quindi essere, almeno in parte, anche un elemento che contribuisce a preservare il carattere della destinazione.\r

La sfida, per il futuro, sarà accompagnare la crescita di Siwa migliorandone progressivamente accessibilità e fruibilità, senza perdere il carattere che oggi la distingue.\r

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Una storia che appartiene al territorio\r

A Siwa la storia non è concentrata soltanto nei monumenti, ma si legge nel paesaggio e nel modo stesso in cui l’oasi è stata abitata.\r

A Shali, le antiche costruzioni in kershef, realizzate con argilla, fango e sale, raccontano un’architettura nata dall’adattamento al clima e alle risorse disponibili. Una testimonianza del rapporto stretto tra comunità e ambiente che oggi acquista un significato particolarmente attuale.\r

Ad Aghurmi, il santuario di Amon riporta invece alla grande storia del Mediterraneo antico e alla tradizione dell’oracolo consultato da Alessandro Magno. La Montagna dei Morti, con la sua necropoli scavata nella roccia, aggiunge un ulteriore capitolo alla lunga stratificazione storica dell’oasi.\r

È un patrimonio meno monumentale rispetto a quello delle grandi città del Nilo, ma proprio per questo capace di offrire una lettura più raccolta e territoriale della storia egiziana.\r

La cultura siwana e la sua componente amazigh sono parte integrante di questo patrimonio. Si ritrovano nelle tradizioni, nell’artigianato, nella cucina, nelle forme dell’abitare e nel rapporto con il territorio. Per il turismo contemporaneo rappresentano un elemento di grande interesse, ma proprio perché si tratta di una cultura viva, la sua valorizzazione richiede attenzione affinché possa essere conosciuta e condivisa senza perdere la propria autenticità.\r

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Il deserto, ma anche l’acqua\r

La natura è un altro elemento distintivo.\r

Siwa sorprende perché rompe l’immagine consueta del deserto. Ci sono le palme e gli uliveti, le sorgenti come la Cleopatra’s Bath, i laghi salati e poi, più lontano, il Great Sand Sea, dove il paesaggio torna a essere dominato dalle dune.\r

L’acqua, soprattutto, rappresenta una presenza quasi sorprendente in questo ambiente: è risorsa, paesaggio e parte dell’esperienza.\r

È questa varietà a permettere di immaginare soggiorni diversi, nei quali la scoperta del territorio può affiancarsi all’archeologia, alla cucina, al benessere e alle esperienze nel deserto.\r

Ma anche qui occorre attenzione. Siwa è un ambiente fragile, nel quale l’acqua e le risorse naturali hanno un’importanza fondamentale. Una crescita turistica significativa dovrà quindi accompagnarsi alla tutela del territorio e alla valorizzazione del ruolo della comunità locale.\r

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Anche l’ospitalità racconta la destinazione\r

Un’esperienza che ho trovato particolarmente coerente con questa idea di Siwa è stata quella dell’Azad Siwa Hotel, dove abbiamo soggiornato.\r

La struttura, nella mia esperienza, ha saputo offrire un buon livello di servizio senza perdere il legame con il territorio, dando spazio alla cucina locale e alle tradizioni siwane e costruendo una propria personalità. È un modo di fare ospitalità che non cerca semplicemente di riprodurre un modello internazionale, ma prova a interpretare il carattere del luogo.\r

Anche il prossimo sviluppo dell’area wellness appare coerente con questa filosofia e potrebbe aggiungere un ulteriore elemento a una destinazione che ha già nella natura, nelle sorgenti e nella tranquillità dell’oasi importanti componenti di benessere.\r

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Una nuova opportunità per il turismo egiziano\r

È proprio qui che Siwa diventa interessante anche per il trade.\r

L’Egitto non ha certamente bisogno di reinventare i propri grandi classici: Cairo, Luxor, Aswan, il Nilo e il Mar Rosso continuano a rappresentare pilastri dell’offerta. Ma accanto a questi prodotti consolidati si apre la possibilità di costruire itinerari più articolati, capaci di valorizzare territori, culture ed esperienze meno conosciute.\r

Siwa può inserirsi in questa evoluzione come proposta complementare per un viaggiatore curioso, disposto a dedicare tempo al viaggio e alla scoperta del territorio. Non è necessariamente un prodotto per tutti. E forse non deve esserlo.\r

La mia impressione, dopo averla visitata, è che la vera sfida sarà proprio questa: accompagnare la crescita di Siwa preservandone la natura. Migliorare progressivamente accessibilità, servizi e opportunità per la comunità locale è importante, così come lo è tutelare un ambiente fragile e un patrimonio culturale ancora profondamente legato alla vita dell’oasi.\r

Siwa non è una destinazione facile e non è una destinazione da proporre a tutti. È una destinazione da comprendere.\r

(Quirino Falessi)\r

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