Nuove prospettive per l’Aeroporto dello Stretto: investimenti per 64 mln di euro Un piano di investimenti da 64 milioni di euro: è quello annunciato per l’Aeroporto dello Stretto dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro e dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, insieme al nuovo presidente di Sacal. Obiettivo: “proiettare Reggio e la sua area metropolitana al futuro e farlo in maniera stabile”. Come si legge dall’Ansa, nei 64 milioni di interventi rientrano la nuova area partenze (36 milioni); l’adeguamento funzionale del distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco (2,5 milioni); demolizione di ruderi e manufatti pericolosi con riqualifica della intera area antistante la struttura aeroportuale (3,5 milioni); riqualifica della pavimentazione dell’area di movimento aeromobili (3,5 milioni); riqualifica ambientale dell’area a valle dello scalo, prospiciente il mare (3,5 milioni); interventi per security e la digitalizzazione dell’intero aeroporto (5 milioni); e infine gli interventi di riqualificazione dell’intera viabilità di accesso e transito prospiciente lo scalo, per la quale sono destinati quasi 8 milioni. Vigna ha poi evidenziato come lo scalo “passerà dalle 36 rotazioni dello scorso inverno alle 43 di quest’anno, con una offerta di 30.000 posti in più rispetto alla passata stagione”. “Per creare turismo non serve solo uno scalo efficiente – ha aggiunto il presidente della Regione Occhiuto – serve un’offerta turistica generata dal territorio con attrattori, strutture ricettive, B&B e servizi capaci di accogliere e trattenere i passeggeri”. Sarà proprio questa la prossima fase di intervento della Regione. “La nostra idea è quella di trasformare lo scalo reggino in una porta d’accesso non soltanto alla Calabria, ma anche alla Sicilia orientale: vogliamo fare dell’aeroporto dello Stretto, l’aeroporto di Taormina e delle Isole Eolie, e la realizzazione del nuovo pontile sul mare, va in questa direzione”.

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Un ulteriore attestato alla qualità complessiva dell’esperienza offerta dallo scalo, per la professionalità e la disponibilità delle persone che vi lavorano e per l’efficienza di un percorso aeroportuale progettato per essere semplice, intuitivo e fluido.\r

A questi risultati si aggiunge il Livello 4 dell’Aci Airport Customer Experience Accreditation, che certifica la maturità dell’approccio alla customer experience e la capacità di trasformare la voce dei passeggeri in azioni concrete di miglioramento.\r

L’Airport Service Quality (Asq) è il programma internazionale di Aci World dedicato alla misurazione della qualità percepita e della soddisfazione dei passeggeri rispetto ai servizi offerti in aeroporto. Le rilevazioni vengono effettuate durante tutto l’anno secondo una metodologia standardizzata a livello internazionale e i risultati sono successivamente elaborati da Aci World. L’edizione 2025 ha raccolto le valutazioni di oltre 700mila passeggeri in quasi 400 aeroporti nel mondo.","post_title":"Milano Linate insignito dell'Airport Service Quality Award 2025","post_date":"2026-09-04T09:03:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788512590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirAsia ha siglato la sua prima partnership di codeshare con Pegasus Airlines, creando nuovi collegamenti tra il Sud-est asiatico e l’Europa attraverso l’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul.\r

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La fase iniziale prevede voli da Kuala Lumpur a Londra Stansted, Mosca Vnukovo, Ankara, Zurigo e Atene via Istanbul. La collaborazione potrà ampliarsi progressivamente fino a comprendere oltre 100 rotte attraverso i network combinati delle due compagnie aeree.\r

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I passeggeri possono prenotare i voli in coincidenza come un unico viaggio e far trasferire i propri bagagli alla destinazione finale senza doverli ritirare e reimbarcare a Istanbul.\r

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AirAsia X sosterrà la partnership aumentando i servizi sulla rotta Kuala Lumpur–Istanbul Sabiha Gökçen (inaugurata nel novembre 2025) da quattro a sette voli settimanali entro febbraio 2027.\r

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L’accordo offre inoltre ai passeggeri europei collegamenti via Kuala Lumpur alla rete di AirAsia nel Sud-est asiatico, in Cina e in Australia. AirAsia serve oltre 140 destinazioni nella regione Asia-Pacifico, mentre la rete di Pegasus copre circa 160 destinazioni in 56 paesi.\r

