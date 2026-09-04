Frecciarossa official sponsor di Luna Rossa nell’America’s Cup Frecciarossa è official sponsor di Luna Rossa, il team velico italiano protagonista della storia dell’America’s Cup. La partnership è stata annunciata al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, alla presenza dell’amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena, del vicedirettore generale corporate del cruppo FS, Giuseppe Inchingolo, e del direttore marketing e revenue management di Trenitalia, Mario Alovisi. L’accordo nasce dall’incontro tra due realtà simbolo del Made in Italy che condividono la stessa visione – tecnologia d’avanguardia, velocità, performance e innovazione – e segna l’avvio di una collaborazione che accompagnerà Frecciarossa e Luna Rossa verso la 38esima America’s Cup, in programma per la prima volta in Italia, a Napoli, nel 2027. “Siamo felici di avere Frecciarossa al nostro fianco nella sfida alla 38esima America’s Cup”, ha detto Max Sirena. “La collaborazione con Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione sportiva. Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale”, ha dichiarato Giuseppe Inchingolo. Condividi

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L’utilizzo dello spazio avviene con il supporto di un assistente specializzato e dedicato che diventa un importante punto di riferimento per offrire strumenti e supporti che possano essere adattati alle necessità del singolo passeggero.\r

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La sala è stata concepita come uno spazio dedicato alla tranquillità e alla regolazione degli stimoli, essendo l’aeroporto un ambiente complesso e caratterizzato da un'elevata quantità di fattori (annunci sonori, rumori, luci, controlli di sicurezza, attese e procedure operative).\r

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«Viaggiare è un diritto di ogni persona e una società davvero inclusiva non può limitarsi a dichiarare che tutti possono viaggiare, ma deve creare la condizione perché tutti possano farlo davvero - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. La Sensory Room rappresenta un passo concreto verso un’idea di viaggio realmente inclusiva in cui gli spazi sono più sicuri, accoglienti e accessibili. Ma l’area è anche cura per le famiglie che devono affrontare tutte le difficoltà del viaggio.\r

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«Con la Sensory Room, siamo vicini a tutti i passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico, perché il viaggio non rappresenti una fonte di ansia e solitudine, ma possa diventare un'esperienza possibile, accessibile, condivisa e in linea con le misure adottate dalla Regione Puglia e con le politiche sostenibili adottate da Enac, in un momento storico in cui gli aeroporti pugliesi registrano flussi più che positivi. Si pensi al solo dato di agosto che ha fatto registrare un +11,7% su Bari e un +10,1% su Brindisi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno».","post_title":"Aeroporto di Bari: taglio del nastro della 'Sensory Room' per i viaggiatori affetti da autismo","post_date":"2026-09-02T11:47:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788349631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Air Cairo che riserva ai propri passeggeri un'interessante opportunità di viaggio nel passaggio dall’Egitto verso l’Africa. La compagnia offre infatti un visto di transito gratuito della durata di 96 ore all’arrivo in Egitto, riservato ai passeggeri in arrivo o in transito dall'aeroporto internazionale di Hurghada e in possesso di una carta d’imbarco Air Cairo valida.\r

I passeggeri sono invitati a verificare la propria idoneità e i requisiti aggiornati prima della partenza attraverso il portale ufficiale e-Visa dell’Egitto.\r

In questo modo è possibile aggiungere una breve esperienza in Egitto al proprio itinerario prima di proseguire verso la destinazione finale. Quattro giorni sono infatti sufficienti per vivere l’Egitto in modo completamente nuovo, scegliendo tra il relax sul mar Rosso, la vivacità di Hurghada e alcune delle più celebri attrazioni del Paese.\r

Le possibilità non si fermano a Hurghada: grazie all'ampia rete di voli interni di Air Cairo, è possibile proseguire alla scoperta di alcune delle destinazioni più iconiche dell’Egitto, con una tariffa speciale di 50,00 euro one way, verso città come Il Cairo, Luxor e Sharm El Sheikh.\r

La nuova opportunità si inserisce nel progetto di sviluppo dei collegamenti verso l’Africa orientale, con Nairobi, Zanzibar e Mombasa raggiungibili dall’Italia, via Hurghada.\r

“Make Every Layover Unforgettable”: con Air Cairo anche uno scalo può diventare parte integrante del viaggio, offrendo la possibilità di scoprire un’altra destinazione invece di limitarsi ad aspettare il volo successivo.\r

","post_title":"Air Cairo: visto gratuito di 96 ore per i passeggeri in transito da Hurghada","post_date":"2026-09-02T10:48:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788346138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compie ulteriori passi avanti il progetto ferroviario ad alta velocità dell'Egitto, che si snoderà attraverso una linea di 2.000 chilometri, articolata in tre grandi corridoi destinati a collegare i principali poli turistici del Paese.\r

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La prima linea, lunga 660 chilometri, collegherà Ain Sokhna, sul mar Rosso, con El Alamein e Marsa Matrouh, sul Mediterraneo, passando per Il Cairo e Alessandria. Conterà 21 stazioni e fungerà da primo grande asse trasversale della rete, collegando le località turistiche costiere con la principale area urbana e con altri sistemi di trasporto metropolitano del Paese.\r

