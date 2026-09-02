Cuba, primi sette mesi del 2026 in calo del 62,8% Secondo i dati dell’ufficio nazionale di statistica e informazione, Cuba ha accolto 419.863 visitatori internazionali tra gennaio e luglio 2026, con un calo del 62,8% rispetto a 1.128.831 visitatori registrati nello stesso periodo del 2025. Gli ultimi dati confermano un calo del turismo internazionale già evidente nel 2025, quando Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori stranieri, circa il 18% in meno rispetto al 2024. Gli arrivi internazionali sono stati circa 2,2 milioni nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. I volumi attuali, come si legge su TravelDailyNews, restano ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Cuba ha accolto oltre 4,2 milioni di visitatori internazionali nel 2019 e circa 4,6 milioni nel 2018. Le autorità cubane hanno precedentemente stimato le entrate annuali del turismo a circa 3 miliardi di dollari, con il settore che storicamente rappresenta una delle principali fonti di valuta estera del Paese. I mercati di riferimento Nei primi sette mesi del 2026, il Canada si è confermato il principale mercato di provenienza per i turisti cubani, con 127.645 visitatori. A titolo di confronto, nello stesso periodo del 2025 si erano registrati circa 478.000 visitatori. Tra gennaio e luglio, i cubani residenti all’estero hanno generato 88.525 visite, rispetto alle 140.546 dell’anno precedente. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono stati 37.351, in calo rispetto ai circa 77.200 dell’anno precedente, mentre la Russia ha registrato 21.374 visitatori e il Messico 19.828. La contrazione degli arrivi ha coinciso con cambiamenti sostanziali nel settore alberghiero cubano. Il governo cubano ha annunciato a fine luglio che sette catene alberghiere internazionali avevano lasciato il Paese, dopo aver gestito in precedenza il 46% delle camere d’albergo. Tra gli operatori internazionali che hanno sospeso o ridotto le proprie attività figurano Meliá Hotels International, Iberostar, Barceló, Blue Diamond Resorts, Archipelago International, Atg e Royalton. Il 24 luglio Meliá ha completato il suo ritiro da Cuba, ponendo fine alla gestione delle proprietà rimanenti dopo aver precedentemente ridotto il proprio portafoglio. Il gruppo spagnolo gestiva 34 hotel nel Paese ed era presente a Cuba dal 1990. Anche Iberostar e Barceló hanno cessato le loro attività alberghiere a Cuba nel corso del 2026, dopo precedenti riduzioni dei loro portafogli. Royalton è stato tra gli operatori alberghieri internazionali che hanno ridotto o sospeso le attività a seguito del mutamento delle condizioni operative. A fine luglio, il primo ministro cubano Manuel Marrero ha dichiarato all’Assemblea Nazionale che il 73% delle strutture alberghiere del Paese era chiuso e che circa 25.000 dipendenti del settore alberghiero si trovavano senza una normale attività lavorativa. Le prestazioni del settore alberghiero si erano già indebolite significativamente prima dell’ultima contrazione. Il tasso di occupazione medio degli hotel di Cuba è sceso al 18,9% nel 2025, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2026, anche la connettività aerea internazionale è stata influenzata dalla carenza di carburante per aerei e dal mutare delle condizioni operative. Compagnie aeree come World2Fly, Air France, Turkish Airlines, Iberia e Air Canada hanno sospeso o ridotto i voli verso Cuba in diversi momenti dell’anno. Il contesto operativo per i visitatori internazionali è stato ulteriormente compromesso a giugno, quando le transazioni con Visa e Mastercard hanno cessato di funzionare a Cuba. Sono rimasti disponibili altri metodi di pagamento in valuta estera, tra cui contanti, carte prepagate cubane e carte internazionali Mir e UnionPay. Il governo cubano ha annunciato misure volte ad ampliare la partecipazione al turismo in seguito al ritiro degli operatori internazionali. Queste includono la possibilità di nuove forme di coinvolgimento del settore privato nella gestione alberghiera, nel noleggio auto e nel trasporto passeggeri. Il governo ha inoltre annunciato un’imposta dell’1% sulle imprese che operano secondo le nuove disposizioni, con l’obiettivo di sostenere la sostenibilità del turismo e la promozione delle destinazioni. Condividi

