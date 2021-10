Uniontour: itinerari a tema per scoprire l’Italia delle grandi mostre e delle tradizioni

Mostre, feste, eventi per conoscere artisti internazionali, il territorio e i prodotti tipici. Uniontour, l’operatore ligure specializzato da anni su itinerari costruiti su misura grazie al supporto di personale altamente qualificato, lancia una serie di itinerari alla scoperta del Bel Paese.

Da Cremona a Parma fino a Milano, le proposte di Uniontour prendono spunto da mostre in programma, in particolare Mirò e Monet, e da prodotti tipici e tradizioni, come la festa del Torrone di Cremona.

Il primo tour in bus del 21 novembre, per la festa del Torrone di Cremona, comprende il viaggio in bus, un accompagnatore, l’assicurazione e la visita guidata della città alla scoperta di storia e tradizioni enogastronomiche. La quota è di 58 euro a persona (gruppo di massimo 25 persone).

Il 5 dicembre sarà al volta di Mirò, il colore dei sogni alla fondazione Magnani Rocca (Mamiano di Traversetolo – Parma). Un’intera giornata dedicata all’arte e all’enogastronomia, con la visita della villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo, sede della fondazione Magnani Rocca che ospita la collezione permanente di opere di artisti come Filippo Lippi, Carpaccio, Tiziano, Durer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet, Cézanne, De Chirico, De Pisis, Morandi, Burri. Per l’occasione ci sarà anche la visita alla temporanea dedicata a Mirò, grande artista spagnolo. La quota di 91,50 euro a persona include oltre al viaggio in bus, la visita guidata, una visita al prosciuttificio, il pranzo al prosciuttificio, accompagnatore ed assicurazione.

Il 7 gennaio Uniontour ha organizzato una giornata a Milano per visitare la città e la mostra Monet a Palazzo Reale che accoglie 40 opere dell’artista prestate dal museo Marmottan di Parigi. L’immersione nella capitale economica italiana comprende una visita guidata del centro, in particolare di piazza del Duomo, galleria Vittorio Emanuele, piazza della Scala e Palazzo Marino. La quota di 90 euro a persona include oltre al viaggio in bus e all’assicurazione, le due visite guidate e il biglietto per la mostra a Palazzo Reale.