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La seconda linea sarà l’elemento fondamentale per integrare il turismo culturale dell’Alto Egitto. Con una lunghezza di circa 1.100 chilometri, partirà dall’area di 6th of October e proseguirà verso Luxor, Assuan e Abu Simbel. Il Ministero cita espressamente tra i propri obiettivi quello di collegare Abu Simbel, Assuan, Luxor, Abydos e altre località turistiche della valle del Nilo con le Piramidi e l’area di Giza, creando un grande corridoio ferroviario nord-sud.\r

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Il terzo corridoio completerà il collegamento tra la valle del Nilo e le principali destinazioni del mar Rosso. Avrà una lunghezza di circa 225 chilometri e collegherà Qena con Hurghada e Safaga, con un interscambio di passeggeri con la seconda linea a Qena. In questo modo, la futura rete consentirà di combinare i grandi siti archeologici di Luxor e dell’Alto Egitto con le zone turistiche costiere attraverso un’unica infrastruttura ferroviaria ad alta capacità.\r

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Le tre linee funzioneranno inoltre come un’unica rete. Il secondo corridoio si collegherà al primo a Hadayek October e al terzo a Qena, rendendo così possibile concatenare gli spostamenti tra il Mediterraneo, Il Cairo, l’Alto Egitto e il mar Rosso.\r

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Una volta che le prime tre linee ferroviarie ad alta velocità saranno operative, si prevede che trasporteranno circa 2,5 milioni di passeggeri al giorno, mentre la rete ferroviaria convenzionale egiziana dovrebbe arrivare a trasportare 1,5 milioni di passeggeri al giorno entro il 2030, portando la capacità ferroviaria totale a circa 4 milioni di passeggeri al giorno.","post_title":"Egitto: avanzano i lavori per la rete ferroviaria ad alta velocità","post_date":"2026-09-01T11:08:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788260899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521031\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Antonella Rossi, Julia Kleber, Gloria Peccini © KLEBER GROUP[/caption]\r

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Kleber Group apre una sede in Italia. Già presente in nove mercati tra Europa, Medio Oriente e Africa, il gruppo consolida così la propria rete internazionale. Il nuovo team Italia della società di consulenza in marketing e comunicazione integrata con oltre trent'anni di esperienza nei settori turismo, hospitality, luxury e lifestyle riunisce Antonella Rossi, director business development Italy e Gloria Peccini, director communications Italy.\r

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Per Kleber Group l'Italia è un mercato dal forte potenziale, caratterizzato da una consistente domanda turistica verso l'estero e, allo stesso tempo, da una notevole capacità di attrarre flussi turistici internazionali. La società lavorerà da un lato supportando destinazioni e brand internazionali interessati a crescere in Italia, dall'altro mettendo il proprio network a disposizione di destinazioni e operatori italiani che desiderano espandersi sui mercati esteri.\r

Il team\r

Grazie a competenze complementari e a una consolidata conoscenza del settore turistico italiano e internazionale, il nuovo team contribuirà al rafforzamento delle connessioni tra l’Italia e il network globale del gruppo. Antonella Rossi coordinerà la strategia di crescita sul mercato italiano dalla sede di Francoforte, lavorando in stretta sinergia con il team di Milano e con il network internazionale del gruppo. Forte di oltre vent'anni di esperienza nel turismo internazionale, nel destination marketing e nello sviluppo strategico dei mercati, ha costruito una solida rete di relazioni con destinazioni, operatori del travel trade, istituzioni e stakeholder di settore in Italia e in Europa, con una profonda conoscenza dei mercati di lingua tedesca.\r

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Da Milano, Gloria Peccini guiderà le attività di pr e comunicazione dell'agenzia in Italia, affiancando a questo ruolo il supporto alle relazioni con il trade e alle attività di business development. Con oltre trent'anni di esperienza nella comunicazione nei settori turismo, hospitality e aviation, ha sviluppato una conoscenza approfondita del mercato italiano, consolidando nel tempo le relazioni con i media e le competenze nella realizzazione di campagne pr per brand internazionali.\r

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«L'Italia occupa una posizione strategica in Europa, vicina a diversi mercati in cui Kleber Group è già presente, e rappresenta quindi un'opportunità concreta per rafforzare le connessioni all'interno del nostro network. La nuova sede ci permetterà di contare su una conoscenza diretta del territorio, su relazioni consolidate e su un accesso più immediato al mercato, così da supportare al meglio i nostri clienti. Operare direttamente nei mercati di riferimento fa da sempre parte del nostro modo di lavorare: ci permette di comprenderne le dinamiche locali e di creare nuove opportunità» dichiara Julia Kleber, ceo del gruppo.\r

