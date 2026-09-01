Egitto: avanzano i lavori per la rete ferroviaria ad alta velocità Compie ulteriori passi avanti il progetto ferroviario ad alta velocità dell’Egitto, che si snoderà attraverso una linea di 2.000 chilometri, articolata in tre grandi corridoi destinati a collegare i principali poli turistici del Paese. La prima linea, lunga 660 chilometri, collegherà Ain Sokhna, sul mar Rosso, con El Alamein e Marsa Matrouh, sul Mediterraneo, passando per Il Cairo e Alessandria. Conterà 21 stazioni e fungerà da primo grande asse trasversale della rete, collegando le località turistiche costiere con la principale area urbana e con altri sistemi di trasporto metropolitano del Paese. La seconda linea sarà l’elemento fondamentale per integrare il turismo culturale dell’Alto Egitto. Con una lunghezza di circa 1.100 chilometri, partirà dall’area di 6th of October e proseguirà verso Luxor, Assuan e Abu Simbel. Il Ministero cita espressamente tra i propri obiettivi quello di collegare Abu Simbel, Assuan, Luxor, Abydos e altre località turistiche della valle del Nilo con le Piramidi e l’area di Giza, creando un grande corridoio ferroviario nord-sud. Il terzo corridoio completerà il collegamento tra la valle del Nilo e le principali destinazioni del mar Rosso. Avrà una lunghezza di circa 225 chilometri e collegherà Qena con Hurghada e Safaga, con un interscambio di passeggeri con la seconda linea a Qena. In questo modo, la futura rete consentirà di combinare i grandi siti archeologici di Luxor e dell’Alto Egitto con le zone turistiche costiere attraverso un’unica infrastruttura ferroviaria ad alta capacità. Le tre linee funzioneranno inoltre come un’unica rete. Il secondo corridoio si collegherà al primo a Hadayek October e al terzo a Qena, rendendo così possibile concatenare gli spostamenti tra il Mediterraneo, Il Cairo, l’Alto Egitto e il mar Rosso. Una volta che le prime tre linee ferroviarie ad alta velocità saranno operative, si prevede che trasporteranno circa 2,5 milioni di passeggeri al giorno, mentre la rete ferroviaria convenzionale egiziana dovrebbe arrivare a trasportare 1,5 milioni di passeggeri al giorno entro il 2030, portando la capacità ferroviaria totale a circa 4 milioni di passeggeri al giorno. Condividi

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Il gruppo Msc sta inoltre rafforzando la sua presenza nel segmento di mercato di fascia alta con Explora Journeys. Explora III è stata consegnata da Fincantieri a Genova e ha immediatamente iniziato la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Successivamente è giunta a Barcellona per la cerimonia di battesimo ufficiale . Con questa aggiunta, Explora Journeys ha raggiunto la metà del suo programma iniziale di sei navi, che rappresenta un investimento di oltre 3,5 miliardi di euro.\r

Ai tradizionali gruppi di crociere si stanno affiancando anche aziende provenienti da altri segmenti del turismo di lusso. La Four Seasons I ha iniziato il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo, diventando la prima nave della flotta Four Seasons Yachts. L'imbarcazione dispone di 95 suite e una capacità massima di 222 ospiti, con un design più simile a quello di un grande yacht che a quello di una nave da crociera convenzionale. Il suo ingresso aumenta la concorrenza in un mercato in cui i gruppi di crociera stanno incrementando la capacità, mentre nuovi marchi alberghieri portano le loro offerte di lusso in mare.\r

