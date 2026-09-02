Sandals Resorts promuove “The Great Jamaica comeback” Sandals Resorts invita i viaggiatori a riscoprire la Giamaica con il lancio di “The Great Jamaica comeback“, una grande rivisitazione dell’isola accompagnata da un’offerta a tempo limitato. Come riporta Travelpulse, la campagna si concentra su tre strutture completamente rinnovate. Il Sandals South Coast riaprirà per primo, il 18 novembre 2026, seguito dal Sandals Montego Bay e dal Sandals Caribbean Cay (precedentemente Sandals Royal Caribbean), entrambi con apertura il 18 dicembre 2026. Ogni resort è stato completamente trasformato, con piscine riprogettate, nuovi concept di ristorazione e un paesaggio rinnovato. Tutti e tre sono già prenotabili, in vista delle rispettive date di riapertura. Le strutture coinvolte Oltre ai tre resort principali, la promozione di Sandals Resorts include anche le altre quattro strutture Sandals in Giamaica: Sandals Dunn’s River, Sandals Negril, Sandals Ochi e Sandals Royal Plantation, con tariffe speciali. Gli ospiti che prenotano soggiorni di cinque notti o più riceveranno un’escursione gratuita legata al loro resort. Sandals offre anche una speciale promozione riservata ai matrimoni: le coppie che prenotano soggiorni di cinque o più notti nel 2027 in una camera di categoria Club o Butler presso Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay o Sandals South Coast riceveranno un pacchetto matrimonio Sweetheart gratuito per un massimo di 50 ospiti, oltre all’esenzione dalle tasse di licenza di matrimonio e dalle spese amministrative in Giamaica. Per gli ospiti con un programma fedeltà attivo, Sandals ha confermato che i punti e lo status Sandals Rewards vengono mantenuti senza subire variazioni a seguito delle chiusure, e i viaggiatori le cui precedenti prenotazioni in Giamaica sono state cancellate a causa dei lavori di ristrutturazione possono contattare il team prenotazioni per trovare una nuova sistemazione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sandals Resorts invita i viaggiatori a riscoprire la Giamaica con il lancio di "The Great Jamaica comeback", una grande rivisitazione dell'isola accompagnata da un'offerta a tempo limitato. Come riporta Travelpulse, la campagna si concentra su tre strutture completamente rinnovate. Il Sandals South Coast riaprirà per primo, il 18 novembre 2026, seguito dal Sandals Montego Bay e dal Sandals Caribbean Cay (precedentemente Sandals Royal Caribbean), entrambi con apertura il 18 dicembre 2026. Ogni resort è stato completamente trasformato, con piscine riprogettate, nuovi concept di ristorazione e un paesaggio rinnovato. Tutti e tre sono già prenotabili, in vista delle rispettive date di riapertura. Le strutture coinvolte Oltre ai tre resort principali, la promozione di Sandals Resorts include anche le altre quattro strutture Sandals in Giamaica: Sandals Dunn's River, Sandals Negril, Sandals Ochi e Sandals Royal Plantation, con tariffe speciali. Gli ospiti che prenotano soggiorni di cinque notti o più riceveranno un'escursione gratuita legata al loro resort. Sandals offre anche una speciale promozione riservata ai matrimoni: le coppie che prenotano soggiorni di cinque o più notti nel 2027 in una camera di categoria Club o Butler presso Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay o Sandals South Coast riceveranno un pacchetto matrimonio Sweetheart gratuito per un massimo di 50 ospiti, oltre all'esenzione dalle tasse di licenza di matrimonio e dalle spese amministrative in Giamaica. Per gli ospiti con un programma fedeltà attivo, Sandals ha confermato che i punti e lo status Sandals Rewards vengono mantenuti senza subire variazioni a seguito delle chiusure, e i viaggiatori le cui precedenti prenotazioni in Giamaica sono state cancellate a causa dei lavori di ristrutturazione possono contattare il team prenotazioni per trovare una nuova sistemazione. [post_title] => Sandals Resorts promuove "The Great Jamaica comeback" [post_date] => 2026-09-02T12:12:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788351121000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo i dati dell'ufficio nazionale di statistica e informazione, Cuba ha accolto 419.863 visitatori internazionali tra gennaio e luglio 2026, con un calo del 62,8% rispetto a 1.128.831 visitatori registrati nello stesso periodo del 2025. Gli ultimi dati confermano un calo del turismo internazionale già evidente nel 2025, quando Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori stranieri, circa il 18% in meno rispetto al 2024. Gli arrivi internazionali sono stati circa 2,2 milioni nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. I volumi attuali, come si legge su TravelDailyNews, restano ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Cuba ha accolto oltre 4,2 milioni di visitatori internazionali nel 2019 e circa 4,6 milioni nel 2018. Le autorità cubane hanno precedentemente stimato le entrate annuali del turismo a circa 3 miliardi di dollari, con il settore che storicamente rappresenta una delle principali fonti di valuta estera del Paese. I mercati di riferimento Nei primi sette mesi del 2026, il Canada si è confermato il principale mercato di provenienza per i turisti cubani, con 127.645 visitatori. A titolo di confronto, nello stesso periodo del 2025 si erano registrati circa 478.000 visitatori. Tra gennaio e luglio, i cubani residenti all'estero hanno generato 88.525 visite, rispetto alle 140.546 dell'anno precedente. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono stati 37.351, in calo rispetto ai circa 77.200 dell'anno precedente, mentre la Russia ha registrato 21.374 visitatori e il Messico 19.828. La contrazione degli arrivi ha coinciso con cambiamenti sostanziali nel settore alberghiero cubano. Il governo cubano ha annunciato a fine luglio che sette catene alberghiere internazionali avevano lasciato il Paese, dopo aver gestito in precedenza il 46% delle camere d'albergo. Tra gli operatori internazionali che hanno sospeso o ridotto le proprie attività figurano Meliá Hotels International, Iberostar, Barceló, Blue Diamond Resorts, Archipelago International, Atg e Royalton. Il 24 luglio Meliá ha completato il suo ritiro da Cuba, ponendo fine alla gestione delle proprietà rimanenti dopo aver precedentemente ridotto il proprio portafoglio. Il gruppo spagnolo gestiva 34 hotel nel Paese ed era presente a Cuba dal 1990. Anche Iberostar e Barceló hanno cessato le loro attività alberghiere a Cuba nel corso del 2026, dopo precedenti riduzioni dei loro portafogli. Royalton è stato tra gli operatori alberghieri internazionali che hanno ridotto o sospeso le attività a seguito del mutamento delle condizioni operative. A fine luglio, il primo ministro cubano Manuel Marrero ha dichiarato all'Assemblea Nazionale che il 73% delle strutture alberghiere del Paese era chiuso e che circa 25.000 dipendenti del settore alberghiero si trovavano senza una normale attività lavorativa. Le prestazioni del settore alberghiero si erano già indebolite significativamente prima dell'ultima contrazione. Il tasso di occupazione medio degli hotel di Cuba è sceso al 18,9% nel 2025, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente. Nel corso del 2026, anche la connettività aerea internazionale è stata influenzata dalla carenza di carburante per aerei e dal mutare delle condizioni operative. Compagnie aeree come World2Fly, Air France, Turkish Airlines, Iberia e Air Canada hanno sospeso o ridotto i voli verso Cuba in diversi momenti dell'anno. Il contesto operativo per i visitatori internazionali è stato ulteriormente compromesso a giugno, quando le transazioni con Visa e Mastercard hanno cessato di funzionare a Cuba. Sono rimasti disponibili altri metodi di pagamento in valuta estera, tra cui contanti, carte prepagate cubane e carte internazionali Mir e UnionPay. Il governo cubano ha annunciato misure volte ad ampliare la partecipazione al turismo in seguito al ritiro degli operatori internazionali. Queste includono la possibilità di nuove forme di coinvolgimento del settore privato nella gestione alberghiera, nel noleggio auto e nel trasporto passeggeri. Il governo ha inoltre annunciato un'imposta dell'1% sulle imprese che operano secondo le nuove disposizioni, con l'obiettivo di sostenere la sostenibilità del turismo e la promozione delle destinazioni. [post_title] => Cuba, primi sette mesi del 2026 in calo del 62,8% [post_date] => 2026-09-02T11:54:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788350098000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways incentiva i viaggi d'inverno in Giappone: insieme al partner di joint venture Lufthansa, il vettore giapponese ripropone infatti anche quest’anno l’offerta speciale per i viaggiatori provenienti dall’Italia e dall’Europa che desiderano visitare la destinazione nei prossimi mesi. La campagna promozionale congiunta con Japan National Tourism Organization inoltre, quest’anno si amplia ulteriormente grazie alla partecipazione di Ita Airways. I tre vettori puntano a incoraggiare i viaggiatori a scoprire un Giappone più ampio e diversificato, favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici sul territorio, e una fruizione della destinazione in un momento di maggiore tranquillità e autenticità. I termini della promozione prevedono, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2026, la possibilità di prenotare tariffe speciali per il Giappone per viaggi effettuati dal 1° dicembre 2026 al 28 febbraio 2027. A supporto dell’offerta va citata anche la possibilità dello Stopover & Add-on, che consente ai passeggeri aventi diritto, al momento della prenotazione dell’itinerario internazionale, di aggiungere fino a due tratte di voli domestici Ana, senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea. In questo modo è possibile combinare più destinazioni all’interno di un unico itinerario e ampliare il proprio viaggio oltre le principali città del Paese, grazie alla rete domestica Ana che raggiunge oltre 40 destinazioni in tutto il Giappone. [post_title] => Ana promuove il Giappone d'inverno, in partnership con Jnto e Ita Airways [post_date] => 2026-09-01T10:37:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788259072000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_521022" align="alignleft" width="300"] Simone Giorgi[/caption] Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection. L’ingresso di Giorgi consolida la visione del gruppo verso un modello sempre più integrato, nel quale ospitalità, sviluppo, valorizzazione degli asset, performance operativa e crescita del brand convergono all’interno di una strategia unica. Il nuovo incarico nasce con l’obiettivo di accompagnare Shedir Collection in una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo, rafforzandone il posizionamento nel panorama dell’hotellerie italiana e internazionale di lusso e creando nuove opportunità di crescita per il portafoglio e per il brand, in stretto coordinamento con Eduardo Safdie, founder di Shedir Collection, e con i partner Dario Di Domenico e Gianluca De Micheli. Nel suo doppio ruolo di ceo ed executive asset manager, Simone Giorgi avrà la responsabilità di contribuire all’evoluzione strategica del gruppo, mettendo a sistema visione imprenditoriale, disciplina manageriale e profonda conoscenza dell’hospitality di alta gamma. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione degli asset, allo sviluppo del portafoglio, alla crescita della performance, al posizionamento dei brand e all’individuazione di nuove opportunità strategiche. La prospettiva comprende inoltre una maggiore integrazione tra proprietà, investimenti, gestione alberghiera e sviluppo dell’esperienza di marca. «L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie. Esperienza trentennale Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso, Giorgi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma. Forte di una consolidata esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano, ha ricoperto il ruolo di director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture in Italia e all’estero, per proseguire come general manager di realtà prestigiose quali Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri. Nel 2018 è tornato alla guida di Park Hyatt Milano, contribuendo al consolidamento del posizionamento dell’hotel e ricoprendo parallelamente un ruolo di rilievo per Hyatt in Italia come chairman of the board, con un coinvolgimento nello sviluppo di modelli light asset e accordi di franchising. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Virtuoso Hotelier of the Year ed è stato recentemente insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2025 ha assunto la guida di Orient Express La Minerva a Roma. «Sono felice di entrare a far parte di Shedir Collection in un momento così significativo per il gruppo. È una realtà con una forte identità e un importante potenziale di sviluppo. Il mio obiettivo sarà contribuire a trasformare questo potenziale in crescita sostenibile, valorizzando gli asset, rafforzando il posizionamento del brand e costruendo nuove opportunità di sviluppo, sempre nel rispetto della cultura dell’ospitalità che rappresenta il cuore di Shedir» spiega Simone Giorgi, che conclude il proprio incarico presso Orient Express La Minerva al termine di un’esperienza breve ma significativa. «Desidero esprimere la mia gratitudine a Orient Express, alla proprietà Arsenale, ai colleghi, ai partner commerciali e a tutte le persone con le quali ho avuto il privilegio di confrontarmi e collaborare quotidianamente - aggiunge Giorgi -. Accolgo ora questo nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità e assumo il nuovo ruolo in Shedir Collection con effetto dal 1° settembre 2026». [post_title] => Simone Giorgi è il nuovo ceo di Shedir Collection [post_date] => 2026-09-01T09:47:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788256076000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512576" align="alignleft" width="334"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption] “I cammini sono una delle più potenti espressioni dell’Italia che vogliamo promuovere: un turismo lento, sostenibile, che rigenera i territori e le persone. Come ministero abbiamo investito con convinzione sulla Via Francigena quale asse identitario che unisce l’Europa e l’Italia, dalle Alpi a Santa Maria di Leuca. Questo progetto dimostra come accessibilità e innovazione siano leve complementari, capaci di rendere un cammino bimillenario fruibile davvero da tutti, nessuno escluso. È questo il modello di turismo che sosteniamo, in linea con il grande percorso che porterà la Via Francigena al riconoscimento UNESCO. Valorizzare i cammini significa valorizzare le radici e le identità dei nostri paesi, creare economia reale nei territori e offrire al viaggiatore internazionale l’autenticità che solo l’Italia sa dare”. Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del ministero del turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra oggi sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal ministero e in fase di completamento. Accessibilità L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati. Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili. [post_title] => Il ministero del turismo promuove i cammini come modello sostenibile [post_date] => 2026-08-31T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788176154000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durante la stagione 2027-2028, Royal Caribbean amplierà il suo programma di crociere nella regione Asia-Pacifico, con un maggior numero di navi e nuove rotte in partenza da Australia, Singapore, Hong Kong e Giappone. Questa espansione avviene in un periodo di crescita della flotta per la compagnia: dopo l'aggiunta della Legend of the Seas quest'estate, Royal Caribbean prevede di varare la Hero of the Seas nell'agosto 2027 e una quinta nave di classe Icon nel 2028. Il nuovo programma, come riporta Hosteltur, include le navi Ovation of the Seas, Navigator of the Seas e Voyager of the Seas, oltre alla presenza di Anthem of the Seas in Australia. La compagnia integrerà quindi nuove operazioni in diverse destinazioni dell'area Asia-Pacifico tra il 2027 e il 2028. Le