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Master Explorer presenta Me Rewards, il nuovo programma fedeltà dedicato agli agenti di viaggio iscritti al portale Prenotando, la piattaforma proprietaria per la gestione delle prenotazioni. «Con Me Rewards vogliamo riconoscere l’impegno degli agenti che scelgono di utilizzare Prenotando come strumento di lavoro - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Il nostro obiettivo è premiare la fiducia, incentivare l’utilizzo del portale e costruire un rapporto ancora più solido con la distribuzione. Il trade è il cuore della nostra crescita e questo programma è un modo concreto per dimostrarlo».\r

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Il programma\r

Per rendere il programma accessibile fin da subito, Master Explorer ha scelto una struttura chiara: a tutti i nuovi agenti che si registreranno su Prenotando, così come a quelli già presenti sulla nuova versione del portale, verranno accreditati automaticamente 10.000 punti di benvenuto nel wallet personale. L’accumulo dei punti è altrettanto intuitivo: ogni euro generato attraverso il portale e pratiche offline corrisponde a un punto, permettendo agli agenti di monitorare in tempo reale il proprio saldo e trasformare rapidamente l’attività quotidiana in un ritorno concreto.\r

Accanto al programma loyalty, Master Explorer introduce anche una commissione aggiuntiva del 3% sulle prenotazioni tour operating confermate entro il 31 ottobre, applicabile a tutte le partenze, senza vincoli sulle date di viaggio. Una misura pensata per offrire un sostegno immediato alle agenzie in una fase di mercato complessa, segnata da incertezze e tensioni internazionali. «Le agenzie stanno affrontando una stagione non semplice. Abbiamo scelto di introdurre un incentivo che possa dare respiro alla marginalità e accompagnare la ripresa della domanda. È un segnale concreto di vicinanza al trade e della volontà di investire nella distribuzione».\r

","post_title":"Master Explorer più vicino al trade con \"Me Rewards\"","post_date":"2026-09-01T09:09:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788253766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal archivia il primo semestre 2026 con un rosso da 99,2 milioni di euro, causato principalmente dal forte aumento dei costi del carburante, che ha vanificato la performance positiva del traffico passeggeri e dei ricavi.\r

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La perdita è stata superiore del 40% rispetto al disavanzo di 70,7 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2025. I ricavi operativi, tuttavia, sono aumentati del 4,3% raggiungendo i 2,04 miliardi di euro, mentre i ricavi da traffico passeggeri sono cresciuti del 4,4% attestandosi a 1,83 miliardi di euro.\r

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Tra gennaio e giugno il vettore lusitano ha trasportato 8,2 milioni di passeggeri, il 4.2% in più rispetto all'analogo periodo del 2025. In termini di Rpk l'aumento è stato del 5,9%, a fronte di una crescita dell'1.7% della capacità offerta. Il load factor è quindi salito del 3,4% all'85,4%.\r

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Dati che confermano come la domanda non sia un problema, ma come l'aumento dei costi sia stato maggiore di quello dei ricavi. I costi operativo del semestre sono infatti saliti del 9.5% a quota 2.12 miliardi di euro: i soli costi relativi al fuel sono cresciuti del 18.7% fino a 566,4 milioni di euro.","post_title":"Tap Air Portugal: l'aumento dei costi del fuel offusca la crescita di passeggeri e ricavi","post_date":"2026-08-31T12:27:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788179247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre complesso per le tre maggiori compagnie aeree statali della Cina, che hanno registrato perdite per il settimo anno consecutivo, messe a dura prova dall’impennata dei prezzi del carburante.\r

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Nei primi sei mesi del 2026 Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines hanno segnato un rosso complessivo di circa 8,2 miliardi di yuan (1,22 miliardi di dollari).\r

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Come sottolineato da Reuters, le perdite hanno rappresentato una brusca inversione di tendenza rispetto all’utile complessivo del primo trimestre pari a 4,82 miliardi di yuan, sostenuto dalla forte domanda legata al Capodanno lunare.\r

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Air China ha registrato una perdita netta di 2,3 miliardi di yuan, in aumento rispetto alla perdita di 1,81 miliardi di yuan dell’anno precedente. China Eastern ha visto un rosso di 2,2 miliardi di yuan, contro una perdita di 1,43 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2025. Infine, China Southern ha riportato una perdita di 3,7 miliardi di yuan, rispetto a una perdita di 1,53 miliardi di yuan dell’anno precedente.\r

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I tre vettori hanno dovuto affrontare quella che China Eastern ha descritto come una situazione reddituale «gravemente compromessa» dall’interruzione delle rotte internazionali e dai prezzi del carburante per aerei costantemente elevati, a causa del conflitto in Medio Oriente.\r

Nel semestre, infatti, i costi del carburante per ciascuna delle compagnie aeree sono aumentati tra il 35% e il 38%.\r

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Nota positiva, invece sul fronte dei ricavi: Air China ha registrato un aumento del 10,5%, China Eastern dell’11,1% e China Southern del 9,7%, trainati dalla domanda internazionale. Le rotte europee hanno registrato un andamento particolarmente positivo, poiché alcuni viaggiatori hanno evitato gli hub mediorientali interessati dalle turbolenze causate dalla guerra in Iran.","post_title":"Compagnie aeree cinesi messe alla prova dal caro carburante","post_date":"2026-08-31T09:25:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788168344000]}]}}