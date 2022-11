Varata negli stabilimenti Fincantieri di Sestri Levante la Brilliant Lady di Virgin Voyages E’ stata varata venerdì scorso, presso gli stabilimenti di Sestri Levante, l’ultima della serie di quattro navi da crociera commissionate a Fincantieri da Virgin Voyages. La Brilliant Lady è gemella delle Scarlet Lady, Valiant Lady e Resilient Lady, che hanno una stazza lorda di circa 110 mila tonnellate, una lunghezza di 278 metri e una larghezza di 38. Le unità della classe sono tutte dotate di oltre 1.400 cabine, in grado di ospitare a bordo più di 2.770 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.160 persone. A bordo, livelli minimi di rumore e vibrazione percepiti, accompagnato da un utilizzo estensivo della domotica, grazie alla quale gli ospiti sono in grado di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina (condizionamento, illuminazione, apertura e chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso una app da installare sul proprio smartphone. Queste navi si caratterizzano inoltre per il design originale e per la particolare attenzione prestata al recupero energetico, grazie all’utilizzo di tecnologie alternative e all’avanguardia nel settore capaci di ridurre l’impatto ambientale complessivo. Sono dotate infatti di un sistema di produzione di energia elettrica da circa 1 Mw, che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Sono inoltre installati un sistema di scrubber, ovvero un dispositivo per lo smaltimento sostenibile degli ossidi di zolfo, e una marmitta catalitica capace di abbattere anche le emissioni degli ossidi di azoto. Le unità sono interamente allestite con luci led per la riduzione del consumo energetico, mentre il design idrodinamico dello scafo può assicurare un sensibile risparmio di carburante.

