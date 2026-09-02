Kenya Airways: il ceo si dimette dopo meno di un anno alla guida del vettore

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Il sistema di strumenti cartacei e digitali trasmette un messaggio chiaro: a monte c'è un'idea di aggregazione turistica matura, in grado di offrire un'accoglienza strutturata e consapevole. Giunta alla sua 17a edizione, la rivista Pronto Estate consente di offrire la guida in omaggio o in vendita al cliente di hotel, villaggi turistici, b&Bb, residence e attività locali.\r

Planner by Pronto Estate\r

Per soddisfare le esigenze di un turista dinamico, è nata la linea editoriale Planner by Pronto Estate. Inaugurata con il Tropea Planner l’anno passato (stampato in 10.000 copie trilingue: italiano, inglese e tedesco a solo 1 euro), la rivista che raccoglie informazioni pratiche, cenni storici, eventi, luoghi d'interesse, escursioni, esperienze guidate, mappe e le utili \"Top 10\" della località specifica. Oggi il format si espande: già in cantiere l'estensione verso altre mete come Pizzo, Reggio Calabria, Serre, Stromboli, valorizzando per ciascuna le specificità culturali ed imprenditoriali locali.\r

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Anche per la stagione 2026 si conferma la scelta responsabile della carta certificata Fsc tramite lo stampatore Rubbettino Print, che garantisce la tracciabilità e la provenienza delle materie prime da foreste gestite in modo sostenibile. «Questa scelta green, pur determinando un aumento dei costi di produzione in un periodo di incertezza economica, ci è parsa doverosa di fronte ai tragici effetti dei cambiamenti climatici. Ognuno di noi deve fare la propria parte per l'ambiente e continueremo su questa strada anche con le prossime edizioni» dichiarano i responsabili di Pronto Estate.\r

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Pronto in questa edizione di Pronto Estate Costa degli Dei, con 17.000 copie, 120 pagine, 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo) al prezzo di 1 euro, sono state confermate le mappe aggiornate, le Top 10 e la ricca sezione Experiences.\r

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Pronto Estate Costa Viola, giunta alla sua quinta edizione con 10.000 copie, 80 pagine, 3 lingue (italiano, inglese, tedesco) a 1 euro, include mappe 3D, itinerari food & beach e il Focus strategico sulla città metropolitana di Reggio Calabria.\r

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L'esperienza cartacea si completa con il portale web www.prontoestate.it per la pianificazione del viaggio da qualsiasi dispositivo. Infine, la presenza sui principali canali social alimenta una vera e propria community virtuale tra enti, sponsor, partner e viaggiatori.","post_title":"Pronto Estate: ecco la sfida per un turismo integrato in Calabria","post_date":"2026-09-02T12:32:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1788352331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati dell'ufficio nazionale di statistica e informazione, Cuba ha accolto 419.863 visitatori internazionali tra gennaio e luglio 2026, con un calo del 62,8% rispetto a 1.128.831 visitatori registrati nello stesso periodo del 2025.\r

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Gli ultimi dati confermano un calo del turismo internazionale già evidente nel 2025, quando Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori stranieri, circa il 18% in meno rispetto al 2024. Gli arrivi internazionali sono stati circa 2,2 milioni nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. I volumi attuali, come si legge su TravelDailyNews, restano ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Cuba ha accolto oltre 4,2 milioni di visitatori internazionali nel 2019 e circa 4,6 milioni nel 2018. Le autorità cubane hanno precedentemente stimato le entrate annuali del turismo a circa 3 miliardi di dollari, con il settore che storicamente rappresenta una delle principali fonti di valuta estera del Paese.\r

I mercati di riferimento\r

Nei primi sette mesi del 2026, il Canada si è confermato il principale mercato di provenienza per i turisti cubani, con 127.645 visitatori. A titolo di confronto, nello stesso periodo del 2025 si erano registrati circa 478.000 visitatori. Tra gennaio e luglio, i cubani residenti all'estero hanno generato 88.525 visite, rispetto alle 140.546 dell'anno precedente. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono stati 37.351, in calo rispetto ai circa 77.200 dell'anno precedente, mentre la Russia ha registrato 21.374 visitatori e il Messico 19.828.\r

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La contrazione degli arrivi ha coinciso con cambiamenti sostanziali nel settore alberghiero cubano. Il governo cubano ha annunciato a fine luglio che sette catene alberghiere internazionali avevano lasciato il Paese, dopo aver gestito in precedenza il 46% delle camere d'albergo. Tra gli operatori internazionali che hanno sospeso o ridotto le proprie attività figurano Meliá Hotels International, Iberostar, Barceló, Blue Diamond Resorts, Archipelago International, Atg e Royalton.\r

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Il 24 luglio Meliá ha completato il suo ritiro da Cuba, ponendo fine alla gestione delle proprietà rimanenti dopo aver precedentemente ridotto il proprio portafoglio. Il gruppo spagnolo gestiva 34 hotel nel Paese ed era presente a Cuba dal 1990. Anche Iberostar e Barceló hanno cessato le loro attività alberghiere a Cuba nel corso del 2026, dopo precedenti riduzioni dei loro portafogli. Royalton è stato tra gli operatori alberghieri internazionali che hanno ridotto o sospeso le attività a seguito del mutamento delle condizioni operative.\r

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A fine luglio, il primo ministro cubano Manuel Marrero ha dichiarato all'Assemblea Nazionale che il 73% delle strutture alberghiere del Paese era chiuso e che circa 25.000 dipendenti del settore alberghiero si trovavano senza una normale attività lavorativa. Le prestazioni del settore alberghiero si erano già indebolite significativamente prima dell'ultima contrazione. Il tasso di occupazione medio degli hotel di Cuba è sceso al 18,9% nel 2025, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.\r

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Nel corso del 2026, anche la connettività aerea internazionale è stata influenzata dalla carenza di carburante per aerei e dal mutare delle condizioni operative. Compagnie aeree come World2Fly, Air France, Turkish Airlines, Iberia e Air Canada hanno sospeso o ridotto i voli verso Cuba in diversi momenti dell'anno.\r

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Il contesto operativo per i visitatori internazionali è stato ulteriormente compromesso a giugno, quando le transazioni con Visa e Mastercard hanno cessato di funzionare a Cuba. Sono rimasti disponibili altri metodi di pagamento in valuta estera, tra cui contanti, carte prepagate cubane e carte internazionali Mir e UnionPay.\r

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Il governo cubano ha annunciato misure volte ad ampliare la partecipazione al turismo in seguito al ritiro degli operatori internazionali. Queste includono la possibilità di nuove forme di coinvolgimento del settore privato nella gestione alberghiera, nel noleggio auto e nel trasporto passeggeri. Il governo ha inoltre annunciato un'imposta dell'1% sulle imprese che operano secondo le nuove disposizioni, con l'obiettivo di sostenere la sostenibilità del turismo e la promozione delle destinazioni.\r

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","post_title":"Cuba, primi sette mesi del 2026 in calo del 62,8%","post_date":"2026-09-02T11:54:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788350098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Barceló ha inaugurato l'Occidental Cairo Grand Museum, la sua seconda struttura a Il Cairo, un hotel a 4 stelle con 207 camere situato di fronte al Grande Museo Egizio. Con l'Occidental Cairo Grand Museum, la catena punta a rafforzare la propria presenza in Medio Oriente e Nord Africa, «Una regione con un elevato potenziale di crescita turistica» spiega l'azienda in una nota riportata da Hosteltur.\r

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Barceló evidenzia l'Egitto, e in particolare la città de Il Cairo, come «un mercato chiave e in continua espansione, capace di attrarre sia i viaggiatori per piacere, sia il segmento business e incentive».\r