rotte La Voyager of the Seas inizierà la stagione 2027-2028 in Australia e, a partire da gennaio 2028, sposterà il suo programma a Singapore, Hong Kong e Tokyo, con itinerari verso diverse destinazioni nel Sud-est asiatico e in Giappone. Royal Caribbean amplierà anche le operazioni della Navigator of the Seas da Singapore, mentre la Quantum of the Seas tornerà in questo porto per la stagione 2027-2028. In Australia, la compagnia avrà tre navi durante l'estate australiana: Ovation of the Seas, Anthem of the Seas e Voyager of the Seas. Questo programma si aggiunge all'itinerario Spectrum of the Seas già annunciato, con partenze da Shanghai, Hong Kong e Tokyo tra il 2027 e il 2028 e un'offerta che comprende 22 destinazioni asiatiche. La prossima nave ad aggiungersi alla flotta sarà la Hero of the Seas, la quarta della classe Icon, il cui ingresso in servizio è previsto per agosto 2027 a Miami. Royal Caribbean ha presentato la nave quest'anno e ha confermato che il suo porto di base iniziale sarà Miami. Una quinta imbarcazione della classe Icon, ancora senza nome, debutterà nel 2028. La sua costruzione è iniziata nel gennaio 2026 con il primo taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Royal Caribbean mantiene inoltre un'opzione per la costruzione di una sesta e una settima nave di classe Icon, sebbene non abbia ancora annunciato le date di entrata in servizio per queste potenziali unità. [post_title] => Royal Caribbean si concentra sull'Asia: dal 2027-28 più navi e più rotte [post_date] => 2026-08-31T09:55:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788170127000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto. Le diverse sistemazioni previste I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film "Pocahontas" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film "Encanto" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa. I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film "Bambi", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film "Fantasia" e potranno ospitare fino a 12 persone. Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film "Koda, fratello orso". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice. Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice. I servizi Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill. I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre. [post_title] => Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge [post_date] => 2026-08-28T11:13:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787915629000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato». Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti. Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio». La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura. La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai. Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”. Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore. «L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool. La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. [post_title] => La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027 [post_date] => 2026-08-27T12:17:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787833061000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean Group sta cercando di ottenere l'approvazione per costruire un nuovo terminal crociere a Galveston. La nuova struttura sorgerebbe al molo 14, affiancando il terminal da 125 milioni di dollari di Royal Caribbean al molo 10. Il consiglio di amministrazione del porto crocieristico, come riporta TravelWeekly, sta attualmente valutando un protocollo d'intesa per il progetto e ieri ha rinviato la votazione in merito. Rodger Rees, ceo del porto di Galveston, ha espresso il suo sostegno al terminal aggiuntivo, affermando: «Siamo entusiasti di essere inclusi nei piani di espansione della compagnia». Una crescita importante Galveston ha registrato una crescita straordinaria nel settore delle crociere. Msc Crociere ha iniziato a salpare dalla città lo scorso autunno da un nuovo terminal, e Margaritaville at Sea ha appena annunciato l'intenzione di stabilire lì il proprio porto di base a partire da ottobre 2027. L'anno prossimo, anche le navi di Royal Caribbean Icon of the Seas, Liberty of the Seas e Symphony of the Seas salperanno tutte da Galveston. [post_title] => Royal Caribbean Group: nuovo terminal crociere a Galveston [post_date] => 2026-08-27T10:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787827783000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sandals resorts promuove the great jamaica comeback" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1208,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sandals Resorts invita i viaggiatori a riscoprire la Giamaica con il lancio di \"The Great Jamaica comeback\", una grande rivisitazione dell'isola accompagnata da un'offerta a tempo limitato. Come riporta Travelpulse, la campagna si concentra su tre strutture completamente rinnovate. Il Sandals South Coast riaprirà per primo, il 18 novembre 2026, seguito dal Sandals Montego Bay e dal Sandals Caribbean Cay (precedentemente Sandals Royal Caribbean), entrambi con apertura il 18 dicembre 2026. Ogni resort è stato completamente trasformato, con piscine riprogettate, nuovi concept di ristorazione e un paesaggio rinnovato. Tutti e tre sono già prenotabili, in vista delle rispettive date di riapertura. \r