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","post_title":"AirAsia in coppia con Pegasus Airlines: codeshare sulle rotte Asia-Europa","post_date":"2026-09-03T10:03:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788429802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blackstone si sta preparando per l'Ipo di Hotel Investment Partners (Hip), uno dei maggiori proprietari di asset alberghieri nell'Europa meridionale, con l'intenzione di avviare le negoziazioni tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Secondo Cinco Días, il fondo statunitense sta già predisponendo la documentazione necessaria da presentare alla commissione nazionale del mercato dei valori spagnola.\r

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L'operazione, come riporta Hosteltur, porterebbe in Borsa una società con 61 hotel e circa 20.000 camere in Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, con un portafoglio valutato intorno ai 6 miliardi di euro. Le sue proprietà sono concentrate principalmente in località turistiche e sono gestite con marchi appartenenti ad alcune delle principali catene alberghiere internazionali, come Hyatt Hotels Corporation, Marriott International, Hilton, Meliá Hotels International, Barceló Hotel Group e Minor Hotel. \r

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Il piano di Blackstone, spiega Cinco Días, prevede un'Ipo, tramite un aumento di capitale di circa 700 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe la cessione di una piccola quota da parte degli attuali azionisti, il cui importo non è ancora stato determinato.\r

Gli azionisti di Hip\r

Attualmente Blackstone controlla il 65% di Hip, mentre il fondo di Singapore Gic detiene il restante 35%. Il gruppo statunitense sta valutando diverse opzioni per cedere la propria partecipazione nella società dallo scorso anno, tra cui una potenziale vendita a Gic.\r

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Prima del debutto in borsa, la struttura societaria di Hip dovrebbeessere riorganizzata per consolidare i diversi portafogli immobiliari attualmente facenti parte del gruppo sotto un'unica società. \r

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L'Ipo deve ancora superare una delle sue fasi fondamentali: la notifica ufficiale al mercato dell'intenzione di quotarsi. Gli analisti delle istituzioni partecipanti si sono già incontrati con il management di Hip il 1° luglio per preparare le loro valutazioni.\r

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Santander, Morgan Stanley, Citi, BNP Paribas e Goldman Sachs sono tra gli enti che coordineranno l'operazione, insieme ad altre banche internazionali.\r

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Hip è stata fondata come piattaforma di investimento alberghiero ed è stata acquisita da Blackstone nel 2017.\r

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","post_title":"Blackstone prepara l'ingresso in Borsa di Hip","post_date":"2026-09-03T09:22:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788427379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nella nuova area airside dell'aeroporto di Venezia ha aperto i battenti Comptoir Libanais, catena britannica nota per il suo format esperienziale ispirato ai sapori e ai colori del Medio Oriente e del Nord Africa.\r

L’operazione nasce dal consolidato sodalizio tra il brand fondato a Londra da Tony Kitous e Areas-MyChef, leader globale nella ristorazione per chi viaggia. L'apertura di Venezia è la terza in Italia, dopo il debutto del 2024 a Milano Malpensa (Terminal 1) e la successiva recente apertura presso la Stazione di Roma Termini, che risale al luglio scorso.\r

Situato al primo piano della nuova area partenze airside, il locale si sviluppa su una superficie di circa 90 mq. con un’ampia disponibilità di posti a sedere. Il layout degli interni, fedele alla filosofia del brand, riproduce l’atmosfera vibrante e l'estetica inconfondibile dei tradizionali souk mediorientali; pareti dai toni accesi, sedute variopinte, lampadari pendenti e cestini di fiori si fondono con le fragranze delle spezie, creando un format unico, fortemente distintivo e di grande impatto visivo.\r

Per garantire un servizio fluido e in linea con le esigenze dei viaggiatori moderni, il punto vendita è dotato di 4 casse, di cui 2 kiosk digitali dedicati al self-ordering e self-payment, che permettono di velocizzare le ordinazioni ed evitare attese.\r

Il menù di Comptoir Libanais a Venezia è stato studiato per coprire l’intero arco della giornata, dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata, soddisfacendo le esigenze sia dei passeggeri che cercano una sosta prolungata al tavolo sia di chi necessita di un pasto veloce grab & go di alta qualità.\r

