Th Group potenzia la squadra vendite e crea l’area inside sales per le piccole adv

Th Group investe sulla distribuzione con l’obiettivo dichiarato da tempo di aumentare il numero di agenzie partner. La compagnia con sede a Padova ha infatti dato il via a un intenso programma di rafforzamento di tutta l’area commerciale, marketing e revenue guidata dal direttore centrale commerciale, marketing & revenue Stefano Maria Simei. A insediarsi sono Corrado Canzi, con la funzione di responsabile space control, a cui riferiranno gli uffici di booking, operativo, caricamento e biglietteria, nonché Francesca Del Monte, con la funzione di responsabile marketing e divisione Touring Club Italiano.

Tre nuovi ingressi sono previsti anche per la divisione vendite: sotto la guida di Simone Nicolini, responsabile vendite Italia, si insediano Gordana Beader (area Cremona, Lodi, Piacenza, Parma, Pavia, Reggio Emilia), con una lunga esperienza nel settore tra Valtur e Alpitour, May Bulletti (area Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Rimini e San Marino), con una lunga esperienza in In Viaggi e Alpitour, e Andrea Ceci (area Toscana), con una lunga esperienza in Eden Viaggi.

In un’ottica di miglioramento delle performance di vendita il gruppo Th inaugura inoltre l’area inside sales, gestita da Marco Mandelli, già coordinatore delle attività di trade marketing. L’ufficio inside sales ha come obiettivo primario l’assistenza, la promozione e il miglioramento delle vendite del cluster di agenzie con fatturati minori.

A completamento della riorganizzazione commerciale, si confermano infine Cesare Cavagna nel ruolo di responsabile revenue, Mimmo De Pisa in quello di responsabile gruppi & mice e Federica Piva come responsabile ufficio commerciale.