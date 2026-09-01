Crociere di lusso: la scommessa si concentra sul Mediterraneo Il Mediterraneo si sta affermando come una delle principali basi di partenza per le crociere di lusso quest’anno e nei prossimi mesi. La Seven Seas Prestige di Regent Seven Seas Cruises debutterà a fine 2026 da Barcellona, ​​mentre Oceania Sonata, recentemente varata da Fincantieri a Marghera, inizierà a navigare nell’agosto 2027, con il Mediterraneo come fulcro della sua stagione inaugurale. Entrambe le navi rientrano nel rinnovamento dell’offerta di fascia alta promosso da Norwegian Cruise Line Holdings e coincideranno con una maggiore presenza di nuove opzioni di lusso nelle acque europee. Questa regione, come riporta Hosteltur, sta acquisendo importanza durante tutto l’anno, a fronte del ritiro delle compagnie di crociera dal Medio Oriente. L’ultimo sviluppo arriva dall’Italia. 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La ripresa il 13 settembre\r

Come riporta Travel Weekly, la ripresa delle vendite delle crociere è prevista per il 13 settembre in tutti i mercati e le crociere stesse non sono state cancellate. La compagnia di crociere fluviali ha dichiarato che la decisione è stata presa per garantire il rispetto della sua \"promessa in cinque punti\", che include l'impegno di evitare di trasformare la crociera in un tour in autobus.\r

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«Non sostituiremo tratti significativi del viaggio fluviale programmato con ripetuti e lunghi tragitti in pullman solo per non interrompere l'itinerario - ha dichiarato la compagnia in una nota -. Se le condizioni del fiume ci impediranno di offrire un'autentica esperienza di crociera fluviale, adotteremo un approccio diverso e forniremo alternative chiare».\r

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In linea generale, i dirigenti delle compagnie di crociere fluviali hanno affermato che la stagione estiva di quest'anno è stata la peggiore dal 2018.\r

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Il ruolo della Turchia nel programma riflette la varietà di attrazioni culturali, storiche e costiere disponibili lungo le sue coste egee e mediterranee. Le escursioni in barca offrono anche l'opportunità di visitare siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.\r

La programmazione\r

Il quattro alberi Star Flyer farà scalo in porti più piccoli, avvicinandosi a comunità costiere che non sono sempre incluse negli itinerari delle navi da crociera più grandi. Al centro del programma ampliato ci sono le nuove crociere di 10 e 11 notti lungo la Riviera turca, tra Istanbul e Antalya. Gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeşme, Datça, Fethiye, Kaş, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a scali nelle isole greche. L'itinerario di 11 notti da Istanbul ad Antalya parte il 29 maggio e il 24 luglio 2027. Il viaggio inizia a Istanbul, per poi raggiungere Dikili, da dove si può visitare l'antica città di Pergamo. Si prosegue quindi per Çeşme, nota per il suo porto turistico, le spiagge e le sorgenti termali, nonché per la sua vicinanza ad Alaçatı. Dopo le soste nelle isole greche di Samos e Patmos, la Star Flyer fa ritorno in Turchia a Datça, situata sulla penisola che separa il Mar Egeo dal Mar Mediterraneo. L'itinerario continua verso il fiume Dalyan, Fethiye e Kaş, prima di fare scalo sull'isola greca di Kastellorizo ​​e arrivare ad Antalya.\r

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L'itinerario di andata e ritorno di 10 notti da Antalya a Istanbul parte il 9 giugno e il 4 agosto 2027. Il programma include Kekova, la cui costa è caratterizzata da calette, isole e antichi resti lici, nonché Fethiye e il fiume Dalyan. L'itinerario prosegue poi verso le isole greche di Symi e Patmos prima di tornare in Turchia a Çeşme e Bozcaada. La Turchia è inclusa anche in diversi itinerari più brevi di Star Flyer nel Mediterraneo orientale. L'itinerario di sette notti \"Yachtsman's Paradise\", da Istanbul ad Atene, prevede una sosta a Dikili prima di proseguire attraverso il Mar Egeo settentrionale. L'itinerario \"Delightful Dervishes\", con partenza da Atene e arrivo a Istanbul, include scali a Dikili e Bozcaada.\r

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Altri itinerari incentrati principalmente sulla Grecia includono anche porti turchi come Çeşme, Bodrum, Fethiye e Kuşadasi, da cui è possibile raggiungere Efeso.\r