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Gli ultimi dati confermano un calo del turismo internazionale già evidente nel 2025, quando Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori stranieri, circa il 18% in meno rispetto al 2024. Gli arrivi internazionali sono stati circa 2,2 milioni nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. I volumi attuali, come si legge su TravelDailyNews, restano ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Cuba ha accolto oltre 4,2 milioni di visitatori internazionali nel 2019 e circa 4,6 milioni nel 2018. Le autorità cubane hanno precedentemente stimato le entrate annuali del turismo a circa 3 miliardi di dollari, con il settore che storicamente rappresenta una delle principali fonti di valuta estera del Paese.\r

I mercati di riferimento\r

Nei primi sette mesi del 2026, il Canada si è confermato il principale mercato di provenienza per i turisti cubani, con 127.645 visitatori. A titolo di confronto, nello stesso periodo del 2025 si erano registrati circa 478.000 visitatori. Tra gennaio e luglio, i cubani residenti all'estero hanno generato 88.525 visite, rispetto alle 140.546 dell'anno precedente. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono stati 37.351, in calo rispetto ai circa 77.200 dell'anno precedente, mentre la Russia ha registrato 21.374 visitatori e il Messico 19.828.\r

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La contrazione degli arrivi ha coinciso con cambiamenti sostanziali nel settore alberghiero cubano. Il governo cubano ha annunciato a fine luglio che sette catene alberghiere internazionali avevano lasciato il Paese, dopo aver gestito in precedenza il 46% delle camere d'albergo. Tra gli operatori internazionali che hanno sospeso o ridotto le proprie attività figurano Meliá Hotels International, Iberostar, Barceló, Blue Diamond Resorts, Archipelago International, Atg e Royalton.\r

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Il 24 luglio Meliá ha completato il suo ritiro da Cuba, ponendo fine alla gestione delle proprietà rimanenti dopo aver precedentemente ridotto il proprio portafoglio. Il gruppo spagnolo gestiva 34 hotel nel Paese ed era presente a Cuba dal 1990. Anche Iberostar e Barceló hanno cessato le loro attività alberghiere a Cuba nel corso del 2026, dopo precedenti riduzioni dei loro portafogli. Royalton è stato tra gli operatori alberghieri internazionali che hanno ridotto o sospeso le attività a seguito del mutamento delle condizioni operative.\r

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A fine luglio, il primo ministro cubano Manuel Marrero ha dichiarato all'Assemblea Nazionale che il 73% delle strutture alberghiere del Paese era chiuso e che circa 25.000 dipendenti del settore alberghiero si trovavano senza una normale attività lavorativa. Le prestazioni del settore alberghiero si erano già indebolite significativamente prima dell'ultima contrazione. Il tasso di occupazione medio degli hotel di Cuba è sceso al 18,9% nel 2025, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.\r

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Nel corso del 2026, anche la connettività aerea internazionale è stata influenzata dalla carenza di carburante per aerei e dal mutare delle condizioni operative. Compagnie aeree come World2Fly, Air France, Turkish Airlines, Iberia e Air Canada hanno sospeso o ridotto i voli verso Cuba in diversi momenti dell'anno.\r

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Il contesto operativo per i visitatori internazionali è stato ulteriormente compromesso a giugno, quando le transazioni con Visa e Mastercard hanno cessato di funzionare a Cuba. Sono rimasti disponibili altri metodi di pagamento in valuta estera, tra cui contanti, carte prepagate cubane e carte internazionali Mir e UnionPay.\r

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Il governo cubano ha annunciato misure volte ad ampliare la partecipazione al turismo in seguito al ritiro degli operatori internazionali. Queste includono la possibilità di nuove forme di coinvolgimento del settore privato nella gestione alberghiera, nel noleggio auto e nel trasporto passeggeri. Il governo ha inoltre annunciato un'imposta dell'1% sulle imprese che operano secondo le nuove disposizioni, con l'obiettivo di sostenere la sostenibilità del turismo e la promozione delle destinazioni.\r

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","post_title":"Cuba, primi sette mesi del 2026 in calo del 62,8%","post_date":"2026-09-02T11:54:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788350098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora un segno più quello del traffico negli aeroporti italiani durante il mese di luglio 2026. I dati pubblicati da Assaeroporti indicano un totale di 25,5 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del +7% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