Destinazione strategica\r

Secondo José Canals, chief operations officer per il Mediterraneo, il Medio Oriente e l'Asia di Barceló Hotel Group, «Il Cairo è una destinazione strategica grazie al suo valore iconico, alla sua rilevanza commerciale e alla sua capacità di offrire esperienze culturali. L'aggiunta dell'Occidental Cairo Grand Museum rafforza la nostra presenza in un mercato strategico e dimostra la solidità del nostro modello di gestione nel generare valore sostenibile a lungo termine per proprietari, ospiti e destinazioni».\r

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La catena spiega inoltre in un comunicato che questa nuova apertura è in linea con la sua strategia di sostenibilità basata su \"un modello di crescita responsabile che coniuga lo sviluppo del turismo con la creazione di valore condiviso per le comunità locali, stimolando le opportunità economiche, rafforzando l'occupazione e promuovendo la crescita delle imprese».\r

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Pertanto, sottolinea che 1.876 posti di lavoro diretti e indiretti sono legati alla sua attività nel Paese e che collabora con una rete di fornitori locali «che rappresentano il 100% dei fornitori approvati nella destinazione, di cui il 70% sono aziende a km zero».\r

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Oltre alle sue 207 camere e suite, l'Occidental Cairo Grand Museum vanta una piscina e un bar panoramico sul tetto con vista sul tramonto e sulle piramidi di Giza. I servizi dell'hotel includono anche un centro fitness, un centro benessere e una sala riunioni che può ospitare eventi fino a 60 persone. L'offerta gastronomica comprende un ristorante principale che propone cucina internazionale e una selezione di tre bar concepiti come punti d'incontro e di socializzazione.\r

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Le compagnie aeree hanno firmato un accordo quadro di collaborazione, che fa seguito a un protocollo d’intesa annunciato a luglio.\r

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Sia Saudia che Garuda sono membri di SkyTeam. La partnership «migliorerebbe la connettività tra le reti delle due compagnie aeree, consentendo ai passeggeri di viaggiare sulle rotte di entrambi i vettori utilizzando un unico biglietto», hanno affermato le compagnie aeree.\r

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L'intesa consentirà di collegare la rete di Garuda in Indonesia e in Australia con quella di Saudia in Medio Oriente, Europa e Africa. I due vettori hanno inoltre sottolineato che attribuiranno «particolare importanza» ai viaggi per l’Hajj e l’Umrah dall’Indonesia all’Arabia Saudita.\r

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Le compagnie aeree hanno sottolineato che, grazie a questa collaborazione, i network combinati coprono oltre 120 destinazioni, con «ulteriori possibilità di espandere la connettività attraverso nuove rotte e voli diretti verso nuove destinazioni».","post_title":"Garuda Indonesia e Saudia in partnership: integrazione dei network e migliore esperienza di viaggio","post_date":"2026-09-02T10:39:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788345585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'espansione europea di Alaska Airlines prosegue con il lancio di due nuovi collegamenti diretti da Seattle verso Atene e Parigi, che decolleranno da maggio 2027.\r

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I voli per Atene saranno operati tre volte alla settimana a partire dal 12 maggio, mentre quelli per Parigi saranno cinque alla settimana a partire dal 25 maggio. Entrambe le rotte saranno operate dai Boeing 787-9 Dreamliner, già in servizio sulle rotte per Londra Heathrow e Roma Fiumicino.\r

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Una volta avviata, la rotta per Atene diventerà la più lunga di Alaska Airlines e il primo collegamento diretto tra Seattle – o qualsiasi altra località della costa occidentale degli Stati Uniti – e la capitale greca. Parigi diventerà la quinta destinazione europea di Alaska Airlines da Seattle.\r

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Ben Minicucci, ceo della compagnia ha affermato che la compagnia aerea sta lanciando rotte verso le destinazioni che i passeggeri «desiderano raggiungere, e Atene e Parigi sono in cima a quella lista da anni».\r

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Con queste new entry, il numero delle destinazioni intercontinentali servite da Alaska da Seattle salirà a sette, insieme a Reykjavik, Tokyo e Seul.\r

