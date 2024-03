Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano – Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L’operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. “Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo – spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell’isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali”. Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. “Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l’organizzazione di molti viaggi in tutto mondo – conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale”. Condividi