Le strutture coinvolte\r

Oltre ai tre resort principali, la promozione di Sandals Resorts include anche le altre quattro strutture Sandals in Giamaica: Sandals Dunn's River, Sandals Negril, Sandals Ochi e Sandals Royal Plantation, con tariffe speciali.\r

\r

Gli ospiti che prenotano soggiorni di cinque notti o più riceveranno un'escursione gratuita legata al loro resort. Sandals offre anche una speciale promozione riservata ai matrimoni: le coppie che prenotano soggiorni di cinque o più notti nel 2027 in una camera di categoria Club o Butler presso Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay o Sandals South Coast riceveranno un pacchetto matrimonio Sweetheart gratuito per un massimo di 50 ospiti, oltre all'esenzione dalle tasse di licenza di matrimonio e dalle spese amministrative in Giamaica.\r

\r

Per gli ospiti con un programma fedeltà attivo, Sandals ha confermato che i punti e lo status Sandals Rewards vengono mantenuti senza subire variazioni a seguito delle chiusure, e i viaggiatori le cui precedenti prenotazioni in Giamaica sono state cancellate a causa dei lavori di ristrutturazione possono contattare il team prenotazioni per trovare una nuova sistemazione.","post_title":"Sandals Resorts promuove \"The Great Jamaica comeback\"","post_date":"2026-09-02T12:12:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788351121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati dell'ufficio nazionale di statistica e informazione, Cuba ha accolto 419.863 visitatori internazionali tra gennaio e luglio 2026, con un calo del 62,8% rispetto a 1.128.831 visitatori registrati nello stesso periodo del 2025.\r

\r

Gli ultimi dati confermano un calo del turismo internazionale già evidente nel 2025, quando Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori stranieri, circa il 18% in meno rispetto al 2024. Gli arrivi internazionali sono stati circa 2,2 milioni nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. I volumi attuali, come si legge su TravelDailyNews, restano ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Cuba ha accolto oltre 4,2 milioni di visitatori internazionali nel 2019 e circa 4,6 milioni nel 2018. Le autorità cubane hanno precedentemente stimato le entrate annuali del turismo a circa 3 miliardi di dollari, con il settore che storicamente rappresenta una delle principali fonti di valuta estera del Paese.\r

I mercati di riferimento\r

Nei primi sette mesi del 2026, il Canada si è confermato il principale mercato di provenienza per i turisti cubani, con 127.645 visitatori. A titolo di confronto, nello stesso periodo del 2025 si erano registrati circa 478.000 visitatori. Tra gennaio e luglio, i cubani residenti all'estero hanno generato 88.525 visite, rispetto alle 140.546 dell'anno precedente. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono stati 37.351, in calo rispetto ai circa 77.200 dell'anno precedente, mentre la Russia ha registrato 21.374 visitatori e il Messico 19.828.\r