I nuovi arrivi coincidono con un altro cambiamento di programma: il Mediterraneo sta ampliando la sua offerta anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Questa tendenza è dovuta a diverse strategie commerciali, ma negli ultimi mesi è stata rafforzata dalla situazione in Medio Oriente, che ha portato diverse compagnie di crociera a cancellare, ridurre o spostare le partenze previste nel Golfo. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda Msc Crociere, che ha deciso che la Msc World Europa, inizialmente prevista per il Medio Oriente nell'inverno 2027/28, rimarrà nel Mediterraneo occidentale , offrendo itinerari di sette notti con partenze da Barcellona, ​​Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Non si tratta del primo cambiamento per il gruppo. Per l'inverno 2026/27, la stessa nave era già stata ritirata dal Medio Oriente e trasferita nei Caraibi.\r

Inoltre, Explora Journeys ha mantenuto e ampliato la sua presenza nel Mediterraneo durante i mesi invernali, rafforzando l'importanza della regione nell'ambito della strategia globale del gruppo.\r

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Un fenomeno diffuso\r

Anche Costa Crociere, Tui Crociere e Celestyal hanno ridotto o eliminato parte dei loro itinerari previsti in Medio Oriente. Costa non opererà negli Emirati Arabi Uniti durante l'inverno 2027/28, Tui Crociere al momento non include il golfo Persico nel suo programma per quella stagione e Celestyal ha spostato la capacità sul Mediterraneo dopo aver cancellato il programma in Medio Oriente per il 2026/27.\r

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La prima linea, lunga 660 chilometri, collegherà Ain Sokhna, sul mar Rosso, con El Alamein e Marsa Matrouh, sul Mediterraneo, passando per Il Cairo e Alessandria. Conterà 21 stazioni e fungerà da primo grande asse trasversale della rete, collegando le località turistiche costiere con la principale area urbana e con altri sistemi di trasporto metropolitano del Paese.\r

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La seconda linea sarà l’elemento fondamentale per integrare il turismo culturale dell’Alto Egitto. Con una lunghezza di circa 1.100 chilometri, partirà dall’area di 6th of October e proseguirà verso Luxor, Assuan e Abu Simbel. Il Ministero cita espressamente tra i propri obiettivi quello di collegare Abu Simbel, Assuan, Luxor, Abydos e altre località turistiche della valle del Nilo con le Piramidi e l’area di Giza, creando un grande corridoio ferroviario nord-sud.\r

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Il terzo corridoio completerà il collegamento tra la valle del Nilo e le principali destinazioni del mar Rosso. Avrà una lunghezza di circa 225 chilometri e collegherà Qena con Hurghada e Safaga, con un interscambio di passeggeri con la seconda linea a Qena. In questo modo, la futura rete consentirà di combinare i grandi siti archeologici di Luxor e dell’Alto Egitto con le zone turistiche costiere attraverso un’unica infrastruttura ferroviaria ad alta capacità.\r

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Le tre linee funzioneranno inoltre come un’unica rete. Il secondo corridoio si collegherà al primo a Hadayek October e al terzo a Qena, rendendo così possibile concatenare gli spostamenti tra il Mediterraneo, Il Cairo, l’Alto Egitto e il mar Rosso.\r

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Una volta che le prime tre linee ferroviarie ad alta velocità saranno operative, si prevede che trasporteranno circa 2,5 milioni di passeggeri al giorno, mentre la rete ferroviaria convenzionale egiziana dovrebbe arrivare a trasportare 1,5 milioni di passeggeri al giorno entro il 2030, portando la capacità ferroviaria totale a circa 4 milioni di passeggeri al giorno.","post_title":"Egitto: avanzano i lavori per la rete ferroviaria ad alta velocità","post_date":"2026-09-01T11:08:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788260899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Fiandre ampliano la proposta dedicata al turismo slow e alle vacanze attive con un’offerta outdoor sempre più articolata, che affianca ai percorsi giornalieri itinerari di lunga percorrenza e cammini facilmente integrabili con la rete ferroviaria. Un prodotto che punta a unire natura, cultura, enogastronomia e mobilità sostenibile, ampliando le opportunità di soggiorno oltre i tradizionali itinerari nelle città d’arte.\r