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I movimenti sono stati 196,7mila (+5,9%); in calo, invece, il segmento cargo, con 116.000 tonnellate di merce, pari ad una flessione del -2,9%). \r

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Dai numeri dell’associazione degli aeroporti italiani che rappresenta 26 società di gestione aeroportuale per un totale di 32 aeroporti, emerge una consistente crescita a doppia cifra del traffico passeggeri per diversi scali. Alghero (+18,5%), Bari (+13,5%), Milano Bergamo (+10,7%), Bolzano (+21,1%), Brindisi (+12,4%), Cagliari (+10,2%), Lamezia Terme (+21,9%), Lampedusa (+18,9%), Palermo (+13,4%), Pescara (+18,7%), Rimini (+70,2%), Torino (+19,1%), Venezia (+12,4%).\r

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Positive anche le performance dei principali aeroporti italiani: Roma Fiumicino, con 5,16 milioni di passeggeri, +2,7%; Milano Malpensa con 3,15 milioni di passeggeri, +2,8%.\r

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Complessivamente, nei primi sette mesi del 2026, gli aeroporti italiani hanno movimentato 137,4 milioni di passeggeri, +5,3% rispetto all'analogo periodo del 2025.\r

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","post_title":"Assaeroporti: traffico passeggeri in rialzo del +7% nel mese di luglio","post_date":"2026-09-01T09:55:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788256505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto esaurito nei week-end ad agosto, un calo di consumi durante la settimana mentre la parte da leone la fa il turismo straniero e di rientro. E' il primo bilancio dell'estate del presidente del Sib (Sindacato italiano balneari) del Molise, Domenico Venditti.\r

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I viaggiatori europei arrivati nella città adriatica sono soprattutto dai Paesi Bassi, Francia, Canada e Svizzera. \"Quest'anno quello che ha retto di più è il turismo straniero insieme a quello di rientro delle nuove generazioni di immigrati molisani - sottolinea Venditti -.\r

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\"Oltre le settimane d'agosto c'è stato un calo nell'infrasettimanale ma il meteo ha sicuramente favorito le presenze in spiaggia e nelle strutture ricettive per il caldo che c'è stato e continua ad esserci. Siamo fiduciosi che anche nel mese di settembre ci sia bel tempo per favorire le presenze dei turisti settembrini almeno fino alla riapertura delle scuole\".\r

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Affollate le spiagge libere non solo di Termoli ma nell'intera costa molisana. \"Il bel tempo ha aiutato l'estate 2026 che è stata tra le più calde - dicono altri operatori del comparto - ma certamente la crisi si è fatta sentire nelle scelte delle famiglie e dei giovani\".","post_title":"Sib Molise: bene il fine settimana. Molti i viaggiatori europei","post_date":"2026-09-01T09:47:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788256038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Danimarca centra una performance positiva nel primo semestre 2026, fuori quindi dal periodo del tradizionale picco estivo, con un deciso aumento delle presenze dei turisti internazionali.\r

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Secondo i dati di VisitDenmark, da gennaio a giugno i pernottamenti sono aumentati del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in particolare, quelli internazionali sono cresciuti del 4%, mentre quelli dei residenti danesi hanno registrato un leggero aumento dello 0,5%.\r

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Il Paese ha registrato 26,1 milioni di pernottamenti nei primi sei mesi, di cui 13,2 milioni da parte di visitatori internazionali.\r

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«È positivo che il turismo danese continui a progredire», ha affermato Katja Moesgaard, ceo di VisitDenmark. «Ma è altrettanto importante che la crescita avvenga al di fuori dell’alta stagione e sia trainata dai visitatori internazionali».\r

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Una distribuzione più uniforme del turismo potrebbe inoltre aiutare le imprese a mantenere l’attività e l’occupazione più a lungo, sostenendo lo sviluppo economico sia nelle città che nelle aree rurali.\r

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Tra i mercati di provenienza che hanno registrato gli incrementi maggiori c'è anche l'Italia, con un +10,6%; bene anche gli Stati Uniti, +11%, la Svezia, +10.2%, la Norvegia, +5,4%, la Spagna +5,4% e i Paesi Bassi +4,3%.\r