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Terri Haas, vicepresidente vendite e marketing per le Americhe di Star Clippers, ha dichiarato: «La Turchia è una destinazione che si presta perfettamente al modo in cui Star Clippers viaggia. Qui si respira una storia straordinaria, ma si crea anche una meravigliosa connessione tra il paesaggio, il mare e la vita quotidiana delle città costiere. Navigare verso questi porti più piccoli permette ai nostri ospiti di scoprire questo lato della Turchia, mentre il viaggio stesso – navigando lungo la costa a vela – diventa parte integrante della destinazione».\r

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Star Flyer può ospitare 166 passeggeri e combina le crociere su piccole navi con le tradizionali operazioni di navigazione a vela.\r

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L'ultimo sviluppo arriva dall'Italia. Oceania Sonata è stata varata la scorsa settimana presso Fincantieri di Marghera, una fase che consente il trasferimento della nave dal bacino di carenaggio al molo di allestimento, dove proseguiranno i lavori interni fino alla consegna. Avrà 695 cabine e suite e una capacità di 1.390 passeggeri. La nuova nave di Oceania Cruises entrerà in servizio nell'agosto del 2027 e sarà la prima di una nuova classe per la compagnia. Il suo viaggio inaugurale partirà da Civitavecchia il 7 agosto e navigherà nel Mediterraneo per 14 giorni fino a Trieste, con scali in Italia, Malta, Grecia, Montenegro e Croazia. Oceania Sonata segnerà anche l'inizio di una nuova fase di crescita per la compagnia di crociere. Nclh ha in programma la costruzione di cinque navi di classe Sonata, con consegne previste tra il 2027 e il 2037. Dopo la Sonata, nel 2029 arriverà Oceania Arietta, seguita da altre tre navi programmate per il 2032, il 2035 e il 2037.\r

Prima di ciò arriverà la Seven Seas Prestige, la nuova nave di Regent Seven Seas Cruises e un'altra delle principali novità di Norwegian Cruise Line Holdings per il segmento di mercato di fascia alta. La nave avrà una capacità massima di 822 passeggeri ed entrerà in servizio alla fine del 2026. Durante la sua stagione inaugurale, partirà da Barcellona il 13 dicembre alla volta di Miami , con una sosta a Malaga prima di iniziare la traversata atlantica. La sua presenza nel Mediterraneo si amplierà nel 2027, con itinerari che collegheranno diversi porti europei, tra cui Barcellona. In questo modo, Nclh sta rinnovando i suoi due marchi premium quasi simultaneamente. Seven Seas Prestige lancerà una nuova classe Regent, e Oceania Sonata farà lo stesso per Oceania nel 2027.\r

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Gruppo Msc\r

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Il gruppo Msc sta inoltre rafforzando la sua presenza nel segmento di mercato di fascia alta con Explora Journeys. Explora III è stata consegnata da Fincantieri a Genova e ha immediatamente iniziato la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Successivamente è giunta a Barcellona per la cerimonia di battesimo ufficiale . Con questa aggiunta, Explora Journeys ha raggiunto la metà del suo programma iniziale di sei navi, che rappresenta un investimento di oltre 3,5 miliardi di euro.\r

Ai tradizionali gruppi di crociere si stanno affiancando anche aziende provenienti da altri segmenti del turismo di lusso. La Four Seasons I ha iniziato il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo, diventando la prima nave della flotta Four Seasons Yachts. L'imbarcazione dispone di 95 suite e una capacità massima di 222 ospiti, con un design più simile a quello di un grande yacht che a quello di una nave da crociera convenzionale. Il suo ingresso aumenta la concorrenza in un mercato in cui i gruppi di crociera stanno incrementando la capacità, mentre nuovi marchi alberghieri portano le loro offerte di lusso in mare.\r

I nuovi arrivi coincidono con un altro cambiamento di programma: il Mediterraneo sta ampliando la sua offerta anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Questa tendenza è dovuta a diverse strategie commerciali, ma negli ultimi mesi è stata rafforzata dalla situazione in Medio Oriente, che ha portato diverse compagnie di crociera a cancellare, ridurre o spostare le partenze previste nel Golfo. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda Msc Crociere, che ha deciso che la Msc World Europa, inizialmente prevista per il Medio Oriente nell'inverno 2027/28, rimarrà nel Mediterraneo occidentale , offrendo itinerari di sette notti con partenze da Barcellona, ​​Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Non si tratta del primo cambiamento per il gruppo. Per l'inverno 2026/27, la stessa nave era già stata ritirata dal Medio Oriente e trasferita nei Caraibi.\r