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Un ruolo centrale è affidato alle Flanders' Finest Hiking Routes, selezione dei percorsi più rappresentativi della regione. Sono 22 gli itinerari oggi disponibili, progettati per valorizzare non soltanto i paesaggi naturali, ma anche il patrimonio storico e culturale fiammingo. Cinque attraversano aree caratterizzate dalla presenza di castelli storici, mentre due integrano esperienze legate alla tradizione brassicola.\r

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Tra gli esempi figura il Wildegisten Walk, nei dintorni di Bruxelles, nella regione di Bruegel, che collega il Castello di Gaasbeek e quello di Groenenberg e permette di incontrare lungo il percorso tre birrifici locali. Castelli, parchi monumentali, abbazie, aziende agricole, caffè e produttori locali diventano così parte integrante dell'esperienza, trasformando il cammino in uno strumento per conoscere il territorio e le sue tradizioni.\r

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La proposta si amplia inoltre con percorsi di più giorni. Il National Park Hoge Kempen Trail si sviluppa per 105 chilometri all’interno del Parco Nazionale Hoge Kempen, suddivisi in cinque tappe. L’itinerario attraversa foreste, laghi, dune interne e aree riconvertite dopo l’attività mineraria ed è certificato Leading Quality Trail, riconoscimento internazionale assegnato ai percorsi che rispettano elevati standard di qualità, segnaletica e valore paesaggistico.\r

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Sul fronte delle novità, dalla primavera 2026 il Grenspark Kalmthoutse Heide, al confine con i Paesi Bassi, è entrato nella selezione delle Flanders' Finest Hiking Routes. Il percorso ad anello misura 12,4 chilometri e attraversa brughiere, dune sabbiose, boschi e zone umide, a pochi chilometri da Anversa. Il punto di partenza, presso il centro Visit Kalmthout, è raggiungibile in treno. L’area offre inoltre diversi punti di interesse, dalla Fire Tower, con vista panoramica sulla riserva, alla torre per il birdwatching, elemento che rende il percorso interessante anche per gli appassionati di fotografia naturalistica e osservazione degli uccelli.\r

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A completare il quadro ci sono i Treinstappers, itinerari che collegano le stazioni ferroviarie e consentono quindi di combinare treno e cammino.\r

Nel complesso, le Fiandre costruiscono così un’offerta outdoor diversificata, dai percorsi di una giornata ai cammini di più giorni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale della destinazione e intercettare una domanda orientata verso esperienze attive, lente e sostenibili.","post_title":"Fiandre, l’offerta outdoor cresce tra cammini, castelli e mobilità sostenibile","post_date":"2026-09-01T09:25:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["fiandre","turismo-fiandre"],"post_tag_name":["fiandre","turismo fiandre"]},"sort":[1788254710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto di European Sleeper sulla nuova linea notturna che, da mercoledì 9 settembre, collegherà Milano, Colonia e, da dicembre, i Paesi Bassi e Bruxelles.\r

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Il servizio, in vendita dallo scorso 2 giugno, collegherà per la prima volta l'Italia settentrionale al Belgio con un treno notturno senza cambi. Il treno partirà da Milano Porta Garibaldi nelle serate di mercoledì, venerdì e domenica, attraversando la Svizzera lungo la linea del San Gottardo, con fermate a Como San Giovanni, Lugano, Bellinzona, Arth Goldau, Göschenen e Aarau, per poi proseguire verso Colonia e concludere la tratta a Bruxelles Midi/Brussel Zuid la mattina successiva.\r

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Il servizio di ritorno da Bruxelles verso Milano circolerà nelle serate di lunedì, giovedì e sabato. Chris Engelsman, cofondatore di European Sleeper, ha dichiarato: “È il risultato di un lungo lavoro di coordinamento con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria di quattro Paesi e rappresenta un passo importante nella crescita della rete europea dei treni notturni.”\r