\r

La contrazione degli arrivi ha coinciso con cambiamenti sostanziali nel settore alberghiero cubano. Il governo cubano ha annunciato a fine luglio che sette catene alberghiere internazionali avevano lasciato il Paese, dopo aver gestito in precedenza il 46% delle camere d'albergo. Tra gli operatori internazionali che hanno sospeso o ridotto le proprie attività figurano Meliá Hotels International, Iberostar, Barceló, Blue Diamond Resorts, Archipelago International, Atg e Royalton.\r

\r

Il 24 luglio Meliá ha completato il suo ritiro da Cuba, ponendo fine alla gestione delle proprietà rimanenti dopo aver precedentemente ridotto il proprio portafoglio. Il gruppo spagnolo gestiva 34 hotel nel Paese ed era presente a Cuba dal 1990. Anche Iberostar e Barceló hanno cessato le loro attività alberghiere a Cuba nel corso del 2026, dopo precedenti riduzioni dei loro portafogli. Royalton è stato tra gli operatori alberghieri internazionali che hanno ridotto o sospeso le attività a seguito del mutamento delle condizioni operative.\r

\r

A fine luglio, il primo ministro cubano Manuel Marrero ha dichiarato all'Assemblea Nazionale che il 73% delle strutture alberghiere del Paese era chiuso e che circa 25.000 dipendenti del settore alberghiero si trovavano senza una normale attività lavorativa. Le prestazioni del settore alberghiero si erano già indebolite significativamente prima dell'ultima contrazione. Il tasso di occupazione medio degli hotel di Cuba è sceso al 18,9% nel 2025, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.\r

\r

Nel corso del 2026, anche la connettività aerea internazionale è stata influenzata dalla carenza di carburante per aerei e dal mutare delle condizioni operative. Compagnie aeree come World2Fly, Air France, Turkish Airlines, Iberia e Air Canada hanno sospeso o ridotto i voli verso Cuba in diversi momenti dell'anno.\r

\r

\r

\r

Il contesto operativo per i visitatori internazionali è stato ulteriormente compromesso a giugno, quando le transazioni con Visa e Mastercard hanno cessato di funzionare a Cuba. Sono rimasti disponibili altri metodi di pagamento in valuta estera, tra cui contanti, carte prepagate cubane e carte internazionali Mir e UnionPay.\r

\r

\r

\r

Il governo cubano ha annunciato misure volte ad ampliare la partecipazione al turismo in seguito al ritiro degli operatori internazionali. Queste includono la possibilità di nuove forme di coinvolgimento del settore privato nella gestione alberghiera, nel noleggio auto e nel trasporto passeggeri. Il governo ha inoltre annunciato un'imposta dell'1% sulle imprese che operano secondo le nuove disposizioni, con l'obiettivo di sostenere la sostenibilità del turismo e la promozione delle destinazioni.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cuba, primi sette mesi del 2026 in calo del 62,8%","post_date":"2026-09-02T11:54:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788350098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways incentiva i viaggi d'inverno in Giappone: insieme al partner di joint venture Lufthansa, il vettore giapponese ripropone infatti anche quest’anno l’offerta speciale per i viaggiatori provenienti dall’Italia e dall’Europa che desiderano visitare la destinazione nei prossimi mesi.\r

\r

La campagna promozionale congiunta con Japan National Tourism Organization inoltre, quest’anno si amplia ulteriormente grazie alla partecipazione di Ita Airways.\r

\r

I tre vettori puntano a incoraggiare i viaggiatori a scoprire un Giappone più ampio e diversificato, favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici sul territorio, e una fruizione della destinazione in un momento di maggiore tranquillità e autenticità.\r

\r

I termini della promozione prevedono, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2026, la possibilità di prenotare tariffe speciali per il Giappone per viaggi effettuati dal 1° dicembre 2026 al 28 febbraio 2027. \r

\r

A supporto dell’offerta va citata anche la possibilità dello Stopover & Add-on, che consente ai passeggeri aventi diritto, al momento della prenotazione dell’itinerario internazionale, di aggiungere fino a due tratte di voli domestici Ana, senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea. In questo modo è possibile combinare più destinazioni all’interno di un unico itinerario e ampliare il proprio viaggio oltre le principali città del Paese, grazie alla rete domestica Ana che raggiunge oltre 40 destinazioni in tutto il Giappone.","post_title":"Ana promuove il Giappone d'inverno, in partnership con Jnto e Ita Airways","post_date":"2026-09-01T10:37:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788259072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521022\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Simone Giorgi[/caption]\r