Inoltre, Explora Journeys ha mantenuto e ampliato la sua presenza nel Mediterraneo durante i mesi invernali, rafforzando l'importanza della regione nell'ambito della strategia globale del gruppo.\r

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Un fenomeno diffuso\r

Anche Costa Crociere, Tui Crociere e Celestyal hanno ridotto o eliminato parte dei loro itinerari previsti in Medio Oriente. Costa non opererà negli Emirati Arabi Uniti durante l'inverno 2027/28, Tui Crociere al momento non include il golfo Persico nel suo programma per quella stagione e Celestyal ha spostato la capacità sul Mediterraneo dopo aver cancellato il programma in Medio Oriente per il 2026/27.\r

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La prima linea, lunga 660 chilometri, collegherà Ain Sokhna, sul mar Rosso, con El Alamein e Marsa Matrouh, sul Mediterraneo, passando per Il Cairo e Alessandria. Conterà 21 stazioni e fungerà da primo grande asse trasversale della rete, collegando le località turistiche costiere con la principale area urbana e con altri sistemi di trasporto metropolitano del Paese.\r

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La seconda linea sarà l’elemento fondamentale per integrare il turismo culturale dell’Alto Egitto. Con una lunghezza di circa 1.100 chilometri, partirà dall’area di 6th of October e proseguirà verso Luxor, Assuan e Abu Simbel. Il Ministero cita espressamente tra i propri obiettivi quello di collegare Abu Simbel, Assuan, Luxor, Abydos e altre località turistiche della valle del Nilo con le Piramidi e l’area di Giza, creando un grande corridoio ferroviario nord-sud.\r

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Il terzo corridoio completerà il collegamento tra la valle del Nilo e le principali destinazioni del mar Rosso. Avrà una lunghezza di circa 225 chilometri e collegherà Qena con Hurghada e Safaga, con un interscambio di passeggeri con la seconda linea a Qena. In questo modo, la futura rete consentirà di combinare i grandi siti archeologici di Luxor e dell’Alto Egitto con le zone turistiche costiere attraverso un’unica infrastruttura ferroviaria ad alta capacità.\r

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Le tre linee funzioneranno inoltre come un’unica rete. Il secondo corridoio si collegherà al primo a Hadayek October e al terzo a Qena, rendendo così possibile concatenare gli spostamenti tra il Mediterraneo, Il Cairo, l’Alto Egitto e il mar Rosso.\r

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Una volta che le prime tre linee ferroviarie ad alta velocità saranno operative, si prevede che trasporteranno circa 2,5 milioni di passeggeri al giorno, mentre la rete ferroviaria convenzionale egiziana dovrebbe arrivare a trasportare 1,5 milioni di passeggeri al giorno entro il 2030, portando la capacità ferroviaria totale a circa 4 milioni di passeggeri al giorno.","post_title":"Egitto: avanzano i lavori per la rete ferroviaria ad alta velocità","post_date":"2026-09-01T11:08:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788260899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521022\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Simone Giorgi[/caption]\r

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Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection. L’ingresso di Giorgi consolida la visione del gruppo verso un modello sempre più integrato, nel quale ospitalità, sviluppo, valorizzazione degli asset, performance operativa e crescita del brand convergono all’interno di una strategia unica.\r

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Il nuovo incarico nasce con l’obiettivo di accompagnare Shedir Collection in una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo, rafforzandone il posizionamento nel panorama dell’hotellerie italiana e internazionale di lusso e creando nuove opportunità di crescita per il portafoglio e per il brand, in stretto coordinamento con Eduardo Safdie, founder di Shedir Collection, e con i partner Dario Di Domenico e Gianluca De Micheli.\r

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Nel suo doppio ruolo di ceo ed executive asset manager, Simone Giorgi avrà la responsabilità di contribuire all’evoluzione strategica del gruppo, mettendo a sistema visione imprenditoriale, disciplina manageriale e profonda conoscenza dell’hospitality di alta gamma. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione degli asset, allo sviluppo del portafoglio, alla crescita della performance, al posizionamento dei brand e all’individuazione di nuove opportunità strategiche. La prospettiva comprende inoltre una maggiore integrazione tra proprietà, investimenti, gestione alberghiera e sviluppo dell’esperienza di marca.\r

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«L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie.\r

Esperienza trentennale\r

Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso, Giorgi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma. Forte di una consolidata esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano, ha ricoperto il ruolo di director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture in Italia e all’estero, per proseguire come general manager di realtà prestigiose quali Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri.\r