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La tariffa Budget prevede posti da 29,99 € a persona per tratta; un posto letto in cuccetta Classic è disponibile a partire da 49,99 €, comprensivi di biglietto, prenotazione, bagaglio e biancheria da letto. Per chi desidera un comfort superiore sono previste le opzioni Comfort Standard, da 99,99 €, e Comfort Plus, da 129,99 €, quest'ultima con colazione inclusa.\r

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I biglietti per i viaggi fino al 18 marzo 2027 sono già acquistabili sul sito italiano di European Sleeper mentre, dal prossimo 8 settembre, sarà possibile prenotare fino al 1° settembre 2027, anche attraverso una selezione di partner di vendita internazionali.\r

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Infine, dal 14 dicembre 2026, con l'entrata in vigore del nuovo orario europeo, il collegamento sarà esteso con fermate aggiuntive ad Anversa, Breda ed Eindhoven. Dalla stessa data, in Svizzera la fermata di Aarau sostituirà quella prevista in precedenza, con coincidenze verso Zurigo in circa trenta minuti.","post_title":"European Sleeper: tutto pronto per il debutto della Milano-Bruxelles","post_date":"2026-08-31T11:31:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788175902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l’Autodromo Nazionale di Monza: Trenord è in pole position per il Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, in calendario fra venerdì 4 e domenica 6 settembre, giorni di prove e gara.\r

Come ogni anno, l’azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire a tifosi e appassionati di Formula 1 di raggiungere il tempio della velocità in treno, in modo comodo e sostenibile, da Milano e da tutta la Lombardia. Una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: solo nel 2025 sono stati venduti 36.000 biglietti speciali Trenord dedicati al GP.\r

Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza; nelle due giornate, per favorire il rientro dei tifosi sarà prolungato in orario serale fino alle ore 22.30 il servizio della linea S7, che collega Milano e Biassono Lesmo Parco, la stazione più vicina all’Autodromo.\r

Inoltre, domenica 6 saranno effettuate 21 corse dirette Milano Porta Garibaldi-Biassono, su cui sarà possibile viaggiare acquistando un biglietto speciale dedicato al costo di 5 euro.\r

Per tutti i giorni della manifestazione, i treni viaggeranno con composizioni potenziate. \r

Tutte le informazioni sul servizio straordinario per il GP – con orari e fermate delle corse – e sui biglietti speciali sono disponibili su trenord.it e App.","post_title":"Trenord: biglietti e corse speciali per il Gran Premio d'Italia di Formula 1","post_date":"2026-08-28T13:46:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787924805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie al potenziamento tecnologico finanziato dalla Regione Campania con il progetto strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, la storica sala Newton di Città della Scienza si è evoluta in Newton 4.0: un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione Industria 4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate.\r

I congressi del futuro\r

Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 consente di sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo.\r

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L’hub multimediale avanzato racconta e rende sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca e accoglierà congressi scientifici, convention aziendali, eventi istituzionali e incontri professionali.\r

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Imprese, enti di ricerca, istituzioni, pco, meeting planner e stakeholder potranno sperimentare nuovi modelli di innovazione digitale, in linea con i bisogni del settore mice.\r

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(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Città della Scienza di Napoli: la sala Newton diventa un hub multimediale","post_date":"2026-08-28T13:18:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1787923114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Via Borgognona, Roma[/caption]\r

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Nei mesi di luglio e agosto 2026 i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa complessiva pari a 20,4 miliardi di euro, di cui 541 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi.\r

Si tratta della maggiore spesa che i turisti sosterrebbero, a parità di vacanza, rispetto ai listini della scorsa estate: 2,86 euro per ogni pernottamento e 12,50 euro per soggiorno, con un impatto pari a 244,5 milioni di euro nel mese di luglio e a 296,3 milioni in quello di agosto.\r

