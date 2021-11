Una settimana di Black Friday per Alpitour con una meta diversa ogni giorno

Un crescendo di iniziative e proposte speciali, che vedranno ogni giorno protagonista una meta diversa. E’ operativo il Black Friday di Alpitour che sarà valido fino a lunedì 29 novembre. La promozione riguarda tutti e tre i nuovi pillar del gruppo: per i cluster mainstream e specialties & goal oriented sono stati in particolare selezionati pacchetti comprensivi di volo e soggiorno a condizioni molto interessanti. Per quello seamless & no frills sono state invece create offerte ad hoc, con prezzi massimi garantiti estremamente competitivi.

“I dati a nostra disposizione mostrano che le persone hanno veramente voglia di tornare a viaggiare – spiega il direttore marketing tour operating Alpitour World, Tommaso Bertini -. Certamente vogliono farlo in sicurezza e con garanzia di flessibilità. Abbiamo quindi voluto rispondere a questa richiesta, mettendo in campo offerte veramente speciali in occasioni del Black Friday 2021. Siamo certi che per le agenzie di viaggio le nostre proposte rappresenteranno un ottimo stimolo per tornare a lavorare in modo attivo con i propri clienti”.