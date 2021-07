Tui chiude tutte le agenzie in Francia con 600 licenziamenti. I lavoratori hanno fatto ricorso

Guai per la Tui in Francia. L’azienda aveva cercato di creare un grande tour operator ma la crisi mondiale ha portato alla difficile decisione di chiudere tutte le sue agenzie, più di sessanta su tutto il territorio nazionale, e rimanere con una presenza limitata. Ciò equivale a praticamente 600 licenziamenti. I lavoratori non hanno accettato la decisione per cui la questione è arrivata in tribunale.

Durante un’udienza davanti alla Corte amministrativa d’appello di Versailles, il rappresentante pubblico, cioè il governo, ha chiesto l’annullamento dei licenziamenti.

Secondo alcune voci ci sarebbero buone possibilità che il tribunale accolga le tesi dei lavoratori.

In questo momento, quindi, la situazione è molto complicata per Tui perché in pratica la sua attività a livello di agenzia di viaggi è sparita, dopo anni di perdite.