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Emerge dal rapporto dell'Istituto Demoskopika che l'Ansa ha pubblicato in anteprima. Sul versante della dinamica dei prezzi, l'indice nazionale dei prezzi al consumo turistico per l'intera collettività (Nict), elaborato dall'Istituto di ricerca su dati Istat, registra nel mese di luglio 2026 una crescita del 2,6% su base annua: il valore più contenuto dell'ultimo triennio e inferiore al 2,9% dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic).\r

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Rallentamento\r

A rallentare, tuttavia, è la velocità dell'aumento e non il livello dei prezzi, che nel mese di luglio 2026 risultano comunque superiori del 2,6% rispetto a quelli dello stesso mese del 2025 e si sommano agli incrementi degli anni precedenti.\r

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Nel paniere turistico crescono soprattutto i prezzi del trasporto aereo nazionale (+6,2%) e dei servizi di alloggio (+4,0%); sul versante opposto il trasporto aereo di passeggeri arretra nel suo complesso (−5,6%), con le tariffe internazionali a −7,6%, e diminuiscono anche i pacchetti vacanza nazionali (−5,2%). La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più elevati in Liguria (4,58 euro), Calabria (4,17) e Puglia (4,05), a fronte di 1,61 euro in Valle d'Aosta e Piemonte","post_title":"Demoskopika, a luglio e agosto spesa turistica in Italia di 20,4 miliardi","post_date":"2026-08-28T10:03:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787911423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates introdurrà il nuovo Airbus A350 sui voli EK344/345 tra Dubai e Kuala Lumpur dal prossimo 1° settembre, portando così a 52 i posti giornalieri disponibili in Premium economy nella capitale malese e affiancando l’A350 al Boeing 777 riammodernato che opera sui voli EK346/347.\r

L’A350 conta 32 posti in Business Class completamente reclinabili, in configurazione 1-2-1, 28 posti in Premium economy e 238 posti in Economy Class, combinando interni contemporanei con maggiore comfort e tecnologie avanzate.\r

I passeggeri di Business Class potranno usufruire di sedili completamente reclinabili in configurazione 1-2-1, dotati anche di ricarica wireless. In tutte le cabine premium, le tendine elettroniche dei finestrini, quando chiuse, presentano il motivo dell’albero Ghaf, mentre i passeggeri possono consultare i menu digitali di bordo sugli schermi del sistema di intrattenimento ice.\r

L’ultima generazione del sistema di intrattenimento di bordo ice di Emirates è dotata di schermi 4K e 4K HDR touchscreen ultra-reattivi, che offrono un’esperienza cinematografica ancora più immersiva a bordo. I passeggeri possono inoltre usufruire di una connessione Wi-Fi ad alte prestazioni, supportata dalla rete satellitare Global Xpress (GX) di ViaSat, con Wireless Access Point di nuova generazione progettati per garantire una connettività ancora migliore in tutto l’aeromobile.\r

\"Quest’anno celebriamo 30 anni dall’avvio dei voli Emirates per Kuala Lumpur - ha dichiarato Saeed Mubarak, Country Manager di Emirates in Malesia -. Da tre decenni continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Malesia e a investire nei nostri prodotti, per garantire ai nostri passeggeri un’esperienza di alta qualità in ogni fase del loro viaggio -. Dopo il successo dell’introduzione del Boeing 777 riammodernato, dotato di Premium economy, ora portiamo a Kuala Lumpur anche l'A350 di nuova generazione. Insieme ai voli operati con A380, questo significa che i viaggiatori in partenza dalla Malesia potranno usufruire di tutti e tre i nostri aeromobili di punta, ciascuno dei quali offre un’esperienza Emirates unica\".","post_title":"Emirates: da settembre l'A350 dotato di Premium economy arriva a Kuala Lumpur","post_date":"2026-08-28T09:00:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787907615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486244\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS[/caption]\r

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Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese\": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società.\r

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«Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.\r

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«Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri\", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno».\r

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Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina».\r

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Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo».\r

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Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono \"strategiche\" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore».","post_title":"Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese»","post_date":"2026-08-27T10:39:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787827176000]}]}}