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La Turchia ha registrato uno degli aumenti percentuali più consistenti, con un balzo del 73,8%, sebbene partendo da una base molto più ridotta. Anche la Cina ha registrato una forte crescita, con un aumento dei pernottamenti del 40%.\r

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Eccezione invece quella della Francia, unico tra i mercati prioritari di VisitDenmark, a segnare un calo del 4,3%. È quindi scesa all’ottavo posto nella classifica dei principali mercati di provenienza, posizionandosi dietro all’Italia (al settimo posto).","post_title":"Danimarca: aumentano i turisti stranieri fuori dal picco estivo","post_date":"2026-08-31T11:48:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788176900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un impatto pesante quello dell’aumento dei prezzi del carburante sui conti di Qantas Airways, che si protrarrà nell’anno fiscale in corso, mentre la compagnia aerea registra un calo del 14% dell’utile annuale.\r

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Il vettore ha sottolineato in una nota come il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha comportato un aumento di 610 milioni di dollari australiani, pari a circa 437 milioni di dollari Usa, dei costi annuali per il carburante. I costi totali del fuel sono così aumentati di oltre il 14%, raggiungendo i 5,72 miliardi di dollari australiani.\r

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Qantas ha inoltre deciso per un phase out anticipato degli Airbus A380, che avrà inizio nel 2028: la compagnia ha quindi dichiarato di essere in trattativa con Airbus e Boeing per convertire 20 opzioni in ordini fermi per gli A350 e i 787 a partire dal 2030.\r

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«Gli A380 non sono più in produzione, quindi il costo di questi aeromobili è destinato ad aumentare nel tempo in termini di manutenzione, ma aumenteranno anche i costi legati alle interruzioni di servizio che ne deriveranno», ha spiegato il ceo di Qantas, Vanessa Hudson.\r

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Il nuovo ordine sarebbe separato dai piani della compagnia aerea relativi al “Progetto Sunrise”, che prevede voli diretti da Sydney a Londra e New York con una flotta di 12 A350-1000 a lungo raggio appositamente progettati, che inizieranno ad arrivare a partire dal prossimo anno.\r

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Hudson ha affermato che l’anno è stato «caratterizzato da due contesti operativi molto diversi», poiché la forte domanda di viaggi registrata per gran parte dell’anno si è scontrata con un’impennata dei costi del carburante, causata dal conflitto in Medio Oriente. L’aumento delle tariffe, la riduzione della capacità sui voli domestici e il riassegnazione degli aeromobili alle rotte internazionali più redditizie hanno compensato solo in parte gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei costi del carburante.\r

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Nonostante tutto, Qantas conferma prospettive di fatturato «positive. Il fatturato totale per ogni posto occupato dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% nella prima metà dell’anno».","post_title":"Qantas: utili in calo a fronte dell'impennata del costo del fuel","post_date":"2026-08-27T11:17:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787829439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove tecniche di fusione tra Sea Aeroporti e Sagat, rispettivamente società di gestione degli scali milanesi (Malpensa e Linate) e di quello di Torino: all'orizzonte la creazione di un solo sistema aeroportuale che rafforzi gli aeroporti del Nord-ovest.\r

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La notizia, anticipata nel mezzo del mese di agosto da Radiocor, indica un progetto che dovrebbe arrivare a settembre sul tavolo dei soci per una prima valutazione: e dunque Comune di Milano, azionista di maggioranza di Sea con il 54,8%, e F2i, che tramite 2i Aeroporti detiene il 45% di Sea e il 100% di Sagat. \r

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Il piano è in linea con il quadro disegnato dal Mit nel piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 che punta «a uno sviluppo esponenziale degli aeroporti regionali e secondari» e che trova interessati sia il Comune di Milano che quello di Torino, oltre che l’azionista privato, F2i.\r

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L’eventuale integrazione non dovrebbe modificare l’attuale assetto azionario di Sea: il Comune di Milano manterrebbe la posizione di azionista di maggioranza anche nella nuova compagine societaria. \r

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Sea ha archiviato il 2025 con ricavi a 876,8 milioni, un ebitda di 403,3 milioni e un utile netto salito a 190,6 milioni, dai 170,6 milioni dell’esercizio precedente; sempre lo scorso anno i passeggeri movimentati sono stati 42,3 milioni (+8%) mentre la merce trasportata è passata da 728 mila a 759,4 mila tonnellate.\r

