Tropical Experience dona quattro borse di studio ad altrettanti giovani universitari filippini

Sono ben quattro (anziché uno come inizialmente previsto) i giovani universitari filippini che beneficeranno delle borse di studio fornite da Tropical Experience. Un’operazione che è stata resa possibile grazie alla partecipazione di clienti, follower e amici, nonché a donazioni dirette della dmc italo-filippina.

Dal 2017 Tropical Experience supporta infatti la fondazione Young Focus, che opera in una delle aree più disagiate di Manila. Tale organizzazione fornisce assistenza allo studio ai ragazzi locali, attraverso borse di studio e servizi di supporto, dalla scuola materna fino all’università. Come ha comunicato la fondazione stessa nella lettera di ringraziamento pubblicata online dell’operatore, la pandemia non sta avendo solo un grave impatto sanitario, ma sta anche generando una crisi educativa di grandi proporzioni. Le difficoltà della didattica a distanza aumentano in proporzione con condizioni di vita estremamente disagiate. Per evitare che la pandemia comporti con fin troppa facilità un ritorno dell’abbandono scolastico da parte degli studenti economicamente più fragili, era quindi fondamentale riuscire a dare un aiuto.

La campagna di Tropical Experience aveva perciò inizialmente previsto il finanziamento tramite l’iniziativa “Un viaggiatore = una donazione”, già portata avanti con successo nel 2019. Tale programma prevedeva che, per ogni viaggiatore che avesse prenotato un tour con Tropical Experience, 5 euro sarebbero stati versati in un fondo ad hoc per fornire una borsa di studio a fine anno. A causa dello stop forzato del turismo, la campagna è stata interrotta. Tropical Experience ha così fatto appello ai propri follower, clienti, amici e simpatizzanti, per arrivare a fornire comunque una borsa di studio del valore di circa 400 euro. A sorpresa, un donatore ha voluto dare un apporto ulteriore, donando l’equivalente di tre borse di studio. In questo modo 96 mila pesos filippini (pari a più di 1.600 euro), sono stati versati a Young Focus per il finanziamento per un anno di quattro borse di studio, di cui beneficeranno altrettanti studenti universitari.