\r

Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection. L’ingresso di Giorgi consolida la visione del gruppo verso un modello sempre più integrato, nel quale ospitalità, sviluppo, valorizzazione degli asset, performance operativa e crescita del brand convergono all’interno di una strategia unica.\r

\r

Il nuovo incarico nasce con l’obiettivo di accompagnare Shedir Collection in una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo, rafforzandone il posizionamento nel panorama dell’hotellerie italiana e internazionale di lusso e creando nuove opportunità di crescita per il portafoglio e per il brand, in stretto coordinamento con Eduardo Safdie, founder di Shedir Collection, e con i partner Dario Di Domenico e Gianluca De Micheli.\r

\r

Nel suo doppio ruolo di ceo ed executive asset manager, Simone Giorgi avrà la responsabilità di contribuire all’evoluzione strategica del gruppo, mettendo a sistema visione imprenditoriale, disciplina manageriale e profonda conoscenza dell’hospitality di alta gamma. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione degli asset, allo sviluppo del portafoglio, alla crescita della performance, al posizionamento dei brand e all’individuazione di nuove opportunità strategiche. La prospettiva comprende inoltre una maggiore integrazione tra proprietà, investimenti, gestione alberghiera e sviluppo dell’esperienza di marca.\r

\r

«L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie.\r

Esperienza trentennale\r

Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso, Giorgi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma. Forte di una consolidata esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano, ha ricoperto il ruolo di director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture in Italia e all’estero, per proseguire come general manager di realtà prestigiose quali Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri.\r

\r

Nel 2018 è tornato alla guida di Park Hyatt Milano, contribuendo al consolidamento del posizionamento dell’hotel e ricoprendo parallelamente un ruolo di rilievo per Hyatt in Italia come chairman of the board, con un coinvolgimento nello sviluppo di modelli light asset e accordi di franchising. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Virtuoso Hotelier of the Year ed è stato recentemente insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.\r

\r

Nel 2025 ha assunto la guida di Orient Express La Minerva a Roma. «Sono felice di entrare a far parte di Shedir Collection in un momento così significativo per il gruppo. È una realtà con una forte identità e un importante potenziale di sviluppo. Il mio obiettivo sarà contribuire a trasformare questo potenziale in crescita sostenibile, valorizzando gli asset, rafforzando il posizionamento del brand e costruendo nuove opportunità di sviluppo, sempre nel rispetto della cultura dell’ospitalità che rappresenta il cuore di Shedir» spiega Simone Giorgi, che conclude il proprio incarico presso Orient Express La Minerva al termine di un’esperienza breve ma significativa. «Desidero esprimere la mia gratitudine a Orient Express, alla proprietà Arsenale, ai colleghi, ai partner commerciali e a tutte le persone con le quali ho avuto il privilegio di confrontarmi e collaborare quotidianamente - aggiunge Giorgi -. Accolgo ora questo nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità e assumo il nuovo ruolo in Shedir Collection con effetto dal 1° settembre 2026».","post_title":"Simone Giorgi è il nuovo ceo di Shedir Collection","post_date":"2026-09-01T09:47:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788256076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"334\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]\r

\r

“I cammini sono una delle più potenti espressioni dell’Italia che vogliamo promuovere: un turismo lento, sostenibile, che rigenera i territori e le persone. Come ministero abbiamo investito con convinzione sulla Via Francigena quale asse identitario che unisce l’Europa e l’Italia, dalle Alpi a Santa Maria di Leuca.\r

\r

Questo progetto dimostra come accessibilità e innovazione siano leve complementari, capaci di rendere un cammino bimillenario fruibile davvero da tutti, nessuno escluso. È questo il modello di turismo che sosteniamo, in linea con il grande percorso che porterà la Via Francigena al riconoscimento UNESCO.\r

\r

Valorizzare i cammini significa valorizzare le radici e le identità dei nostri paesi, creare economia reale nei territori e offrire al viaggiatore internazionale l’autenticità che solo l’Italia sa dare”.\r

\r

Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del ministero del turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra oggi sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal ministero e in fase di completamento.\r