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Sagat, invece, ha chiuso l’esercizio con un utile di 6,8 milioni e un ebitda di 11,9 milioni; un 2025 da record per il traffico passeggeri, che hanno raggiunto quota 5.006.169, +6,7% sul 2024.","post_title":"Ipotesi integrazione fra gli aeroporti di Milano e Torino: prime valutazioni a settembre","post_date":"2026-08-25T13:20:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787664059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A luglio 2026 si registrano oltre 4 milioni di presenze in più e 1 milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025.\r

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Le presenze aumentano complessivamente del 4,4%, con una crescita del 2,3% della componente italiana e del 6,0% di quella estera. Anche gli arrivi evidenziano una dinamica favorevole, registrando un incremento complessivo del 4,5%, determinato dall’aumento della componente italiana del 3,8% e di quella estera del 5,1%. Cresce sia la componente alberghiera (+2,5%) sia quella extra alberghiera (+6,7%). Risultati, quelli di luglio, in continuità con il primo semestre, chiuso a +4,9% di presenze e +4,4% di arrivi. È quanto emerge dai dati della piattaforma Alloggiati Web del ministero dell’interno analizzati dall’Ufficio statistica del ministero del turismo.\r

E ancora il Centro Studi di Confindustria/Federturismo comunica che nei mesi clou di luglio e agosto la presenza di turisti stranieri in Italia cresce dell’8,3%.\r

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Anche le stime sull’intera stagione estiva (15 giugno-15 settembre) – prosegue lo studio elaborato dall’Ufficio statistica del Mitur – confermano il trend positivo: il tasso medio di saturazione ota, che indica la percentuale di occupazione rispetto all’offerta disponibile sui grandi portali internazionali di viaggio online, è al 58,9%, +10,8 punti percentuali sul 2025, con tariffe medie più basse.\r

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Ad agosto, il dato tocca quota 58,5%, in aumento anche in questo caso di 10,8 punti percentuali, con tariffe mediamente in calo. Nella settimana di Ferragosto si tocca il picco del 65,4%. \r

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Numeri che collocano l’Italia davanti ai principali competitor con 6,7 punti percentuali in più rispetto alla Spagna (52,2%) e 16,1 in più rispetto alla Francia (42,8%) se si considera l’intera estate e 4,5 punti in più sulla Spagna (54%) e 17,5 in più sulla Francia (41%) ad agosto, mentre se ci si concentra solo sulla settimana di Ferragosto l’Italia segna 5,6 punti percentuali in più sulla Spagna (59,8%) e addirittura 19 punti in più sulla Francia (46,4%).","post_title":"Ministero, bene il turismo estivo. 4 milioni di presenze a luglio. Ok agosto","post_date":"2026-08-24T11:33:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787571183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo oltre sei mesi di interruzione, Turkish Airlines prevede di riprendere il servizio tra Istanbul e L'Avana il 25 ottobre 2026. La compagnia turca programmerà tre voli settimanali con Boeing 787-9, mentre la disponibilità del Jet A-1 rimane un importante vincolo operativo presso l' aeroporto José Martí .\r

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Turkish Airlines reinserisce Cuba nella sua rete di rotte a lungo raggio. La compagnia di bandiera turca prevede di riattivare i voli tra il suo hub dell'aeroporto di Istanbul e L'Avana il 25 ottobre . Questi voli erano stati sospesi dalla fine di marzo a causa della carenza di carburante per aerei sull'isola e del calo della domanda turistica. La compagnia aerea prevede tre voli settimanali, il mercoledì, il venerdì e la domenica, operati con Boeing 787-9 Dreamliner . Entrambe le rotte sono programmate come voli diretti almeno fino al 5 marzo 2027.\r

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La ripresa del servizio rappresenta un ritorno strategico in un mercato caraibico diventato particolarmente difficile per gli operatori a lungo raggio. La distanza e il profilo della missione impongono un'attenta gestione delle riserve di carburante: l'impossibilità, o l'incertezza, di rifornirsi a destinazione trasforma immediatamente l'operatività di una rotta intercontinentale in un'equazione economica e operativa più onerosa.","post_title":"Turkish Airlines ha deciso di riaprire la rotta con Cuba","post_date":"2026-08-24T11:06:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787569562000]}]}}