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Nel 2018 è tornato alla guida di Park Hyatt Milano, contribuendo al consolidamento del posizionamento dell’hotel e ricoprendo parallelamente un ruolo di rilievo per Hyatt in Italia come chairman of the board, con un coinvolgimento nello sviluppo di modelli light asset e accordi di franchising. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Virtuoso Hotelier of the Year ed è stato recentemente insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.\r

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Nel 2025 ha assunto la guida di Orient Express La Minerva a Roma. «Sono felice di entrare a far parte di Shedir Collection in un momento così significativo per il gruppo. È una realtà con una forte identità e un importante potenziale di sviluppo. Il mio obiettivo sarà contribuire a trasformare questo potenziale in crescita sostenibile, valorizzando gli asset, rafforzando il posizionamento del brand e costruendo nuove opportunità di sviluppo, sempre nel rispetto della cultura dell’ospitalità che rappresenta il cuore di Shedir» spiega Simone Giorgi, che conclude il proprio incarico presso Orient Express La Minerva al termine di un’esperienza breve ma significativa. «Desidero esprimere la mia gratitudine a Orient Express, alla proprietà Arsenale, ai colleghi, ai partner commerciali e a tutte le persone con le quali ho avuto il privilegio di confrontarmi e collaborare quotidianamente - aggiunge Giorgi -. Accolgo ora questo nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità e assumo il nuovo ruolo in Shedir Collection con effetto dal 1° settembre 2026».","post_title":"Simone Giorgi è il nuovo ceo di Shedir Collection","post_date":"2026-09-01T09:47:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788256076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo terminal crociere di Norwegian Cruise Line a Filadelfia è stato ufficialmente inaugurato. Come riporta TravelWeekly, PhilaPort e Norwegian Cruise Line Holdings hanno tenuto una cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro per celebrare l'evento. \r

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Base a Filadelfia\r

Ad aprile, Ncl è diventata la prima compagnia di crociere a stabilire il proprio porto di base a Filadelfia in 15 anni. L'apertura del terminal crociere era prevista per metà aprile, ma è stata posticipata a causa delle condizioni meteorologiche invernali che hanno rallentato i lavori di costruzione. Nel frattempo, il check-in per le crociere si svolgeva presso un hotel dell'aeroporto e i controlli di sicurezza si tenevano sotto un tendone al molo. \r

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Norwegian Pearl ha attualmente Filadelfia come porto di base, da cui salpa fino al 26 settembre, e successivamente, da novembre ad aprile, effettuerà crociere che toccheranno Canada/New England, Bermuda e Caraibi. Norwegian Gem effettuerà la prossima estate crociere di sette giorni tra le Bermuda e la costa atlantica con partenza da Filadelfia.\r

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[caption id=\"attachment_520961\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Sinfonia[/caption]\r

Msc Crociere propone quattro mini-itinerari di 4 e 5 notti, perfetti per un break autunnale fra Mediterraneo occidentale, il fascino delle isole greche e ifiordi del Montenegro. «L’autunno rappresenta un momento sempre più interessante per viaggiare nel Mediterraneo, grazie a un clima favorevole e alla possibilità di vivere le destinazioni con ritmi più rilassati. Con questi quattro mini-itinerari vogliamo rispondere alla crescente ricerca di esperienze di viaggio più flessibili e accessibili, offrendo agli ospiti italiani l’opportunità di scoprire Spagna, Grecia e Montenegro in una stagione che ha ancora molto da raccontare. La nostra sfida è continuare a trasformare la crociera in un modo contemporaneo di viaggiare, capace di adattarsi alle diverse esigenze e ai nuovi desideri dei viaggiatori» ha detto Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere.\r

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Le crociere in programma\r

I crocieristi in cerca dei grandi classici del Mediterraneo occidentale potranno salpare da Genova a bordo di Msc Magnifica, che propone tre partenze ravvicinate – il 17, il 21 e il 25 ottobre – per un viaggio di 4 notti tra Marsiglia e Barcellona.\r

Sempre da Genova, il 29 ottobre e il 3 novembre, MscMagnifica prenderà nuovamente il largo per un viaggio di 5 notti diretto a Marsiglia, Tarragona e Civitavecchia. Si tratta di una rotta tra Francia e Spagna che permette di ammirare le rovine romane di Tarragona per poi concludere il viaggio a breve distanza dalla Capitale.\r

