Torre, Gioco Viaggi: “Le Commandant Charcot è un manifesto di sostenibilità”

“E’ un prodotto che portiamo sui banchi delle agenzie di viaggio con orgoglio e forse con un filo di presunzione. Stiamo parlando di pacchetti viaggio estremamente esclusivi, anche dal punto di vista economico, per un target decisamente alto spendente. Ma tutti siamo consapevoli, sia noi sia i nostri partner commerciali, che proprio i rappresentanti di quel target sono alla ricerca di alternative, di proposte uniche, fuori dal comune. Di viaggi che diventano status. Le Commandant Charcot è la risposta a un’esigenza che sappiamo arrivare ogni anno in agenzia: cosa hai da propormi di esclusivo? Ora abbiamo un’ottima risposta”.

Gioco Viaggi spinge sul nuovo prodotto Le Commandant Charcot. E lo fa direttamente con le parole del titolare dell’operatore, Gigi Torre, che così descrive l’esperienza sulla nuova rompighiaccio ibrida di lusso del gruppo Ponant: “Viaggiare a bordo della Commandant Charcot è un invito a risvegliarsi al mondo, un mondo di sensazioni, conoscenza e rispetto per la natura che ci circonda. La tecnologia ibrida di cui fa uso è infatti un manifesto di sostenibilità: siamo al cospetto di un mezzo di navigazione pionieristico, simbolo del viaggio green. Le Commandant Charcot concretizza appieno la filosofia della compagnia francese che promuoviamo, volta al turismo responsabile. E per questo ne andiamo fieri”.

La nave utilizza una tecnologia rompi-ghiaccio e ibrida elettrica, a propulsione doppia, alimentata da gas naturale liquefatto. L’unità, di Polar Class 2, soddisfa gli standard più elevati di eco-compatibilità e sicurezza. Per la realizzazione dell’exploration vessel sono state impiegate risorse significative, in accordo con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, oltre a un innovativo processo di ricerca, mirato ad abbassare il più possibile l’impatto ambientale della nave nei viaggi in latitudini tanto estreme. A bordo sono presenti due osservatori e laboratori scientifici, dove vengono ospitati ricercatori specializzati in discipline come oceanografia, biologia marina e climatologia, solo per citarne alcune.

La programmazione prevede crociere nell’Artico tra il 30 aprile e il 7 settembre, nonché itinerari in Antartide tra il 29 ottobre 2022 e l’11 marzo 2023.