La proposta si fonda sui concetti di freschezza, genuinità e condivisione, richiamando il valore arabo del Karam (generosità). Tra i piatti forti proposti spiccano l'hummus, baba ganuj, pollo shawarma, insalate fattousjh, tagine e cous cous salad, affiancati da un’ampia scelta di opzioni vegetariane e vegane, colazioni tipiche e le rinomate limonate fresche fatte in casa arricchite con fior d'arancio o menta, oltre a tè alla menta e bevande tradizionali.","post_title":"L'aeroporto di Venezia accoglie il terzo ristorante in Italia di Comptoir Libanais","post_date":"2026-09-02T13:56:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788357379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sandals Resorts invita i viaggiatori a riscoprire la Giamaica con il lancio di \"The Great Jamaica comeback\", una grande rivisitazione dell'isola accompagnata da un'offerta a tempo limitato. Come riporta Travelpulse, la campagna si concentra su tre strutture completamente rinnovate. Il Sandals South Coast riaprirà per primo, il 18 novembre 2026, seguito dal Sandals Montego Bay e dal Sandals Caribbean Cay (precedentemente Sandals Royal Caribbean), entrambi con apertura il 18 dicembre 2026. Ogni resort è stato completamente trasformato, con piscine riprogettate, nuovi concept di ristorazione e un paesaggio rinnovato. Tutti e tre sono già prenotabili, in vista delle rispettive date di riapertura. \r

Le strutture coinvolte\r

Oltre ai tre resort principali, la promozione di Sandals Resorts include anche le altre quattro strutture Sandals in Giamaica: Sandals Dunn's River, Sandals Negril, Sandals Ochi e Sandals Royal Plantation, con tariffe speciali.\r

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Gli ospiti che prenotano soggiorni di cinque notti o più riceveranno un'escursione gratuita legata al loro resort. Sandals offre anche una speciale promozione riservata ai matrimoni: le coppie che prenotano soggiorni di cinque o più notti nel 2027 in una camera di categoria Club o Butler presso Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay o Sandals South Coast riceveranno un pacchetto matrimonio Sweetheart gratuito per un massimo di 50 ospiti, oltre all'esenzione dalle tasse di licenza di matrimonio e dalle spese amministrative in Giamaica.\r

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Per gli ospiti con un programma fedeltà attivo, Sandals ha confermato che i punti e lo status Sandals Rewards vengono mantenuti senza subire variazioni a seguito delle chiusure, e i viaggiatori le cui precedenti prenotazioni in Giamaica sono state cancellate a causa dei lavori di ristrutturazione possono contattare il team prenotazioni per trovare una nuova sistemazione.","post_title":"Sandals Resorts promuove \"The Great Jamaica comeback\"","post_date":"2026-09-02T12:12:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788351121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna operativa nell’aeroporto di Bari la ‘Sensory Room’, uno spazio pensato per un’esperienza di viaggio più tranquilla, accessibile e accogliente.\r

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Già presente come sala autismo da più di 10 anni nello scalo del capoluogo pugliese, prima in Italia grazie al progetto pilota “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto” in collaborazione con Enac, l’area che ha subìto un intervento di restyling, rappresenta un importante passo nel percorso di miglioramento dell’accessibilità aeroportuale, perché pensata per ridurre stress e sovraccarico sensoriale.\r

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Al suo interno, quindi, sarà possibile gestire l’attesa della partenza, fino all’imbarco, rilassarsi, recuperare tranquillità oppure semplicemente trascorrere un momento in un ambiente meno ricco di stimoli.\r

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L’iniziativa consente ai passeggeri di poter contare su uno spazio dedicato e, soprattutto, sulla possibilità, grazie a un percorso di familiarizzazione assistita, di conoscere l’ambiente aeroportuale prima del giorno della partenza. Scrivendo una mail a prm@aeroportidipuglia.it, si potrà visitare preventivamente l’area così da permettere alla persona e ai suoi accompagnatori di vedere gli spazi, conoscere la sala, incontrare il personale e comprendere come si svolgeranno le diverse fasi del viaggio quando non c’è ancora la pressione della partenza imminente.\r

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Il passeggero può così avere l’opportunità di conoscere in anticipo gli step del viaggio: l’arrivo in aeroporto, i percorsi, le procedure, i controlli, le aree di attesa e le modalità di assistenza. L’obiettivo è fare in modo che, nel giorno della partenza, una parte di ciò che normalmente potrebbe essere percepito come nuovo o imprevedibile sia già stata vissuta.\r