Per chi vuole lasciarsi conquistare dal Mediterraneo orientale e dalle sue radici millenarie, l'appuntamento è con Msc Sinfonia, in partenza da Bari il 24 ottobre per una crociera di 5 notti. La rotta fa tappa prima al Pireo, vera e propria porta d'ingresso ad Atene, per poi proseguire verso Katakolon, storico punto di partenza per esplorare l'antica Olimpia; dopo un giorno dedicato alla navigazione, la nave farà rientro in Italia approdando a Civitavecchia.\r

Infine, Msc Orchestra il 27 ottobre salperà da Civitavecchia per un itinerario di 4 notti. Il viaggio sfiorerà Catania, toccherà i paesaggi dell'isola di Corfù e attraverserà il fiordo di Kotor in Montenegro prima di terminare la traversata a Bari.","post_title":"Msc Crociere festeggia l'autunno con i mini itinerari","post_date":"2026-08-31T13:31:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788183117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"334\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]\r

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“I cammini sono una delle più potenti espressioni dell’Italia che vogliamo promuovere: un turismo lento, sostenibile, che rigenera i territori e le persone. Come ministero abbiamo investito con convinzione sulla Via Francigena quale asse identitario che unisce l’Europa e l’Italia, dalle Alpi a Santa Maria di Leuca.\r

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Questo progetto dimostra come accessibilità e innovazione siano leve complementari, capaci di rendere un cammino bimillenario fruibile davvero da tutti, nessuno escluso. È questo il modello di turismo che sosteniamo, in linea con il grande percorso che porterà la Via Francigena al riconoscimento UNESCO.\r

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Valorizzare i cammini significa valorizzare le radici e le identità dei nostri paesi, creare economia reale nei territori e offrire al viaggiatore internazionale l’autenticità che solo l’Italia sa dare”.\r

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Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del ministero del turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra oggi sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal ministero e in fase di completamento.\r

Accessibilità\r

L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati.\r

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Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili.","post_title":"Il ministero del turismo promuove i cammini come modello sostenibile","post_date":"2026-08-31T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788176154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Durante la stagione 2027-2028, Royal Caribbean amplierà il suo programma di crociere nella regione Asia-Pacifico, con un maggior numero di navi e nuove rotte in partenza da Australia, Singapore, Hong Kong e Giappone. Questa espansione avviene in un periodo di crescita della flotta per la compagnia: dopo l'aggiunta della Legend of the Seas quest'estate, Royal Caribbean prevede di varare la Hero of the Seas nell'agosto 2027 e una quinta nave di classe Icon nel 2028.\r

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Il nuovo programma, come riporta Hosteltur, include le navi Ovation of the Seas, Navigator of the Seas e Voyager of the Seas, oltre alla presenza di Anthem of the Seas in Australia. La compagnia integrerà quindi nuove operazioni in diverse destinazioni dell'area Asia-Pacifico tra il 2027 e il 2028.\r

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Le rotte\r

La Voyager of the Seas inizierà la stagione 2027-2028 in Australia e, a partire da gennaio 2028, sposterà il suo programma a Singapore, Hong Kong e Tokyo, con itinerari verso diverse destinazioni nel Sud-est asiatico e in Giappone. Royal Caribbean amplierà anche le operazioni della Navigator of the Seas da Singapore, mentre la Quantum of the Seas tornerà in questo porto per la stagione 2027-2028. In Australia, la compagnia avrà tre navi durante l'estate australiana: Ovation of the Seas, Anthem of the Seas e Voyager of the Seas.\r

Questo programma si aggiunge all'itinerario Spectrum of the Seas già annunciato, con partenze da Shanghai, Hong Kong e Tokyo tra il 2027 e il 2028 e un'offerta che comprende 22 destinazioni asiatiche. \r

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La prossima nave ad aggiungersi alla flotta sarà la Hero of the Seas, la quarta della classe Icon, il cui ingresso in servizio è previsto per agosto 2027 a Miami. Royal Caribbean ha presentato la nave quest'anno e ha confermato che il suo porto di base iniziale sarà Miami. Una quinta imbarcazione della classe Icon, ancora senza nome, debutterà nel 2028. La sua costruzione è iniziata nel gennaio 2026 con il primo taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Royal Caribbean mantiene inoltre un'opzione per la costruzione di una sesta e una settima nave di classe Icon, sebbene non abbia ancora annunciato le date di entrata in servizio per queste potenziali unità.\r

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