Accessibilità\r

L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati.\r

\r

Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili.","post_title":"Il ministero del turismo promuove i cammini come modello sostenibile","post_date":"2026-08-31T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788176154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Durante la stagione 2027-2028, Royal Caribbean amplierà il suo programma di crociere nella regione Asia-Pacifico, con un maggior numero di navi e nuove rotte in partenza da Australia, Singapore, Hong Kong e Giappone. Questa espansione avviene in un periodo di crescita della flotta per la compagnia: dopo l'aggiunta della Legend of the Seas quest'estate, Royal Caribbean prevede di varare la Hero of the Seas nell'agosto 2027 e una quinta nave di classe Icon nel 2028.\r

\r

\r

\r

Il nuovo programma, come riporta Hosteltur, include le navi Ovation of the Seas, Navigator of the Seas e Voyager of the Seas, oltre alla presenza di Anthem of the Seas in Australia. La compagnia integrerà quindi nuove operazioni in diverse destinazioni dell'area Asia-Pacifico tra il 2027 e il 2028.\r

\r

Le rotte\r

La Voyager of the Seas inizierà la stagione 2027-2028 in Australia e, a partire da gennaio 2028, sposterà il suo programma a Singapore, Hong Kong e Tokyo, con itinerari verso diverse destinazioni nel Sud-est asiatico e in Giappone. Royal Caribbean amplierà anche le operazioni della Navigator of the Seas da Singapore, mentre la Quantum of the Seas tornerà in questo porto per la stagione 2027-2028. In Australia, la compagnia avrà tre navi durante l'estate australiana: Ovation of the Seas, Anthem of the Seas e Voyager of the Seas.\r

Questo programma si aggiunge all'itinerario Spectrum of the Seas già annunciato, con partenze da Shanghai, Hong Kong e Tokyo tra il 2027 e il 2028 e un'offerta che comprende 22 destinazioni asiatiche. \r

\r

\r

La prossima nave ad aggiungersi alla flotta sarà la Hero of the Seas, la quarta della classe Icon, il cui ingresso in servizio è previsto per agosto 2027 a Miami. Royal Caribbean ha presentato la nave quest'anno e ha confermato che il suo porto di base iniziale sarà Miami. Una quinta imbarcazione della classe Icon, ancora senza nome, debutterà nel 2028. La sua costruzione è iniziata nel gennaio 2026 con il primo taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Royal Caribbean mantiene inoltre un'opzione per la costruzione di una sesta e una settima nave di classe Icon, sebbene non abbia ancora annunciato le date di entrata in servizio per queste potenziali unità.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean si concentra sull'Asia: dal 2027-28 più navi e più rotte","post_date":"2026-08-31T09:55:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788170127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto.\r

\r

Le diverse sistemazioni previste\r

I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film \"Pocahontas\" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film \"Encanto\" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa.\r

\r

I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film \"Bambi\", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. \r

\r

Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film \"Fantasia\" e potranno ospitare fino a 12 persone.\r

\r

Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film \"Koda, fratello orso\". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice.\r

\r

Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice.\r

I servizi\r

Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill.\r

\r

I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge","post_date":"2026-08-28T11:13:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787915629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. \r

\r

Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato».\r

\r

Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti.\r

\r

Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio».\r

\r

La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.\r

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. \r

\r

Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai.\r

\r

Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”.\r

\r

Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore.\r

\r

«L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool.\r

\r

La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. ","post_title":"La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027","post_date":"2026-08-27T12:17:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787833061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean Group sta cercando di ottenere l'approvazione per costruire un nuovo terminal crociere a Galveston. La nuova struttura sorgerebbe al molo 14, affiancando il terminal da 125 milioni di dollari di Royal Caribbean al molo 10.\r

Il consiglio di amministrazione del porto crocieristico, come riporta TravelWeekly, sta attualmente valutando un protocollo d'intesa per il progetto e ieri ha rinviato la votazione in merito. Rodger Rees, ceo del porto di Galveston, ha espresso il suo sostegno al terminal aggiuntivo, affermando: «Siamo entusiasti di essere inclusi nei piani di espansione della compagnia».\r

Una crescita importante\r

Galveston ha registrato una crescita straordinaria nel settore delle crociere. Msc Crociere ha iniziato a salpare dalla città lo scorso autunno da un nuovo terminal, e Margaritaville at Sea ha appena annunciato l'intenzione di stabilire lì il proprio porto di base a partire da ottobre 2027. \r

\r

L'anno prossimo, anche le navi di Royal Caribbean Icon of the Seas, Liberty of the Seas e Symphony of the Seas salperanno tutte da Galveston.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean Group: nuovo terminal crociere a Galveston","post_date":"2026-08-27T10:49:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787827783000]}]}}