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L’utilizzo dello spazio avviene con il supporto di un assistente specializzato e dedicato che diventa un importante punto di riferimento per offrire strumenti e supporti che possano essere adattati alle necessità del singolo passeggero.\r

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La sala è stata concepita come uno spazio dedicato alla tranquillità e alla regolazione degli stimoli, essendo l’aeroporto un ambiente complesso e caratterizzato da un'elevata quantità di fattori (annunci sonori, rumori, luci, controlli di sicurezza, attese e procedure operative).\r

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«Viaggiare è un diritto di ogni persona e una società davvero inclusiva non può limitarsi a dichiarare che tutti possono viaggiare, ma deve creare la condizione perché tutti possano farlo davvero - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. La Sensory Room rappresenta un passo concreto verso un’idea di viaggio realmente inclusiva in cui gli spazi sono più sicuri, accoglienti e accessibili. Ma l’area è anche cura per le famiglie che devono affrontare tutte le difficoltà del viaggio.\r

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«Con la Sensory Room, siamo vicini a tutti i passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico, perché il viaggio non rappresenti una fonte di ansia e solitudine, ma possa diventare un'esperienza possibile, accessibile, condivisa e in linea con le misure adottate dalla Regione Puglia e con le politiche sostenibili adottate da Enac, in un momento storico in cui gli aeroporti pugliesi registrano flussi più che positivi. Si pensi al solo dato di agosto che ha fatto registrare un +11,7% su Bari e un +10,1% su Brindisi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno».","post_title":"Aeroporto di Bari: taglio del nastro della 'Sensory Room' per i viaggiatori affetti da autismo","post_date":"2026-09-02T11:47:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788349631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521071\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Richard Rigamonti[/caption]\r

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Il lago di Como nel cuore e una specializzazione che affonda le sue radici nel lontano 1972: Rigamonti Travel Company presenta un'offerta incoming che ha nei soggiorni nel Nord Italia e nelle escursioni a bordo del trenino del Bernina i suoi due punti forti.\r

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«In verità - spiega il ceo, Richard Rigamonti - i nostri clienti, che arrivano soprattutto da Stati Uniti e Canada, ci chiedono anche itinerari tailor made e in quel caso abbiamo l'opportunità di organizzare servizi e viaggi in tutta Italia. Il nostro core business si concentra comunque sui laghi italiani, con una posizione di primo piano occupata da quello di Como».\r

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Un altro importante bacino di riferimento è quello della clientela europea, che però, specie se giunge dai paesi vicini all'Italia, richiede esperienze ad hoc provvedendo agli spostamenti in autonomia. «Ne offriamo più di 130 - aggiunge il manager -: vanno dai tour a bordo di ogni tipo di barca, alla visita a caseifici o cantine per vivere esperienze legate all'enogastronomia, alla cultura o alle attività sportive».\r

Target medio-alto\r

La clientela appartiene a un target medio-alto; nel caso di chi arriva da oltreoceano, il tour organizzato si sviluppa necessariamente su più giorni e si articola in una serie di servizi alla scoperta dell'anima autentica del territorio. «La nostra offerta si indirizza al 92-93% agli stranieri, ma lavoriamo anche per gruppi precostituiti di italiani, che in genere si rivolgono a noi per singoli servizi».\r

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Uno dei punti di forza di Rigamonti Travel Company è l'assistenza h24: «Garantiamo un numero di telefono sempre attivo al quale rivolgersi e siamo in grado di gestire tutte le problematiche relative ad esempio al congestionamento di alcune piccole località, che nei mesi estivi vengono prese d'assalto dai turisti».\r

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Dopo un inizio di 2026 partito in modo brillante, anche in casa Rigamonti si è vissuta una fase di stallo dovuta allo stop momentaneo dei mercati orientali. «Dopo le cancellazioni subite per maggio e giugno, la stagione si è ripresa, e i flussi turistici registrati specie dalla parte ovest del mondo dovrebbero contribuire a consentirci di chiudere l'anno sugli stessi livelli del 2025. Tanto più che attualmente si comincia a vedere una certa ripresa anche dai mercati mediorientali».\r

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Le prospettive sono dunque improntate all'ottimismo e il traguardo dei circa 10 mila clienti complessivi registrati nel 2025 sembra un obiettivo raggiungibile anche quest'anno.\r

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","post_title":"Rigamonti Travel Company, il lago di Como cuore dell'incoming","post_date":"2026-09-01T15:08:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1788275305000]}]}}