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La compagnia aerea ha dichiarato di voler operare nei prossimi anni più di 12 rotte internazionali a lungo raggio da Seattle, con almeno cinque ulteriori destinazioni intercontinentali previste entro il 2030. ","post_title":"Alaska Airlines in allungo sull'Europa con le due novità di Atene e Parigi","post_date":"2026-09-02T10:05:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788343506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ridimensiona l'obiettivo di traffico per l'esercizio che si chiuderà il 31 marzo 2027, che passa da 216 milioni a 214 milioni di passeggeri: la low cost irlandese cita gli elevati prezzi del petrolio non coperti, avvertendo al contempo che i costi sostenuti del carburante potrebbero far aumentare le tariffe aeree sui voli a corto raggio.\r

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Per questo «è opportuno ridurre strategicamente l’esposizione del gruppo al carburante non coperto durante il periodo invernale non redditizio (da novembre a marzo)», spiega una nota del vettore.\r

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La compagnia aerea ha dichiarato di prevedere che tale riduzione ridurrà le perdite dell’inverno 2026 di 70-100 milioni di euro.\r

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Ha inoltre avvertito che, se i prezzi elevati del petrolio dovessero protrarsi fino all’estate del 2027, le tariffe aeree sui voli a corto raggio “aumenterebbero in modo significativo” per riflettere l’aumento dei prezzi del petrolio, “poiché alcuni concorrenti meno ben coperti dalle operazioni di copertura avranno difficoltà a mantenere la capacità o addirittura a sopravvivere a questa stagione invernale”.\r

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Intanto, nel mese di agosto appena concluso Ryanair ha trasportato un totale di 22,2 milioni di passeggeri, per una crescita del 6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La compagnia stima inoltre che il traffico da novembre a marzo rimarrà sostanzialmente stabile.\r

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","post_title":"Ryanair rivede al ribasso l'obiettivo di traffico passeggeri per l'anno in corso","post_date":"2026-09-02T09:54:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788342882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prime novità per la summer Delta Air Lines in Italia, con diversi aggiustamenti che prevedono maggiore offerta posti sulle rotte verso le destinazioni più gettonate dai viaggiatori statunitensi.\r

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La compagnia, come anticipa Aero Routes, aggiunge capacità sulla rotta che collega Boston a Milano Malpensa: il volo stagionale diventerà infatti giornaliero rispetto alle quattro frequenze alla settimana finora proposte. Sulla tratta, verrà impiegato un Airbus A330, con maggiore spazio anche per il cargo.\r

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Il potenziamento del volo a giornaliero da parte di Delta risponde certamente a più di un fattore: in primis alla elevata domanda di viaggio dal point of sale statunitense, che vede nell’Italia una destinazione di primissimo piano, con Milano, nonché i laghi del Nord Italia che si confermano di grande appeal. In seconda battuta viene sicuramente considerata la competizione diretta sulla rotta di JetBlue (che opera un volo giornaliero con l’A321neo LR, dotato del prodotto premium Mint) e dunque l’offerta di un collegamento quotidiano anche da parte Delta consente un confronto più serrato.\r

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Più voli anche sulla New York-Olbia, che nell’estate 2027 tornerà per il secondo anno dopo il debutto di quest’estate: anche in questo caso la compagnia non sarà più la sola a servire la rotta, dopo l'annunciato debutto di United. Il collegamento Delta sarà operativo dal 28 maggio con quattro frequenze alla settimana invece di tre. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 767-300ER.\r

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La Atlanta-Napoli, operativa dal 27 maggio, passerà anch’essa da tre a quattro voli settimanali; sulla rotta volerà un Airbus A330-200.\r

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Infine, la riapertura della Seattle-Roma Fiumicino verrà anticipata di quasi un mese al 12 aprile 2027, rispetto al 7 maggio di quest’anno; il collegamento sarà operato da un A330-900neo. \r

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","post_title":"Delta spinge sull'Italia: più capacità sui voli stagionali dell'estate 2027","post_date":"2026-09-02T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788340548000]}]}}