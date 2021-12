Tour2000AmericaLatina con 11 adv ai Caraibi per un fam trip su un veliero Star Clippers

E’ stato il veliero Star Flyer a ospitare il fam trip caraibico organizzato da Tour2000AmericaLatina in collaborazione con Star Clippers e Air France. Gli agenti di viaggio hanno potuto veleggiare tra le isole dei Caraibi, tra cui le Sottovento di Nevis, Dominica, Barbuda, Antigua, Saint Kitts e Saint Barts, alla scoperta delle spiagge meno conosciute.

“Siamo felici di aver potuto ridare il benvenuto agli adv che hanno partecipato al fam trip in collaborazione con Tour2000AmericaLatina in uno dei nostri primi viaggi di ritorno ai Caraibi – afferma Birgit Gfölner, sales manager Italy di Star Clippers -. È stata un’occasione importante per far vivere in prima persona agli agenti l’esperienza di una crociera Star Clippers, per toccare con mano la qualità del servizio a bordo e l’efficienza delle norme di sicurezza, fondamentali in questo periodo. A bordo delle nostre navi è, infatti, presente un ufficiale incaricato della sicurezza e della salute dei passeggeri e tutti i nostri membri d’equipaggio sono stati formati in modo rigoroso sulle nuove procedure sanitarie”.

“Abbiamo fatto ritorno ai Caraibi in perfetto stile Tour2000AmericaLatina. Ringraziamo gli 11 agenti di viaggio che hanno partecipato al fam trip, Air France per l’impeccabile servizio a bordo, Star Clippers per averci ospitato su un veliero di grande charme e La Samanna, A Belmond Hotel Saint Martin, per una giornata esclusiva in una delle sue stupende ville e lo chef italiano che ha studiato per noi un menù raffinato con vini italiani”, aggiunge Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina.